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Ольга Щербинина
2293

Над Арменией сбили российский вертолёт. Два члена экипажа погибли Материал редакции

Один эвакуирован с травмами средней тяжести.

57 комментариев
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Российский вертолёт Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По предварительным данным, погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести и был эвакуирован. Вертолёт сбили у села Ерасх, которое находится вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Республика Азербайджан), в 100 километрах от Нагорного Карабаха.

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности. Кто сбил вертолёт, пока неизвестно. В Минобороны сообщили, что командование 102-й военной базы РФ в Армении разбирается в этом.

#новости #армения

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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57 комментариев
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ouxen

15

1) нож в спину
2) хуле он там шарился

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Джон Кроули

ouxen
1

Она утонула.
Он взорвался.
Он упал. 

Из сборника цитат президента смеходержавы. 

Ответить

Камиль Керимов

4

Что делал наш вертолет в зоне боевых действий другой страны?

Ответить

ouxen

Камиль
23

находился

Ответить

Анатолий Польский

ouxen
1

Дмитрий Сергеевич?

Ответить

Ограниченный жар

ouxen
0

находился, налетался, устал и лег поспать 

Ответить

Πетр Κудряшов

Камиль
4

он над территорией нашего союзника, а кто и почему напал на нашего союзника, сбив еще и наш вертолет - вот хороший вопрос. и нормальная власть давно бы ответила на него не словом, а делом

Ответить

Денис Лапин

Камиль
3

У России там военная база

Ответить

Музыкальный холод

Камиль
2

Российское Минобороны сообщает, что упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса.
В момент удара вертолёт сопровождал колонну военной базы РФ в Армении.

вот примерно это, но пока об этом напишут на тж война уже закончится.

Ответить

Камиль Керимов

Музыкальный
0

блин, будто провокация какая-то 

Ответить

ouxen

Камиль
0
Ответить

Холодный бас

11

Самопальная провокация для вмешательства армии. Инфа сотка. Скриньте. Щас раскачают в СМИ, и пойдёт страна-освободитель очередных нуждающихся "освобождать"

Ответить

Rex Sacrorum

Холодный
1

Да обосрётся пыня против эрдогана. 

Ответить

Pa Chu

Rex
0

вычислить и под трибунал за деморализацию

Ответить

Zeynal Verdiyev

Холодный
0

не пойдет. там прямое столкновение 

Ответить

Магомед Шереметьев

Холодный
0

Так уже
https://2ch.hk/po/res/40528775.html#40529573

Ответить

Ограниченный жар

Холодный
0

Хуйня версия, скриньте. 

Ответить

Україна

9

🤔

Ответить

Neketa Fo

Україна
0

Я ожидал других эмодзи 👉👈

Ответить

A big purple banana 🍆

Україна
0

Шо, за турков?

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Я предупреждал, что игнорировать это не получится.

Ответить

Илюхер XXX

Магомед
11

кого? по спецсвязи?
а расписку о получении предупреждения взял?

Ответить

Магомед Шереметьев

Илюхер
0

Утром, тут

Ответить

Артём Мазанов

Магомед
5

Глава фракции КПРФ Ульяновской области Айрат Гибатдинов тут уже нагнетает 

Ответить

Товарный шар

Артём
5

вопрос выглядит идиотским, после того как он пожелал удачи

Ответить

Холодный бас

Магомед
4
Ответить

Магомед Шереметьев

Холодный
0

-Они проигнорировали...
-Сбивайте.

Ответить

Константин Курасов

Магомед
1

Курск, значит, получилось, а какую-то вертушку не получится?
Кек.
Ждём новый перл от царя.
"-Что случилось с вертолётом? - Он упал"

Ответить

Roman Golovin

Константин
0

От авторов "помидорами не отделаетесь"

Ответить

Константин Курасов

Roman
0

С турками наши, кст, втихаря воюют в той же Ливии, например. ЧВКшники в основном, но всё равно.

Ответить

Акиф Гаджиев

Константин
0

В Ливии война уже почти свернута, в Сирии турки и вовсе практически ушли
Имхо, возня для публики западной

Ответить

Константин

Акиф
0

Да как раз втихаря воюют, без публики в основном. Турецкие БПЛА, говорят, вагнеровцам в Ливии серьёзные проблемы доставляют. За контроль над нефтью, само собой. Кто там рулит, тот может на цены на нефть влиять.

Ответить

Собака

2

1рубль == 1 цент

ТВЕРДО И ЧЕТКО

Ответить

ouxen

–2

нахуй нужны такие хваленые вертолеты, которые говном всяким может сбить любой дурак

Ответить

Товарный шар

ouxen
2

Сбить легко, если нет средств предупреждения о пуске, плюс у ракеты тепловая гсн, от них идет какое то излучение?

Ответить

ouxen

Товарный
0

где саппорт тогда

Ответить

Товарный шар

ouxen
1

Да обычное дежурство наверное, если бы боевой вылет тогда бы в местах опасных можно было б лтц отстрелить, а так как на ладони были

Ответить

ouxen

Товарный
0

вероломный ответ от братушек

Ответить

Несерьёзный Валера

ouxen
2

Ты наверное с Ми-28 перепутал. Ми-24 уже старый динозавр. Крепкий, но хуй промахнёшься.

Ответить

Ленинский корабль

ouxen
2

Ну, Ми-24 довольно старый, и в свое время он наверное был весьма норм.

Ответить

Константин Курасов

ouxen
1

"Иглой" или аналогами можно сбить абсолютно любой вертолёт.
Даже низколетящие истребители можно поймать.
А тут вертушка 50 летней давности, которая и подвоха-то не ожидала.

Ответить

Slowbro

Константин
0

Вертушка 50 летней давности не ожидавшая подвоха.

Ответить

Константин Курасов

Slowbro
0

Типа того. 

Ответить

Поздний утюг

ouxen
0

Военные эксперты подъехали

Ответить

Отчаянный кавалер

1

Нож в спину опять и снова

Ответить

Abram Dikoy

1

Ну шо пацаны, казус белли? 

Ответить

ouxen

Abram
0

интербеллум

Ответить

Магомед Шереметьев

1

Итог боёв за месяц

Ответить

Константин Курасов

1

Влепить бы обеим сторонам мощные санкции, чтобы опомнились. Их экономики крепко с РФ связаны. 800 тысяч граждан Азербайджана (из 10 млн всего) живут в РФ. Граждан Армении тоже не мало. Рычагов "мягкого" давления предостаточно.

Ответить

Юрий Лазебный

0

Провокация армянская, чтобы затянуть Россию в конфликт

Ответить

daler.k

0

Братушки крестьянушки

Ответить

Роман Андронов

0

Ракеты Азербайджан, кстати, уже падали над территорией Ирана, Турции и, видимо, России.
https://www.rbc.ru/politics/07/10/2020/5f7db8a79a794787f8e8df78

Ответить

Легендарный ящик

0

@Zero-one-one удачи на экзаменах

Ответить

Ограниченный жар

0

Интересно, а кого сбили? 
На российских вертолетах Ми-24 много кто летает

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

пусть в гаагу обратятся

Ответить

God Damn

0

Че то я уже забыл какого это, не охуевать каждый день с новостей

Ответить

крэпкый картошек

–5

спасает репутацию Дзюбы

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