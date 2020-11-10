Американская альпинистка стала первой женщиной, прошедшей маршрут «Золотые ворота» на Эль-Капитане меньше чем за сутки Материал редакции
Эмили Харрингтон также стала четвёртой женщиной в истории, покорившей эту вершину.
Американская альпинистка Эмили Харрингтон стала первой женщиной, которая за один день одолела маршрут «Золотые ворота» на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, штат Калифорния. Она также является четвёртой женщиной, покорившей эту вершину, пишет CNN.
34-летняя спортсменка достигла вершины через 21 час, 13 минут и 51 секунду после начала восхождения. До этого только трём людям (и все они — мужчины) удавалось преодолеть этот маршрут меньше чем за стуки.
Харрингтон и раньше проходила маршрут «Золотые ворота», но ей никогда не удавалось сделать это так быстро. После попытки в прошлом году она попала в больницу с серьёзными травмами, но смогла восстановиться к новому восхождению.
Когда Харрингтон достигла одного из самых сложных участков маршрута, её нога соскользнула, и она ударилась головой о гранитную стену. Но после часового отдыха и перевязки раны Харрингтон продолжила путь.
«Я никогда не верила, что смогу совершить свободное восхождение на Эль-Кап за день, когда впервые поставила перед собой эту цель», — написала она в инстаграме. «Невозможные мечты побуждают нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя», — добавила спортсменка.
Так третья презентация на носу.
А все, кто ее поддерживал, помогал, следил, контролировал, фиксировал рекорд, стояли, тактично отвернувшись, когда она нажимала паузу
Невозможные мечты побуждают нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя
Аж монитор замироточил инстафилософией и дешёвыми смм-клише. Чуть было не стал праноедом, не успев дочитать предложение до конца.
А в чем особенность женского восхождения? Сложнее поссать с утеса вниз?
Или женщины слабее? Или альп-обвязки сиси трут?
Эль Капитан это же макось
что за сексисткий пост? почему делается акцент на то что она женщина? какая разница,она же просто человек.
блэк лайвс меттер!
Молодец, что сказать. А вот free solo (в одиночку без страховки) на Эль Капитане от Алекса Хоннольда. Натирайте руки магнезией перед просмотром.