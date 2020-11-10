Композиции руководителя Роскосмоса, его жены и других авторов исполняют Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян.

В разделе «Песни о космосе» можно послушать и скачать 12 композиций. Среди авторов стихов шести из них указаны гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин («Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Танцы в небе», «Не стреляй») и его жена Татьяна («Время-вечность»).

В 2019 году песни авторства Рогозина исполнили в Кремле на концерте в честь Дня космонавтики, а летом 2020 года глава Роскосмоса написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.