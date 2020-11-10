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Алексей Боржонов
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Духовное управление мусульман России назвало браки с представителями других религий недопустимыми Материал редакции

Но эксперты и представители других мусульманских организаций говорят, что следовать запрету необязательно.

102 комментария
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Духовное управление мусульман России (ДУМ) назвало недопустимыми браки между мусульманами и представителями других конфессий, говорится в богословском заключении организации. Документ приняли в июле, но опубликовали на сайте только на текущей неделе, утверждает «Интерфакс».

ДУМ считает, что межконфессиональные браки возможны только «в определённых единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая». Коран, говорится в документе, запрещает браки «с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию». Кроме того, запрещены браки мусульман с теми, «кто не относит себя к мусульманскому сообществу».

«Ислам призывает не только к женитьбе мусульман на мусульманках, но и подчеркивает важность наличия набожности и богобоязненности в них», — говорится в заявлении. Однако организация считает допустимым брак мусульманина с немусульманкой, если она признаёт существование одного единого Бога, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, как и Мухаммада, а также готова следовать предписаниям Священного Корана.

В разговоре с ТАСС представитель пресс-службы Духовного управления мусульман России заявил, что богословское заключение издали в 2019 году. Организация хотела подчеркнуть, что не одобряет межконфессиональных браков в России. «Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее — там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная», — заявили в пресс-службе.

Как отметил в разговоре с «Интерфаксом» исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, в суннитском исламе существует четыре правовых школы, одна из которых — самая распространённая в России — разрешает мусульманам брак с немусульманами. В другой мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — назвали межконфессиональные браки возможными, а заявления ДУМ посчитали рекомендацией. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем», — заявил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Председатель духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов также заявил «Газете.ру», что принятое заключение не обязательно исполнять. «Это постановление одного из духовных управлений, которых у нас не один десяток. У других управлений могут быть совершенно другие воззрения, как, например, в ханафитской правовой школе», — сказал он.

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102 комментария
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Marhal_New _Arleana

32

Кто-нибудь вытащите их из каменного века

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A big purple banana 🍆

Marhal_New
5

Интересно, как они будут реагировать на модификацию генов и киберимпланты годиков этак через 75. 

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Парадный кубок

A
1

Генномодифицированный мусульмане?

Ответить

alexferman

Парадный
15

С добавлением свиных генов

Ответить

ad unguem

alexferman
3

Китайцы запилят, я уверен

Ответить

Парадный кубок

alexferman
0

Придется их есть

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A big purple banana 🍆

alexferman
0

Со встроенным мачете для отрезания голов в предплечье

Ответить

Ваша Закладко

A
0

прокачиваться будут, может и с рождения: вам салафитика или сразу рад исламистика? 👶

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КтоКакБог

Парадный
1

Рождаются сразу обрезанными.

Ответить

Yuri Miller

КтоКакБог
0

Кстати Дарвин сосёт. Если бы Дарвин был прав, мусульмане и евреи уже бы рожадись без шкурки

Ответить

КтоКакБог

Yuri
1

Истинно. Так же, как и женщины не должны рождаться девственницами

Ответить

Звездный

КтоКакБ…
0

Они и не рождаются

Ответить

Звездный

Yuri
0

Как шкурка влияет на приспособление и где фактор отбора

Ответить

Ваша Закладко

КтоКакБог
0

бороду можно сразу

Ответить

КтоКакБог

Ваша
0

и в поясе шахида, который взрывается, если акушер неправильно перережет пуповину.

Ответить

Yuri Miller

КтоКакБог
0

Гениально. Это должно быть научным приоритетом

Ответить

Ваша Закладко

Yuri
0

это тонкий момент. догматы пересматривать придется. там же целый ряд игровых ивентов вокруг этого

Ответить

КтоКакБог

Ваша
0

У евреев моэль (человек, делающий брит-милу) в прямом смысле отсасывает кровь у младенца

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Евгений Долгий

A
3
Ответить

Adir Hartmann

Евгений
2

Збс, на рабочий стол поставлю

Ответить

Соколов Андрей

A
0

На киберовец

Ответить

Alex Blake

Marhal_New
2

Их уже не спасти

Ответить

Владимир Филатов

Marhal_New
1

Пусть варятся в своём соку

Ответить

Полноценный колос

Владимир
1

Так это не работает. Они хотят, чтобы и ты варился в их соку.

Ответить

solawind

10

Кого это ебёт, кроме их самих? Пусть хоть дрочить глядя на восток себя обяжут

Ответить

Никита Сивирин

4

Наши чернильницы расстроились 

Ответить

Рыжий

Никита
8

На чернильницах никто и не женится, лол

Ответить

Alexey Snooker

Рыжий
0

На чернильницах никто и не женится, лол

А как же русские мущщины?

Ответить

Рыжий

Alexey
0

Это не считается, по незнанке же 

Ответить

Alexey Snooker

Рыжий
2

Да здешние куколды (TJики) даже если бы знали все равно бы женились.

Ответить

Yuri Miller

Alexey
0

Кто такие?

Ответить

Alexey Snooker

Никита
1

Не на что не намекаю, но оставлю это здесь.

Ответить

Рыжий

Alexey
2

А это всегда так. Девушки рвутся когда осуждаешь проституток или чернильниц, даже если сами к этим категориям по жизни не относятся 

Ответить

Alexey Snooker

Рыжий
2

А это всегда так. Девушки рвутся когда осуждаешь проституток или чернильниц, даже если сами к этим категориям по жизни не относятся

Или относятся.
Так или иначе осуждаем чернильниц.

