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Ольга Щербинина
4938

«Тинькофф» запустил подписку на сервисы за 199 рублей в месяц. «СберПрайм» стоит столько же Материал редакции

В отличие от Сбера «Тинькофф» делает упор на расширение возможностей банковских продуктов.

89 комментариев
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«Тинькофф» запустил подписку Tinkoff Pro с бонусами в сервисах экосистемы и партнёров, рассказали TJ в компании. Первый месяц подписки бесплатный, со второго она будет стоить 199 рублей в месяц.

Что включает в себя Tinkoff Pro:

  • До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях;
  • 600 бесплатных минут в «Тинькофф Мобайле». Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут;
  • Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях по кредитным картам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black. На обслуживание специальных и кобрендовых карт клиенты получат скидку 50%;
  • Увеличение лимита кэшбэка: по карте Tinkoff Black — 5 тысяч рублей в месяц (вместо 3 тысяч), по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 тысяч бонусов или миль (вместо 6 тысяч);
  • В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%;
  • Кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф составит до 15%;
  • Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;
  • Лимит на бесплатные переводы с карт «Тинькофф» на карты других банков увеличится до 50 000 рублей;
  • При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов «Тинькофф Страхования» в мобильном приложении «Тинькофф» на карту вернётся 7% кэшбэком.

Подписчики Tinkoff Pro также смогут воспользоваться партнёрской подпиской «Видеосервисы». Она даёт доступ к полным премиальным версиям подписок видеосервисов Start, Amediateka и ivi. Общая стоимость такой версии подписки — 648 рублей в месяц.

Также можно будет оформить подписку Tinkoff Premium за 1990 рублей в месяц. Она даст обладателю любой карты банка привилегии премиальных карт Tinkoff Black Metal.

В конце сентября Сбер запустил собственную подписку «СберПрайм». Она, как и Tinkoff Pro, стоит 199 рублей в месяц. До конца года можно оформить годовую подписку за 999 рублей, позже она будет стоить 1990 рублей.

Подписчики «СберПрайма» получают выгоду за счёт скидок на услуги партнёров банка, например, онлайн-кинотеара Оkko, музыкального стриминга «СберЗвук» и Delivery Club. Скоро к ним добавится сервиса доставки продуктов «Самокат». Подписка Сбера представлена в одном варианте.

Подписка «Тинькофф» делает больший упор на финансовые возможности экосистемы – расширение возможностей банковских продуктов, получение скидок, дополнительного кэшбека. Чтобы смотреть видеосервисы, подписчикам Tinkoff Pro придётся платить большую сумму, чем стандартная подписка.

#банки #сбер #тинькофф #новости

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
4
11
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89 комментариев
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Semen Semenov

36

Не нашел ничего интересного в такой подписке для себя. А вы?

Ответить

solawind

Semen
7

На самом деле выглядит не плохо за 200 рублей, одним кэшбеком уже окупится, если везде их картой платить. Мне регулярно с покупок прилетали по 2-3тр их кэшбэка. Плюс автостраховка выглядит неплохо, правда не знаю как у них тарифы

Ответить

Andrey Voronin

solawind
3

Беру у них страховку на машину и мот. Ценник по рынку средний.

Ответить

Аккаунт

solawind
1

А где вы увидели увеличенный кешбек?

Ответить

Илья Комаров

Аккаунт
5

Кэшбек не увеличен, лимит по кэшбеку да. Но я не представляю сколько нужно тратить чтобы больше 3х тыс накопить

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Евгений Лойченко

Илья
2

стандартный 1%, следовательно для 3к кэшбека нужно потратить 300к в месяц. На этом моменте все регионы за Уралом округлили глаза.

Да, есть повышенные проценты, но я без машины и постоянных перелетов нахожу полезным только 3% в пятерочке да аптеки.

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Минувший бинокль

Илья
1

Успешному программисту - всего лишь свою секундную зарплату. А вы думали это всё для оборванцев из Замкадья что ли?

