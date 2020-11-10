Хотя люди смеются над необычным именем всю её жизнь.

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Британка Корона Ньютон (Corona Newton) терпит шутки по поводу своего необычного имени, сколько себя помнит. 49-летняя женщина рассказала, что прозвища, связанные с пивом, преследовали её с самого раннего возраста, а теперь ситуацию усугубила пандемия, пишет Би-би-си.

«Люди называли меня „Гиннесс“ и „Будвайзер“. Я могу над этим посмеяться, но иногда такое расстраивает, особенно когда становится агрессивным», — говорит она.

По словам Короны, никто не воспринимает её всерьёз, когда узнаёт её имя. Женщина пожаловалась, что не может забронировать столик или открыть счёт, не поймав на себе косой взгляд. На недавнем родительском собрании учительница её дочери подумала, что девочка ведёт себя неуместно. Та просто произнесла имя матери, не имея в виду вирус.

Женщину также преследуют «действительно противные» звонки, когда люди спрашивают: «Это вирус?». Недавно Корону по телефону обругал какой-то мужчина. По её словам, он кричал ей в трубку и спрашивал, каково это — е***ь весь мир?

Корону Ньютон назвали в честь акушерки, которая помогла ей появиться на свет (хотя родители сначала выбирали между Сарой и Кэтрин). По словам женщины, до того, как пандемия начала преобладать в новостных сводках, ей было гораздо проще с юмором относиться к своему имени.

Но Корона не отчаивается. Несмотря на то, что Covid-19 пока что мешает её свадебным планам и мечтам о грандиозной вечеринке по случаю 50-летия, она считает, что 2020 год, безусловно, будет годом, который запомнится. «В эти тяжёлые времена, если я улучшила чей-то день забавным именем, пусть будет так. По крайней мере, меня никто никогда не забудет», — говорит она.

По данным Управления национальной статистики, в 2019 году Короной назвали одну или двух девочек. Это имя не входит в топ-100 популярных женских имён девушек в период с 1904 по 2019 годы. Оно происходит от латинского слова «корона» и также означает свечение вокруг звезд или луны. В Испании это довольно распространённая фамилия.