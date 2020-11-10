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Алексей Боржонов
10 770

В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку Материал редакции

Новые меры по борьбе с коронавирусом.

209 комментариев
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В Москве с 13 ноября по 15 января запретят работу общепитов и развлекательных заведений с 23:00 до 06:00, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулингов и так далее. Торговля навынос и курьерская доставка по-прежнему разрешена круглосуточно.

Студентов городских колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение, а их транспортные карты временно заблокируют. Учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. За перевод на дистанционку выступали студенты некоторых учебных заведений, например, МГТУ имени Баумана.

Также власти Москвы запретили заполнять театры и кинотеатры больше чем на 25% от общей вместимости зала. Спортивные и массовые физкультурные мероприятия разрешены, но только после согласования с Департаментом спорта и Роспотребнадзором. Проводить выставки, тренинги, лекции, зрелищные мероприятия разрешено только в онлайне. Ограничения не касаются официальных мероприятий, которые организованы по решению органов исполнительной власти.

Ограничения объявили на фоне продолжающегося роста случаев коронавируса. В ноябре прирост заболевших в городе только один раз опускался ниже 5 тысяч случаев за сутки.

Изображение из телеграм-канала оперштаба Москвы

#новости #москва #covid19

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209 комментариев
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Евгений Космолинский

52

Бляяядь. Опять хуита вместо реальных действий. Уверен, что 95% людей заражаются по пути на работу, а не в ночных клубах и барах.

Ответить

Внимательный Петя

Евгений
13

И то правда. Вряд-ли умный человек пойдет в клубы и бары тусить во время пандемии. А вот работа, работа нужна, ведь кушать на что-то надо.

Ответить

Dmitri

Внимательный
13

Да полно людей на тусовках ночью. В Москве точно.

Ответить

Внимательный Петя

Dmitri
–11

Ах, вы нехорошие люди. Правду не любите?

Комментарий был изменён*

Ответить

Евгений Космолинский

Внимательный
4

Мне плохо - пусть всем будет плохо. Хорошая логика. А пандемия уже  больше полугода идет и останавливаться не планирует.

Ответить

Внимательный

Евгений
0

А это тут при чем? Пандемия в мире. Ты о чем, блять??

Ответить

Евгений

Внимате…
1

Ору с твоего редактирования коммента. Просто будь менее токсичным и категоричным, и мир заиграет новыми красками.

Ответить

Внимательный

Евгений
0

Всм токсичным? Я просто сказал, что думал. Но видимо не всем это понравилось.

Ответить

Doktor

Внимате…
0

Ага, это интернет, тут такое бывает.

Ответить

Евгений

Внимате…
0

Ты сказал что думал, и это было токсично.

Ответить

Внимательный

Евгений
0

А что сказать? Ходите на здоровье? В клубах люди не заражаются?

Ответить

Doktor

Внимате…
0

Да они везде заражаются, просто разная вероятность.
В лифте дома она даже выше чем в клубе, например.

Ответить

KSA

Doktor
0

Надо ходить пешком!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Внимательный
2

Ну, так до всего довести можно. Не сможешь без качалки своей месяц прожить? Не сможешь без театров своих два месяца перетерпеть? Не сможешь без заграницы два года пожить?

Так можно дойти до "не можешь на продуктовую карточку неделю протянуть"?

Ответить

Внимательный

Doktor
0

В качалку не хожу, в театры тоже, для путешествий не то время. А на счёт карточек... Ты уже переборщил. Даже в первую волну так не делали...

Ответить

Doktor

Внимате…
8

А я хожу, и в качалку, и в театры. Так шта, мне твое мнение "а че вот они потерпеть не могли" не близко.
Сколько терпеть-то? Месяц? Год? Пять лет?

Ответить

KSA

Doktor
7

До смерти от старости потерпи, потом будет легче

Ответить

Vladislav

KSA
1
Ответить

Внимательный

Doktor
2

Ты жить хочешь? Хочешь, чтоб побыстрей все закончилось? Тогда помоги разгрузить больницы - не заражайся. Ты ведь не знаешь на сколько тяжело медикам работать целыми днями с больными...

