Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Артём Мазанов
1687

Илья Яшин отсудил у связанного с Пригожиным РИА ФАН 100 тысяч рублей за новость с обвинениями в коррупции Материал редакции

Агентство утверждало, что Яшин присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие.

18 комментариев
В закладки

Такое решение вынес Приморский районный суд Петербурга. Об этом рассказал сам Яшин, карточку дела также опубликовали на сайте суда.

Илья Яшин @IlyaYashin
⚡Я выиграл суд у Пригожина. Его СМИ обвинили меня в воровстве из бюджета. Мы судились год, это напоминало драку со скунсом. Но оно того стоило: будете смеяться, но теперь повар Путина должен мне 100 тысяч. Посмотрите, как это было: https://youtu.be/B0WvHThYsiA
И поддержите ретвитом!

Суд признал недостоверной публикацию РИА ФАН от 18 октября 2019 года. Там утверждается, что Яшин, будучи главой муниципального округа Красносельский, «решил провести мошенническую схему по растрате средств налогоплательщиков, организовав „неожиданный“ праздник для москвичей». По данным журналистов, оппозиционер потратил 908 тысяч рублей на мероприятие, где практически не было людей.

Защита Яшина доказала, что опубликованная информация является клеветой. Агентство обязали выплатить компенсацию, удалить материал и опубликовать опровержение.

Мы представили документы, которые подтвердили, что праздник был организован по закону. Отчитались за каждую потраченную копейку. Приложили отзывы жителей. Подготовили лингвистическую экспертизу.

Илья Яшин
глава муниципального округа Красносельский

РИА ФАН входит в медиагруппу «Патриот» Пригожина.

#новости #право #пригожин

Артём Мазанов PLUS
+155 361
И это не новость ИА «Панорама»
3
56
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0436\u0438\u043d","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 56, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 233684, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Nov 2020 17:28:42 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Романелло Кивогенс

11

будете смеяться, но теперь повар Путина должен мне 100 тысяч. 

Ну зашибись. То есть когда кок выигрывает суд, ему присуждают по 34 млн. рублей с ответчика, притом с каждого. А когда проигрывает, то должен всего 0,1 млн, то есть в 340 раз меньше.

Ответить

Сергей Куторжевский

Романелло
0

А какую сумму иска Яшин заявил?

Ответить

Романелло Кивогенс

Сергей
2

Не говорит. Но будем откровенны, вряд ли бы ему присудили (существенно) больше.

Ответить

Паша Красников

5

Судью уже лишили неприкосновенности?

Ответить

Обосранный унитаз

3

Медиагруппу "говноед"

Ответить

Сергей Куторжевский

0

Пусть Илья поделится секретом с коллегами по ФБК, а то они даже с подсудностью угадать не всегда могут и иски не туда направляют

Ответить

Дмитрий Соловьев

Сергей
–9

конечно они случайно отправляют не по той подсудности или подведомственности, а не ради громких заявлений, что якобы коррумпированные суды отказываются принимать их заявления)

Ответить

Сергей Куторжевский

Дмитрий
0

Я думаю, что это не случайность, а вполне себе закономерность, и имя её - некомпетентность. Каждый второй там - юрист ФБК, а в итоге у семи юристов иск без рассмотрения.

Ответить

common sense

Сергей
0

Про какие иски речь ?

Ответить

common sense

Сергей
0

https://mbk-news.appspot.com/news/ne-stal-eshhe/

Суд не стал рассматривать второй иск Евгения…
Черемушкинский суд Москвы вернул второй иск о защите чести и достоинства бизнесмена Евгения…
mbk-news.appspot.com
Ответить

Сергей Куторжевский

common
0

Больше скажу, даже у РТ с этим проблемы, хотя там юристы едят бюджетные деньги. Но Илье с РТ и Пригожиным можно не делиться.

Ответить

Конечный паук например

1

А сколько он потратил на судебные издержки?

Ответить

FOX

Конечный
0

все это оплатит ответчик

Ответить

Жестокий кубок

0

А ОНЛИ ФАНС тоже пригожинский сервис?

Ответить

Конечный паук например

Жестокий
1

Да, говорят, что некоторым чиновникам нравится смотреть на баб с хуем

Ответить

Spid3r

–2

Земля пухом.

Ответить

Андрон

0

А теперь жди иска от Пригожина на 100 лямов.

Ответить

Константин Курасов

0

Ещё остались независимые судья? Не на долго, не на долго

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Артема Дзюбу исключили из состава сборной России на ноябрьские матчи после слитого видео с мастурбацией
Станислав Черчесов заявил, что за пределами поля все должны соответствовать уровню игрока национальной команды.
284
Новости
«Камчатка-информ» рассказала об убийстве военными медведицы и медвежонка, которые залезли на подлодку
Судя по ролику животные спасали жизни, пытаясь не утонуть.
218
Новости
Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали
Он расстрелял нескольких человек, после чего скрылся.
200
Популярное за три дня
Twitter
40
Новости
Главврач больницы, где лечили Навального, стал министром здравоохранения Омской области
Александр Мураховский называл основным диагнозом основателя ФБК нарушение обмена веществ.
120
Новости
В Башкирии жительница села выиграла в лотерею пять тонн асфальта
Лотерея по-русски.
78
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Азат Аабввдеуилл

Снова удалёнка: собираем…

colorless

«КиноПоиск» обновил топ-250…

Nikolay Borisov

«КиноПоиск» обновил топ-250…

solawind

Азербайджан возбудил уголовное…
null