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Артём Мазанов
2903

В Армению вылетели первые восемь самолётов с российскими миротворцами Материал редакции

Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

67 комментариев
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Шесть самолётов Ил-76 с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны.

Ведомство с 6:00 по московскому времени приступило к развёртыванию миротворцев в Карабахе. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Штаб российской операции будет базироваться в Степанакерте. Параллельно с этим Армения начала вывод войск с территории.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.

О размещении миротворцев в Нагорном Карабахе договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. После этого заявления у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.

#новости #войнавкарабахе #армения

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67 комментариев
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alexferman

24

Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Поздравляю россиян с ещё одной статьёй расходов)

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IO

alexferman
10

По идее ООН должна компенсировать это, по крайней мере: 

ООН не имеет собственных вооруженных сил, и государства-члены на добровольной основе предоставляют воинские и полицейские контингенты, необходимые для каждой операции по поддержанию мира.

Военные миротворцы получают денежное довольствие от правительств своих стран в соответствии с национальным званием и шкалой окладов. ООН компенсирует затраты стран, добровольно направляющих своих военнослужащих для участия в миротворческих операциях, по единой ставке, утвержденной Генеральной Ассамблеей и составляющей 1428 долл. США на военнослужащего в месяц (по состоянию на 1 июля 2019 года).

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Акиф Гаджиев

IO
5

1428 долларов в месяц? Так Россия на этом еще и заработает, кек

Ответить

Жуткий Слава

Акиф
0

Сомневаюсь.
Частично покроет расходы на содержание контингента.

Ответить

Акиф Гаджиев

Жуткий
0

я пошутил...

Ответить

Минимальный звук

IO
1

Как я понимаю, это работает, если миротворческая операция проводится под эгидой ООН - т.е. участвуют "голубые каски"

Ответить

Внимательный Петя

alexferman
6

Мы уже привыкли, что Россия всем вокруг помогает, всем кроме своих граждан.

Ответить

Учащийся пёс_анон

Внимательный
1

Хочешь себе миротворца?)

Ответить

Географический бокал

Учащийся
0

Лично я согласен на 1428 долл. США в месяц, военнослужащий может оставаться дома.

Ответить

сироп от щекотки

Географический
0

60 баксов могли бы и накинуть

Ответить

Географический

сироп
0

1960 миротворцев x 1428 долларов х 76 рублей за доллар = 212714880 рублей в месяц. Совпадение?

Ответить

Александр Королёв

alexferman
1

Но это же наоборот отличная тренировка для армии, заместо учений

Ответить

Pa Chu

Александр
0

Ирония?
Миротворческая миссия - не фонтан какая тренировка. Вот сирийская кампания - то, что доктор прописал

Ответить

Pa Chu

alexferman
0

Ну при всем уважении, региональное, макрорегиональное и любое другое сравнительно широкое лидерство - это неминуемые расходы. Тот факт, что мы не эмитируем СКВ, что позволило бы, наверное, немного ироничнее смотреть на это бремя, не отменяет необходимости стремиться к более значимым позициям в сфере своего влияния. 

Ответить

alexferman

Pa
1

мы не эмитируем СКВ

Системную красную волчанку?

Ответить

Pa Chu

alexferman
0

неплохо-неплохо

Ответить

alexferman

Pa
0

А уж как неплохи люди, которые в разговоре с рандомными незнакомцами употребляют никому неизвестные аббревиатуры, которые даже не гуглятся

Ответить

Западный Женя

alexferman
0

Для мира во всем мире, как завещал великий Ленин, ничего не жалко.

Ответить

Україна

11

)))

Ответить

AttentiveMilk

Україна
2

ЧТО СМЕШНОГО????????????????????????

Ответить

Болезненный меч

AttentiveMilk
1

ждёт референдума 

Ответить

A big purple banana 🍆

Україна
0

Ты-то куда лезешь, х***сина

Ответить

Zero-one-one

Україна
0

Скоро и к тебе приедут наши ребята. Жди

Ответить

Слабый рубин

2
Ответить

Западный Женя

Слабый
0

Почему ты не рвешся я же поставил тебе минус????

Ответить

AttentiveMilk

Западный
1

Ты пробовал разорвать дыню? Лютый дроч

Ответить

Павел Макров

Слабый
0

Ты не угадал же по итогу 
СМИ не успели раскачать, да и на "освобождение" это не похоже.

Ответить

Слабый рубин

Павел
0

Я похвастался тем, что не угадал

Ответить

Павел Макров

Слабый
0

хорошо, дизлайн убрал, спасибо!

Ответить

Слабый рубин

Павел
0

можешь вернуть, если душа требует. спасибо большое

Ответить

Акиф Гаджиев

3

карабах в итоге российский, а вы не верили

Ответить

Владимир Моденов

2

Прочёл мертвецами. Кажется я не выспался

Ответить

Внимательный Петя

Владимир
2

Нет, все правильно. Я вот например тоже уже мертв внутри...

Ответить

AttentiveMilk

Внимательный
1

Это гангрена

Ответить

Внимательный Петя

AttentiveMilk
1

Это скисшее молоко...

Ответить

AttentiveMilk

Внимательный
1

Нехер было вчера его пить

Ответить

Внимательный

Attenti…
1

В следующий раз не буду тебя пить ;)

Ответить

Litnikov Danil

Владимир
0

Мб это федайкины

Ответить

Eugard

–2

О, вылетели насаждать Русский Мир.