Ответить

solawind

Илья
0

Ну например когда я последний раз телефон покупал кэшбэк был 10% , с 80000 это уже 8к (лимит 3к) Это помимо остальных трат в этот месяц, которые тоже приносят кэшбэк. Так же удачно попадал на повышенный кэшбек при оплате спортзала и тд. Автостраховки многие постоянно покупают

Ответить

solawind

Аккаунт
0

В тексте статьи

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Зимний бокал

Semen
3

Я пользуюсь Тинькоффом, но во всей этой движухе особо не разбираюсь, но думаю для тех, кто умеет вот во все вот эти кешбеки тема очень интересная. 

Ответить

colorless

Зимний
1

кто умеет вот во все вот эти кешбеки тема очень интересная

Нет.
Категории на выбор в 99% говно, плюс есть аналоги с более высоким % каши.
У задротов каши по 8-10 карт разных банков и они ими манипулируют, туда сюда, вот тут платим этим и тп.
У тинькова в этом плане все среднее (начиная от % каши и заканчивая категориями), так что предложение для среднего клиента тинькова - норм, но для задротов каши - нет.

Ответить

Внимательный Петя

Semen
1

Надо бы для начало на Тинькофф перейти, но наверное я этого никогда уже не сделаю.

Ответить

GoodSanta

Semen
1

- Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях по кредитным картам Tinkoff Platinum и дебетовым картам Tinkoff Black.
- Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;
Вот это вроде неплохо, хотя обслуживание и так бесплатное при наличии 50к на продуктах банка.
Ну а остальное - хрень, как по мне

Ответить

Alexander Lapin

GoodSanta
0

А можно и без 50к сделать карту бесплатной.

Жаль, что увеличится только количество категорий для выбора, а не для использования.

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Колючий рубин

Semen
0

600 минут. Можно перейти с йоты и подключить только тариф с инетом, а минуты оставить на 0.

Ответить

Дмитрий Чернов

Колючий
2

На сколько я помню, тинькофф использует Tele2 для своих сетей. Не знаю как в других городах, а в Санкт-Петербурге говорят, что они ужасны.

У Йоты есть одно больше преимущество (опять же в СПб) - это сети мегафона, которые у нас в городе развиты лучше конкурентов.

Ответить

Олег Мельник

Дмитрий
0

В Москве у Tele2 отсутствует 2G, можно подумать, что это очень натянутая претензия в 2020, но я считаю, что таким образом прибавляется риск в нужный момент остаться без связи.

Ответить

colorless

Дмитрий
0

Говно связь у Тинька. И пидорасы создают счет в банке при подключении к мобайлу втихую.

Ответить

Alex Nevi

colorless
0

да ладно! и как узнать что он у тя есть? Вот что точно - так это спамят звонками на мобайл и впраивают карты, кредиты. Благо у мя 90% времени режим полёта и быстро отстали

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дмитрий
0

Еле2 говно по большей части, ушёл от них даже с закрытого безлимита за 250р.
В области вообще такси с трудом вызвал)

Ответить

Alexander Lapin

Колючий
0

1. Сейчас у Тинькофф Мобайла есть акция: если тратить в месяц с их карты 10к+, они будут каждый месяц на протяжении года давать по 600 минут. Подключение к акции кончится в декабре, но даже так она все еще будет давать бонус в течение года.
2. Пакет в 0 рублей купить не получится, т.к они дают 600 минут при покупке пакета 600+ минут.

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Колючий рубин

Alexander
0

 но даже так она все еще будет давать бонус в течение года

Смысла нет

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Ваша Закладко

Semen
0

ЗВЕР фан ?

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Аккаунт

19

Все что в этой подписке даже бесплатно нахуй не нужно. Особенно авиабилеты, кино и театры в этом и следующем году пиздец актуально. Как и ебаные минуты. Кому они нахуй нужны? Ебанулись? Может ещё добавите возможность скачать 5 бесплатных рингтонов на звонок по отправке смс, как в 2004? Давным давно бесплатные разговоры в воцапах и телегах. Из всех моих знакомых и родственников только бабушка говорит через опсоса, ибо телефон старый, не смартфон. Всякие увеличенные лимиты кешбека и доп категории - разводка вас же блять на доп. траты, это даже не прямые плюшки. Короче полнейшая хуита, у сбера намного интереснее.

