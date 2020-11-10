Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
2163

Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина Материал редакции

Композиции руководителя Роскосмоса, его жены и других авторов исполняют Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян.

В разделе «Песни о космосе» можно послушать и скачать 12 композиций. Среди авторов стихов шести из них указаны гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин («Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Над Землёй летит корабль», «Танцы в небе», «Не стреляй») и его жена Татьяна («Время-вечность»).

В 2019 году песни авторства Рогозина исполнили в Кремле на концерте в честь Дня космонавтики, а летом 2020 года глава Роскосмоса написал стихи для кантаты, посвященной Великой Отечественной войне.

#новости #роскосмос #рогозин

Артём Мазанов PLUS
+155 215
И это не новость ИА «Панорама»
0
16
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u0440\u043e\u0433\u043e\u0437\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 55, "likes": 16, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 233499, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 10:32:42 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Промо
Снова удалёнка: собираем рабочее место с AliExpress
Какие девайсы помогут контролировать время, как правильно подобрать освещение и как сохранить домашний уют, не…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
55 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

28

Приятно когда космическим агентством руководит такой талантливый человек, не то что какой-то Илон Маск, который только с маракасами плясать умеет

Ответить

Бумажный Петя

alexferman
6

слыш

Ответить

aliftin

alexferman
0

Эта страница это "ответ западу".
https://www.nasa.gov/connect/sounds/index.html 

Ответить

Внимательный Петя

alexferman
0

Что делать если я оглох?

Ответить

Дитковский

15

Эта подпись внизу иногда реально спасает положение

Ответить

Злой татарин

12

не хватает раздела с плясками Рогозина

Ответить

Антон Лисин

Злой
7

Это Захарова Машка выложит.

Ответить

bor_vn

Антон
0

Она уже завязала похоже.
Давно ничего про нее не слышно.

Ответить

Конечный паук например

bor_vn
1

Занята другими важными вещами: разоблачением новичков в политике

Ответить

Антон Лисин

bor_vn
1

Учится отрабатывать свои косяки. Из под стола шефа не вылезает.

Ответить

bor_vn

Антон
0

Даже я бы ее под стол не пустил.
А у Лаврова всегда есть деньги на красивых.

Ответить

Антон Лисин

bor_vn
0

У пенсов свои понятия о красоте.

Ответить

Обосранный унитаз

11

Рвем бюджет мы в клочья
Е б а н ы й стыд

Ответить

common sense

Обосранный
0

«Вижу цель, не вижу препятствий»

Ответить

common sense

common
0

p.s.:
кому интересно почитать про нынешние реалии, то:
https://www.business-gazeta.ru/article/470964

Ответить

Кремлевский паук например

8
Ответить

Бумажный Петя

5
Ответить

Elijah Garrison

3

Ну бля теперь понятно почему ракеты херово летают и деньги хер пойми куда уходят. Некогда Рогозину ракетами заниматься. Он, бля, о душе! О вечном! А вы тут со своими железками. 

Ответить

Дмитрий Новик

Elijah
4
Ответить

Обосранный унитаз

Дмитрий
0

https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/10/ochen-pa-hrestyanske-ochen-pravaslavna.jpg

Ответить

Элементарный браслет

Elijah
2
Ответить

Верховный франт

4

Дегенеративизм.

Ответить

1 2

3

Когда этот гений успевает и кратеры на Луне ебать и песни писать ещё? Легенда просто

Ответить

Элементарный браслет

3

Знаменитые треки "Мои полтора триллиона" и "Пили-пили-пили", а также хит сезона с аккомпанементом государственного симфонического оркестра: "Наебал я русачков"

Ответить

Umberto Eco

2

Васильева картины и стихи писала.
Улюкаев поэт. 
Теперь этот еще. 
И в регионах что ни царёк, то поэт и произаик.
Это еще вспомнить всех "царей-поэтов" из СНГ. А там и Сталин с его трактатами о языкознании, и всякие Октавианы недалеко.
Как им хочется показать себя просвещенными монархами и властителями дум.
Но их творчество - говно, и никому оно не интересно.

Ответить

Миша Батухтин

1

В айтюнс есть уже?

