В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку Материал редакции
Новые меры по борьбе с коронавирусом.
В Москве с 13 ноября по 15 января запретят работу общепитов и развлекательных заведений с 23:00 до 06:00, сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулингов и так далее. Торговля навынос и курьерская доставка по-прежнему разрешена круглосуточно.
Студентов городских колледжей и вузов переведут на дистанционное обучение, а их транспортные карты временно заблокируют. Учащимся рекомендовано соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. За перевод на дистанционку выступали студенты некоторых учебных заведений, например, МГТУ имени Баумана.
Также власти Москвы запретили заполнять театры и кинотеатры больше чем на 25% от общей вместимости зала. Спортивные и массовые физкультурные мероприятия разрешены, но только после согласования с Департаментом спорта и Роспотребнадзором. Проводить выставки, тренинги, лекции, зрелищные мероприятия разрешено только в онлайне. Ограничения не касаются официальных мероприятий, которые организованы по решению органов исполнительной власти.
Ограничения объявили на фоне продолжающегося роста случаев коронавируса. В ноябре прирост заболевших в городе только один раз опускался ниже 5 тысяч случаев за сутки.
Бляяядь. Опять хуита вместо реальных действий. Уверен, что 95% людей заражаются по пути на работу, а не в ночных клубах и барах.
Внимательный Петя
И то правда. Вряд-ли умный человек пойдет в клубы и бары тусить во время пандемии. А вот работа, работа нужна, ведь кушать на что-то надо.
Да полно людей на тусовках ночью. В Москве точно.
Внимательный Петя
Ах, вы нехорошие люди. Правду не любите?
Комментарий был изменён*
Мне плохо - пусть всем будет плохо. Хорошая логика. А пандемия уже больше полугода идет и останавливаться не планирует.
А это тут при чем? Пандемия в мире. Ты о чем, блять??
Всм токсичным? Я просто сказал, что думал. Но видимо не всем это понравилось.
Ну, так до всего довести можно. Не сможешь без качалки своей месяц прожить? Не сможешь без театров своих два месяца перетерпеть? Не сможешь без заграницы два года пожить?
Так можно дойти до "не можешь на продуктовую карточку неделю протянуть"?
В качалку не хожу, в театры тоже, для путешествий не то время. А на счёт карточек... Ты уже переборщил. Даже в первую волну так не делали...
Ты жить хочешь? Хочешь, чтоб побыстрей все закончилось? Тогда помоги разгрузить больницы - не заражайся. Ты ведь не знаешь на сколько тяжело медикам работать целыми днями с больными...
О, люблю этот перевод про медиков и хочешь жить.
Жить хочу. Для моей возрастной группы смертность низка. Так шта, я предпочту ходить в качалку, чтобы здоровье было более крепкое, чем дома сидеть.
А медики - в прошлый раз локдаун был, чтобы правительство подготовиться успело. Ну и как, успело?
У меня есть(были) знакомые медики, и некоторые из них уже мертвый от короны. Что ты на это скажешь?
А на счёт здоровья. Даже самый здоровый может умереть, если ему вовремя не помочь. А как помочь если мест в больницах нет?
Ничего не скажу, не повезло. Только почему твои мертвые знакомые должны быть моей ответственностью?
Если человек потеряет работу из-за локдауна, и пойдет воровать, условно - никто не скажет, что это вот ответственность Космического Кота, потому что он за локдаун ратовал. Или, может быть, ты ему зарплату заплатишь?
Ты, видимо, про риск смерти для возрастной группы не прочитал. Не умеешь? Я принял этот риск и не хочу сидеть дома. Для того, чтобы не заболели другие, меры, предписанные, принимаю.
А вдруг ты заразишь кого-то другого?(если у тебя без симптомов болезнь идти будет) На них тоже все равно? И хронические болезни тоже никто не отменял. Вроде человек молодой, а лёгкие у него не очень.
Как бы тебе правильно сказать.
Вот, смотри. У тебя машина есть? Ты этой машиной загрязняешь воздух. Другими словами, убиваешь людей. Сколько - да хз, как и с ковидом, не посчитаешь. Но ты за это платишь налоги.
Ок, я решил никого не убивать ковидом и сижу дома безвылазно. Мне что с этого будет? Похвалят, может быть? Да нихера. Я потеряю часть здоровья от малоподвижного образа жизни, и никто этого не восполнит. Какая моя выгода с того, что я безвылазно буду дома сидеть? Что кто-то где-то не умрет?
Ну, такое себе, честно скажу.
Давай-ка каждый сам свои риски взвешивать будет.
Я потеряю часть здоровья от малоподвижного образа жизни, и никто этого не восполнит.
Можно ведь дома не сидеть на диване, а зарядку делать, какие-нибудь упражнения...
Да не, бред какой-то
Купи себе беговую дорожку, пару гантелей вот тебе и здоровый образ жизни.
Зачем возмещать? Ты в качалку ходишь? Ходишь. Кто-то возмещает затраты? Вряд-ли. А тренажёры дома не помешают, ты же здоровым (многоподвижным) быть хочешь.
