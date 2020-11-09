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Ольга Щербинина
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Зеленский заразился коронавирусом Материал редакции

Президент Украины пообещал изолироваться и продолжить работать.

87 комментариев
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал об этом в фейсбуке.

«У меня 37,5, желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать», — заявил Зеленский и добавил, что всё будет хорошо.

На 9 ноября в стране зафиксировали более 469 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли более 8,5 тысяч человек.

#новости #covid19 #украина

Спасибо за наводку Baileys
Ольга Щербинина PLUS
+56 689
но есть и хорошие новости?
3
25
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87 комментариев
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Умерший крюк

28

Заражение, фильм 2011. Смотреть всем.

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Madao

Умерший
1

Только вспомнилось, что там теракты в Украине обещали после того прецедента. Кажется, ватники снова обосрались. 

Ответить

Новый Гоша

27
Ответить

Baileys

Новый
3

Yes, Lord Bogdanoff 

Ответить

Baileys

Baileys
1

 Bogdanoff

 Bogdanof

 Bogdano

 Bogdan

СУКА

Ответить

Легендарный ящик

Новый
0

Сука))))))000

Ответить

Стабильный Илья

15

а сидел бы в бункере — не заболел. пора перенимать опыт коллег с севера (боже упаси украину)

Ответить

Сварщик

Стабильный
0

Ага, поздно

Ответить

Mmmax

8

Не тот недед

Ответить

Жаркий Илья

7

Не тот президент.

Ответить

van der Pusch

3

Я вот чего не понимаю, жена его еще весной переболела, а он только сейчас. Значит ли это, что господин Зеленский не контактирует с женой?...

Ответить

Baileys

van
3

Да

Ответить

AZP

van
0

У него Ермак есть, они вдвоём чаще появляются, чем с женой.

Ответить

Mattur

0

Я бы ещё пообещал не умереть.

Ответить

Baileys

Mattur
4

Не хочет расстраивать электорат Порошенко  

Ответить

Boyarishnik today

Baileys
0

Интересный расклад будет. 
Клячик презик, Киевский стул свободен будет. Хоть таким путем от кличка задыхаться можно будет

Ответить

Baileys

Boyarishnik
0

Здыхаться 
И при чём тут Кличко?

Ответить

Boyarishnik today

Baileys
1

Со строек столько намылил на кампанию хватит + антирейтинг пэдро + медиапотужности лёпочкина помогут

Ответить

Boyarishnik today

Baileys
0

При том что презиком клячик тогда станет

Ответить

Легендарный ящик

Boyaris…
0

Неееее

Ответить

A big purple banana 🍆

Mattur
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

A
0

Я не знаю других имен Mattur

Ответить

Alexander Personazhe

0

А можно его изолировать, скажем, в космос? Без скафандра? Навсегда?

Ответить

Україна

1
Ответить

A big purple banana 🍆

0

хто это?

Ответить

Легендарный ящик

A
2
Ответить

A big purple banana 🍆

Легендарный
3
Ответить

Baileys

0

Эй!

Ответить

Baileys

Baileys
2

То они борщ у нас крадут, то инфоповоды
https://tjournal.ru/ua/233264-u-zelenskogo-pozitivnyy-test-na-kovid

Ответить

Mattur

Baileys
1

Но это ведь увидят только подписанные на подсайт. Охуенная идея была с подсайтами, да?

Ответить

Легендарный ящик

Baileys
0

@Ольга Щербинина пост уже был в подсайте. Почему вы не смотрите публикации в пользовательских подсайтах?

Ответить

Ольга Щербинина

Легендарный
0

не увидела, сорри( свежее посмотрела, там не было

Ответить

Легендарный ящик

Ольга
0

На 5 минут раньше минимум был пост 

Ответить

Ольга Щербинина

Легенда…
3

в следующий раз буду внимательнее, поставили @Baileys спасибо за наводку

Ответить

Легендарный ящик

Ольга
1

Спасибо 🥰

Ответить

Поздний утюг

Ольга
0

Да шо ты таки бисер метаешь перед этими поцами!?

Ответить

Компьютерный теркин30см

Baileys
0

крадут

Битч плиз

Ответить

AZP

0

У него дикая куча денег, доступ к лучшему оборудованию и врачам мира.
Ещё и молодой.
Не помрёт точно.

