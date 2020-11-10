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Новости
Артём Мазанов
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Пашинян рассказал об украденных из его резиденции вещах — протестующие забрали часы, компьютер и права Материал редакции

В Армении прошли протесты после объявления об окончании войны в Карабахе.

Пашинян добавил, что из его резиденции украли и другие вещи, в числе которых парфюмерия. Об этом премьер-министр рассказал в фейсбуке.

Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Всё это, конечно, «во имя родины».

Никол Пашинян
премьер-министр Армении

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.

#новости #армения

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И это не новость ИА «Панорама»
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38 комментариев
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Акиф Гаджиев

15

вычти из налогов, ты премьер или кто

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Минимальный паркур

Акиф
0

Он должен бороться со злом, а не стать им

Ответить

LC

8
Ответить

bor_vn

–1

духи

Он что пидор?

Ответить

André

bor_vn
19

Нет, просто не чухоня 

Ответить

bor_vn

André
–1

Туалетная вода и одеколон.
Бывают еще и духи мужские?!

Ответить

André

bor_vn
3

В зависимости от концентрации самих душистых смесей (не знаю, как это правильно называется) и того, сколько оно держится, зависит и тип того, чем пшикаемся. 

Ответить

Павел Каташев

André
4

До 20 процентов это парфюмерная вода больше -духи, меньше 10 - туалетная вода меньше 3 - одеколон

Ответить

Луиджи Вампа

André
0

эфирные масла

Ответить

Луиджи Вампа

bor_vn
0

у челяди и нищеебов - туалетная вода и одеколон,  у нормальных пацанов духи. Туалетная вода это по сути сильно разбавленные духи, которая нихуя не раскрывается и держится от силы 30 минут. Духи стоят существенно дороже, чем туалетная вода

Ответить

КтоКакБог

bor_vn
0

Для тебя достаточно запаха перегара

Ответить

Обосранный унитаз

bor_vn
0

дУхи

Ответить

André

4

А где же золотой батон?

Ответить

Кремлевский паук например

André
4

Чурчхелла

Ответить

Юрій Білозеров

4

После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении.

Надеюсь, прямо из зоны боевых действий туда приехали, иначе неискренне как-то.

Ответить

Semen Semenov

1

Что есть в его компьютере? Когда слив?

Ответить

Alexei Kuksin

Semen
7

Фотографии его шампура и помидорок черри.

Ответить

bor_vn

Alexei
0

Это понятно.
Мы все ждём шок контент:
Скрещенные шампуры - его и премера. А зам их помидорки заглатывает.

Ответить

Жестокий кубок

Semen
1

3090

Ответить

Болезненный меч

1

в числе которых парфюмерия

вот пидоры

Ответить

Антон Сциталов

1

Украли не только комп, но и всю информацию с него. Подумайте об этом. 

Ответить

Старший танк88

Антон
0

и всю информацию с духов

Ответить

Антон Лисин

1

Русские пришли. Все, как хотел.

Ответить

Viktor Kushnarov

1
Ответить

Луиджи Вампа

0

Может это были не обычные духи и вскоре

Ответить

Кремлевский паук например

0

Да что жалко что ли? Нужно быть нищим телом, но богатым духом. Или на Кавказе это считается зашкваром?

Ответить

Павел Каташев

Кремлевский
0

На компе могут быть документики важные

Ответить

Научно-Технический Валера

Павел
1

Доки должны быть зашифрованы, если нет то это его проблемы. 

Ответить

Павел Каташев

Научно-Техничес…
0

А вы думаете что хакеры не взломают эти доки (я имею в виду тот случай если спецслужбы другой страны перекупят компуктер у этого баломута

Ответить

Кремлевский паук например

Павел
–1

Ну чё, потом комп окажется на рынке б/у электроники, никто так и не поймёт что это.

Ответить

Павел Каташев

Кремлевский
0

Ну, хз, хз

Ответить

Ваша Закладко

0

стыдно. вернуть должны

Ответить

Andre Macareno

0

Вообще, странные ребята: население в Карабахе армянское, а уезжает он почему-то в Азербайджан, не очень понятно после 4 и 6 цивы

Ответить

Roma Dmitriev

0

а почему эти недовольные на фронте не тусуются?

Ответить

Вова А.

0

права

Сейчас кредитов наберут.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Прям как лутинг летом в сша. Украду часы за Армению!

Ответить

Обосранный унитаз

0

З портсигара, магнитофон отечественный

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MEGAtraXXXer666

–1

Давайте о каждой краже писать новость.

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