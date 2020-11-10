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Ольга Щербинина
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Жительница Великобритании по имени Корона пожаловалась на сложности из-за шуток и издевательств во время пандемии Материал редакции

Хотя люди смеются над необычным именем всю её жизнь.

13 комментариев
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Британка Корона Ньютон (Corona Newton) терпит шутки по поводу своего необычного имени, сколько себя помнит. 49-летняя женщина рассказала, что прозвища, связанные с пивом, преследовали её с самого раннего возраста, а теперь ситуацию усугубила пандемия, пишет Би-би-си.

«Люди называли меня „Гиннесс“ и „Будвайзер“. Я могу над этим посмеяться, но иногда такое расстраивает, особенно когда становится агрессивным», — говорит она.

По словам Короны, никто не воспринимает её всерьёз, когда узнаёт её имя. Женщина пожаловалась, что не может забронировать столик или открыть счёт, не поймав на себе косой взгляд. На недавнем родительском собрании учительница её дочери подумала, что девочка ведёт себя неуместно. Та просто произнесла имя матери, не имея в виду вирус.

Женщину также преследуют «действительно противные» звонки, когда люди спрашивают: «Это вирус?». Недавно Корону по телефону обругал какой-то мужчина. По её словам, он кричал ей в трубку и спрашивал, каково это — е***ь весь мир?

Корону Ньютон назвали в честь акушерки, которая помогла ей появиться на свет (хотя родители сначала выбирали между Сарой и Кэтрин). По словам женщины, до того, как пандемия начала преобладать в новостных сводках, ей было гораздо проще с юмором относиться к своему имени.

Но Корона не отчаивается. Несмотря на то, что Covid-19 пока что мешает её свадебным планам и мечтам о грандиозной вечеринке по случаю 50-летия, она считает, что 2020 год, безусловно, будет годом, который запомнится. «В эти тяжёлые времена, если я улучшила чей-то день забавным именем, пусть будет так. По крайней мере, меня никто никогда не забудет», — говорит она.

По данным Управления национальной статистики, в 2019 году Короной назвали одну или двух девочек. Это имя не входит в топ-100 популярных женских имён девушек в период с 1904 по 2019 годы. Оно происходит от латинского слова «корона» и также означает свечение вокруг звезд или луны. В Испании это довольно распространённая фамилия.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Max Diviani

11

в 2019 году Короной назвали менее трёх девочек

одну, двух, или двух с половиной?

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alexferman

Max
4

Двух девочек и одного транса

Ответить

T:ema

Max
3

Они могут не учитывать имена, которые дали меньше, чем 3 детям.
Поэтому и ответ такой странный

Ответить

Бумажный Петя

3

пожаловалась

из-за шуток

наверняка родственница орлова
или очередной его твинк

Ответить

Vandgory

3

он кричал ей в трубку и спрашивал, каково это — е***ь весь мир?

Не, ну это дурка

Ответить

nokk

1

Позиция Эдуардов по этому вопросу?

Ответить

Внимательный Петя

1

Выпью бутылочку "Corona" за ее здоровье.

Ответить

Иван Иванов

1

Пусть скажет спасибо родителям-долбоёбам! Назвать ребёнка в честь акушерки...

Ответить

Богдан Пухальский

0

Забудут :(

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Кремлевский паук например

0

Помню, во времена популярности движения скинов в России, это был конец 90-х, главное было не говорить свою еврейскую фамилию, потому как это могло заканчиться пиздюлями. 

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Идеальный Женя

0

Нужен подсайт «Жиза» или «Офлайн», это не параллельно новостям, ну!

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Арсений Томилов

0

Меняем общество или её имя? На размышление даётся 30 минут.

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Денис Боголюбов

0

Ее счастье, что фамилия не Virus

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