Ответить

Doktor

Внимате…
4

О, люблю этот перевод про медиков и хочешь жить.
Жить хочу. Для моей возрастной группы смертность низка. Так шта, я предпочту ходить в качалку, чтобы здоровье было более крепкое, чем дома сидеть.
А медики - в прошлый раз локдаун был, чтобы правительство подготовиться успело. Ну и как, успело?

Ответить

Внимательный

Doktor
1

У меня есть(были) знакомые медики, и некоторые из них уже мертвый от короны. Что ты на это скажешь?
А на счёт здоровья. Даже самый здоровый может умереть, если ему вовремя не помочь. А как помочь если мест в больницах нет?

Ответить

Doktor

Внимате…
1

Ничего не скажу, не повезло. Только почему твои мертвые знакомые должны быть моей ответственностью?
Если человек потеряет работу из-за локдауна, и пойдет воровать, условно - никто не скажет, что это вот ответственность Космического Кота, потому что он за локдаун ратовал. Или, может быть, ты ему зарплату заплатишь?
Ты, видимо, про риск смерти для возрастной группы не прочитал. Не умеешь? Я принял этот риск и не хочу сидеть дома. Для того, чтобы не заболели другие, меры, предписанные, принимаю.

Ответить

Внимательный

Doktor
4

А вдруг ты заразишь кого-то другого?(если у тебя без симптомов болезнь идти будет) На них тоже все равно? И хронические болезни тоже никто не отменял. Вроде человек молодой, а лёгкие у него не очень.

Ответить

Doktor

Внимате…
3

Как бы тебе правильно сказать.
Вот, смотри. У тебя машина есть? Ты этой машиной загрязняешь воздух. Другими словами, убиваешь людей. Сколько - да хз, как и с ковидом, не посчитаешь. Но ты за это платишь налоги.
Ок, я решил никого не убивать ковидом и сижу дома безвылазно. Мне что с этого будет? Похвалят, может быть? Да нихера. Я потеряю часть здоровья от малоподвижного образа жизни, и никто этого не восполнит. Какая моя выгода с того, что я безвылазно буду дома сидеть? Что кто-то где-то не умрет?
Ну, такое себе, честно скажу.
Давай-ка каждый сам свои риски взвешивать будет.

Ответить

Внимательный

Doktor
2

Я потеряю часть здоровья от малоподвижного образа жизни, и никто этого не восполнит.

Можно ведь дома не сидеть на диване, а зарядку делать, какие-нибудь упражнения...

Ответить

alexferman

Внимате…
3

Да не, бред какой-то

Ответить

Внимательный

alexfer…
1

Ага, проще сидеть на диване и на тж щитпостить.

Ответить

Doktor

Внимате…
1

Ого. И как быстро ты свихнешься, нахаживая каждый день 10 тыс. шагов по квартире?
Спасибо, мне в прошлый раз не очень понравилось.

Ответить

Внимательный

Doktor
0

Купи себе беговую дорожку, пару гантелей вот тебе и здоровый образ жизни.

Ответить

Doktor

Внимате…
0

О, ты мне возместишь эти затраты, правда?

Ответить

Внимательный

Doktor
0

Зачем возмещать? Ты в качалку ходишь? Ходишь. Кто-то возмещает затраты? Вряд-ли. А тренажёры дома не помешают, ты же здоровым (многоподвижным) быть хочешь.

Ответить

Doktor

Внимате…
1

Если качалку закроют, я в нее ходить не буду. Ты, вроде, умный, должен это понимать, да?
Тренажеры дома - лол, особенно для некрупных квартир, да.
Так че, возместишь мои затраты от локдауна? Лично ты?

Ответить

Внимательный

Doktor
0

Да, чё ты ко мне со своими выплатами пристал. Здоровье твое? Вот ты и трать на него деньги, если что можно на Ав*то все потом сбагрить.

