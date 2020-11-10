«Тинькофф» запустил подписку на сервисы за 199 рублей в месяц. «СберПрайм» стоит столько же Материал редакции
В отличие от Сбера «Тинькофф» делает упор на расширение возможностей банковских продуктов.
«Тинькофф» запустил подписку Tinkoff Pro с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров, рассказали TJ в компании. Первый месяц подписки бесплатный, со второго она будет стоить 199 рублей в месяц.
Что включает в себя Tinkoff Pro:
- До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях;
- 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайле». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут;
- Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях по кредитным картам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%;
- Увеличение лимита кэшбэка: по карте Tinkoff Black — 5 тысяч рублей в месяц (вместо 3 тысяч), по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 тысяч бонусов или миль (вместо 6 тысяч);
- В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%;
- Кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф составит до 15%;
- Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;
- Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей;
- При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов «Тинькофф Страхования» в мобильном приложении «Тинькофф» на карту вернётся 7% кэшбэком.
Подписчики Tinkoff Pro также смогут воспользоваться партнёрской подпиской «Видеосервисы». Она даёт доступ к полным премиальным версиям подписок видеосервисов Start, Amediateka и ivi. Общая стоимость такой версии подписки — 648 рублей в месяц.
Также можно будет оформить подписку Tinkoff Premium за 1990 рублей в месяц. Она даст обладателю любой карты банка привилегии премиальных карт Tinkoff Black Metal.
В конце сентября Сбер запустил собственную подписку «СберПрайм». Она, как и Tinkoff Pro, стоит 199 рублей в месяц. До конца года можно оформить годовую подписку за 999 рублей, позже она будет стоить 1990 рублей.
Подписчики «СберПрайма» получают выгоду за счёт скидок на услуги партнёров банка, например, онлайн-кинотеара Оkko, музыкального стриминга «СберЗвук» и Delivery Club. Скоро к ним добавится сервиса доставки продуктов «Самокат». Подписка Сбера представлена в одном варианте.
Подписка «Тинькофф» делает больший упор на финансовые возможности экосистемы – расширение возможностей банковских продуктов, получение скидок, дополнительного кэшбека. Чтобы смотреть видеосервисы, подписчикам Tinkoff Pro придётся платить большую сумму, чем стандартная подписка.
Не нашел ничего интересного в такой подписке для себя. А вы?
Кэшбек не увеличен, лимит по кэшбеку да. Но я не представляю сколько нужно тратить чтобы больше 3х тыс накопить
стандартный 1%, следовательно для 3к кэшбека нужно потратить 300к в месяц. На этом моменте все регионы за Уралом округлили глаза.
Да, есть повышенные проценты, но я без машины и постоянных перелетов нахожу полезным только 3% в пятерочке да аптеки.
Минувший бинокль
Успешному программисту - всего лишь свою секундную зарплату. А вы думали это всё для оборванцев из Замкадья что ли?
Ну например когда я последний раз телефон покупал кэшбэк был 10% , с 80000 это уже 8к (лимит 3к) Это помимо остальных трат в этот месяц, которые тоже приносят кэшбэк. Так же удачно попадал на повышенный кэшбек при оплате спортзала и тд. Автостраховки многие постоянно покупают
Зимний бокал
Я пользуюсь Тинькоффом, но во всей этой движухе особо не разбираюсь, но думаю для тех, кто умеет вот во все вот эти кешбеки тема очень интересная.
кто умеет вот во все вот эти кешбеки тема очень интересная
Нет.
Категории на выбор в 99% говно, плюс есть аналоги с более высоким % каши.
У задротов каши по 8-10 карт разных банков и они ими манипулируют, туда сюда, вот тут платим этим и тп.
У тинькова в этом плане все среднее (начиная от % каши и заканчивая категориями), так что предложение для среднего клиента тинькова - норм, но для задротов каши - нет.
Внимательный Петя
Надо бы для начало на Тинькофф перейти, но наверное я этого никогда уже не сделаю.
- Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях по кредитным картам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black.
- Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;
Вот это вроде неплохо, хотя обслуживание и так бесплатное при наличии 50к на продуктах банка.
Ну а остальное - хрень, как по мне
А можно и без 50к сделать карту бесплатной.
Жаль, что увеличится только количество категорий для выбора, а не для использования.
Колючий рубин
600 минут. Можно перейти с йоты и подключить только тариф с инетом, а минуты оставить на 0.
На сколько я помню, тинькофф использует Tele2 для своих сетей. Не знаю как в других городах, а в Санкт-Петербурге говорят, что они ужасны.
У Йоты есть одно больше преимущество (опять же в СПб) - это сети мегафона, которые у нас в городе развиты лучше конкурентов.