Ответить

Alexander Smirnov

0

Внешняя политика наше все! Интересы!! ( я с последней соткой)

Ответить

IO

Alexander
1

Ну проебать внешнюю политику на ближнем востоке это вообще финиш

Ответить

Зарубежный пришелец

–3

«миротворцы»

Ответить

A big purple banana 🍆

Зарубежный
0

мать пей таблетки, а то получишь по ебалу

Ответить

Andy

–2

Может путин это пиар-многоходовочкой считает, но это пизда, ещё одного союзничка потеряли.

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
1

кого конкретно?

Ответить

Andy

Акиф
0

Армению

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
2

Армения сегодня-завтра свергнет единственную свою надежду уйти от России из-за поражения в войне. Кроме нее все политические элиты в стране пророссийские, купленные и перекупленные - они то и придут к власти. Да, может настроения в Армении сейчас могут быть не особо пророссийскими, но сама Армения хер теперь куда сбежит.

Ответить

IO

Andy
1

@ Российские базы в Армении
@ Миротворцы прилетают в Армению по соглашению
@ Потеряли Армению

А где логическая цепочка? Я что-то вообще не могу связать. 

Ответить

Andy

IO
0

Да, именно так союзники поступают, когда у тебя уже сил нет воевать, прибегают чтобы только в личных пиар-целях подписать по сути поражение союзника.

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
0

То что союзники так не поступают - это одно дело. То, остаются ли они союзниками - это другое.

Ответить

Andy

Акиф
0

Не думаю что народ армении будет так считать.

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
2

Вы переоцениваете народ Армении :)

Народ Армении увидит, что пришел Пашинян, а не пророссийские элиты, началась война и закончилась поражением Армении. Народ Армении конечно увидит, что Россия вписалась только чтобы закончить войну, а не поддержать Армению - но СМИ, подконтрольные пророссийской элите, начнут рассказывать про то, что и Запад так то тоже ее не поддержал ничем. И разговоры Трампа про скандинавских миротворцев, и рассказы Франции и ЕС про немедленное прекращение огня ничего не означают.

В итоге народ Армении смекнет, что в принципе за нее не будет вписываться никто, а под Россией их хотя бы не захватит Турция. А через лет 5 активной пропаганды и вовсе будут благодарить Россию за сделанное - трудно что ли одуривать людей.

Ответить

Andy

Акиф
1

Тогда армяне имбецилы

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
0

Ну нет. Правда действительно в том, что без России Армению сожрут соседи, а Западу она нафиг не сдалась. Полезных ресурсов нет, производств нет. Они не имбецилы, просто для выживания иногда лучше прогнуться.

Ответить

Andy

Акиф
0

Если бы они хотели прогнуться, то не куршили бы сейчас правительственные учреждения, сами же воевать не хотят, но нашли виновных.

Ответить

Акиф Гаджиев

Andy
0

Крушат они потому что им очень-очень долго врали. СМИ рассказывало про то, как офигенно они громят Азербайджан. Первая карта - как выглядело продвижение МО Азербайджана согласно данным МО Армении. Вторая - это выглядело со стороны Азербайджана. Они до момента подписания мирного соглашения не верили, что Шуша взята Азербайджаном, хотя даже официальные лица Карабаха говорили об этом, а Азербайджан публиковал оттуда видео.

У народа нет ощущения, будто бы они проиграли, вот и разочарование. 

Ответить

My Musicpage

Andy
–1

Какого союзника? Пашинян, как и вся его команда, — ставленник Сороса и прочих леволиберальных глобалистов, на протяжении всего своего премьерства повествующий о НАТО, выходе Армении из ОДКБ, зачищающий пророссийские силы в Армении и т.п. Логично было бы убрать Пашиняна руками Азербайджана (т.е. просто не мешать Азербайджану в Карабахе, дальше армяне с Пашиняном все сделали бы сами), что и делалось, пока не сбили российский вертолет.

Ответить

Andy

My
0

Иди лечись.

Ответить

My Musicpage

Andy
–1

Живи и дальше в своем мирке, а не трезво смотри на вещи. Пашинян сделал всё, чтобы спровоцировать конфликт с Азербайджаном. И собирая в единое целое все факты, можно вполне прийти к выводу, что задачи ему ставились британской MI-6 по прямому военному стравливанию в Карабахе России и Турции. То, что лежит на поверхности этого конфликта — вторично. Я имею в виду амбиции Баку и Еревана.

Ответить

Andy

My
0

Пиздуй на RT со своей шизой.

Ответить

Внимательный Петя

0

российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением ещё на пять лет, если Баку и Ереван не будут против.

На 10 лет? Не хило так...

Ответить

Ваша Закладко

Внимательный
0

так нi, це кринжово. какая ж это маленькая победная война? в кримее и донбабве было веселее 

Ответить

Гриша Катержин

0

Пришлите гифку плиз где Путин  такой широкий по коридору идет. Типа брутальный такой но мелкий и широкий. Как нельзя к новости подходит. 

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Почему армяне такие ебливые?

Ответить

Ivan Bashunsky

0

Ваша Россиюшка опять метастазы пускает

Ответить

Антон Лисин

0

Россия опять во что-то ввязывается. Пиздец курсу валюты и опустошению бюджета. 

Ответить

Внимательный Петя

–1

Главное, чтоб их кто-нибудь не сбил...

Ответить
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