Ответить

Doktor

Внимате…
2

Ну, понятно.
Итак, мои риски умереть - реально низкие. Тромб ебучий и тот вероятнее.
Я иду в качалку. Ты такой - опа, ты сейчас заразишь всех стариков в округе, дома сиди.
Окей, сижу дома. Но зачем? Мне же никто мое сидение дома возмещать не собирается.
Так почему я должен жертвовать чем-то, без понятных ясных целей?

Ответить

Roman Golovin

Doktor
0

Сколько - да хз, как и с ковидом, не посчитаешь

В смысле не посчитаешь? Тут как раз все считают

Ответить

Doktor

Roman
0

Я имел в виду - смерти конкретно от моего автомобиля / носа (рта) при ковиде.

Ответить

Рыжий

Внимате…
0

  А как помочь если мест в больницах нет?

Дома, например. Лекарства от ковида нет блин, что вы в больницы эти претесь

Ответить

Внимательный

Рыжий
0

По этому я и на писал "не заражайся", а ты мне минус поставил...

Ответить

Рыжий

Внимате…
3

 "не заражайся"

Поэтому и поставил. Как ты можешь не заразиться болезнью, которая распространяется с легкостью привычного ОРВИ? Мусор пошел вынести, минут за 10 до этого человек заходил и чихнул. Ты в том же месте прошел, вирус вдохнул - все, ты заразился

Ответить

Внимательный

Рыжий
0

Не ходить по барам, клубам и качалка? Шанс хоть немного то уменьшится...

Ответить

Рыжий

Внимате…
2

А смысл? Вот смотри, почти ровно год назад (без двух недель типа) этот вирус в массы пошел. И он никуда не уйдет. Про эти три волны - это не так работает. Вирус будет и через год и через 10. Как мутация испанки, пандемия которой была в 2009 году. Почти сотня лет прошла. И иммунитет от ковида проходит за 2 месяца. Т.е или ты в изоляцию садишься на всю оставшуюся жизнь или примиряешься с мыслью, что есть теперь еще одна болезнь, которая может убить. Ты же не уходишь на осень-зиму в самоизоляцию из-за гриппа, хотя он тоже убивает

Ответить

van der Pusch

Doktor
–1

Для моей возрастной группы смертность низка.

ох уж этот максимализм. у меня подруга 24 года, здоровая абсолютно уже третью неделю болеет. говорит что офигенные ашчушчения. плюс кстати долговременные последствия на сердце и легкие никто не отменял. а с попячеными легкими потом в качалку не сможешь ходить

Ответить

Doktor

van
0

Вот это у тебя бомбануло - все мои комменты отрицательно оценил)

Ответить

van der Pusch

Doktor
0

ну что поделать, если я со всеми не согласен. напишешь в другой ветке что-то, с чем я соглашусь - оценю положительно, так система и работает

Ответить

Doktor

van
–1

Базаришь

Ответить

van der Pusch

Doktor
0

ну раз ты настаиваешь

Ответить

KSA

van
0

Если ащчушчения, то это лукашенко, а не ковид

Ответить

Doktor

van
0

Я разве говорил, что риска нет? Я говорил, что он минимален.
Мои друзья - спортсмены, которые переболели, перенесли легко.

Но ты ведь осознаешь, что оба приведенных примера - не показатель, я смотреть надо общую статистику, да?

Ответить

Рыжий

Doktor
0

 Мои друзья - спортсмены, которые переболели, перенесли легко.

Это им очень повезло. Обычно у спортсменов здоровье убитое 

Ответить

Doktor

Рыжий
0

Это не настолько профессиональные спортсмены)

Ответить

van der Pusch

Doktor
–2

все говорят о статистике, пока до них не доходит. а потом оказывается что именно твой иммунитет неадекватно реагирует на вирус и все

Ответить

Doktor

van
1

Ага, это риск, который я принял.
В этой фразе что-то непонятное для тебя?