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Aram Mirzoyants

Аккаунт
3

в этом и заключается маркетинг. тебе дают бесплатную ненужную хуйню под видом какого-то преимущества (у остальных обсосов по 1000/5000/безлимит смс, хотел бы посмотреть на человека, кто хотя бы половину этих смс расходует). я не представляю себе современного человека без мобильного интернета, а его ты уже должен будешь докупить за реальные деньги по цене ояебу.

Ответить

Ранний крюк

Aram
0

Я год назад еще иногда докупала себе в Йоте безлимитные смс, когда переписывалась с людьми без мессенджеров и понимала, что отправлю больше, чем 25 смс за месяц(анлим смс стоили 50р, без анлима по 2р). Сейчас вообще перестала это делать))

Ответить

Aram Mirzoyants

Ранний
0

ну в этом и прикол всего "безлимитного" (особенно хитрожопо это у мтс, где безлимитные звонки на мтс или большие пакеты, но только внутри региона). вон у меня 600 минут в мес, из которых я максимум выговариваю 200. трафик 6 гб, вообще меньше гига в месяц уходит.

ты можешь подключить какой нибудь тариф посекундный, но посмотри сколько обойдется даже минимальный пакет трафика и ты прозреешь, что буквально на 50 руб дороже ты можешь получить пакет с таким же трафиком и пакетом минут.

Ответить

Ранний крюк

Aram
0

Не, я после того, как прохавала прелесть йоты без кучи рандомных списаний и с безлимитным тарифом, никуда из неё уходить не собираюсь. Особенно меня радует, что номер корпоративный сохранился ещё со времён работы там, по которому можно детектить бывших коллег - например, у @Andrey Frolov номер от моего отличался только на последние четыре цифры)

Ответить

Aram Mirzoyants

Ранний
0

у меня тоже йота. в москве норм, но у них в регионах со связью жопа. в калуге адов ад просто

Ответить

Ранний крюк

Aram
0

Я по регионам не гоняю почти, так что вообще похуям) но они ж на мегафоновских вышках живут, по идее должна быть ситуация как и с мегафоном по сигналу. 

Ответить

ouxen

Аккаунт
2

шаришь

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Романелло Кивогенс

Аккаунт
0

Короче полнейшая хуита, у сбера намного интереснее.

Сначала народ всячески поносит сделку по слиянию Тинькоффа с Яндексом, а затем сетует, что у Сбера подписка-то поинтереснее будет. 

Ответить

Аккаунт

Романелло
2

У сбера и яндекса музыка, кино, еда, такси - то, что нужно большинству, у тинькова то, что нужно единицам.

Ответить

solawind

Аккаунт
0

Ну билеты понятно не нужно (я бы и без короны не стал заморачиваться билеты в приложении банка искать) но кэшбэк и скидки на страховки/услуги самого тинькова это реальный профит

Ответить

Вова А.

17

2021 подписка на Теремок
2022 подписка на бесплатные пакеты в пятёрочке
2023 подписка на песни Рогозина обязательна, проверка по паспорту через госуслуги
2024 подписка на В.В.Путина автоматически продлена

Ответить

Физический завод

Вова
0

Не, ну подписка на бесплатные пакеты заинтриговала

Ответить

Dmitry Teplyakov

Вова
0

2020 — подписка на просрочку)

Ответить

Внимательный Петя

–6

Хз, что там у по подписке у этого банка. Но после рекламы у банды Влада А4 (не очень умный ютубер), совсем расхотелось переходить в этот банк, а брать подписку - тем более.

Ответить

Железный химик

Внимательный
9

Причём тут ютабер какой-то?
И почему ты его смотришь?

Ответить

Внимательный Петя

Железный
0

Я как-то на него наткнулся когда тренды открыл. Прочекал, чё по чём. И меня от этого чуть не стошнило.

Ответить

Единый алмаз

Внимательный
0

А что с ним не так?
Вроде норм парень

Ответить

Внимательный Петя

Единый
0

Хз, может для детей до 10 лет. Но дети 10ти лет - не клиенты этого банка. Так, что не вижу смысла у него (у его банды) брать рекламу. А родители вряд-ли заведут для детей детскую карту, если их дитё скажет что какой-то ютубер её посоветовал.

