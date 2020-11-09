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Алексей Боржонов
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Apple приостановила сотрудничество с поставщиком из-за нарушения трудового кодекса в программе для студентов Материал редакции

Они работали по ночам и не по специальности, а Apple запрещает это.

13 комментариев
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Американская компания выяснила, что Pegatron привлекал на производство в Китае студентов, разрешая им работать не по специальности, а также сверхурочно или по ночам, что запрещено кодексом поставщиков. Чтобы скрыть нарушения, тайваньская фирма фальсифицировала документы, говорится в заявлении Apple для Bloomberg. IT-компания поместила Pegatron на испытательный срок и приостановила новый проект с ним.

Американская компания утверждает, что все программы для студентов строго регламентируются, гарантируя стажёру работу только по специальности и запрещая переработки. Pegatron уволил менеджера, курировавшего программу, а студентов сняли с производства, выплатив компенсацию.

Точные сроки окончания испытательного срока неизвестны, Apple заявила только, что он продлится до тех пока, пока поставщик не внесёт «корректирующие действия». Тайваньская фирма заверила, что уже вносит изменения.

Pegatron — один из крупнейших партнёров Apple в цепочке поставок разных продуктов, в том числе айфонов. Bloomberg указывает, что это важнейший поставщик наряду с такими компаниями, как Foxconn или Hon Hai Precision Industry Co.

#новости #apple

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13 комментариев
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Morgan

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Shenmue

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Чувак опыт получал и вот приплыли, кому он нужен с дипломом и без опыта, опять же на Pegstron и подпишется

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ouxen

Shenmue
0

диплом и опыт сборки айфонов?

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Холодный бас

0

 из-за нарушения трудового кодекса 

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Холодный
1

вижу счастливого рабочего

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Офицерский бас

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
0

На бугатти на работу еще приезжает.

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Офицерский
1

а это запрещено?

Ответить

Eugene Podosenov

Офицерский
1

А должен?

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Жаркий Илья

0

Они работали по ночам и не по специальности, а Apple запрещает это.

А как же китайцы-рабы?

Ответить

Кирилл Канищев

Жаркий
0

*Китайские дети в рабстве Эпл

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пиу-пиу

0

 разрешая им работать не по специальности

Как то неловко, учитывая, что сам Джобс как бы ну это ...

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ouxen

пиу-пиу
0

что это

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ouxen

0

хоть кто-то заботится о правах рабочих

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