Ответить

van der Pusch

Doktor
–2

если бы твоя личная оценка рисков не влияла на окружающих. если что, во время триажа будешь говорить "не, пасаны, я в ответе за свои риски, лечите вот того, другого?"?

Ответить

Doktor

van
0

Про влияние выше писал уже.
Мне за мое НЕвлияние на окружающих, вероятно, компенсацию дадут, да?

Ответить

van der Pusch

Doktor
–1

медальку за хорошее поведение хочешь? не, так не бывает. хорошее поведение должно быть дефолтным

Ответить

Илья Мартынов

Doktor
0

Проблема чуть в другом. У вас может быть отменное здоровье, но ковид перегружает систему здравоохранения и, как следствие, повышает смертность от других причин, которые в обычное время с лёгкостью решаются... Скажем вас хлопнет аппендицит (от этого никто не застрахован), а скорая к вам будет ехать сутки , а потом возить по всему городу, пока найдет свободную больницу... вуаля - перетонит, морг и опечаленные знакомые на кладбище со словами  "боже, он же был таким молодым и спортсменом, как так..."

Ответить

KSA

Илья
0

Запишут в жертвы ковида

Ответить

Илья Мартынов

KSA
0

Покойнику не важно, куда его записали, он в лучшем мире с червями и гниением

Ответить

Алексей Селезнев

Внимате…
0

Да не поможет это, закрытие заведений ночью это даже не полумеры.
Большинство профессий на дистанционку не перевести, а путь на дорогу каждый день даёт больше риска заражения чем поход в бар.
И кст у нас весной власти пробили дно и сократили общ транспорт, по той логике что чем меньше транспорта тем меньше людей ездит, по итогу людям на работу то надо и переполненный транспорт.
Ну и как некий пруф, у нас в городе закрыто все уже месяц по ночам и заболеваний все больше

Ответить

Обратный Данила

Doktor
1

Ну тогда побольше ходи по местам массового скопления, побольше заражай остальных и заражайся сам, авось через 10 лет все пройдет. Но если блять мозга не хватает пару тройку недель придерживаться элементарных правил - то сиди с этой пандемией и закрытыми ресторанами сука всю жизнь

Ответить

Doktor

Обратный
4

Это да, пара-тройка недель. Ты там не помнишь, сколько в прошлом локдауне сидели?

Ответить

KSA

Обратный
2

Проснись, ты обосрался!
Какие пару недель, этот ебаный цирк с марта не прекращается

Ответить

Обратный Данила

KSA
2

Потому что долбоебы типо тебя хотят в клубе потусоваться и в барчике пивка попить, не могут без этого прожить и пары дней. Посмотри что в Китае происходит - там считай уже никто не заболевает. В соседней Финляндии за все время пандемии 17 тысяч заболевших - у нас сейчас за один день по нашей фейк статистике больше заражается. Ну хули, долбоебов у нас в стране на 100 лет припасено. Вот и тут они тоже сидят

Ответить

KSA

Обратный
0

Правильно, фейк
Настоящее число 0

Ответить

Обратный Данила

KSA
0

Лол

Ответить

Doktor

Обратный
0

Самокритично.

Ответить

Рыжий

Обратный
1

 Посмотри что в Китае происходит - там считай уже никто не заболевает.

Ага, населения полтора миллиарда и по 40 заболевших в сутки, верим, да. Даже если цифры не врут - они уже год сидят на жестоком карантине, получается. И продолжают сидеть. Не пару недель-месяцев, а год. Готов так пожить?

Ответить

Обратный Данила

Рыжий
0

Они уже давно не на жёстком карантине, там все работает. Просто они закрыты от всех соседей - это да.

Ответить

Рыжий

Обратный
0

 Они уже давно не на жёстком карантине, там все работает.

Почему бы не перенять опыт соседей?

Ответить

Обратный Данила

Рыжий
0

Потому что у нас уже пиздец. Я хз как твои друзья/знакомые, но из моих кто НЕ заболел или кто НЕ болеет - таких можно по пальцам рук пересчитать. Такое ощущение что болеют реально всё вокруг

Ответить

Doktor

Обратный
1

Все умерли?

