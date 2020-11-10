Минобороны страны утверждало, что вертолёт сбили по ошибке, и предлагало выплатить компенсацию.

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Дело возбудили по статье 342.2 уголовного кодекса Азербайджана, которая предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

Её сотрудники осмотрели ракетную установку, из которой произвели выстрел в российский вертолёт Ми-24, изучили данные информационных систем, допросили военнослужащих части, откуда вели стрельбу. Виновных в преступлении ещё не определили. Генпрокурор Азербайджана также сообщил о начатом расследовании российскому коллеге Игорю Краснову.