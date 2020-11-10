Новые меры по борьбе с коронавирусом.

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В Москве с 13 ноября по 15 января запретят работу общепитов и развлекательных заведений с 23:00 до 06:00, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулингов и так далее. Торговля навынос и курьерская доставка по-прежнему разрешена круглосуточно.

Студентов городских колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение, а их транспортные карты временно заблокируют. Учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. За перевод на дистанционку выступали студенты некоторых учебных заведений, например, МГТУ имени Баумана.

Также власти Москвы запретили заполнять театры и кинотеатры больше чем на 25% от общей вместимости зала. Спортивные и массовые физкультурные мероприятия разрешены, но только после согласования с Департаментом спорта и Роспотребнадзором. Проводить выставки, тренинги, лекции, зрелищные мероприятия разрешено только в онлайне. Ограничения не касаются официальных мероприятий, которые организованы по решению органов исполнительной власти.