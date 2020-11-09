Один эвакуирован с травмами средней тяжести.

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Российский вертолёт Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По предварительным данным, погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести и был эвакуирован. Вертолёт сбили у села Ерасх, которое находится вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан), в 100 километрах от Нагорного Карабаха.

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности. Кто сбил вертолёт, пока неизвестно. В Минобороны сообщили, что командование 102-й военной базы РФ в Армении разбирается в этом.