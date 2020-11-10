Роскосмос зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак Материал редакции
Это нужно для «защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции».
Роскосмос начал регистрацию фразы Юрия Гагарина «Поехали!» как товарного знака, но ещё не завершил её, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Компания также зарегистрирует другие «исторические обозначения», но конкретные примеры не привела.
Как отмечает RNS, если Роспатент зарегистрирует «Поехали!» Как товарный знак, то Роскосмос сможет использовать его в парфюмерии, косметике, на металлических конструкциях, в ювелирных, канцелярских изделиях, а также при продвижении алкогольной продукции.
В июне 2020 года Роскосмос завершил сертификацию лифтов, которые приветствуют пассажиров голосом Гагарина и фразой «Поехали!». Первый космонавт произнес это слово 12 апреля 1961 года, запуске одноименной ракетой-носителем «Восток».
Я бы тоже на их месте зарегистрировал, а то еще если заслуги СССР спиздят, непонятно что вообще у роскосмоса останется?
Нужно им еще и фразу "Кажется, что-то идёт не так" зарегистрировать.
Ну всё ж лучшее собрано.
Вот стащит буржуйский Uber фразу - всё ... постыдное поражение.
Ожидания от Роскосмоса: полеты на Луну и другие планеты Солнечной системы, научные исследования и космический туризм.
Реальность: песни Рогозина и торговля лицом Юрия Гагарина.
Твою мать, что за новости сегодня из Роскосмоса отбитые? Там кого-то из дурки что ли выпустили?