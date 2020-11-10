Сначала их приговорили к реальным срокам, потом оправдали, а теперь дело должны рассмотреть заново.

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Кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Башкирии, который оправдал двух бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе. Их дело передали обратно в Верховный суд Башкирии на апелляционное рассмотрение в другом составе суда, а экс-полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое коллег изнасиловали её в отделе полиции. В декабре 2019 года Матвеева и Галиева приговорили к семи годам каждого, а третьего обвиняемого, Павла Яромчука, к шести годам.

В июне 2020 года Верховный суд Башкирии снизил Яромчуку срок до четырёх лет, а двум другим назначил оправдательный приговор. Такое решение вынесли, поскольку «никаких доказательств вины не было», утверждал адвокат одного из обвиняемых.