Ответить

Обратный Данила

Doktor
0

По-разному

Ответить

Doktor

Обратный
0

Ну т.е., не все? А сколько? На 10 человек?

Ответить

Обратный Данила

Doktor
–1

Тебя это ебать не должно

Ответить

Doktor

Обратный
3

Ути, какая нежная зайка.

Ответить

KSA

Обратный
0

Хватит делать из мухи слона

Ответить

Litnikov Danil

KSA
0

И похоже что ещё на год растянется

Ответить

KSA

Внимате…
3

Правильно, какие карточки? Коммунизм закончился, выживай сам. Государство тебе ничего кроме разгона демонстраций не должно

Ответить

Внимательный

KSA
0

А зачем тогда вообще государство нужно? Налоги ему платить?

Ответить

KSA

Внимате…
2

Массаж дубинками за счет заведения!

Ответить

Внимательный

KSA
0

О, тогда другое дело. Дайте мне и моему другу.

Ответить

KSA

Внимате…
1

Родина любит тебя, сынок!

Ответить

Полина Фомиченко

Внимательный
3

А теперь подумайте о тех, кто работает в этой сфере - официанты, бармены, диджеи и тд. Люди перед нг тупа без денег остались

Ответить

Внимательный

Полина
0

Так это только по ночам, в дневное время бары/рестораны работают. На счёт клубов - хз.

А если так подумать то много кто работу потерял...

Ответить

Doktor

Внимате…
1

И им никто этого не возместит. Так для чего их жертва?

Ответить

Dmitri

Внимательный
0

Часто слышу мнение типа мне пох, я молодой, не умру.

Ответить

Внимательный

Dmitri
0

Всегда ржу с этого. Будет смешно когда окажется, что для таких людей нет места в больнице...

Ответить

Обратный Данила

Внимате…
2

Как раз таки для таких долбоебов и окажется, а вот для возрастных у которых уже мало шансов - не окажется, ибо если надо будет делать выбор то помогут более "здоровому". Сука какие же это моральные долбоебы, какие-то просто идиоты медицинские

Ответить

Dmitri

Внимательный
0

Да кому нужна эта правда)

Ответить

Вова А.

Внимательный
0

В итоге все тупые выживут(

Ответить

Внимательный Петя

Вова
1

А ебланы? Я как еблан, очень интересуюсь этой темой.

Ответить

Колючий рубин

Внимательный
–2

Ничего страшного, москвич будет толстенный кусок налогов с регионов откусывать и на них жить без работы.

Ответить

Litnikov Danil

Колючий
1

Где выдают этот кусок москвичам, подскажи

Ответить

Закомплексованная Душа

Внимательный
0

Есть индивидуумы, сам недавно поперся

Ответить

Внимательный Петя

Закомплексованн…
0

Земля тебе пухом. Не зарозился?

Ответить

Закомплексованная Душа

Внимательный
0

Думаю нет, я с кем попало в десна не бахался

Ответить

Внимательный

Закомпл…
1

Даже с парнями?

Ответить

Закомплексованна

Внимате…
0

Вроде да

Ответить

Закомплексованная Душа

Внимательный
0

Я думаю, что если должен был заразится, то уже это случилось бы. На работе несколько раз контактировал с заразившимися.
Возможно иммунитет справился.

Ответить

Alexander Nosov

Внимательный
0

А ютуба и камеры нет?

Ответить

Внимательный Петя

Alexander
0

Нет, я в сарае без электричества живу. Телефон на заправке заряжаю.

Ответить

Дмитрий Рублев

Внимательный
0

Хожу в клубе и бары тусить и все нормик.

Ответить

Зелибоба

Внимательный
0

Дефис лишний (вряд ли).

