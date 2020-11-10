В отличие от Сбера «Тинькофф» делает упор на расширение возможностей банковских продуктов.

В закладки

«Тинькофф» запустил подписку Tinkoff Pro с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров, рассказали TJ в компании. Первый месяц подписки бесплатный, со второго она будет стоить 199 рублей в месяц.

Что включает в себя Tinkoff Pro:

До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях;

600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайле». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут;



Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях по кредитным картам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%;

Увеличение лимита кэшбэка: по карте Tinkoff Black — 5 тысяч рублей в месяц (вместо 3 тысяч), по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 тысяч бонусов или миль (вместо 6 тысяч);

В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%;

Кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф составит до 15%;

Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;

Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей;



При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов «Тинькофф Страхования» в мобильном приложении «Тинькофф» на карту вернётся 7% кэшбэком.



Подписчики Tinkoff Pro также смогут воспользоваться партнёрской подпиской «Видеосервисы». Она даёт доступ к полным премиальным версиям подписок видеосервисов Start, Amediateka и ivi. Общая стоимость такой версии подписки — 648 рублей в месяц.

Также можно будет оформить подписку Tinkoff Premium за 1990 рублей в месяц. Она даст обладателю любой карты банка привилегии премиальных карт Tinkoff Black Metal.

В конце сентября Сбер запустил собственную подписку «СберПрайм». Она, как и Tinkoff Pro, стоит 199 рублей в месяц. До конца года можно оформить годовую подписку за 999 рублей, позже она будет стоить 1990 рублей.

Подписчики «СберПрайма» получают выгоду за счёт скидок на услуги партнёров банка, например, онлайн-кинотеара Оkko, музыкального стриминга «СберЗвук» и Delivery Club. Скоро к ним добавится сервиса доставки продуктов «Самокат». Подписка Сбера представлена в одном варианте.

Подписка «Тинькофф» делает больший упор на финансовые возможности экосистемы – расширение возможностей банковских продуктов, получение скидок, дополнительного кэшбека. Чтобы смотреть видеосервисы, подписчикам Tinkoff Pro придётся платить большую сумму, чем стандартная подписка.