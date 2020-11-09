Над Арменией сбили российский вертолёт. Два члена экипажа погибли Материал редакции
Один эвакуирован с травмами средней тяжести.
Российский вертолёт Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По предварительным данным, погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести и был эвакуирован. Вертолёт сбили у села Ерасх, которое находится вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан), в 100 километрах от Нагорного Карабаха.
В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности. Кто сбил вертолёт, пока неизвестно. В Минобороны сообщили, что командование 102-й военной базы РФ в Армении разбирается в этом.
1) нож в спину
2) хуле он там шарился
Она утонула.
Он взорвался.
Он упал.
Из сборника цитат президента смеходержавы.
Что делал наш вертолет в зоне боевых действий другой страны?
он над территорией нашего союзника, а кто и почему напал на нашего союзника, сбив еще и наш вертолет - вот хороший вопрос. и нормальная власть давно бы ответила на него не словом, а делом
Музыкальный холод
Российское Минобороны сообщает, что упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса.
В момент удара вертолёт сопровождал колонну военной базы РФ в Армении.
вот примерно это, но пока об этом напишут на тж война уже закончится.
Да обосрётся пыня против эрдогана.
🤔
Я предупреждал, что игнорировать это не получится.
кого? по спецсвязи?
а расписку о получении предупреждения взял?
Глава фракции КПРФ Ульяновской области Айрат Гибатдинов тут уже нагнетает
Холодный бас
Курск, значит, получилось, а какую-то вертушку не получится?
Кек.
Ждём новый перл от царя.
"-Что случилось с вертолётом? - Он упал"
От авторов "помидорами не отделаетесь"
С турками наши, кст, втихаря воюют в той же Ливии, например. ЧВКшники в основном, но всё равно.
В Ливии война уже почти свернута, в Сирии турки и вовсе практически ушли
Имхо, возня для публики западной
Да как раз втихаря воюют, без публики в основном. Турецкие БПЛА, говорят, вагнеровцам в Ливии серьёзные проблемы доставляют. За контроль над нефтью, само собой. Кто там рулит, тот может на цены на нефть влиять.
нахуй нужны такие хваленые вертолеты, которые говном всяким может сбить любой дурак
Сбить легко, если нет средств предупреждения о пуске, плюс у ракеты тепловая гсн, от них идет какое то излучение?
Ты наверное с Ми-28 перепутал. Ми-24 уже старый динозавр. Крепкий, но хуй промахнёшься.
Ленинский корабль
Ну, Ми-24 довольно старый, и в свое время он наверное был весьма норм.
"Иглой" или аналогами можно сбить абсолютно любой вертолёт.
Даже низколетящие истребители можно поймать.
А тут вертушка 50 летней давности, которая и подвоха-то не ожидала.
Вертушка 50 летней давности не ожидавшая подвоха.
Ну шо пацаны, казус белли?
Влепить бы обеим сторонам мощные санкции, чтобы опомнились. Их экономики крепко с РФ связаны. 800 тысяч граждан Азербайджана (из 10 млн всего) живут в РФ. Граждан Армении тоже не мало. Рычагов "мягкого" давления предостаточно.
Ракеты Азербайджан, кстати, уже падали над территорией Ирана, Турции и, видимо, России.
https://www.rbc.ru/politics/07/10/2020/5f7db8a79a794787f8e8df78