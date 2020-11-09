Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
2430

Американская компания Pfizer сообщила об эффективности своей вакцины против коронавируса более чем на 90% Материал редакции

Сейчас компания собирает необходимые данные о безопасности, чтобы запросить разрешение на использование вакцины.

31 комментарий
В закладки

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covi-19. Ранний анализ показал, что она более чем на 90% эффективна в предотвращении заболевания, пишет The New York Times. Компания разработала вакцину совместно с немецким производителем лекарств BioNTech.

Если результаты подтвердятся, такой уровень защиты поставит её в один ряд с высокоэффективными вакцинами от таких болезней, как корь. Независимые учёные предостерегают от преувеличения успехов компании до того, как соберут долгосрочные данные о безопасности и эффективности вакцины. Однако на этот момент Pfizer — первая компания, объявившая о положительных результатах испытаний на поздней стадии испытаний.

Pfizer планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с просьбой выдать разрешение на введение вакцины в конце ноября, после того как соберёт рекомендованные данные о безопасности за два месяца. По словам руководителей компании, к концу года произведут достаточно доз, чтобы привить от 15 до 20 миллионов человек.

Третья фаза клинических испытаний вакцины стартовала 27 июля. В них приняли участие более 43 тысяч человек.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. До одобрения препарата российские учёные два месяца проводили клинические испытания, но пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования. В середине октября научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину «ЭпиВакКорона».

#новости #covid19

Спасибо за наводку Aleksey Stepanenko
Ольга Щербинина PLUS
+56 642
но есть и хорошие новости?
5
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Aleksey Stepanenko", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 31, "likes": 12, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 233211, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 15:33:49 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

ouxen

6

неужели наконец то сделали вакцину, и года не прошло

Ответить

jonathan rogers

ouxen
4

есть же русская скрепная

Ответить

ouxen

jonathan
2

это другое

Ответить

Aleksey Stepanenko

ouxen
0

Предпринимались попытки, но было много побочек. Эта уже нп финальной стадии клинических испытаний.

Ответить

Люц Шнайдер

Aleksey
1

У Pfizer не было побочек, которые бы повлияли на испытания

Ответить

Aleksey Stepanenko

Люц
0

А я и не говорил про pfeizer. Речь о другой компании. Если память не подводит это jnj

Ответить

Андрей Рядькин

1

Как удачно, прям после выборов.
Рынок акций охуел в данный момент

Ответить

Aleksey Stepanenko

Андрей
–1

Ага, я тоже думал о таком случайном совпадений))

Ответить

Люц Шнайдер

Aleksey
0

 Ребят, если бы вы следили за темой, то бы знали,  что Pfizer даже начала штамповать вакцины две недели назад.

Ответить

Aleksey Stepanenko

Люц
0

Новость не об этом.)

Ответить

Дмитрий Еруков

–3

Это же не русские компании? Значит вакцина норм, но мы хуй ее получим? Вы свиньи Вектором колитесь. А богатые люди и чиновники будут из-за бугра лекарство заказывать и хохотать как мы от компота умираем

Ответить

solawind

Дмитрий
0

Вектор как раз предположительно норм, в отличии от первой вакцины Гамалеи с уймой побочек и сомнительными заключениями о испытаниях. Которой Путин предлагал всех в ООН уколоть прямощас. Но вектор тоже только с конца января ожидается

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

введут пошлины заградительные, либо не будут сертифицировать, надо же бабло налогоплательщиков тратить на свои поделки, коля их им же.

Ответить

Строгий нос

Дмитрий
0

Вацину пфайзера надо перевозить в жидком азоте при -75 и хранить в промышленных холодильниках, не будут они заказывать

Ответить

Shenmue

1

Россия за всю историю не смогла вакцину создать, спасибо дяде Сэму выручает

Ответить

Elias Bohr

1

Нефтянка, авиакомпании, туризм после новостей о вакцине

Ответить

Правоохранительный хот-дог

0

Покупаешь акции, делаешь такое заявление, а потом их на волне продаешь. И потом говоришь, ой соррян.

