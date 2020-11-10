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Новости
Алексей Боржонов
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Азербайджан возбудил уголовное дело о халатности из-за сбитого российского вертолёта Материал редакции

Минобороны страны утверждало, что вертолёт сбили по ошибке, и предлагало выплатить компенсацию.

23 комментария
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Дело возбудили по статье 342.2 уголовного кодекса Азербайджана, которая предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

Её сотрудники осмотрели ракетную установку, из которой произвели выстрел в российский вертолёт Ми-24, изучили данные информационных систем, допросили военнослужащих части, откуда вели стрельбу. Виновных в преступлении ещё не определили. Генпрокурор Азербайджана также сообщил о начатом расследовании российскому коллеге Игорю Краснову.

Азербайджанские военные сбили российский Ми-24 над территорией Армении в 100 километрах от Нагорного Карабаха вечером 9 ноября. Два члена экипажа погибли, одного госпитализировали с травмами средней тяжести. Минобороны страны объяснила действия военных напряжённой обстановкой в регионе и возможными провокациями со стороны Армении.

#новости #азербайджан

Алексей Боржонов PLUS
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solawind

2

https://t.me/podled/2308

Под лед
Сбил русский вертолёт, отжал Карабах и продал рекордное число арбузов. Одним словом - "рааадостна" (произносить с интонацией Бората)
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Старший танк88

solawind
2

Столько воевать на TJ за Байдена, но когда никто не видит - читать это

Под лед
Победа Байдена в США, конечно, эстетически безупречна. Учитывая число проголосовавших за него покойников, то можно смело говорить, что это первый в мире президент мертвецов. При этом сам Байден уже стоит одной ногой за порогом вечности, принимая парад победы мира теней.

Америк...
Победа Байдена в США, конечно, эстетически безупречна. Учитывая число проголосовавших за него покойников, то можно смело говорить, что это первый в мире президент мертвецов. При этом сам Байден уже стоит одной ногой за порогом вечности, принимая парад победы мира теней.

Америка как единственная сверхдержава определяет фарватер культурного дискурса для всего мира. Потому в скором времени мертвецы должны получить право голоса и в нашей стране. Что мы не можем не приветствовать. Быть мертвым действительно стало общепризнанной нормой, а всерьёз проиграл никакой не Трамп, а Бодрийяр.
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Zeynal Verdiyev

solawind
0

что еще из смешного? давай

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Старший танк88

solawind
0

А это тебе с этого канала нравиться?

Под лед
Очередной мертвец поздравляет Байдена с победой. Мертвец скалится от удовольствия и напоминает, что еще не все покойники в мире получили избирательные права.

Ну а шутку про "честные выборы" придумайте сами
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Litnikov Danil

Старший
0

Какой мертвец, о чем он вообще

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Zeynal Verdiyev

Старший
0

мне тоже вот это было интересно. чувак в других постах топил за либералов, за америку) хз как это все вяжется

Ответить

solawind

Zeynal
0

я как-то давно уже вырос из возраста когда делают авторитетов из телеграм каналов (уже смешно) и верят каждому посту в них , как вы видимо считаете должно быть

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Рыжий

3

Сами отдали приказ, сами сбили, сами возбудили дело. Какое самостоятельное государство 

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MrZlydnya

1

Цирк, блядь.

Ответить

Sage Pointer

0

И что российский вертолёт делал над территорией Армении?

Ответить

Рыжий

Sage
6

Летал, очевидно. Ничего, что там в принципе наши солдаты живут и наши вертолеты летают не первый год? Все официально

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Научно-Технический Валера

Рыжий
0

Диз за тупость

Ответить

iFlow Games

Научно-Техничес…
0

Ок, лови.

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Михаил Зеленин

Рыжий
0

еще и как бы страна ОДКБ. 

Ответить

Обосранный унитаз

1

Хлопковый халат

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Mmmax

Обосранный
3

Это к узбекам. Ты ничего не понимаешь в геополитике

Ответить

Обосранный унитаз

Mmmax
0

Я же унитаз!

Ответить

Mmmax

Обосранный
1

Но ведь об*сранный!

Ответить

Научно-Технический Валера

1

Уголовное дело: возбуждается😘👉👌

Ответить

Обосранный унитаз

Научно-Техничес…
1

🍆

Ответить

Научно-Технический Валера

Обосранный
1

Не забудь смыть эту гадость

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Макс Бескоровайный

1

Возбудило уголовное дело

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Достаточный дебаркадер

0

Ну и молодцы

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