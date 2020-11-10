Но эксперты и представители других мусульманских организаций говорят, что следовать запрету необязательно.

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Духовное управление мусульман России (ДУМ) назвало недопустимыми браки между мусульманами и представителями других конфессий, говорится в богословском заключении организации. Документ приняли в июле, но опубликовали на сайте только на текущей неделе, утверждает «Интерфакс».

ДУМ считает, что межконфессиональные браки возможны только «в определённых единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая». Коран, говорится в документе, запрещает браки «с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию». Кроме того, запрещены браки мусульман с теми, «кто не относит себя к мусульманскому сообществу».

«Ислам призывает не только к женитьбе мусульман на мусульманках, но и подчеркивает важность наличия набожности и богобоязненности в них», — говорится в заявлении. Однако организация считает допустимым брак мусульманина с немусульманкой, если она признаёт существование одного единого Бога, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, как и Мухаммада, а также готова следовать предписаниям Священного Корана.

В разговоре с ТАСС представитель пресс-службы Духовного управления мусульман России заявил, что богословское заключение издали в 2019 году. Организация хотела подчеркнуть, что не одобряет межконфессиональных браков в России. «Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее — там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная», — заявили в пресс-службе.

Как отметил в разговоре с «Интерфаксом» исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, в суннитском исламе существует четыре правовых школы, одна из которых — самая распространённая в России — разрешает мусульманам брак с немусульманами. В другой мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — назвали межконфессиональные браки возможными, а заявления ДУМ посчитали рекомендацией. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем», — заявил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.