В Москве у Tele2 отсутствует 2G, можно подумать, что это очень натянутая претензия в 2020, но я считаю, что таким образом прибавляется риск в нужный момент остаться без связи.
Еле2 говно по большей части, ушёл от них даже с закрытого безлимита за 250р.
В области вообще такси с трудом вызвал)
1. Сейчас у Тинькофф Мобайла есть акция: если тратить в месяц с их карты 10к+, они будут каждый месяц на протяжении года давать по 600 минут. Подключение к акции кончится в декабре, но даже так она все еще будет давать бонус в течение года.
2. Пакет в 0 рублей купить не получится, т.к они дают 600 минут при покупке пакета 600+ минут.
Колючий рубин
но даже так она все еще будет давать бонус в течение года
Смысла нет
Все что в этой подписке даже бесплатно нахуй не нужно. Особенно авиабилеты, кино и театры в этом и следующем году пиздец актуально. Как и ебаные минуты. Кому они нахуй нужны? Ебанулись? Может ещё добавите возможность скачать 5 бесплатных рингтонов на звонок по отправке смс, как в 2004? Давным давно бесплатные разговоры в воцапах и телегах. Из всех моих знакомых и родственников только бабушка говорит через опсоса, ибо телефон старый, не смартфон. Всякие увеличенные лимиты кешбека и доп категории - разводка вас же блять на доп. траты, это даже не прямые плюшки. Короче полнейшая хуита, у сбера намного интереснее.
в этом и заключается маркетинг. тебе дают бесплатную ненужную хуйню под видом какого-то преимущества (у остальных обсосов по 1000/5000/безлимит смс, хотел бы посмотреть на человека, кто хотя бы половину этих смс расходует). я не представляю себе современного человека без мобильного интернета, а его ты уже должен будешь докупить за реальные деньги по цене ояебу.
Я год назад еще иногда докупала себе в Йоте безлимитные смс, когда переписывалась с людьми без мессенджеров и понимала, что отправлю больше, чем 25 смс за месяц(анлим смс стоили 50р, без анлима по 2р). Сейчас вообще перестала это делать))
ну в этом и прикол всего "безлимитного" (особенно хитрожопо это у мтс, где безлимитные звонки на мтс или большие пакеты, но только внутри региона). вон у меня 600 минут в мес, из которых я максимум выговариваю 200. трафик 6 гб, вообще меньше гига в месяц уходит.
ты можешь подключить какой нибудь тариф посекундный, но посмотри сколько обойдется даже минимальный пакет трафика и ты прозреешь, что буквально на 50 руб дороже ты можешь получить пакет с таким же трафиком и пакетом минут.
Не, я после того, как прохавала прелесть йоты без кучи рандомных списаний и с безлимитным тарифом, никуда из неё уходить не собираюсь. Особенно меня радует, что номер корпоративный сохранился ещё со времён работы там, по которому можно детектить бывших коллег - например, у @Andrey Frolov номер от моего отличался только на последние четыре цифры)
у меня тоже йота. в москве норм, но у них в регионах со связью жопа. в калуге адов ад просто
Я по регионам не гоняю почти, так что вообще похуям) но они ж на мегафоновских вышках живут, по идее должна быть ситуация как и с мегафоном по сигналу.
Короче полнейшая хуита, у сбера намного интереснее.
Сначала народ всячески поносит сделку по слиянию Тинькоффа с Яндексом, а затем сетует, что у Сбера подписка-то поинтереснее будет.
2021 подписка на Теремок
2022 подписка на бесплатные пакеты в пятёрочке
2023 подписка на песни Рогозина обязательна, проверка по паспорту через госуслуги
2024 подписка на В.В.Путина автоматически продлена
Железный химик
Причём тут ютабер какой-то?
И почему ты его смотришь?
Внимательный Петя
Я как-то на него наткнулся когда тренды открыл. Прочекал, чё по чём. И меня от этого чуть не стошнило.
Единый алмаз
А что с ним не так?
Вроде норм парень
Внимательный Петя
Хз, может для детей до 10 лет. Но дети 10ти лет - не клиенты этого банка. Так, что не вижу смысла у него (у его банды) брать рекламу. А родители вряд-ли заведут для детей детскую карту, если их дитё скажет что какой-то ютубер её посоветовал.
Если банк берет у него рекламу, значит смысл есть. Просто так банки деньги не выкидывают.
Внимательный
У меня лично такая реклама только обратный эффект вызывает, а не оформление карты в этом банке.
Дитё - бесплатная реклама, которую выслушают взрослые и по желанию загуглят и возьмут карту себе
хз кто это, но соглашусь
Внимательный Петя
Тебе лучше не знать кто такой этот Влад А4...
