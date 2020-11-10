ТАСС: российские власти планируют принудительно отправлять работников на удалёнку при ЧС Материал редакции
Например, в случае природных и техногенных катастроф, пожаров, эпидемий среди людей или животных.
Российские власти хотят обязать работодателей переводить сотрудников на удалённый режим работы при чрезвычайных ситуациях. Поправку об этом внесли в законопроект о дистанционной работе, который готовят ко второму чтению в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Согласно документу, работодатели смогут принудительно отправить на удалёнку сотрудников в случае природных или техногенных катастроф, производственных аварий, пожаров, масштабных вспышек опасных заболеваний среди людей или животных и в любых других случаях, когда под угрозой находятся «жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».
Законопроект предполагает, что для перевода на удалёнку согласие самого сотрудника будет не нужно. Трудовой договор при переходе на такой режим в случае ЧС не изменится. В документе отмечается, что работодатель должен обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы на оборудование.
В поправке к законопроекту также говорится, что переход сотрудника на удалёнку не сможет являться основанием для снижения зарплаты, если сохраняется объём работы.
Закон о дистанционной работе внесли в Госдуму в июне 2020 года на фоне пандемии коронавируса и массового перехода на удалённный режим работы. В июле его поддержали в первом чтении. Закон могут принять до конца ноября.
Интересно когда в типовую планировку квартиры/дома вернутся кабинеты
У элиты они никуда не уходили, а простые работники их никогда позволить не могли, да и сейчас не могут.
А в советских домах для элиты есть кабинеты?
Есть, лично видел.
У них там и коридоры в подъездах широкие, и прихожие большие на входе в квартиры есть, даже в однокомнатные. Советские однушки для элиты по метражу как двухкомнатные хрущевки, кстати.
Голубой Филипп
и комната для прислуги!
и личная виртуалореалошная, как у Светова
животные это хорошо, но не когда у них шесть лап и они коричневые
хз где они исчезли, я когда 4 года назад из универовской общаги уезжал - были
самое забавное, что они появились примерно когда у нас студенческий срач в комнате прекратился и появилось подобие порядка
правда у нас примерно в это же время заварили мусоропровод после пожара и возможно живность решила разбрестись в поисках еды по округе
Нет. Экономика не выдержит
СУКА БЛЯДЬ СУКА БЛЯДЬ ОПЯТЬ ЧТО-ЛИ? Только что все стало выпрямляться, ну ебаные волки бля.
Переводить универы (которые уже и так в подчинении) на удаленку мы конечно не будем