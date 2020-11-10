РБК: в Москве из-за Covid-19 отменят новогодние гуляния. В прошлом году ярмарки посетили более 26 миллионов человек Материал редакции
Собянин уже ввёл ограничения на развлекательные мероприятия до 15 января, но информации о запрете ярмарок в новом указе не было.
В Москве отменят новогодние ярмарки, фестивали и гуляния, сообщает РБК со ссылкой на два источника правительстве города. Информация появилась после того, как мэр столицы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса, в том числе о запрете работы ресторанов и клубов в ночное время до 15 января и требовании к концертным площадкам, театрам и кинотеатрам заполнять залы только на 25%.
В указе также сказано, что запрещены выставки, тренинги, лекции и другие «досуговые, развлекательные, зрелищные» мероприятия с участием зрителей, но касается ли запрет новогодних ярмарок и фестивалей, в документе не прописано. Ещё до публикации нового указа в Москве действовали ограничения для массовых мероприятий, тем не менее в городе проводились концерты и спортивные мероприятия со зрителями. Официальных комментариев о запрете новогодних гуляний от мэрии к моменту написания заметки не было.
С 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года в Москве проходил фестиваль «Путешествие в Рождество», во время которого для зрителей организовали ярмарки, представления и мастер-классы. Как заявили в мэрии, фестиваль посетили более 26 миллионов человек, это рекорд по количеству посетителей и продолжительности фестиваля. Основные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях.
Ты про итоги года на ТЖ?
Итоги года по орт и человека говорящего, что год впринципе был пиздатый, но надо потерпеть.
Однажды был там: дал эльфу 500 рублей чтобы купить чай за 200, и после того как он все сделал не вернул сдачу, сказав что я дал ему 200. Я охуел тогда конечно. Хорошо что закрыли
Нет, ну вы посмотрите на этих маскивичей!
Чаи за 200 рублей покупают, а бедному эльфу из замкадья зажал сотку.
Сами в золоте купаются, еще и жмотятся!
да, 200 за чай, Ленин в двухста метрах переворачивался поди
Да Ленин перевернулся уже от того, что вы эльфов в качестве рабов используете!
Никогда не нравились эти ярмарки в виде коридора из палаток.
Почему нельзя сделать некий лабиринт из этих палаток?