Это нужно для «защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции».

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Роскосмос начал регистрацию фразы Юрия Гагарина «Поехали!» как товарного знака, но ещё не завершил её, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Компания также зарегистрирует другие «исторические обозначения», но конкретные примеры не привела.

Как отмечает RNS, если Роспатент зарегистрирует «Поехали!» Как товарный знак, то Роскосмос сможет использовать его в парфюмерии, косметике, на металлических конструкциях, в ювелирных, канцелярских изделиях, а также при продвижении алкогольной продукции.