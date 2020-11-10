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Алексей Боржонов
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РБК: в Москве из-за Covid-19 отменят новогодние гуляния. В прошлом году ярмарки посетили более 26 миллионов человек Материал редакции

Собянин уже ввёл ограничения на развлекательные мероприятия до 15 января, но информации о запрете ярмарок в новом указе не было.

16 комментариев
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В Москве отменят новогодние ярмарки, фестивали и гуляния, сообщает РБК со ссылкой на два источника правительстве города. Информация появилась после того, как мэр столицы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса, в том числе о запрете работы ресторанов и клубов в ночное время до 15 января и требовании к концертным площадкам, театрам и кинотеатрам заполнять залы только на 25%.

В указе также сказано, что запрещены выставки, тренинги, лекции и другие «досуговые, развлекательные, зрелищные» мероприятия с участием зрителей, но касается ли запрет новогодних ярмарок и фестивалей, в документе не прописано. Ещё до публикации нового указа в Москве действовали ограничения для массовых мероприятий, тем не менее в городе проводились концерты и спортивные мероприятия со зрителями. Официальных комментариев о запрете новогодних гуляний от мэрии к моменту написания заметки не было.

РБК @ru_rbc
⚡ Московские власти запретили Деда Мороза, Снегурочку и новогодние гуляния в столице.

С 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в Москве проходил фестиваль «Путешествие в Рождество», во время которого для зрителей организовали ярмарки, представления и мастер-классы. Как заявили в мэрии, фестиваль посетили более 26 миллионов человек, это рекорд по количеству посетителей и продолжительности фестиваля. Основные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях.

#новости #москва #covid19

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16 комментариев
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Зимний бокал

3

Блеять слава яйцам этот всратый свистящий пердящий колхоз хоть один год не будут проводить! 

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Дитковский

Зимний
12

Ты про итоги года на ТЖ?

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Антон Лисин

Дитковский
1

Итоги года по орт и человека говорящего, что год впринципе был пиздатый, но надо потерпеть.

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Ваша Закладко

Антон
0

год впринципе писец и надо ещё потерпеть

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Зимний бокал

Дитковский
0

Да, их тоже отменил Собянин

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Многочисленный Женя

2

https://youtu.be/JfFqpTtJ3_4

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Ваша Закладко

Многочисленный
0

надо хардбас-фонк-трэп версию, тогда хорошо качнет

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Трехтысячелетний пес

1

Однажды был там: дал эльфу 500 рублей чтобы купить чай за 200, и после того как он все сделал не вернул сдачу, сказав что я дал ему 200. Я охуел тогда конечно. Хорошо что закрыли

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bor_vn

Трехтысячелетний
1

Нет, ну вы посмотрите на этих маскивичей!
Чаи за 200 рублей покупают, а бедному эльфу из замкадья зажал сотку.

Сами в золоте купаются, еще и жмотятся!

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Трехтысячелетний пес

bor_vn
0

да, 200 за чай, Ленин в двухста метрах переворачивался поди

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bor_vn

Трехтысячелетний
0

Да Ленин перевернулся уже от того, что вы эльфов в качестве рабов используете!

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Dmitry Teplyakov

Трехтысячелетний
0

Нефиг эльфов спонсировать)

Ответить

Элементарный браслет

0

Неужели фестиваль варенья накрылся?

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Anton Zakharikhin

0

Никогда не нравились эти ярмарки в виде коридора из палаток. 
Почему нельзя сделать некий лабиринт из этих палаток?

Ответить

Жестокий кубок

Anton
0

Приезжие заплутают и не уедут. Москва не резиновая!

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Конечный паук например

0

Мне нравились эти новогодние фестивали и индюшачьи ноги на гриле, но не нравились толпы детей, прущих напролом

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