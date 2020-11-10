Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина Материал редакции
Композиции руководителя Роскосмоса, его жены и других авторов исполняют Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян.
В разделе «Песни о космосе» можно послушать и скачать 12 композиций. Среди авторов стихов шести из них указаны гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин («Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Танцы в небе», «Не стреляй») и его жена Татьяна («Время-вечность»).
В 2019 году песни авторства Рогозина исполнили в Кремле на концерте в честь Дня космонавтики, а летом 2020 года глава Роскосмоса написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.
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alexferman
Приятно когда космическим агентством руководит такой талантливый человек, не то что какой-то Илон Маск, который только с маракасами плясать умеет
Бумажный Петя
слыш
aliftinalexferman
Эта страница это "ответ западу".
https://www.nasa.gov/connect/sounds/index.html
Внимательный Петя
Что делать если я оглох?
Дитковский
Эта подпись внизу иногда реально спасает положение
Злой татарин
не хватает раздела с плясками Рогозина
Антон ЛисинЗлой
Это Захарова Машка выложит.
bor_vnАнтон
Она уже завязала похоже.
Давно ничего про нее не слышно.
Конечный паук например
Занята другими важными вещами: разоблачением новичков в политике
Антон Лисинbor_vn
Учится отрабатывать свои косяки. Из под стола шефа не вылезает.
bor_vnАнтон
Даже я бы ее под стол не пустил.
А у Лаврова всегда есть деньги на красивых.
Антон Лисинbor_vn
У пенсов свои понятия о красоте.
Обосранный унитаз
Рвем бюджет мы в клочья
Е б а н ы й стыд
common senseОбосранный
«Вижу цель, не вижу препятствий»
common sensecommon
p.s.:
кому интересно почитать про нынешние реалии, то:
https://www.business-gazeta.ru/article/470964
Кремлевский паук например
Бумажный Петя
Elijah Garrison
Ну бля теперь понятно почему ракеты херово летают и деньги хер пойми куда уходят. Некогда Рогозину ракетами заниматься. Он, бля, о душе! О вечном! А вы тут со своими железками.
Дмитрий НовикElijah
Обосранный унитазДмитрий
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/10/ochen-pa-hrestyanske-ochen-pravaslavna.jpg
Элементарный браслет
Верховный франт
Дегенеративизм.
1 2
Когда этот гений успевает и кратеры на Луне ебать и песни писать ещё? Легенда просто
Элементарный браслет
Знаменитые треки "Мои полтора триллиона" и "Пили-пили-пили", а также хит сезона с аккомпанементом государственного симфонического оркестра: "Наебал я русачков"
Umberto Eco
Васильева картины и стихи писала.
Улюкаев поэт.
Теперь этот еще.
И в регионах что ни царёк, то поэт и произаик.
Это еще вспомнить всех "царей-поэтов" из СНГ. А там и Сталин с его трактатами о языкознании, и всякие Октавианы недалеко.
Как им хочется показать себя просвещенными монархами и властителями дум.
Но их творчество - говно, и никому оно не интересно.
Миша Батухтин
В айтюнс есть уже?
Конечный паук например
Да, 10’000’000’000$ за песню
Конечный паук например
Не удивляйтесь, что так дорого. Это с 30% комиссией от эпла
AttentiveMilk
Ну наконец-то
Конечный паук например
«Нас бьют, мы летаем» - теперь у цитаты новые смыслы
Возрастной инструмент
Так вот чем он на работе занимается
Антон Лисин
Монетизации сделали?
Конечный паук например
А где этот шедевр?
AlКонечный
А это еще пизже
Конечный паук например
Именно так мы и узнаем, что enjoykin - это псевдоним Рогозина
AlКонечный
Самый неожиданный автор. Хотя, там есть и такое...
Stanley H. Tweedle
Есть ли там космические хиты Пистолетова?
Арсений Алвайс
получай наса
Ваша ЗакладкоАрсений
ну такое, илон маск
Голубой Филипп
мэшапы с "напас лавандос пачка папирос" есть?
Александр Гонтарев
И это не новость ИА «Панорама»
bor_vn
Какой же он талант!
Жаль только за наши деньги. Но какой талант!
bor_vnbor_vn
Это, кстати, надо проверить на коррупцию.
Bobby HaveFun
Талантливый человек талантлив во всем. Обратное так же справедливо
aliftin
Наш Байконур
Байкону́р, Байконыр — город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур.
Опять намёки?
Nikita Polyanov
Фита с моргенштерном там нету?? Если нет, то можно слушать.)
Андрей Малофеев
Шансон наверное,Марсианский Централ.
Конечный паук например
Пока летят ракеты Маска,
Русский космос - это сказка!
Это место снится мне,
Когда хожу я по земле.
Не испортит сон мне НАСА,
Пока летит над небом база.
Дмитрий Рогозин
Неизданное, апрель 2020
Олексій Ворожейкін
На сайте Space X есть песни Grimes? проверял кто-то?
sdd264
Бердымухаммедов, ты ли это?
Здешний меч
нас бьют, мы летаем
рвём небо в клочья
Мирный космос, блять
Обосранный унитаз
Юра, прости, мы все проебали
Ilya Sidyakin
Time and money well spent
Матвей Синицин
испанский стыд...
Ирина Китаева
давно пора