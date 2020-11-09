Он отобрал у офицера пистолет и открыл стрельбу, после чего скрылся.

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу в воинской части под Воронежем и убил троих сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердили «Подъёму» в пресс-службе Западного военного округа.