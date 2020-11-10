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ТАСС: российские власти планируют принудительно отправлять работников на удалёнку при ЧС Материал редакции

Например, в случае природных и техногенных катастроф, пожаров, эпидемий среди людей или животных.

30 комментариев
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Российские власти хотят обязать работодателей переводить сотрудников на удалённый режим работы при чрезвычайных ситуациях. Поправку об этом внесли в законопроект о дистанционной работе, который готовят ко второму чтению в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно документу, работодатели смогут принудительно отправить на удалёнку сотрудников в случае природных или техногенных катастроф, производственных аварий, пожаров, масштабных вспышек опасных заболеваний среди людей или животных и в любых других случаях, когда под угрозой находятся «жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

Законопроект предполагает, что для перевода на удалёнку согласие самого сотрудника будет не нужно. Трудовой договор при переходе на такой режим в случае ЧС не изменится. В документе отмечается, что работодатель должен обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы на оборудование.

В поправке к законопроекту также говорится, что переход сотрудника на удалёнку не сможет являться основанием для снижения зарплаты, если сохраняется объём работы.

Закон о дистанционной работе внесли в Госдуму в июне 2020 года на фоне пандемии коронавируса и массового перехода на удалённный режим работы. В июле его поддержали в первом чтении. Закон могут принять до конца ноября.

#новости

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30 комментариев
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alexferman

11

Интересно когда в типовую планировку квартиры/дома вернутся кабинеты

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Александр Конев

alexferman
6

У элиты они никуда не уходили, а простые работники их никогда позволить не могли, да и сейчас не могут.

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alexferman

Александр
0

А в советских домах для элиты есть кабинеты?

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ouxen

alexferman
3

в номенклатурных сталинках есть

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Александр Конев

alexferman
0

Есть, лично видел.
У них там и коридоры в подъездах широкие, и прихожие большие на входе в квартиры есть, даже в однокомнатные. Советские однушки для элиты по метражу как двухкомнатные хрущевки, кстати.

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Голубой Филипп

alexferman
5

и комната для прислуги! 
и личная виртуалореалошная, как у Светова

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ouxen

Голубой
1

и мусоропровод на кухне ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Голубой Филипп

ouxen
0

животные это хорошо, но не когда у них шесть лап и они коричневые

Ответить

ouxen

Голубой
0

почему исчезли тараканы 20 лет назад?

Ответить

Возрастной

ouxen
1

они просто переехали ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Голубой Филипп

ouxen
0

хз где они исчезли, я когда 4 года назад из универовской общаги уезжал - были 

Ответить

ouxen

Голубой
0

странно

Ответить

Голубой Филипп

ouxen
0

самое забавное, что они появились примерно когда у нас студенческий срач в комнате прекратился и появилось подобие порядка 

правда у нас примерно в это же время заварили мусоропровод после пожара и возможно живность решила разбрестись в поисках еды по округе 

Ответить

ouxen

Голубой
0

ужас

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Закомплексованная Душа

5

При ЧС - ага, только корону так и не признали ЧСом

Ответить

Железный химик

2

Хм, все же объявят ЧС?
А, ну да, в этом случае же работодатель будет оплачивать)

Ответить

ouxen

Железный
0

удобно

Ответить

Ник Хартман

Железный
0

Нет. Экономика не выдержит

Ответить

Пластиковое Окно

Ник
0

Какая ещё экономика?

Ответить

Vladislav Donets

Пластиковое
0

США.

Ответить

Макс Романенко

1

Намёк понятен — зимой будет ЧС из-за короны в отдельных регионах

Ответить

Возрастной инструмент

0

Вспомнился старый анекдот:
Я бы мог брать работу на дом, но семья против.
Патологоанатом.

Ответить

Бумажный Петя

0

спасибо что не в армию

Ответить

Единый алмаз

0

Удаленка, конечно, хорошо сейчас.
Но вот почти 50% срезание зп как-то не ок

Ответить

Vedmed

Единый
0

ну у нас зп оставили, но сказали хуй вам, а не отпуска

Ответить

vvtwittep

0

Началось! Рассаживалка по домам;) все в лучших традициях конспирологов. 

Ответить

Илья Гераськин

0

Т.е. что весной всех разгоняли - это незаконно было

Ответить

Al

0

СУКА БЛЯДЬ СУКА БЛЯДЬ ОПЯТЬ ЧТО-ЛИ? Только что все стало выпрямляться, ну ебаные волки бля. 

Ответить

Kirill Semin

0

Переводить универы (которые уже и так в подчинении) на удаленку мы конечно не будем

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Александр Гонтарев

0

российские власти планируют...

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