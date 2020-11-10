В Армению вылетели первые восемь самолётов с российскими миротворцами Материал редакции
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Шесть самолётов Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны.
Ведомство с 6:00 по московскому времени приступило к развёртыванию миротворцев в Карабахе. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Штаб российской операции будет базироваться в Степанакерте. Параллельно с этим Армения начала вывод войск с территории.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.
О размещении миротворцев в Нагорном Карабахе договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. После этого заявления у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Поздравляю россиян с ещё одной статьёй расходов)
По идее ООН должна компенсировать это, по крайней мере:
ООН не имеет собственных вооруженных сил, и государства-члены на добровольной основе предоставляют воинские и полицейские контингенты, необходимые для каждой операции по поддержанию мира.
Военные миротворцы получают денежное довольствие от правительств своих стран в соответствии с национальным званием и шкалой окладов. ООН компенсирует затраты стран, добровольно направляющих своих военнослужащих для участия в миротворческих операциях, по единой ставке, утвержденной Генеральной Ассамблеей и составляющей 1428 долл. США на военнослужащего в месяц (по состоянию на 1 июля 2019 года).
1428 долларов в месяц? Так Россия на этом еще и заработает, кек
Жуткий Слава
Сомневаюсь.
Частично покроет расходы на содержание контингента.
Минимальный звук
Как я понимаю, это работает, если миротворческая операция проводится под эгидой ООН - т.е. участвуют "голубые каски"
Внимательный Петя
Мы уже привыкли, что Россия всем вокруг помогает, всем кроме своих граждан.
Учащийся пёс_анон
Хочешь себе миротворца?)
Географический бокал
Лично я согласен на 1428 долл. США в месяц, военнослужащий может оставаться дома.
60 баксов могли бы и накинуть
Географический
1960 миротворцев x 1428 долларов х 76 рублей за доллар = 212714880 рублей в месяц. Совпадение?
Но это же наоборот отличная тренировка для армии, заместо учений
Ну при всем уважении, региональное, макрорегиональное и любое другое сравнительно широкое лидерство - это неминуемые расходы. Тот факт, что мы не эмитируем СКВ, что позволило бы, наверное, немного ироничнее смотреть на это бремя, не отменяет необходимости стремиться к более значимым позициям в сфере своего влияния.
мы не эмитируем СКВ
Системную красную волчанку?
неплохо-неплохо
А уж как неплохи люди, которые в разговоре с рандомными незнакомцами употребляют никому неизвестные аббревиатуры, которые даже не гуглятся
Западный Женя
Для мира во всем мире, как завещал великий Ленин, ничего не жалко.
)))
ЧТО СМЕШНОГО????????????????????????
Западный Женя
Почему ты не рвешся я же поставил тебе минус????
Ты не угадал же по итогу
СМИ не успели раскачать, да и на "освобождение" это не похоже.
Я похвастался тем, что не угадал
хорошо, дизлайн убрал, спасибо!
Прочёл мертвецами. Кажется я не выспался
Внимательный Петя
Нет, все правильно. Я вот например тоже уже мертв внутри...
Это гангрена
Внимательный Петя
Это скисшее молоко...
Нехер было вчера его пить
Внешняя политика наше все! Интересы!! ( я с последней соткой)
Может путин это пиар-многоходовочкой считает, но это пизда, ещё одного союзничка потеряли.
кого конкретно?
Армения сегодня-завтра свергнет единственную свою надежду уйти от России из-за поражения в войне. Кроме нее все политические элиты в стране пророссийские, купленные и перекупленные - они то и придут к власти. Да, может настроения в Армении сейчас могут быть не особо пророссийскими, но сама Армения хер теперь куда сбежит.
То что союзники так не поступают - это одно дело. То, остаются ли они союзниками - это другое.
Вы переоцениваете народ Армении :)
Народ Армении увидит, что пришел Пашинян, а не пророссийские элиты, началась война и закончилась поражением Армении. Народ Армении конечно увидит, что Россия вписалась только чтобы закончить войну, а не поддержать Армению - но СМИ, подконтрольные пророссийской элите, начнут рассказывать про то, что и Запад так то тоже ее не поддержал ничем. И разговоры Трампа про скандинавских миротворцев, и рассказы Франции и ЕС про немедленное прекращение огня ничего не означают.
В итоге народ Армении смекнет, что в принципе за нее не будет вписываться никто, а под Россией их хотя бы не захватит Турция. А через лет 5 активной пропаганды и вовсе будут благодарить Россию за сделанное - трудно что ли одуривать людей.
Ну нет. Правда действительно в том, что без России Армению сожрут соседи, а Западу она нафиг не сдалась. Полезных ресурсов нет, производств нет. Они не имбецилы, просто для выживания иногда лучше прогнуться.
Крушат они потому что им очень-очень долго врали. СМИ рассказывало про то, как офигенно они громят Азербайджан. Первая карта - как выглядело продвижение МО Азербайджана согласно данным МО Армении. Вторая - это выглядело со стороны Азербайджана. Они до момента подписания мирного соглашения не верили, что Шуша взята Азербайджаном, хотя даже официальные лица Карабаха говорили об этом, а Азербайджан публиковал оттуда видео.
У народа нет ощущения, будто бы они проиграли, вот и разочарование.
Какого союзника? Пашинян, как и вся его команда, — ставленник Сороса и прочих леволиберальных глобалистов, на протяжении всего своего премьерства повествующий о НАТО, выходе Армении из ОДКБ, зачищающий пророссийские силы в Армении и т.п. Логично было бы убрать Пашиняна руками Азербайджана (т.е. просто не мешать Азербайджану в Карабахе, дальше армяне с Пашиняном все сделали бы сами), что и делалось, пока не сбили российский вертолет.
Живи и дальше в своем мирке, а не трезво смотри на вещи. Пашинян сделал всё, чтобы спровоцировать конфликт с Азербайджаном. И собирая в единое целое все факты, можно вполне прийти к выводу, что задачи ему ставились британской MI-6 по прямому военному стравливанию в Карабахе России и Турции. То, что лежит на поверхности этого конфликта — вторично. Я имею в виду амбиции Баку и Еревана.
так нi, це кринжово. какая ж это маленькая победная война? в кримее и донбабве было веселее
Пришлите гифку плиз где Путин такой широкий по коридору идет. Типа брутальный такой но мелкий и широкий. Как нельзя к новости подходит.
Россия опять во что-то ввязывается. Пиздец курсу валюты и опустошению бюджета.