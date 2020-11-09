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Новости
Ольга Щербинина
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Минздрав заявил об эффективности российской вакцины от Covid-19 на 90%. Сразу после аналогичного сообщения из США Материал редакции

По словам представителя ведомства, «появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех».

34 комментария
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Наблюдения свидетельствуют о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксану Драпкину.

Она сообщила об этом после заявления американской компании Pfizer, которая рассказала о высокой эффективности своей вакцины. «По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины „Спутник V“ у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — отметила Драпкина.

9 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covid-19, созданной совместно с немецким производителем лекарств BioNTech. Регистрация вакцины ожидается в ноябре.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. Учёные пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

#новости #covid19

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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34 комментария
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Ху Эмай

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Посторонний

Ху
5

Зашёл за подобным комментом.

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Стабильный Илья

20

они там долбоёбы совсем или чё? у них задача палиться в каждом вопросе?

Ответить

Жаркий Илья

Стабильный
8

Задача не отступать от проклятой Омерики ни на шаг!

Ответить

badResistor

Стабильный
3

Популярно и доступно рассказывают что(всё) не так вакциной от Гамалеи
еще вакциона от Pfizer почти прошла испытания в 3й фазе на 40 000+ человек, а что же про гамалеи-вакцину 
Вакцина разработана в двух видах — в виде раствора и лиофилизата. В испытаниях каждого участвовало 38 добровольцев - военнослужащих.

В статистике побочных эффектов у добровольцев лидирует повышение температуры. Авторы делят его на «легкое» (mild) и «умеренное» (moderate). Но... диапазон «легкое повышение температуры» у них простирается от 37 до 38,4 ⁰C, а «умеренное» — от 38,5 до 38,9 ⁰C. То есть среди 38 испытуемых в каждом из двух исследований были случаи повышения температуры в пределах 39 градусо

Авторы статьи измерили у испытуемых уровни антител к коронавирусу: «просто» антител, связывающих антигены вируса, и вирус-нейтрализующих антител. Первый показатель оказался у вакцинированных выше, чем у переболевших COVID-19. Казалось бы, это потрясающая новость! В таком виде она и была растиражирована в СМИ. Есть только одно важное «но»: уровни вирус-нейтрализующих антител были одинаковы у переболевших и вакцинированных. Сыворотка вакцинированных нейтрализует вирус так же, как сыворотка переболевших, а не лучше.

Результаты 1/2 фаз испытания российской вакцины…
Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: 4 сентября 2020 года случилось во многом долгожданное событие в…
biomolecula.ru
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крэпкый картошек

13

странно, что не на 146 

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Вячеслав Андреев

4

Чёт я китайского коронавируса меньше боюсь чем русской вакцины. Пока из авторитетного независимого источника не услышу что после инъекции не отваливается член – колоться не буду.

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van der Pusch

3

Перевожу на русский "жрите спутник, а не нормальную вакцину"

Ответить

larsin

van
1

Скорее и вакцины никакой небыло, щас закупят пфайзеровскую и будут говорить ну мы же были первые, а вы нам не верили.

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van der Pusch

larsin
1

на пфайзеровскую слишком много желающих, которые готовы хорошо платить. они обещали производство 1.3x10^9 доз до конца _следующего_ года, на всех не хватит

Ответить

Danila Romanov

van
1

нормальная вакцина будет лет через 5, а сейчас всё это полуфабрикаты

Ответить

Роскошный блик

3

пхахахах

Ответить

Shenmue

3

Разбавленный Новичок на 10% = 90% эффективная вакцина

Ответить

пиу-пиу

2

Простите конечно, но разве в фарме "более чем на 90%" это не пиздец широко и требуется больше эксперементов?

И конечно мериться эффективностью, что одной стране, что другой, когда и года не прошло с момента использования, что даже пробочки не успели отследить — как-то тупо.

Интересно, какая эффективность Талидомида была во времена Талидомидовой трагедии?

Ответить

Политический Кирилл

пиу-пиу
3

Нет. Вакцины от гриппа показывают эффективность от пары десятков до 70-80%, так что снижение шанса заражения на 90% для вакцины - это дофига.

Ответить

Lian Niko

Политический
2

А если еще вспомнить, что у короны уровень распространения от 1,9 до 2,7, то при полной вакцинации всего населения эти цифры снизятся до 0,19 - 0,27, что не даст болезни распространятся дальше, а сведет ее на нет.

Ответить

Sam Lowry

Политический
0

А какие-то более классические какой процент кажут?

Ответить

Mmmax

Политический
0

Тут суть в том, что открыто об этом не говорят. Фарму и в принципе эффективность меда в приличном обществе не обсуждают.

Ответить

Kir Kirsky

пиу-пиу
1

зависит от методики тестирования. если двойное-слепое-рандомизированное, то 90% очень даже.

Ответить

Холодный бас

2
Ответить

Maksytoff

2

Эффективности 90% против больных?))

Ответить

Alexey Andreev

2

А результаты клинических испытаний у нас тоже есть?

Ответить

mongoose

1

А у нас в квартире газ!

Ответить

Жаркий Илья

0

Может наоборот? На 10%?

Ответить

alexferman

0

СЕЙЧАС АКЦИИ ВВЕРХ ПОПРУТ

Ответить

Kir Kirsky

alexferman
1
Ответить

Lian Niko

Kir
0

Можно закупаться, как начнут массовое производство - до 50 вырастут.

Ответить

alexferman

alexferman
0

Шучу, всем похуй

Ответить

Nick Rosenberg

alexferman
0

Акции путинки?

Ответить

thetrickster

alexferman
0

Уже попёрли, только не наши, а американские.

Ответить

Строгий нос

thetrickster
0

чёйто

Ответить

Товарный шар

alexferman
0

Но не рубль

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bor_vn

0

азазазазазазаза

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bor_vn

bor_vn
0

просто до слез, какие они у нас веселые!

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