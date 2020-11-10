Такое решение вынес Приморский районный суд Петербурга. Об этом рассказал сам Яшин, карточку дела также опубликовали на сайте суда.

Суд признал недостоверной публикацию РИА ФАН от 18 октября 2019 года. Там утверждается, что Яшин, будучи главой муниципального округа Красносельский, «решил провести мошенническую схему по растрате средств налогоплательщиков, организовав „неожиданный“ праздник для москвичей». По данным журналистов, оппозиционер потратил 908 тысяч рублей на мероприятие, где практически не было людей.