Эмили Харрингтон также стала четвёртой женщиной в истории, покорившей эту вершину.

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Эмили Харрингтон

Американская альпинистка Эмили Харрингтон стала первой женщиной, которая за один день одолела маршрут «Золотые ворота» на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, штат Калифорния. Она также является четвёртой женщиной, покорившей эту вершину, пишет CNN.

34-летняя спортсменка достигла вершины через 21 час, 13 минут и 51 секунду после начала восхождения. До этого только трём людям (и все они — мужчины) удавалось преодолеть этот маршрут меньше чем за стуки.

Харрингтон и раньше проходила маршрут «Золотые ворота», но ей никогда не удавалось сделать это так быстро. После попытки в прошлом году она попала в больницу с серьёзными травмами, но смогла восстановиться к новому восхождению.

Когда Харрингтон достигла одного из самых сложных участков маршрута, её нога соскользнула, и она ударилась головой о гранитную стену. Но после часового отдыха и перевязки раны Харрингтон продолжила путь.

«Я никогда не верила, что смогу совершить свободное восхождение на Эль-Кап за день, когда впервые поставила перед собой эту цель», — написала она в инстаграме. «Невозможные мечты побуждают нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя», — добавила спортсменка.