Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали Материал редакции
Он отобрал у офицера пистолет и открыл стрельбу, после чего скрылся.
Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который устроил стрельбу в воинской части под Воронежем и убил троих сослуживцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердили «Подъёму» в пресс-службе Западного военного округа.
Статья дополняется
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Vladimir Yakimenko
Слишком много жестоких компьютерных игр, слишком мало дедовщины и вот результат.
Тогдашний чайник
Просто у него деда нормального не было.
Ник ХартманТогдашний
Нормальный дед использует полотенце, чтобы не оставлять следов?
Grave Digger
На его смартфоне нашли фото Навального
normGrave
Хуй Дзюбы.
Petrnorm
Это на любом смартфоне сейчас можно найти
Жаркий Илья
На его телефоне нашли игры.
Grave DiggerЖаркий
Американская игра, где нужно стрелять по русским офицерам, а потом доставать кишки по 40 минут!
Ваша ЗакладкоGrave
так за-держа-ли или за-стрели-ли?
всё ещё дополняют статью
Ник Хартман
Его видимо хотели отпетушить, но он смог дать отпор. В глазах пацанов герой, в глазах нас – жертва режима. Режим который потребляет у "свободного" человека год жизни, дает отрицательный рост здоровью, сжирает налоги и обеспечивает нищую старость
Крохотный томагавк_два
В глазах пацанов герой, в глазах нас – жертва режима.
Долбоеб он в глаза и тех, и других, по факту. Потому что поедет на сгуху и надолго.
Холодный бас
А что если он стрелял за братву и двор, а не просто так?
Grave DiggerХолодный
Да ещё и один против толпы не зассал. Одинокий волк...
Понятный мангал
Теперь попутешествует.
MaksytoffПонятный
Ну не на море конечно
YeezySpace
Таким слабакам не место в армии, поэтому надо отменять срочную службу.
Grave DiggerYeezySpace
В армии место мужикам, которые всегда готовы поебстись в жопу))
solawind
Срочная служба это узаконенное рабство и оброк в 21 веке, результат постоянная стрельба людей которые не выдерживают.
solawindsolawind
Кедровая Скорлупа
А в городских работках пишут, что он угрожая оружием угнал авто и до сих пор не поймали
Artem RКедровая
Grand theft auto VI - Baltimore
Крохотный томагавк_два
Если вдуматься, это же пиздец у чувака с башкой. Даже если дедовщина, это все равно пзидец. Возможно точно такие же люди убивают в приступах ревности своих жен, что "сама виновата" чтоли.
Хз, почему не чекают это на комиссии, и какое воспитание к такому приводит.
alexfermanКрохотный
Если вдуматься, это же пиздец у чувака с башкой
Недостаточно данных чтобы вдумываться. Например, в экстремальных условиях, когда вот прям щас неиллюзорная угроза, большинство людей способно на такое.
Указанный ящик
Сообщение удалено
Alexander Personazhe
«Это не наш солдат, он демобилизовался ещё месяц назад, а форму и табельное оружие с серийным номером можно купить в любом военторге».
Скриньте.
Махарадж
ДА НЕ ТРОГАЙТЕ ВЫ ВОРОНЕЖ !!!
ouxen
жаль
Евстафий Селюкouxen
не смог захватить военную базу в gta v
Вежливый Снайпер
Бедный парень, сейчас крайним сделают и выставят все как нужно начальничкам.
Тайный корабль
По традиции второй раз за день напоминаю, что призыв в армию - варварство, подлежащее немедленной и безоговорочной отмене.
Grave Digger
Я, кстати, морально готов ебнуть любого, кто посягнет на мое здоровье. Жизни отрепья не значят ровным счётом ничего.