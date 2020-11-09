Минздрав заявил об эффективности российской вакцины от Covid-19 на 90%. Сразу после аналогичного сообщения из США Материал редакции
По словам представителя ведомства, «появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех».
Наблюдения свидетельствуют о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксану Драпкину.
Она сообщила об этом после заявления американской компании Pfizer, которая рассказала о высокой эффективности своей вакцины. «По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины „Спутник V“ у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — отметила Драпкина.
9 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covid-19, созданной совместно с немецким производителем лекарств BioNTech. Регистрация вакцины ожидается в ноябре.
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. Учёные пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
Популярно и доступно рассказывают что(всё) не так вакциной от Гамалеи
еще вакциона от Pfizer почти прошла испытания в 3й фазе на 40 000+ человек, а что же про гамалеи-вакцину
Вакцина разработана в двух видах — в виде раствора и лиофилизата. В испытаниях каждого участвовало 38 добровольцев - военнослужащих.
В статистике побочных эффектов у добровольцев лидирует повышение температуры. Авторы делят его на «легкое» (mild) и «умеренное» (moderate). Но... диапазон «легкое повышение температуры» у них простирается от 37 до 38,4 ⁰C, а «умеренное» — от 38,5 до 38,9 ⁰C. То есть среди 38 испытуемых в каждом из двух исследований были случаи повышения температуры в пределах 39 градусо
Авторы статьи измерили у испытуемых уровни антител к коронавирусу: «просто» антител, связывающих антигены вируса, и вирус-нейтрализующих антител. Первый показатель оказался у вакцинированных выше, чем у переболевших COVID-19. Казалось бы, это потрясающая новость! В таком виде она и была растиражирована в СМИ. Есть только одно важное «но»: уровни вирус-нейтрализующих антител были одинаковы у переболевших и вакцинированных. Сыворотка вакцинированных нейтрализует вирус так же, как сыворотка переболевших, а не лучше.
Чёт я китайского коронавируса меньше боюсь чем русской вакцины. Пока из авторитетного независимого источника не услышу что после инъекции не отваливается член – колоться не буду.
Перевожу на русский "жрите спутник, а не нормальную вакцину"
на пфайзеровскую слишком много желающих, которые готовы хорошо платить. они обещали производство 1.3x10^9 доз до конца _следующего_ года, на всех не хватит
Простите конечно, но разве в фарме "более чем на 90%" это не пиздец широко и требуется больше эксперементов?
И конечно мериться эффективностью, что одной стране, что другой, когда и года не прошло с момента использования, что даже пробочки не успели отследить — как-то тупо.
Интересно, какая эффективность Талидомида была во времена Талидомидовой трагедии?
Политический Кирилл
Нет. Вакцины от гриппа показывают эффективность от пары десятков до 70-80%, так что снижение шанса заражения на 90% для вакцины - это дофига.
А если еще вспомнить, что у короны уровень распространения от 1,9 до 2,7, то при полной вакцинации всего населения эти цифры снизятся до 0,19 - 0,27, что не даст болезни распространятся дальше, а сведет ее на нет.
Тут суть в том, что открыто об этом не говорят. Фарму и в принципе эффективность меда в приличном обществе не обсуждают.
зависит от методики тестирования. если двойное-слепое-рандомизированное, то 90% очень даже.
СЕЙЧАС АКЦИИ ВВЕРХ ПОПРУТ
Уже попёрли, только не наши, а американские.