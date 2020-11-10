В Армении прошли протесты после объявления об окончании войны в Карабахе.

Пашинян добавил, что из его резиденции украли и другие вещи, в числе которых парфюмерия. Об этом премьер-министр рассказал в фейсбуке.

Из резиденции премьера украден компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Всё это, конечно, «во имя родины». Никол Пашинян премьер-министр Армении

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После этого у парламента Еревана собрались недовольные решением жители Армении. Они ворвались в здание и заняли зал заседаний.