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Алексей Боржонов
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Суд отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским по делу об изнасиловании коллеги в Уфе Материал редакции

Сначала их приговорили к реальным срокам, потом оправдали, а теперь дело должны рассмотреть заново.

11 комментариев
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Кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии, который оправдал двух бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе. Их дело передали обратно в Верховный суд Башкирии на апелляционное рассмотрение в другом составе суда, а экс-полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое коллег изнасиловали её в отделе полиции. В декабре 2019 года Матвеева и Галиева приговорили к семи годам каждого, а третьего обвиняемого, Павла Яромчука, к шести годам.

В июне 2020 года Верховный суд Башкирии снизил Яромчуку срок до четырёх лет, а двум другим назначил оправдательный приговор. Такое решение вынесли, поскольку «никаких доказательств вины не было», утверждал адвокат одного из обвиняемых.

Павел Яромчук занимал должность начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району. Салават Галиев был начальником отдела МВД по Кармаскалинскому району, Эдуард Матвеев — главой отдела МВД по Уфимскому району.

#новости

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11 комментариев
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Kubig

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Чё как там феминистки на это смотрят? Комментариев примерно как по Шурыгина или нет хайпа, нет и феминисток?

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Madao

Kubig
1

Я понимаю, что тебе лишь бы высраться, но какие у тебя конкретно претензии к фемкам в данной статье? 

Ответить

Рыжий

Kubig
0

 Комментариев примерно как по Шурыгина

А какие там были?

Ответить

Валера Певнев

0

Блин, какой мем выбрать, под эту новость штук 15 подходит 

Ответить

Kubig

Валера
1

Про изнасиловиков мемы есть?

Ответить

Kir Kirsky

Валера
0

Погнали

Ответить

Владимир Филатов

Валера
0

Кидай все

Ответить

ouxen

0

дали на лапу больше

Ответить

ouxen

0

В июне 2020 года Верховный суд Башкирии снизил Яромчуку срок до четырёх лет, а двум другим назначил оправдательный приговор.

где посадки?

Ответить

Учащийся пёс_анон

ouxen
0

Спроси у Дяди Вовы

Ответить

Антон Лисин

0

День милиции. Пизди, убивай. Погоны спасут?

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