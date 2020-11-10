Пашинян рассказал об украденных из его резиденции вещах — протестующие забрали часы, компьютер и права Материал редакции
В Армении прошли протесты после объявления об окончании войны в Карабахе.
Пашинян добавил, что из его резиденции украли и другие вещи, в числе которых парфюмерия. Об этом премьер-министр рассказал в фейсбуке.
В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.
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вычти из налогов, ты премьер или кто
Минимальный паркур
Он должен бороться со злом, а не стать им
LC
bor_vn
духи
Он что пидор?
Andrébor_vn
Нет, просто не чухоня
bor_vnAndré
Туалетная вода и одеколон.
Бывают еще и духи мужские?!
Andrébor_vn
В зависимости от концентрации самих душистых смесей (не знаю, как это правильно называется) и того, сколько оно держится, зависит и тип того, чем пшикаемся.
Павел КаташевAndré
До 20 процентов это парфюмерная вода больше -духи, меньше 10 - туалетная вода меньше 3 - одеколон
Луиджи ВампаAndré
эфирные масла
Луиджи Вампаbor_vn
у челяди и нищеебов - туалетная вода и одеколон, у нормальных пацанов духи. Туалетная вода это по сути сильно разбавленные духи, которая нихуя не раскрывается и держится от силы 30 минут. Духи стоят существенно дороже, чем туалетная вода
КтоКакБогbor_vn
Для тебя достаточно запаха перегара
Обосранный унитазbor_vn
дУхи
André
А где же золотой батон?
Кремлевский паук например
Чурчхелла
Юрій Білозеров
После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении.
Надеюсь, прямо из зоны боевых действий туда приехали, иначе неискренне как-то.
Semen Semenov
Что есть в его компьютере? Когда слив?
Alexei KuksinSemen
Фотографии его шампура и помидорок черри.
bor_vnAlexei
Это понятно.
Мы все ждём шок контент:
Скрещенные шампуры - его и премера. А зам их помидорки заглатывает.
Жестокий кубок
3090
Болезненный меч
в числе которых парфюмерия
вот пидоры
Антон Сциталов
Украли не только комп, но и всю информацию с него. Подумайте об этом.
Старший танк88
и всю информацию с духов
Антон Лисин
Русские пришли. Все, как хотел.
Viktor Kushnarov
Луиджи Вампа
Может это были не обычные духи и вскоре
Кремлевский паук например
Да что жалко что ли? Нужно быть нищим телом, но богатым духом. Или на Кавказе это считается зашкваром?
Павел КаташевКремлевский
На компе могут быть документики важные
Научно-Технический Валера
Доки должны быть зашифрованы, если нет то это его проблемы.
Павел КаташевНаучно-Техничес…
А вы думаете что хакеры не взломают эти доки (я имею в виду тот случай если спецслужбы другой страны перекупят компуктер у этого баломута
Кремлевский паук например
Ну чё, потом комп окажется на рынке б/у электроники, никто так и не поймёт что это.
Павел КаташевКремлевский
Ну, хз, хз
Ваша Закладко
стыдно. вернуть должны
Andre Macareno
Вообще, странные ребята: население в Карабахе армянское, а уезжает он почему-то в Азербайджан, не очень понятно после 4 и 6 цивы
Roma Dmitriev
а почему эти недовольные на фронте не тусуются?
Вова А.
права
Сейчас кредитов наберут.
Vadim Semenov ⚡☟
Прям как лутинг летом в сша. Украду часы за Армению!
Обосранный унитаз
З портсигара, магнитофон отечественный
MEGAtraXXXer666
Давайте о каждой краже писать новость.