По словам представителя ведомства, «появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех».

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Наблюдения свидетельствуют о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксану Драпкину.

Она сообщила об этом после заявления американской компании Pfizer, которая рассказала о высокой эффективности своей вакцины. «По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины „Спутник V“ у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление ещё одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — отметила Драпкина.

9 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от Covid-19, созданной совместно с немецким производителем лекарств BioNTech. Регистрация вакцины ожидается в ноябре.

11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса Covid-19 «Спутник V» от Центра Гамалеи. Учёные пропустили третий этап исследований на десятках тысяч человек. Его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.