Смотря какие требования к продукту
Не вижу ничего хорошего на трату кучи денег на рекламу у каких-то не очень умных людей.
Ну так они везде покупают рекламу, все ниши пробивают
А вот если бы не покупали, может бы и подписка дешевле чем у конкурента была... Ведь не нужно было тогда восполнять те деньги которые на рекламу потратили.
Развитый
Ну на рекламу всегда деньги выделяют, они и в телек пошли и в КВН, но смотря на канал, то от такого треша я бы отказался, видимо, пилят там тоже бабки, подписота там вряд ли ца банка
Эти минуты у любого опсоса копеечные, но тиньков всё ещё продолжает форсить эту хуйню как киллер-фичу
В этой горе подписок уже хуй разберёшься
До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях;
Это же и так есть по умолчанию
Кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф составит до 15%
А когда в прошлом году запускали сервис, в кино и так было 15%
Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;
Сейчас можно выбрать 3 из 6 категорий, надеясь, что выпадет что-то полезное. То есть они не сделали выбор до 4 категорий, а просто увеличили шанс, что выпадет что-то хорошее?
4.5% по вкладу от 6 мес, пополнить можно только в течение первого месяца. в остальных случаях 4% от 6 мес, но пополнять можно в когда хочешь
Не перестану удивляться хитровыебанности снгшных банков. В Англии у меня просто был счёт с бесплатным обслуживанием, никаких кешбеков, скидок и прочего, просто счёт с бабками.
Тут же придумают хуеву гору каких-то свистелок и перделок, чтобы оправдать эти 200 рублей в месяц.
Тинькофф когда только появился, у него были действительно неплохие условия. Сейчас уже походит на какую-то мутную контору, у которой в договоре 50 дополнительных пунктов мелким шрифтом.
В Англии у меня просто был счёт с бесплатным обслуживанием
тоже самое и в тиньке. счет с бесплатным обслуживанием без каких либо условий. просто процент на остаток будет меньше
него были действительно неплохие условия
про какие условия ты говоришь, которых нет сейчас?
Обслуживание не бесплатное. Раньше при наличии определённой сумы, вроде 5 тысяч, оно было бесплатным. Сейчас эту сумму значительно подняли.
оно бесплатное. для этого достаточно обратиться в саппорт.
и еще насколько я помню бесплатным оно было только при вкладе от 30 тыс рублей.
еще что было раньше, чего нет сейчас?
оно бесплатное
С этого места поподробней.
заходишь в приложение тинька, пишешь в саппорт: здравствуйте, хочу перейти на тариф 6.2
Зачем мне обращаться в саппорт? Я же написал, что разница в том, что либо все условия на виду и нет никаких вопросов, либо в использовании присутствуют какие-то нюансы.
Что касается раньше-теперь, самое главное для меня - это повышение порога бесплатного обслуживания. Я не живу в России и пользуюсь картой только в крайней необходимости, когда надо заплатить с российской карты.
от тебя эти условия никто не скрывает. ты просто не спрашиваешь о них вот и все
просто процент на остаток будет меньше
Он будет не от 0, а от 200к кажется
это кстати еще одна загадка природы: кто хранит счете, у которому привязана карта, более 10 тыс руб? с точки зрения безопасности это пздц
Добавлю в свою коллекцию подписок
Когда думал, что надо тратить с карты 50к в месяц для бесплатного обслуживания, а на самом деле надо держать в сумме на счетах 50к+
Внешний микроскоп
У меня нет такой возможности) трачу много, откладывать не умею, зато кэшбек капает по 2-3к стабильно по тиньку и 2 по альфе за рестики/кафе
Купил на брокерском счёте долларов на 50к, купил на них акций каких-нибудь топовых американских компаний и радуешься
если у кого то с математикой не очень, то подписка будет вам выгодна в случае, если на вкладе у вас будет лежать постоянно в течение года более 400 000 руб. подписка окупится за счет повышенного на 0.5 процента по вкладу
лично для меня выглядит заманчиво, но как "альтернатива сберпрайму" в маркетинговом плане это какой-то абсолютный провал
альтой прайму это называет автор статьи, скорее всего, а так вроде понятно, что это почти не сравнимые вещи, слово подписка общее только
а зоопарк подписок ЗВЕР на ру рынке теперь никто не переплюнет. добились. смогли
Кроме лимита в 50к на снятие ничего нового ведь.
Или теперь даже 3.5% на блеке только по подписке будут?
Для тех у кого не выполняются условия бесплатного обслуживания по дебетовой карте может и есть смысл в этой подписке, т.к. обслуживание карты + оповещения уже 158 ₽ выходит, с подпиской будет всего на 41 ₽ дороже. В остальном она довольно бесполезной получается, хоть бы снятие наличных без лимита добавили.