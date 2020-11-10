Президент Армении заявил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ. Он созвал консультации Материал редакции
Документ о прекращении войны подписали президент России, президент Азербайджана и премьер Армении.
Армен Саркисян инициировал политические консультации, чтобы «как можно скорее согласовать решения по защите национальных интересов». Об этом пишет РИА «Новости».
По мнению Саркисяна, ситуация в регионе имеет общенациональное значение, поэтому любое её решение должно приниматься «только с учётом национальных интересов и на основе национального консенсуса». Он отметил, что принимает во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей.
В Армении — парламентская форма правления, основная власть находится у премьер-министра, а за президентом остаются лишь протокольные функции.
В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.
Как хорошо, что есть сми, а то так бы до старости не узнал.
Интересно как он так быстро спрятался-то от протестующих и обращение выложил тогда.
Ничего там не продолжается:
Государственный строй Армении основан на структуре парламентской республики представительной демократии. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Президент является номинальным главой государства.
Внимательный Петя
Я про то, что уже несколько перемирий было и почему-то они долго не прожили...
Слабый рубин
Но сейчас то в дело вмешался президент Путин!!!!1
Это Дыня, не бомби
Слабый рубин
Интеллектуал обижен, ходит сюда попиздеть о высоком (на "пикабу", кек)
Внимательный Петя
Как и в прошлые разы. Разве нет?
Это мирный договор, а не перемирие, заключеный на уровне руководителей стран, а не глав МИД-ов, с присутствием российских миротворцев и передачей территорий, а не простым прекращением огня. Конечно, вспышки насилия ещё могут быть, но война не продолжится.
Ночью после того, как я сидя на параше прочел хронологию события этой ночи, мне приснился лютый сон. Мы сбегали с какой-то журналисткой там от военных, вокруг всех убивали, пиздец реалистично так все было. Мы ныкались и пытались свалить из города. Я сейчас только на работе понял, что это не где-то я посмотрел какой-то фильм или прочел, а что это был сон. Ахуй!