Американская компания Pfizer сообщила об эффективности своей вакцины против коронавируса более чем на 90% Материал редакции
Сейчас компания собирает необходимые данные о безопасности, чтобы запросить разрешение на использование вакцины.
Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covi-19. Ранний анализ показал, что она более чем на 90% эффективна в предотвращении заболевания, пишет The New York Times. Компания разработала вакцину совместно с немецким производителем лекарств BioNTech.
Если результаты подтвердятся, такой уровень защиты поставит её в один ряд с высокоэффективными вакцинами от таких болезней, как корь. Независимые учёные предостерегают от преувеличения успехов компании до того, как соберут долгосрочные данные о безопасности и эффективности вакцины. Однако на этот момент Pfizer — первая компания, объявившая о положительных результатах испытаний на поздней стадии испытаний.
Pfizer планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с просьбой выдать разрешение на введение вакцины в конце ноября, после того как соберёт рекомендованные данные о безопасности за два месяца. По словам руководителей компании, к концу года произведут достаточно доз, чтобы привить от 15 до 20 миллионов человек.
Третья фаза клинических испытаний вакцины стартовала 27 июля. В них приняли участие более 43 тысяч человек.
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования. В середине октября научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину «ЭпиВакКорона».
неужели наконец то сделали вакцину, и года не прошло
есть же русская скрепная
Как удачно, прям после выборов.
Рынок акций охуел в данный момент
Ребят, если бы вы следили за темой, то бы знали, что Pfizer даже начала штамповать вакцины две недели назад.
Это же не русские компании? Значит вакцина норм, но мы хуй ее получим? Вы свиньи Вектором колитесь. А богатые люди и чиновники будут из-за бугра лекарство заказывать и хохотать как мы от компота умираем
Строгий нос
Вацину пфайзера надо перевозить в жидком азоте при -75 и хранить в промышленных холодильниках, не будут они заказывать
Акции ЕБАНУЛИСЬ, это пиздос
Какие акции-то?
не понял, обычно же после хороших новостей волл-стрит растёт? почему упали-то все вдруг
Крошечный шар
Акции полетели ракетами вверх, что ты несёшь? Сижу смотрю как портфель за день на 20% взлетел за счёт авиакомпаний, банков и нефти.
Американская компания Pfizer сообщила об эффективности своей вакцины против коронавируса более чем на 0.9%
Зато стояк будет железный!
Наконец-то! Как же я заждался этой новости. Хочу верить, что ее в и нашу скрепную завезут.
Короче не надейтесь на эту вакцину если вы не живете в США, там проблемы даже по территории США ее распространять - она хранится при очень низких температурах.
https://www.pharmaceuticalcommerce.com/latest-news/pfizer-to-coordinate-its-own-coronavirus-vaccine-distribution/