Да, чё ты ко мне со своими выплатами пристал. Здоровье твое? Вот ты и трать на него деньги, если что можно на Ав*то все потом сбагрить.
Ну, понятно.
Итак, мои риски умереть - реально низкие. Тромб ебучий и тот вероятнее.
Я иду в качалку. Ты такой - опа, ты сейчас заразишь всех стариков в округе, дома сиди.
Окей, сижу дома. Но зачем? Мне же никто мое сидение дома возмещать не собирается.
Так почему я должен жертвовать чем-то, без понятных ясных целей?
Сколько - да хз, как и с ковидом, не посчитаешь
В смысле не посчитаешь? Тут как раз все считают
По этому я и на писал "не заражайся", а ты мне минус поставил...
Не ходить по барам, клубам и качалка? Шанс хоть немного то уменьшится...
А смысл? Вот смотри, почти ровно год назад (без двух недель типа) этот вирус в массы пошел. И он никуда не уйдет. Про эти три волны - это не так работает. Вирус будет и через год и через 10. Как мутация испанки, пандемия которой была в 2009 году. Почти сотня лет прошла. И иммунитет от ковида проходит за 2 месяца. Т.е или ты в изоляцию садишься на всю оставшуюся жизнь или примиряешься с мыслью, что есть теперь еще одна болезнь, которая может убить. Ты же не уходишь на осень-зиму в самоизоляцию из-за гриппа, хотя он тоже убивает
Для моей возрастной группы смертность низка.
ох уж этот максимализм. у меня подруга 24 года, здоровая абсолютно уже третью неделю болеет. говорит что офигенные ашчушчения. плюс кстати долговременные последствия на сердце и легкие никто не отменял. а с попячеными легкими потом в качалку не сможешь ходить
ну что поделать, если я со всеми не согласен. напишешь в другой ветке что-то, с чем я соглашусь - оценю положительно, так система и работает
все говорят о статистике, пока до них не доходит. а потом оказывается что именно твой иммунитет неадекватно реагирует на вирус и все
если бы твоя личная оценка рисков не влияла на окружающих. если что, во время триажа будешь говорить "не, пасаны, я в ответе за свои риски, лечите вот того, другого?"?
медальку за хорошее поведение хочешь? не, так не бывает. хорошее поведение должно быть дефолтным
Проблема чуть в другом. У вас может быть отменное здоровье, но ковид перегружает систему здравоохранения и, как следствие, повышает смертность от других причин, которые в обычное время с лёгкостью решаются... Скажем вас хлопнет аппендицит (от этого никто не застрахован), а скорая к вам будет ехать сутки , а потом возить по всему городу, пока найдет свободную больницу... вуаля - перетонит, морг и опечаленные знакомые на кладбище со словами "боже, он же был таким молодым и спортсменом, как так..."
Покойнику не важно, куда его записали, он в лучшем мире с червями и гниением
Да не поможет это, закрытие заведений ночью это даже не полумеры.
Большинство профессий на дистанционку не перевести, а путь на дорогу каждый день даёт больше риска заражения чем поход в бар.
И кст у нас весной власти пробили дно и сократили общ транспорт, по той логике что чем меньше транспорта тем меньше людей ездит, по итогу людям на работу то надо и переполненный транспорт.
Ну и как некий пруф, у нас в городе закрыто все уже месяц по ночам и заболеваний все больше
Ну тогда побольше ходи по местам массового скопления, побольше заражай остальных и заражайся сам, авось через 10 лет все пройдет. Но если блять мозга не хватает пару тройку недель придерживаться элементарных правил - то сиди с этой пандемией и закрытыми ресторанами сука всю жизнь
Потому что долбоебы типо тебя хотят в клубе потусоваться и в барчике пивка попить, не могут без этого прожить и пары дней. Посмотри что в Китае происходит - там считай уже никто не заболевает. В соседней Финляндии за все время пандемии 17 тысяч заболевших - у нас сейчас за один день по нашей фейк статистике больше заражается. Ну хули, долбоебов у нас в стране на 100 лет припасено. Вот и тут они тоже сидят
Посмотри что в Китае происходит - там считай уже никто не заболевает.
Ага, населения полтора миллиарда и по 40 заболевших в сутки, верим, да. Даже если цифры не врут - они уже год сидят на жестоком карантине, получается. И продолжают сидеть. Не пару недель-месяцев, а год. Готов так пожить?
Они уже давно не на жёстком карантине, там все работает. Просто они закрыты от всех соседей - это да.
Потому что у нас уже пиздец. Я хз как твои друзья/знакомые, но из моих кто НЕ заболел или кто НЕ болеет - таких можно по пальцам рук пересчитать. Такое ощущение что болеют реально всё вокруг
А теперь подумайте о тех, кто работает в этой сфере - официанты, бармены, диджеи и тд. Люди перед нг тупа без денег остались
Часто слышу мнение типа мне пох, я молодой, не умру.
Внимательный
Всегда ржу с этого. Будет смешно когда окажется, что для таких людей нет места в больнице...