Ответить

Денис Кораблев

AZP
1

Элитные шлюхи и алкоголь

Ответить

Baileys

Денис
2

Зачем нужны шлюхи, если есть Мендель?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Я тоже недавно переболел. Пропало обоняние и неделю с температурой 37 лежал. Такое

Ответить

Легендарный ящик

Marhal_New
1

Ого, 37 аж. Ужасно, наверное.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Легендарный
0

Мерзотно

Ответить

Легендарный ящик

Marhal_New
–1

Радуйся, что не 38+ и без воспаления легких

Ответить

Marhal_New _Arleana

Легендарный
0

Меня больше беспокоит что мне днюху пришлось одному провести

Ответить

Легендарный ящик

Marhal_…
1

Не умер и радуйся. Чего ты разнылся?

Ответить

Marhal_New

Легенда…
0

Долгая история

Ответить

Легендарный ящик

Marhal_…
0

Пили в личный блог

Ответить

Alex Alex

Marhal_…
0

у меня сегодня днюха, и я один сижу тджей читаю. и это не потому что я короной болею(

Ответить

Умерший крюк

Marhal_New
0

37 самая мерзкая температурв

Ответить

Легендарный ящик

Умерший
0

До 37.2 это норма для человека 

Ответить

Отечественный

Легенда…
1

Это сугубо индивидуально. У меня по жизни ~36.9-37.1 и мне ок (в детстве эксплойтил жутко, чтобы не ходить в школу). А вот двоюродная сестра с 37 уже полумертвая.

Ответить

Способный татарин

Умерший
0

Я всю прошлую неделю валялась с температурой 39, не согласна с тобой. 

Ответить

Ленинский

Способн…
0

Нася живи 😨

Ответить

AZP

Ленинск…
0

Или не живи

Ответить

Ленинский

AZP
0

С Настей Ивановой этот мир (ну, TJ во всяком случае) лучше, чем без неё.

Ответить

Beerman

Легендарный
0

там общее состояние пиздец, ни сидеть, ни лежать, ломает всего. 

Ответить

Легендарный ящик

Beerman
0

Знаю, но Marhal_New _Arleana на это не жаловался. Больше всего его волнует, что пропустил отмечаете своей днюхи.

Поэтому не вижу смысла его жалеть. Сопли развели на ровном месте.

Ответить

Умерший крюк

Marhal_New
0

Горло болело?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Умерший
0

Да

Ответить

Умерший крюк

Marhal_New
1

С комментами в приложении творится какой-то ебаный стос. У меня твой верхний коммент дважды отображался. А так, с выздоровлением.

Ответить

Mattur

Marhal_New
0

Что пиздец был?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Mattur
0

Да

Ответить

Mattur

Marhal_…
1

Обоняние пропало?

Ответить

Marhal_New

Mattur
1

Да

Ответить

Умерший крюк

Marhal_…
1

Пизда?

Ответить

Marhal_New

Умерший
2

Даже сука не рассчитывай

Ответить

Mattur

Marhal_…
0

Температура ещё, небось, 310,15°K была?

Ответить

Marhal_New

Mattur
0

Да

Ответить

Mattur

Marhal_…
0

Лежал?

Ответить

Marhal_New

Mattur
0

да

Ответить

Mattur

Marhal_…
0

Такое, небось?

Ответить

Marhal_New

Mattur
1

да

Ответить

Mattur

Marhal_…
2

Прям, не знаю, что ещё спросить даже.

Ответить

Алексей Акулов

Marhal_New
0

Обоняние когда вернулось?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алексей
0

Неделю было плохо. Потом полегчало и спустя две недели вернулось обоняние

Ответить

Алексей Акулов

Marhal_New
0

Спс, у меня уже почти две недели нет обоняния. В первые дни очень сильно голова болела и темпа была около 38

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алексей
2

Выздоравливай

Ответить

Алексей Акулов

Marhal_…
0

Спасибо. Да я уже выздоровел, сижу жду результатов теста. Ключевой ошибкой было делать его бесплатно, видимо придется делать платно с антителами, чтобы быть точно уверенным в короне.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алексей
0

Через недели 2

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

Горло болело что пиздец

Ответить

Дмитрий Х

0

Опять не тот презик!

Ответить

Депутат миллионов

0

А сидел бы в бункере, то не заболел бы

Ответить

Правоохранительный хот-дог

0

Да ладно, в современном мире ковидом обязан переболеть каждый глава государства.

Ответить

Alexander Polyakov

0

Че Ноете, живые и радуйтесь 

Ответить

MrZlydnya

0

Ёпта. А что про читателей ТЖ не пишут новости кто заразился? Нахуй мне Зеленский? Мне ближе местные клоуны. 

Ответить

Shenmue

0

Заразился зеленский вирусом

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