Ответить

KSA

Внимательный
–2

Нет никакой пандемии, попустись
Трампа скинули, теперь через месяц все забудут про несуществующий ковид

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Евгений
9

А барам похуй, они будут работать и дальше. В Питере - так точно. Недавно бизнесмены говорили, что им срать на запреты и лучше они штрафы будут платить, чтобы не сдохнуть. ТК поддержки от государства нет никакой, если в первой волне, хоть как-то смягчили вопрос с арендой, то сейчас вообще хер забили. Собственно и с пособиями по безработице. У меня трудовой стаж больше 10 лет, а мне выплачивают пособие в 1500. Зато узбеку, который ни дня не работал по трудовой - 12 000.

Ох, люблю нашу страну, прям обожаю. Зато есть закон, не позволяющий власть оскорблять. Ранимые господа. Самые лучшие. Их надо беречь.

Ответить

ouxen

r0manov
1
Ответить

solawind

ouxen
6

На самом деле те что внизу оплачивают государству прощенные долги тех что вверху

Ответить

KSA

ouxen
0

Почему масло выглядит как пластиковая взрывчатка? Подстрекаешь?

Ответить

Саня Максаков

r0manov
0

От штрафов сдохнут раньше.

Ответить

KSA

Саня
0

Штрафы можно не платить

Ответить

Зимний бокал

Евгений
1

 хуита вместо реальных действий

Не перестаю удивляться, с хуя ли наш народ за столько лет ждет каких-то РЕАЛЬНЫХ действий хоть в каком-то направлении. С хуя ли они должны быть?

Ответить

Марк Рязанцев

Зимний
1

в режиме пандемеии единственная опора это государство, оно для этого и существует, поэтому РЕАЛЬНЫЕ действия должны быть

Ответить

ouxen

Евгений
1

нет, заражаются в клубах и барах, но ровно с 10 до 22

Ответить

Евгений Иванов

ouxen
0

заряжаются энергией (-:

Ответить

Roman Sapon

Евгений
0

Одно другому не противоречит. Это снизит заболеваемость на пару процентов, а вот останавливать общественный транспорт - преступление. Носите реально защищающие маски.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Roman
1

Реально защищающие - это какие?

Ответить

ouxen

Doktor
6
Ответить

Roman Sapon

Doktor
0

FFP3-респираторы. Такие носят врачи

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Roman
0

Я так понимаю, у всех российских граждан есть средства покупать себе такие респираторы и клапаны к ним?

Ответить

Нормальный

Doktor
1

Конечно. Средний класс у нас ажно 17 тысяч целковых заколачивает, можно штук 20 купить и щеголять франтом в ближайшей пятёрочке перед дешёвками, толпящимися у жёлтых цеников в марле.

Ответить

Roman Sapon

Doktor
0

Нет конечно, но другого решения нет, или же не использовать общественный транспорт, можно купить б/у велосипед и так добираться на работу временно.

Ответить

Рыжий

Roman
0

Врачи носят в том числе очки и полноценный защитный костюм. Врачи в обычных поликлиниках носят обычные марлевые маски (или не носят, многих уже задолбало) 

Ответить

Gennady Verzakov

Евгений
0

И не от долбоебов с приспущенными масочками в магазах.

Бары и клубы в корону, это как видеоигры когда ребёнок себя плохо ведёт.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Евгений
0

Какими, по твоему мнению, должны быть реальные действия?

Ответить

ouxen

Doktor
0

helicopters money в виде пособий всем в размере 1500 р. ( ಠ ͜ʖಠ) 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

ouxen
1

ЗАЖИВЕМ

Ответить

ouxen

Doktor
0

ну, за сентябрь прислали пособие 380 р(

Ответить

foobaredbaz

Евгений
–1

Читал где-то, что в офисе чаще заражаются... иногда приходится туда ходить, я в маске, перчатках, все как положено... и вот все на работе, ходят будто ничего не происходит, всем просто насрать... поэтому, мне охотно верится в это...

Ответить

KSA

foobaredbaz
0

В перчатках? Будь я твоим начальником, уволил бы за тупость

Ответить

foobaredbaz

KSA
–1

Одноразовые такие, чтобы дверь открыть и в урну выкинуть. Что в этом плохого? В магазинах запрещено быть не в перчатках, тоже тупость?

