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Алексей Боржонов
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Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали Материал редакции

Он отобрал у офицера пистолет и открыл стрельбу, после чего скрылся.

Фото Baza

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу в воинской части под Воронежем и убил троих сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердили «Подъёму» в пресс-службе Западного военного округа.

Солдат-срочник под Воронежем напал на…
Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.
tjournal.ru

#новоcти #расстрелвворонеже

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31 комментарий
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Vladimir Yakimenko

32

Слишком много жестоких компьютерных игр, слишком мало дедовщины и вот результат. 

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Тогдашний чайник

Vladimir
5

Просто у него деда нормального не было.

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Ник Хартман

Тогдашний
0

Нормальный дед использует полотенце, чтобы не оставлять следов?

Ответить

Grave Digger

13

На его смартфоне нашли фото Навального

Ответить

norm

Grave
15

Хуй Дзюбы.

Ответить

Petr

norm
1

Это на любом смартфоне сейчас можно найти

Ответить

Жаркий Илья

Grave
0

На его телефоне нашли игры.

Ответить

Grave Digger

Жаркий
2

Американская игра, где нужно стрелять по русским офицерам, а потом доставать кишки по 40 минут!

Ответить

Ваша Закладко

Grave
0

так за-держа-ли или за-стрели-ли?  

всё ещё дополняют статью

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Ник Хартман

3

Его видимо хотели отпетушить, но он смог дать отпор. В глазах пацанов герой, в глазах нас – жертва режима. Режим который потребляет у "свободного" человека год жизни, дает отрицательный рост здоровью, сжирает налоги и обеспечивает нищую старость  

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Крохотный томагавк_два

Ник
0

В глазах пацанов герой, в глазах нас – жертва режима.

Долбоеб он в глаза и тех, и других, по факту. Потому что поедет на сгуху и надолго. 

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Холодный бас

2

А что если он стрелял за братву и двор, а не просто так?

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Grave Digger

Холодный
1

Да ещё и один против толпы не зассал. Одинокий волк...

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Понятный мангал

1

Теперь попутешествует.

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Maksytoff

Понятный
1

Ну не на море конечно

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YeezySpace

0

Таким слабакам не место в армии, поэтому надо отменять срочную службу.

Ответить

Grave Digger

YeezySpace
3

В армии место мужикам, которые всегда готовы поебстись в жопу))

Ответить

solawind

1

Срочная служба это узаконенное рабство и оброк в 21 веке, результат постоянная стрельба людей которые не выдерживают.

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solawind

solawind
0
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Кедровая Скорлупа

0

А в городских работках пишут, что он угрожая оружием угнал авто и до сих пор не поймали

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Artem R

Кедровая
1

Grand theft auto VI - Baltimore

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Крохотный томагавк_два

0

Если вдуматься, это же пиздец у чувака с башкой. Даже если дедовщина, это все равно пзидец. Возможно точно такие же люди убивают в приступах ревности своих жен, что "сама виновата" чтоли.  
Хз, почему не чекают это на комиссии, и какое воспитание к такому приводит.

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alexferman

Крохотный
1

Если вдуматься, это же пиздец у чувака с башкой

Недостаточно данных чтобы вдумываться. Например, в экстремальных условиях, когда вот прям щас неиллюзорная угроза, большинство людей способно на такое.

Ответить

Указанный ящик

0

Сообщение удалено

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Alexander Personazhe

0

«Это не наш солдат, он демобилизовался ещё месяц назад, а форму и табельное оружие с серийным номером можно купить в любом военторге». 
Скриньте.

Ответить

Махарадж

0

ДА НЕ ТРОГАЙТЕ ВЫ ВОРОНЕЖ !!!

Ответить

ouxen

0

жаль

Ответить

Евстафий Селюк

ouxen
0

не смог захватить военную базу в gta v

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Бедный парень, сейчас крайним сделают и выставят все как нужно начальничкам.

Ответить

Тайный корабль

0

По традиции второй раз за день напоминаю, что призыв в армию - варварство, подлежащее немедленной и безоговорочной отмене.

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Grave Digger

0

Я, кстати, морально готов ебнуть любого, кто посягнет на мое здоровье. Жизни отрепья не значят ровным счётом ничего.

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