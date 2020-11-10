Илья Яшин отсудил у связанного с Пригожиным РИА ФАН 100 тысяч рублей за новость с обвинениями в коррупции Материал редакции
Агентство утверждало, что Яшин присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие.
Такое решение вынес Приморский районный суд Петербурга. Об этом рассказал сам Яшин, карточку дела также опубликовали на сайте суда.
Суд признал недостоверной публикацию РИА ФАН от 18 октября 2019 года. Там утверждается, что Яшин, будучи главой муниципального округа Красносельский, «решил провести мошенническую схему по растрате средств налогоплательщиков, организовав „неожиданный“ праздник для москвичей». По данным журналистов, оппозиционер потратил 908 тысяч рублей на мероприятие, где практически не было людей.
Защита Яшина доказала, что опубликованная информация является клеветой. Агентство обязали выплатить компенсацию, удалить материал и опубликовать опровержение.
РИА ФАН входит в медиагруппу «Патриот» Пригожина.
будете смеяться, но теперь повар Путина должен мне 100 тысяч.
Ну зашибись. То есть когда кок выигрывает суд, ему присуждают по 34 млн. рублей с ответчика, притом с каждого. А когда проигрывает, то должен всего 0,1 млн, то есть в 340 раз меньше.
А какую сумму иска Яшин заявил?
Не говорит. Но будем откровенны, вряд ли бы ему присудили (существенно) больше.
Пусть Илья поделится секретом с коллегами по ФБК, а то они даже с подсудностью угадать не всегда могут и иски не туда направляют
конечно они случайно отправляют не по той подсудности или подведомственности, а не ради громких заявлений, что якобы коррумпированные суды отказываются принимать их заявления)
Я думаю, что это не случайность, а вполне себе закономерность, и имя её - некомпетентность. Каждый второй там - юрист ФБК, а в итоге у семи юристов иск без рассмотрения.
Больше скажу, даже у РТ с этим проблемы, хотя там юристы едят бюджетные деньги. Но Илье с РТ и Пригожиным можно не делиться.
Конечный паук например
Да, говорят, что некоторым чиновникам нравится смотреть на баб с хуем