Ответить

MedievalRain

Внимате…
0

Если банк берет у него рекламу, значит смысл есть. Просто так банки деньги не выкидывают. 

Ответить

Внимательный

Medieva…
0

У меня лично такая реклама только обратный эффект вызывает, а не оформление карты в этом банке.

Ответить

Kir Kirsky

Внимате…
0

Дитё - бесплатная реклама, которую выслушают взрослые и по желанию загуглят и возьмут карту себе

Ответить

Внимательный

Kir
0

Шанс есть, но если бы они знали откуда дитё узнало об этом банке...

Ответить

ouxen

Внимательный
1

хз кто это, но соглашусь

Ответить

Внимательный Петя

ouxen
1

Тебе лучше не знать кто такой этот Влад А4...

Ответить

Колючий рубин

Внимательный
0

Он красавный твинк

Ответить

Развитый велосипед

Внимательный
0

Смотря какие требования к продукту

Ответить

Внимательный Петя

Развитый
0

Не вижу ничего хорошего на трату кучи денег на рекламу у каких-то не очень умных людей.

Ответить

Развитый велосипед

Внимательный
2

Ну так они везде покупают рекламу, все ниши пробивают

Ответить

Внимательный Петя

Развитый
0

А вот если бы не покупали, может бы и подписка дешевле чем у конкурента была... Ведь не нужно было тогда восполнять те деньги которые на рекламу потратили.

Ответить

Развитый

Внимате…
2

Ну на рекламу всегда деньги выделяют, они и в телек пошли и в КВН, но смотря на канал, то от такого треша я бы отказался, видимо, пилят там тоже бабки, подписота там вряд ли ца банка

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Эти минуты у любого опсоса копеечные, но тиньков всё ещё продолжает форсить эту хуйню как киллер-фичу

Ответить

Morgan

Stanley
0

Справедливости ради стоит отметить, что у Тинькофф Мобайла эти минуты можно тратить на звонки на любые телефоны по всей России. У других операторов они зачастую ограничены звонками внутри региона, а иногда еще и только на мобильные номера.

Ответить

Минувший бинокль

3

до

до

до

до

Ок.

Ответить

Kir Kirsky

2

В этой горе подписок уже хуй разберёшься

Ответить

Конечный паук например

Kir
1

Только деньги плати

Ответить

Внимательный Петя

Kir
1

Оформляй все возможные подписки и не бухти.

Ответить

Поперечный паук например

2

До 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях;

Это же и так есть по умолчанию
Кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф составит до 15%

А когда в прошлом году запускали сервис, в кино и так было 15%
Увеличится количество категорий повышенного кэшбека (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7;

Сейчас можно выбрать 3 из 6 категорий, надеясь, что выпадет что-то полезное. То есть они не сделали выбор до 4 категорий, а просто увеличили шанс, что выпадет что-то хорошее?

Ответить

Aram Mirzoyants

Поперечный
0

4.5% по вкладу от 6 мес, пополнить можно только в течение первого месяца. в остальных случаях 4% от 6 мес, но пополнять можно в когда хочешь

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Не перестану удивляться хитровыебанности снгшных банков. В Англии у меня просто был счёт с бесплатным обслуживанием, никаких кешбеков, скидок и прочего, просто счёт с бабками.

Тут же придумают хуеву гору каких-то свистелок и перделок, чтобы оправдать эти 200 рублей в месяц.

Тинькофф когда только появился, у него были действительно неплохие условия. Сейчас уже походит на какую-то мутную контору, у которой в договоре 50 дополнительных пунктов мелким шрифтом.

Ответить

Aram Mirzoyants

Alexander
1

 В Англии у меня просто был счёт с бесплатным обслуживанием

тоже самое и в тиньке. счет с бесплатным обслуживанием без каких либо условий. просто процент на остаток будет меньше

него были действительно неплохие условия

про какие условия ты говоришь, которых нет сейчас?

