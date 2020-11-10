Документ о прекращении войны подписали президент России, президент Азербайджана и премьер Армении.

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Армен Саркисян инициировал политические консультации, чтобы «как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов». Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Саркисяна, ситуация в регионе имеет общенациональное значение, поэтому любое её решение должно приниматься «только с учётом национальных интересов и на основе национального консенсуса». Он отметил, что принимает во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей.

Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах. Армен Саркисян президент Армении

В Армении — парламентская форма правления, основная власть находится у премьер-министра, а за президентом остаются лишь протокольные функции.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.