Ответить

Строгий нос

Правоохранитель…
2

За такое посадить могут

Ответить

Semen Semenov

0

Акции ЕБАНУЛИСЬ, это пиздос

Ответить

Илья Гераськин

Semen
0

Какие акции-то?

Ответить

Aleksey Stepanenko

Илья
2

Акции компаний, которые пострадали от коронавируса, самолёты, круизы, магазы, рестораны. Упал технологический сектор типа эпл, амазон, нетфликс и тл

Ответить

Кислоебальный

Aleksey
1

Они упали или наоборот выросли? Должно же быть все гуд по идее

Ответить

Emile Zäkiev

Aleksey
0

не понял, обычно же после хороших новостей волл-стрит растёт? почему упали-то все вдруг

Ответить

Строгий нос

Emile
0

перекладываются из одних секторов в другие

Ответить

Aleksey Stepanenko

Emile
0

Часть выросла, часть упали. Это переток капитала.

Ответить

Emile Zäkiev

Aleksey
0

сходил проверил, акции омозона вроде не упали

Ответить

Крошечный шар

Semen
0

Акции полетели ракетами вверх, что ты несёшь? Сижу смотрю как портфель за день на 20% взлетел за счёт авиакомпаний, банков и нефти.

Ответить

Elijah Garrison

0

Американская компания Pfizer сообщила об эффективности своей вакцины против коронавируса более чем на 0.9%

Зато стояк будет железный!

Ответить

Emile Zäkiev

0

из сайд-эффектов: отвал жопы

Ответить

White

0

Наконец-то! Как же я заждался этой новости. Хочу верить, что ее в и нашу скрепную завезут. 

Ответить

Строгий нос

0

Короче не надейтесь на эту вакцину если вы не живете в США, там проблемы даже по территории США ее распространять - она хранится при очень низких температурах.
https://www.pharmaceuticalcommerce.com/latest-news/pfizer-to-coordinate-its-own-coronavirus-vaccine-distribution/

Pfizer to coordinate its own coronavirus vaccine…
According to a published report by FreightWaves, pharma giant Pfizer will manage the distribution…
www.pharmaceuticalcommerce.com
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Окончательных итогов пока нет, но зарубежные политики уже начали поздравлять Байдена с победой.
141
Новости
Джо Байден победил на выборах президента США
Он набрал 284 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214 голосов.
550
Новости
«Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки на матч с «Краснодаром». По данным СМИ, после игры клуб сделает заявление
Это уже вторая санкция к футболисту после слитого видео с мастурбацией.
164
Популярное за три дня
Новости
Джо Байден победил на выборах президента США
Он набрал 284 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214 голосов.
550
Животные
Запись в подсайте Животные
- Личное пространство? Не не слышал..
3
Животные
13
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Никита Борисова

Кто поздравил Байдена с победой…

Кот Василий

Запись в подсайте Twitter

Сергей Куторжевский

В Краснодарском крае создадут…

Aleksey Stepanenko

Американская компания Pfizer…

Иван Маслов

Солдата-срочника, убившего…

Максим Рычков

Стрельба в Воронеже: убившего…

Aleksey Stepanenko

Американская компания Pfizer…

Алериф

Стрельба в Воронеже: убившего…

Aleksey Stepanenko

Американская компания Pfizer…

Твоего деда дед

Немного фактов про…

Открытый Вопрос

Стрельба в Воронеже: убившего…

badkid

Слитое видео Артёма Дзюбы: от…

Danny Montana

Стрельба в Воронеже: убившего…

Dmitry Shiryaev

В Краснодарском крае создадут…

Кот Василий

Перестановки в правительстве…

Митя Простомолотов

Слитое видео Артёма Дзюбы: от…

Михаил Набоков

Слитое видео Артёма Дзюбы: от…

НечеловеческаяЛогика

В Краснодарском крае создадут…

Сборник комментариев

Стрельба в Воронеже: убившего…

Олег Ивахнов

В Краснодарском крае создадут…
null