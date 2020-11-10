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Новости
Артём Мазанов
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Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ. Он созвал консультации Материал редакции

Документ о прекращении войны подписали президент России, президент Азербайджана и премьер Армении.

20 комментариев
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Армен Саркисян инициировал политические консультации, чтобы «как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов». Об этом пишет РИА «Новости».

По мнению Саркисяна, ситуация в регионе имеет общенациональное значение, поэтому любое её решение должно приниматься «только с учётом национальных интересов и на основе национального консенсуса». Он отметил, что принимает во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей.

Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах.

Армен Саркисян
президент Армении

В Армении — парламентская форма правления, основная власть находится у премьер-министра, а за президентом остаются лишь протокольные функции.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.

#новости #войнавкарабахе

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20 комментариев
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Вова А.

4

Как хорошо, что есть сми, а то так бы до старости не узнал.

Интересно как он так быстро спрятался-то от протестующих и обращение выложил тогда.

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Внимательный Петя

Вова
2

Может он спал? Проснулся, зашёл на TJ новости почитать.

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Вова А.

Внимательный
0

Тогда у тж появляется ресурс для мирового влияния

Ответить

Внимательный Петя

Вова
1

Лучше бы у тж появился ресурс для исправления багов...

Ответить

AA T

Вова
0

🤦

Ответить

Внимательный Петя

–1

Понятно, война продолжается. Ещё одно соглашение долго не прожило...

Ответить

IO

Внимательный
6

Ничего там не продолжается:

Государственный строй Армении основан на структуре парламентской республики представительной демократии. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Президент является номинальным главой государства.

Ответить

Внимательный Петя

IO
0

Я про то, что уже несколько перемирий было и почему-то они долго не прожили...

Ответить

Слабый рубин

Внимательный
6

Но сейчас то в дело вмешался президент Путин!!!!1

Ответить

IO

Слабый
–4

Когда пытаешься вести нормальный диалог и тут приходит ебанутый. Иногда я не понимаю нахуя вам какие-то инфоповоды, просто пишите везде ПУТИН и дрочите.

Ответить

Полноценный

IO
4

Это Дыня, не бомби

Ответить

IO

Полноце…
3

Хоть Папа Римский, уже заебывает. Сделали из ТЖ какой-то пикабу, хотя пикабу уже мне кажется обогнал ТЖ по интеллектуальному наполнению.

Ответить

Полноценный

IO
1

Вот чего ты так? Вся прелесть ТЖ как раз а том, что здесь и серьёзно можно было что-то обсудить и совет получить и пораспиздяйничать и нахуй послать (последнее проебано)

Ответить

IO

Полноце…
1

Да, только последнее время тут только пораспиздячничать 

Ответить

Слабый рубин

Полноце…
0

Интеллектуал обижен, ходит сюда попиздеть о высоком (на "пикабу", кек)

Ответить

Полноценный

Полноце…
0

Рифмуется с Пыня

Ответить

Слабый рубин

IO
0

Мне кажется кто то может смело пойти нахуй (не ты конечно же)

Ответить

Внимательный Петя

Слабый
0

Как и в прошлые разы. Разве нет?

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Акиф Гаджиев

Внимате…
0

Это мирный договор, а не перемирие, заключеный на уровне руководителей стран, а не глав МИД-ов, с присутствием российских миротворцев и передачей территорий, а не простым прекращением огня. Конечно, вспышки насилия ещё могут быть, но война не продолжится.

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Гриша Катержин

1

Ночью после того, как я сидя на параше прочел хронологию события этой ночи, мне приснился лютый сон. Мы сбегали с какой-то журналисткой там от военных, вокруг всех убивали, пиздец реалистично так все было. Мы ныкались и пытались свалить из города. Я сейчас только на работе понял, что это не где-то я посмотрел какой-то фильм или прочел, а что это был сон. Ахуй!

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