Обратный Данила
Как раз таки для таких долбоебов и окажется, а вот для возрастных у которых уже мало шансов - не окажется, ибо если надо будет делать выбор то помогут более "здоровому". Сука какие же это моральные долбоебы, какие-то просто идиоты медицинские
В итоге все тупые выживут(
Колючий рубин
Ничего страшного, москвич будет толстенный кусок налогов с регионов откусывать и на них жить без работы.
Есть индивидуумы, сам недавно поперся
Внимательный Петя
Земля тебе пухом. Не зарозился?
Думаю нет, я с кем попало в десна не бахался
Я думаю, что если должен был заразится, то уже это случилось бы. На работе несколько раз контактировал с заразившимися.
Возможно иммунитет справился.
А ютуба и камеры нет?
Внимательный Петя
Нет, я в сарае без электричества живу. Телефон на заправке заряжаю.
Нет никакой пандемии, попустись
Трампа скинули, теперь через месяц все забудут про несуществующий ковид
А барам похуй, они будут работать и дальше. В Питере - так точно. Недавно бизнесмены говорили, что им срать на запреты и лучше они штрафы будут платить, чтобы не сдохнуть. ТК поддержки от государства нет никакой, если в первой волне, хоть как-то смягчили вопрос с арендой, то сейчас вообще хер забили. Собственно и с пособиями по безработице. У меня трудовой стаж больше 10 лет, а мне выплачивают пособие в 1500. Зато узбеку, который ни дня не работал по трудовой - 12 000.
Ох, люблю нашу страну, прям обожаю. Зато есть закон, не позволяющий власть оскорблять. Ранимые господа. Самые лучшие. Их надо беречь.
От штрафов сдохнут раньше.
Зимний бокал
хуита вместо реальных действий
Не перестаю удивляться, с хуя ли наш народ за столько лет ждет каких-то РЕАЛЬНЫХ действий хоть в каком-то направлении. С хуя ли они должны быть?
в режиме пандемеии единственная опора это государство, оно для этого и существует, поэтому РЕАЛЬНЫЕ действия должны быть
Одно другому не противоречит. Это снизит заболеваемость на пару процентов, а вот останавливать общественный транспорт - преступление. Носите реально защищающие маски.
Реально защищающие - это какие?
FFP3-респираторы. Такие носят врачи
Я так понимаю, у всех российских граждан есть средства покупать себе такие респираторы и клапаны к ним?
Нормальный
Конечно. Средний класс у нас ажно 17 тысяч целковых заколачивает, можно штук 20 купить и щеголять франтом в ближайшей пятёрочке перед дешёвками, толпящимися у жёлтых цеников в марле.
Нет конечно, но другого решения нет, или же не использовать общественный транспорт, можно купить б/у велосипед и так добираться на работу временно.
И не от долбоебов с приспущенными масочками в магазах.
Бары и клубы в корону, это как видеоигры когда ребёнок себя плохо ведёт.
Какими, по твоему мнению, должны быть реальные действия?
Читал где-то, что в офисе чаще заражаются... иногда приходится туда ходить, я в маске, перчатках, все как положено... и вот все на работе, ходят будто ничего не происходит, всем просто насрать... поэтому, мне охотно верится в это...
В перчатках? Будь я твоим начальником, уволил бы за тупость
Одноразовые такие, чтобы дверь открыть и в урну выкинуть. Что в этом плохого? В магазинах запрещено быть не в перчатках, тоже тупость?
Да, тупость. Это излишняя и даже вредная мера. Просто нужно больше антисептиков.
Про антисептики согласен, но тут как на посту, в моменте между пост сдал, пост принял — пост не охраняется, с антисептиком такая же херня
Ты тронул ручку, а после нос почесал, и вот через неделю ты уже мёртв. Реально? Более чем. Не вижу в этом никакой тупости, вижу тупость в том, что двери автоматические ещё не везде стоят, и приходится трогать эту мерзость. Или тупость руки жать друг другу, даже сегодня. Тупость потрогать все, пережать десятки рук, а после в магазине все облапать... хз даже, что и тупее
Я уже понял твой посыл, вируса нет, хорошо.
Никогда не трогал лицо неосознанно?) глаз почесать, или типа того... понятное дело, что осознанно ты это делать не будешь)
Я тоже, но иногда замечал, что некоторые действия на автомате... тебе повезло, что настолько внимательный...
С этим согласен... но я писал выше, одел, открыл дверь, снял, руки помыл... наверное, мне так спокойней :)
В перчатках ходит только персонал
А что там запрещено всем насрать
Хз, где ты ходишь, в азбуке.вкуса при мне много раз разворачивали людей. Потом завели уголок где маски/перчатки берёшь бесплатно. А то, что людям срать друг на друга, это да, я вижу
Не выполнил, не войдёшь в магазин. Суть в этом. Хз, как там в метро, там что, если полицейский что-то говорит, типа маску надеть, а ты такой: нет, не хочу... а он: а ну ок, иди дальше?
Нормально же общались, алё. Я рассказал о том, что видел. Иногда его там нет, и просят на кассе уже, аргументируя тем, что их штрафуют. И если я проебланил, то одеваю, ибо не сложно.