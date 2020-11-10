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Ольга Щербинина
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Американская альпинистка стала первой женщиной, прошедшей маршрут «Золотые ворота» на Эль-Капитане меньше чем за сутки Материал редакции

Эмили Харрингтон также стала четвёртой женщиной в истории, покорившей эту вершину.

23 комментария
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Эмили Харрингтон

Американская альпинистка Эмили Харрингтон стала первой женщиной, которая за один день одолела маршрут «Золотые ворота» на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, штат Калифорния. Она также является четвёртой женщиной, покорившей эту вершину, пишет CNN.

34-летняя спортсменка достигла вершины через 21 час, 13 минут и 51 секунду после начала восхождения. До этого только трём людям (и все они — мужчины) удавалось преодолеть этот маршрут меньше чем за стуки.

Харрингтон и раньше проходила маршрут «Золотые ворота», но ей никогда не удавалось сделать это так быстро. После попытки в прошлом году она попала в больницу с серьёзными травмами, но смогла восстановиться к новому восхождению.

Когда Харрингтон достигла одного из самых сложных участков маршрута, её нога соскользнула, и она ударилась головой о гранитную стену. Но после часового отдыха и перевязки раны Харрингтон продолжила путь.

«Я никогда не верила, что смогу совершить свободное восхождение на Эль-Кап за день, когда впервые поставила перед собой эту цель», — написала она в инстаграме. «Невозможные мечты побуждают нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя», — добавила спортсменка.

#новости

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23 комментария
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Географический бокал

11

Лучшая роль Вуди Харрельсона

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Таинственный единорожек88

7

сколько можно уже постов про макось

Ответить

Михаил Чуриков

Таинственный
5

Так третья презентация на носу.

Ответить

ouxen

Михаил
0

в наушниках алсу

Ответить

Колючий рубин

–3

Секундомер на айфоне? Где можно поставить паузу и никто этого не узнает? Серьезно?

Ответить

Maxim Donika

Колючий
16

А все, кто ее поддерживал, помогал, следил, контролировал, фиксировал рекорд, стояли, тактично отвернувшись, когда она нажимала паузу

Ответить

Максим Шульц

Колючий
0

А время вокруг вместе с часами остановилось бы?

Ответить

AZP

4

Почему без маски?

Ответить

Евгений Мартынов

4

 Невозможные мечты побуждают нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя

Аж монитор замироточил инстафилософией и дешёвыми смм-клише. Чуть было не стал праноедом, не успев дочитать предложение до конца.

Ответить

Пётр Дерябин

3

El Capitan Any%

Ответить

Sergey Smirnov

3

А в чем особенность женского восхождения? Сложнее поссать с утеса вниз? 
Или женщины слабее? Или альп-обвязки сиси трут?  

Ответить

Илья Гераськин

2

Эль Капитан это же макось

Ответить

Malyw

Илья
1

Эль-Капитан это уровень сложности 

Ответить

Обратный Данила

1

Почему она альпинистка если она скалолазка?

Ответить

Обосранный унитаз

Обратный
0

Альпиниска мааяя
Скалаласка мая

Ответить

Митя Простомолотов

–7

что за сексисткий пост? почему делается акцент на то что она женщина? какая разница,она же просто человек. 
блэк лайвс меттер!

Ответить

ouxen

Митя
0

white lives matter

Ответить

Дитковский

Митя
0

Опять грибов нажрался? 

Ответить

Старший танк88

0

Крута!

Ответить

Vladislav Donets

0

Эх... Там хорошо.

Ответить

ouxen

0

попробовала бы она так на айланпике

Ответить

Научно-Технический Валера

0

Я ни не понял, что за "Золотые ворота", что за халтура?! 

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Max M

0

Молодец, что сказать. А вот free solo (в одиночку без страховки) на Эль Капитане от Алекса Хоннольда. Натирайте руки магнезией перед просмотром.

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