Ответить

Alexander Petcoglo

Aram
0

Обслуживание не бесплатное. Раньше при наличии определённой сумы, вроде 5 тысяч, оно было бесплатным. Сейчас эту сумму значительно подняли.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Alexander
1

Там скрытый тариф есть, делающий счёт бесплатным

Ответить

Aram Mirzoyants

Alexander
0

оно бесплатное. для этого достаточно обратиться в саппорт.
и еще насколько я помню бесплатным оно было только при вкладе от 30 тыс рублей.
еще что было раньше, чего нет сейчас?

Ответить

Dmitry Teplyakov

Aram
0

оно бесплатное

С этого места поподробней.

Ответить

Aram Mirzoyants

Dmitry
0

заходишь в приложение тинька, пишешь в саппорт: здравствуйте, хочу перейти на тариф 6.2

Ответить

Alexander Petcoglo

Aram
0

Зачем мне обращаться в саппорт? Я же написал, что разница в том, что либо все условия на виду и нет никаких вопросов, либо в использовании присутствуют какие-то нюансы.

Что касается раньше-теперь, самое главное для меня - это повышение порога бесплатного обслуживания. Я не живу в России и пользуюсь картой только в крайней необходимости, когда надо заплатить с российской карты.

Ответить

Aram Mirzoyants

Alexand…
0

от тебя эти условия никто не скрывает. ты просто не спрашиваешь о них вот и все

Ответить

Stanley H. Tweedle

Aram
0

просто процент на остаток будет меньше

Он будет не от 0, а от 200к кажется

Ответить

Aram Mirzoyants

Stanley
0

это кстати еще одна загадка природы: кто хранит счете, у которому привязана карта, более 10 тыс руб? с точки зрения безопасности это пздц

Ответить

Leha Shum

0

Добавлю в свою коллекцию подписок 

Ответить

Развитый велосипед

Leha
3

Которые не покупаю, забыл добавить

Ответить

Внешний микроскоп

0

оформил, учитывая бесплатное оповещение об операциях, бесплатное обслуживание (не всегда трачу 50к с тинькова) и кэшбек увеличенный выходит сочно вообще.

Ответить

Поперечный паук например

Внешний
3

Когда думал, что надо тратить с карты 50к в месяц для бесплатного обслуживания, а на самом деле надо держать в сумме на счетах 50к+

Ответить

Внешний микроскоп

Поперечный
0

У меня нет такой возможности) трачу много, откладывать не умею, зато кэшбек капает по 2-3к стабильно по тиньку и 2 по альфе за рестики/кафе

Ответить

Поперечный паук например

Внешний
0

Купил на брокерском счёте долларов на 50к, купил на них акций каких-нибудь топовых американских компаний и радуешься

Ответить

ouxen

1

какой блять экосистемы, пидрилья щель

Ответить

Иван Иванович

1

премиальных карт Tinkoff Black Metal

Ответить

Aram Mirzoyants

1

если у кого то с математикой не очень, то подписка будет вам выгодна в случае, если на вкладе у вас будет лежать постоянно в течение года более 400 000 руб. подписка окупится за счет повышенного на 0.5 процента по вкладу

Ответить

Кремлевский паук например

0
Ответить

Постоянный американец

–2

Тинькофф опять впереди всех, респект

Ответить

Иван Гессе

0

лично для меня выглядит заманчиво, но как "альтернатива сберпрайму" в маркетинговом плане это какой-то абсолютный провал

Ответить

Ваша Закладко

Иван
1

альтой прайму это называет автор статьи, скорее всего, а так вроде понятно, что это почти не сравнимые вещи, слово подписка общее только
а зоопарк подписок ЗВЕР на ру рынке теперь никто не переплюнет. добились. смогли

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Кроме лимита в 50к на снятие ничего нового ведь.
Или теперь даже 3.5% на блеке только по подписке будут?

Ответить

Morgan

0

Для тех у кого не выполняются условия бесплатного обслуживания по дебетовой карте может и есть смысл в этой подписке, т.к. обслуживание карты  + оповещения уже 158 ₽ выходит, с подпиской будет всего на 41 ₽ дороже.  В остальном она довольно бесполезной получается, хоть бы снятие наличных без лимита добавили.

Ответить

Элементарный браслет

–1

Если бы у Гитлера был банк, то россияне толпой побежали бы к нему оформлять карточки за кэшбэк.

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Комментарии

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Aram Mirzoyants

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