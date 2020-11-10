Азербайджан возбудил уголовное дело о халатности из-за сбитого российского вертолёта Материал редакции
Минобороны страны утверждало, что вертолёт сбили по ошибке, и предлагало выплатить компенсацию.
Дело возбудили по статье 342.2 уголовного кодекса Азербайджана, которая предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.
Её сотрудники осмотрели ракетную установку, из которой произвели выстрел в российский вертолёт Ми-24, изучили данные информационных систем, допросили военнослужащих части, откуда вели стрельбу. Виновных в преступлении ещё не определили. Генпрокурор Азербайджана также сообщил о начатом расследовании российскому коллеге Игорю Краснову.
Азербайджанские военные сбили российский Ми-24 над территорией Армении в 100 километрах от Нагорного Карабаха вечером 9 ноября. Два члена экипажа погибли, одного госпитализировали с травмами средней тяжести. Минобороны страны объяснила действия военных напряжённой обстановкой в регионе и возможными провокациями со стороны Армении.
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Америк...
Америка как единственная сверхдержава определяет фарватер культурного дискурса для всего мира. Потому в скором времени мертвецы должны получить право голоса и в нашей стране. Что мы не можем не приветствовать. Быть мертвым действительно стало общепризнанной нормой, а всерьёз проиграл никакой не Трамп, а Бодрийяр.
мне тоже вот это было интересно. чувак в других постах топил за либералов, за америку) хз как это все вяжется
Сами отдали приказ, сами сбили, сами возбудили дело. Какое самостоятельное государство
И что российский вертолёт делал над территорией Армении?
Научно-Технический Валера
Диз за тупость
Хлопковый халат
Это к узбекам. Ты ничего не понимаешь в геополитике
🍆