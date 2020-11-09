Сейчас компания собирает необходимые данные о безопасности, чтобы запросить разрешение на использование вакцины.

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Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covi-19. Ранний анализ показал, что она более чем на 90% эффективна в предотвращении заболевания, пишет The New York Times. Компания разработала вакцину совместно с немецким производителем лекарств BioNTech.

Если результаты подтвердятся, такой уровень защиты поставит её в один ряд с высокоэффективными вакцинами от таких болезней, как корь. Независимые учёные предостерегают от преувеличения успехов компании до того, как соберут долгосрочные данные о безопасности и эффективности вакцины. Однако на этот момент Pfizer — первая компания, объявившая о положительных результатах испытаний на поздней стадии испытаний.

Pfizer планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с просьбой выдать разрешение на введение вакцины в конце ноября, после того как соберёт рекомендованные данные о безопасности за два месяца. По словам руководителей компании, к концу года произведут достаточно доз, чтобы привить от 15 до 20 миллионов человек.

Третья фаза клинических испытаний вакцины стартовала 27 июля. В них приняли участие более 43 тысяч человек.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования. В середине октября научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину «ЭпиВакКорона».