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Артём Мазанов
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Госдума впервые утвердила новых министров: главой Минтранса стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев Материал редакции

Назначить утверждённых министров должен Путин, он не может отклонить кандидатуры депутатов.

18 комментариев
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Депутаты Госдумы впервые воспользовались новым конституционным правом по утверждению членов кабмина. Прямая трансляция заседания доступна на сайте нижней палаты парламента.

На пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регламенте процедура утверждения членов правительства пока не записана, но нормы Конституции обязывают депутатов принимать такие решения.

Госдума утвердила пять министров и одного вице-премьера:

  • Главу Минэнерго Александра Новака — на пост зампредседателя правительства;
  • Гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова — на пост министра энергетики;
  • Первого замглавы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина — на пост главы Минстроя;
  • Гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева — на пост министра транспорта;
  • Руководителя Минвостокразвития Александра Козлова — на пост министра природных ресурсов и экологии;
  • Главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова — на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики

Все профильные комитеты Госдумы рекомендовали палате утвердить всех представленных кандидатов. Фракция КПРФ не голосовала — Геннадий Зюганов заявлял, что Михаилу Мишустину нужно быть начать перестановки в кабмине «с министров, которые контролируют финансовый блок и обязаны эффективно работать, чтобы казна была полная».

По обновлённой Конституции, премьер-министр после появления свободной должности представляет Госдуме на утверждение кандидатуры министров, кроме силового блока, и вице-премьеров. Если депутаты одобрят кандидатуры, президент должен утвердить их, отказать в назначении он не может. Если депутаты трижды отклонят кандидатуры премьер-министра, президент может без их согласования назначить министров из числа кандидатур, представленных ему премьером.

Перестановки в правительстве: сменится пять…
Главное о сегодняшних отставках и назначениях.
tjournal.ru

#новости #право #конституция

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18 комментариев
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Zero-one-one

2

Так а зачем парламент вообще? Пусть Путин всем управляет, самолично законы создаёт

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Лёша Любимцев

Zero-one-one
1

У нас парламентская демократия а не авторитаризм!!!

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Колючий рубин

Лёша
1

Россия со смешанной формой правления.

Ответить

Кисель Имбиревич

Колючий
8

Смешной*

Ответить

Zero-one-one

Лёша
0

На словах я Лев Толстой, а на деле... 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
1

Он уже реально не нужен, никакой роли в Путинской России не играет

Ответить

Колючий рубин

Zero-one-one
0

Орлов, когда вернёшься на основу?

Ответить

Zero-one-one

Колючий
0

Мама запрещает

Ответить

Колючий рубин

Zero-one-one
0

Да, мама у меня жёсткая.

Ответить

Колючий рубин

Колючий
1

И характером, и в постели.

Ответить

Zero-one-one

Колючий
1

Мне позвать вахтёра, почему ты пишешь не по теме? 

Ответить

Обратный Данила

Zero-one-one
0

 Он уже реально не нужен, никакой роли в Путинской России не играет

Путин?

Ответить

Zero-one-one

Обратный
0

Парламент

Ответить

Илюхер XXX

2

самим-то не смешно это новостью делать? "утвердила"

Ответить

Слава Инженеров

Илюхер
1
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Лёша Любимцев

2

Хорошая новость: колхозника убрали с должности главы афл
Плохая новость: он теперь глава транспорта
))9

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Железный химик

0

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Илья Мартынов

0

Кто бы сомневался. Новость была бы если бы дума не утвердила... 

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