Зеленский заразился коронавирусом Материал редакции
Президент Украины пообещал изолироваться и продолжить работать.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Он написал об этом в фейсбуке.
«У меня 37,5, желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать», — заявил Зеленский и добавил, что всё будет хорошо.
На 9 ноября в стране зафиксировали более 469 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли более 8,5 тысяч человек.
Я вот чего не понимаю, жена его еще весной переболела, а он только сейчас. Значит ли это, что господин Зеленский не контактирует с женой?...
Я бы ещё пообещал не умереть.
Интересный расклад будет.
Клячик презик, Киевский стул свободен будет. Хоть таким путем от кличка задыхаться можно будет
Со строек столько намылил на кампанию хватит + антирейтинг пэдро + медиапотужности лёпочкина помогут
При том что презиком клячик тогда станет
хто это?
Легендарный ящик
@Ольга Щербинина пост уже был в подсайте. Почему вы не смотрите публикации в пользовательских подсайтах?
не увидела, сорри( свежее посмотрела, там не было
На 5 минут раньше минимум был пост
в следующий раз буду внимательнее, поставили @Baileys спасибо за наводку
У него дикая куча денег, доступ к лучшему оборудованию и врачам мира.
Ещё и молодой.
Не помрёт точно.
Я тоже недавно переболел. Пропало обоняние и неделю с температурой 37 лежал. Такое
Ого, 37 аж. Ужасно, наверное.
Мерзотно
Радуйся, что не 38+ и без воспаления легких
Меня больше беспокоит что мне днюху пришлось одному провести
37 самая мерзкая температурв
Легендарный ящик
До 37.2 это норма для человека
Отечественный
Это сугубо индивидуально. У меня по жизни ~36.9-37.1 и мне ок (в детстве эксплойтил жутко, чтобы не ходить в школу). А вот двоюродная сестра с 37 уже полумертвая.
там общее состояние пиздец, ни сидеть, ни лежать, ломает всего.
Легендарный ящик
Знаю, но Marhal_New _Arleana на это не жаловался. Больше всего его волнует, что пропустил отмечаете своей днюхи.
Поэтому не вижу смысла его жалеть. Сопли развели на ровном месте.
Горло болело?
Да
С комментами в приложении творится какой-то ебаный стос. У меня твой верхний коммент дважды отображался. А так, с выздоровлением.
Что пиздец был?
Да
Да
Умерший крюк
Пизда?
Да
да
Обоняние когда вернулось?
Неделю было плохо. Потом полегчало и спустя две недели вернулось обоняние
Спс, у меня уже почти две недели нет обоняния. В первые дни очень сильно голова болела и темпа была около 38
Выздоравливай
Спасибо. Да я уже выздоровел, сижу жду результатов теста. Ключевой ошибкой было делать его бесплатно, видимо придется делать платно с антителами, чтобы быть точно уверенным в короне.
Ёпта. А что про читателей ТЖ не пишут новости кто заразился? Нахуй мне Зеленский? Мне ближе местные клоуны.