Ответить

Ray Smith

foobaredbaz
2

Да, тупость. Это излишняя и даже вредная мера. Просто нужно больше антисептиков.

Ответить

foobaredbaz

Ray
0

Про антисептики согласен, но тут как на посту, в моменте между пост сдал, пост принял — пост не охраняется, с антисептиком такая же херня

Ответить

foobaredbaz

Ray
–2

Ты тронул ручку, а после нос почесал, и вот через неделю ты уже мёртв. Реально? Более чем. Не вижу в этом никакой тупости, вижу тупость в том, что двери автоматические ещё не везде стоят, и приходится трогать эту мерзость. Или тупость руки жать друг другу, даже сегодня. Тупость потрогать все, пережать десятки рук, а после в магазине все облапать... хз даже, что и тупее

Ответить

KSA

foobare…
0

Все евшие огурцы умерли!

Ответить

foobaredbaz

KSA
0

Я уже понял твой посыл, вируса нет, хорошо.

Ответить

KSA

foobare…
0

Хорошо!

Ответить

Ray Smith

foobare…
0

Я стараюсь не трогать ручки, а если и потрогал, то потом нос не чешу. Какие проблемы?

Ответить

foobaredbaz

Ray
0

Никогда не трогал лицо неосознанно?) глаз почесать, или типа того... понятное дело, что осознанно ты это делать не будешь)

Ответить

KSA

foobare…
0

Только чужие! Свое никогда!

Ответить

foobaredbaz

KSA
0

Ха, ох уж эти спонтанные желания потрогать чужое лицо)))

Ответить

Ray Smith

foobare…
0

На улице нет. Если чешется лицо, стараюсь почесать запястьем, например.
Я и без всякой короны был мизофобом.

Ответить

foobaredbaz

Ray
0

Я тоже, но иногда замечал, что некоторые действия на автомате... тебе повезло, что настолько внимательный...

Ответить

Ray Smith

foobare…
0

В любом случае, от перчаток толку нет. Можно подумать, ты в них не сможешь лицо почесать и также заразиться.
Правильно эксплуатирует перчатки только медперсонал. А без правильно эксплуатации толку ноль.

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foobaredbaz

Ray
0

С этим согласен... но я писал выше, одел, открыл дверь, снял, руки помыл... наверное, мне так спокойней :)

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Ray Smith

foobare…
0

руки помыл

Еще один пруф того, что перчатки - лишнее звено. )

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foobaredbaz

Ray
0

Да, пожалуй так... но хз

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KSA

foobaredbaz
0

В перчатках ходит только персонал
А что там запрещено всем насрать

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foobaredbaz

KSA
0

Хз, где ты ходишь, в азбуке.вкуса при мне много раз разворачивали людей. Потом завели уголок где маски/перчатки берёшь бесплатно. А то, что людям срать друг на друга, это да, я вижу 

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KSA

foobare…
0

Могут попросить как в метро просят
Выполнить просьбу или нет личное дело посетителя

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foobaredbaz

KSA
0

Не выполнил, не войдёшь в магазин. Суть в этом. Хз, как там в метро, там что, если полицейский что-то говорит, типа маску надеть, а ты такой: нет, не хочу... а он: а ну ок, иди дальше?

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KSA

foobare…
0

Ой, ну хватит пиздеть, а? Без проблем вхожу и в твою азбуку тоже
Еще не хватало указания магазинного быдла выполнять, а ментов там нет

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foobaredbaz

KSA
0

Нормально же общались, алё. Я рассказал о том, что видел. Иногда его там нет, и просят на кассе уже, аргументируя тем, что их штрафуют. И если я проебланил, то одеваю, ибо не сложно.

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KSA

foobare…
0

Ну то есть ты сам заходил без масок и перчаток, но рассказываешь что без них не войти?

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foobaredbaz

KSA
0

Без перчаток было, без маски ни разу. К перчатками меня скепсис определенный...

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KSA

foobare…