Ответить

Конечный паук например

Миша
1

Да, 10’000’000’000$ за песню

Ответить

Конечный паук например

Конечный
0

Не удивляйтесь, что так дорого. Это с 30% комиссией от эпла

Ответить

AttentiveMilk

1

Ну наконец-то

Ответить

Конечный паук например

1

«Нас бьют, мы летаем» - теперь у цитаты новые смыслы

Ответить

Возрастной инструмент

1

Так вот чем он на работе занимается

Ответить

Антон Лисин

1

Монетизации сделали?

Ответить

Конечный паук например

1

А где этот шедевр?

Ответить

Al

Конечный
0

А это еще пизже 

Ответить

Конечный паук например

Al
0

Именно так мы и узнаем, что enjoykin - это псевдоним Рогозина

Ответить

Al

Конечный
0

Самый неожиданный автор. Хотя, там есть и такое...

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Есть ли там космические хиты Пистолетова?

Ответить

Арсений Алвайс

0

получай наса 

Ответить

Ваша Закладко

Арсений
0

ну такое, илон маск

Ответить

Голубой Филипп

0

мэшапы с "напас лавандос пачка папирос" есть? 

Ответить

Александр Гонтарев

0

И это не новость ИА «Панорама»

Ответить

bor_vn

0

Какой же он талант!
Жаль только за наши деньги. Но какой талант!

Ответить

bor_vn

bor_vn
0

Это, кстати, надо проверить на коррупцию.

Ответить

Bobby HaveFun

0

Талантливый человек талантлив во всем. Обратное так же справедливо

Ответить

aliftin

0

Наш Байконур

 Байкону́р, Байконыр — город в Казахстане, административный и жилой центр космодрома Байконур.

Опять намёки? 

Ответить

Nikita Polyanov

0

Фита с моргенштерном там нету?? Если нет, то можно слушать.)

Ответить

Андрей Малофеев

0

Шансон наверное,Марсианский Централ.

Ответить

Конечный паук например

0

Пока летят ракеты Маска,
Русский космос - это сказка!
Это место снится мне,
Когда хожу я по земле.
Не испортит сон мне НАСА,
Пока летит над небом база.

Дмитрий Рогозин
Неизданное, апрель 2020

Ответить

Олексій Ворожейкін

0

На сайте Space X есть песни Grimes? проверял кто-то?

Ответить

sdd264

0

Бердымухаммедов, ты ли это?

Ответить

Здешний меч

0

нас бьют, мы летаем

рвём небо в клочья

Мирный космос, блять

Ответить

Обосранный унитаз

0

Юра, прости, мы все проебали

Ответить

Ilya Sidyakin

0

Time and money well spent

Ответить

Матвей Синицин

0

испанский стыд...

Ответить

Ирина Китаева

0

давно пора 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Стрельба в Воронеже: убившего троих сослуживцев срочника считали конфликтным, но его могли «довести» травлей. Главное
Основной версией нападения считают «нервный срыв» военнослужащего. Бабушка солдата рассказала, что к нему «приставали» и отбирали еду.
205
Новости
Артема Дзюбу исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи после слитого видео с мастурбацией
Станислав Черчесов заявил, что за пределами поля все должны соответствовать уровню игрока национальной команды.
284
Новости
Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали
Он расстрелял нескольких человек, после чего скрылся.
195
Популярное за три дня
Новости
В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта
Лотерея по-русски.
78
Новости
Солдат-срочник под Воронежем напал на сослуживцев, несколько человек погибли
Он отобрал пистолет у офицера, открыл стрельбу, а потом скрылся.
363
Животные
Запись в подсайте Животные
- Личное пространство? Не не слышал..
3
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Игорь И

В Армению вылетели первые…

Dmitri

Запись в подсайте Twitter

Al

Солдат-срочник под Воронежем…

bro mi

Борьба с наследием Трампа…

Mmmax

Запись в подсайте Twitter

Myemptyblog

Реаниматолог Борис Теплых о…

Ирина Китаева

Роскосмос открыл на сайте…

Aleksey Vasiliev

В Армению вылетели первые…

Кузькин отец

Запись в подсайте Twitter

Aleksei Poimtsev

iPhone 12 Pro Max: каким…

Myemptyblog

Реаниматолог Борис Теплых о…

Матвей Синицин

Роскосмос открыл на сайте…

Aleksei Poimtsev

iPhone 12 Pro Max: каким…

Ирина Китаева

Запись в подсайте Twitter

Ilya Sidyakin

Роскосмос открыл на сайте…
null