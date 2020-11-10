Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
778

Роскосмос зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак Материал редакции

Это нужно для «защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции».

18 комментариев
В закладки

Роскосмос начал регистрацию фразы Юрия Гагарина «Поехали!» как товарного знака, но ещё не завершил её, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Компания также зарегистрирует другие «исторические обозначения», но конкретные примеры не привела.

Как отмечает RNS, если Роспатент зарегистрирует «Поехали!» Как товарный знак, то Роскосмос сможет использовать его в парфюмерии, косметике, на металлических конструкциях, в ювелирных, канцелярских изделиях, а также при продвижении алкогольной продукции.

В июне 2020 года Роскосмос завершил сертификацию лифтов, которые приветствуют пассажиров голосом Гагарина и фразой «Поехали!». Первый космонавт произнес это слово 12 апреля 1961 года, запуске одноименной ракетой-носителем «Восток».

#роскосмос #новости

Алексей Боржонов PLUS
+54 981
2
8
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 8, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 233628, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 15:07:39 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

17

Другую фразу Роскосмосу регистрировать надо: 

Ответить

Тактический ихтиандр

8
Ответить

Rodion Kutsaev

5

Хана вашему SpaceX, пендосы!

Ответить

Внимательный Петя

3

Суки, присвоили это себе всё-таки. Эта фраза принадлежит Юрию Гагарину, а не им. Ничего святого у них нет.

Ответить

solawind

1

 Я бы тоже на их месте зарегистрировал, а то еще если заслуги СССР спиздят, непонятно что вообще у роскосмоса останется?

Ответить

FOX

1

Радует что они занимаются делом

Ответить

Alex Nevi

1

Пойдём уже зареган, осталось от аэрофлота "полетели"

Ответить

Зелибоба

1

Нужно им еще и фразу "Кажется, что-то идёт не так" зарегистрировать. 

Кажется, что-то идёт не так — Офтоп на TJ
2 июля на космодроме «Байконур» состоялся запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М…
tjournal.ru
Ответить

Bird is the word

1

Кукухой

Ответить

Несерьёзный Валера

0
Ответить

Лёша Любимцев

0
Ответить

Тактический ихтиандр

0

Они Поехали!

Ответить

Denis Manchenko

0

Ну всё ж лучшее собрано.
Вот стащит буржуйский Uber фразу - всё ... постыдное поражение.

Ответить

це я вбила Ерiку

0
Ответить

nokk

0
Ответить

Eugene Panfilov

0

Ощущение, как от присваивания фольклора

Ответить

Пкшаашер

0

Ожидания от Роскосмоса: полеты на Луну и другие планеты Солнечной системы, научные исследования и космический туризм.
Реальность: песни Рогозина и торговля лицом Юрия Гагарина.

Ответить

Василий Суслов

0

Твою мать, что за новости сегодня из Роскосмоса отбитые? Там кого-то из дурки что ли выпустили? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Артема Дзюбу исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи после слитого видео с мастурбацией
Станислав Черчесов заявил, что за пределами поля все должны соответствовать уровню игрока национальной команды.
284
Новости
В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку
Новые меры по борьбе с коронавирусом.
206
Новости
Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали
Он расстрелял нескольких человек, после чего скрылся.
199
Популярное за три дня
Новости
Джо Байден победил на выборах президента США
Он набрал 284 голоса выборщиков, Дональд Трамп — 214 голосов.
551
Животные
2
Новости
В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя
Поправки приняли, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранцев.
80
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Илья Мартынов

В Москве на два месяца запретят…

Василий Суслов

Роскосмос зарегистрирует фразу…

Пкшаашер

Роскосмос зарегистрирует фразу…

Bad Mother Fucker

Лукашенко приказал частному…

alexferman

Американская альпинистка стала…

foobaredbaz

В Москве на два месяца запретят…

KSA

В Москве на два месяца запретят…

Синицын Максим

В Москве на два месяца запретят…

Слава Инженеров

Запись в подсайте Twitter

Иван Алексеев

В Москве на два месяца запретят…

Eugene Panfilov

Роскосмос зарегистрирует фразу…

Иван Алексеев

В Москве на два месяца запретят…

ouxen

Американская альпинистка стала…

Слава Инженеров

Госдума впервые утвердила новых…

KSA

В Москве на два месяца запретят…

Ilya Sidyakin

iPhone 12 Pro Max: каким…

Sergiy Sev

Лукашенко приказал частному…

Илья Мартынов

Госдума впервые утвердила новых…
null