Ответить

Илюхер XXX

Никита
1

@Вахтёр а слово "чернильница" это типа нормально?

Ответить

Парадный кубок

Илюхер
0

Хочешь расскажу сколько нужно грибов, чтоб словить трип??? мне митя расказал. только дудку не дуй

Ответить

Илюхер XXX

Парадный
0

прощайте

Ответить

Сварщик

Илюхер
0

ты серьезно? 

Ответить

Илюхер XXX

Сварщик
0

что, для тебя это тоже нормльный лексикон?

Ответить

Vladislav Donets

Никита
0

Станут мусульманками, делов то.

Ответить

Внимательный Петя

6

Духовное управление мусульман России назвало браки с представителями других полов недопустимыми.

Так лучше звучит.

Ответить

AZP

Внимательный
3

А с барашком можно?

Ответить

Внимательный Петя

AZP
4
Ответить

ad unguem

AZP
1

Можно ночью, когда кое-кто не видит.

Ответить

Внимательный Петя

ad
1

Бог всегда все видит. И как ты дрочишь в туалете по ночам - тоже.

Ответить

ad unguem

Внимательный
0

Он не спит разве ночью?

Ответить

Внимательный

ad
3

Он бахнул энергитос и смотрит за тобой.

Ответить

ad unguem

Внимате…
1

Надеюсь, что он выглядит в этот момент примерно так

Ответить

KSA

Внимательный
0

Можно делать это под одеялом
Тогда не увидит

Ответить

Ваша Закладко

AZP
1

под крышей можно

Ответить

Yuri Miller

4

Они совершенно правы. Недопустимо чтобы христианки выходили замуж за мусульман

Ответить

КтоКакБог

Yuri
2

Жаль, что уже прошли изменения по Конституции.
Это предложение должно было быть там первым пунктом.

Ответить

AZP

КтоКакБог
1

Всегда можно написать Терешковой.

Ответить

Yuri Miller

AZP
2

Я сегодня в РКН написал жалобу на Твиттер за цензуру, которая запрещена конституцией, за употребление слова "пидор" и извинился за то, что вынужден дословно цитировать это слово. Пусть выебут Твиттер за это

Ответить

Ваша Закладко

AZP
0

поехала

Ответить

Elijah Garrison

Yuri
2

Опа! Ортодоксы из конкурирующей секты подтянулись.

Ответить

Yuri Miller

Elijah
1

я не ортодокс. Я Бога видел лично. Он спросил меня "что хорошего ты сделал людям" и я честно говоря охуел

Ответить

КтоКакБог

Elijah
0

Как-нибудь без жидов разберемся

Ответить

Yuri Miller

КтоКакБог
0

спросите в каком облике явился Бог

Ответить

КтоКакБог

Yuri
0

в каком облике явился Бог?

Ответить

Yuri Miller

КтоКакБ…
1

негритянка-транс ФтМ которая сшила шапочку из джинсов с карманами для карандашей прям из старых джинс

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

И это просто гениально. Это был мудрый человек. Со временем Бог покинул его, он перестал быть одержимым им.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

Это было очень обидно. Я значит недостойный сосуд для Бога, а этот транс достоен. Чтобы прийти и спросить меня. Что хорошего я сделал людям. В этом приходе я умер и меня забрали жнецы в форме двух санитаров. Я уверен что узрел ад.

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

Короче жрите люди меньше кристалла и не курите сверху каннабис

Ответить

Авторский кавалер

4

ДУМ здорового человека

Ответить

Нормальный Абдужаббор

3

Исламская культура, как всегда, являет собой эталонный симбиоз социального прогресса, просвещения и толерантности. Пойду потопчусь на фотографии клеветника Макрона.

 Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее — там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление

Если мы всем ТЖ туда поедем, то у них под крышами зданий свободное место закончится.

Ответить

Луиджи Вампа

3

Пусть хоть на овцах женяться , лишь бы у себя в аулах и землянках.

Ответить

Праздничный чувак

2

Признайте уже, что вам даже жить на одной планете с представителями других религий не очень.

Ответить

AZP

1

 Коран, говорится в документе, запрещает браки «с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию»

Да, я ещё какой язычник!

Ответить

КтоКакБог

AZP
3

Коран разрешает браки с шестилетними девочками.
Аминь!

Ответить

Yuri Miller

КтоКакБог
0

Ну так они не грешницы

Ответить

Евгений Долгий

0

А Россия суннитская или шиитская?

Ответить

Внезапный будильник

Евгений
3

православная!

Ответить

Евгений Долгий

Внезапный
1

ага-ага

Ответить

Yuri Miller

Внезапный
0

Неверная

Ответить

Иван Иванов

Евгений
2

суннитская

Ответить

AZP

Евгений
0

Рамзанская

Ответить

Евгений Долгий

AZP
0

А он суннит или шиит?

Ответить

AZP

Евгений
0

Он Рамзан.

Ответить

Alexey Snooker

AZP
0

*Рязанская

Ответить

Западный Женя

1

Все правильно

Ответить

Железный химик

1

«Эксперты по религии» 😂

Ответить

Sergiy Sev

1

Самая добрая религия! <3

Ответить

Василий Лебедев

1

А нацист все равно ты.

Ответить

Хитрый шар

1

Если прям мусульмане-мусульмане, то таких браков потенциально не так уж и много, а если человек просто вырос в мусульманской семье и сам является "мусульманином", то такой брак и так пройдёт мимо всех этих мечетей и духовенств. Только со стороны родственников можно проблем ждать.

Ответить

AZP

0

С представителями недопустимо.
А вот с представительницами - можно!

Ответить

Yuri Miller

AZP
2

В Иране можно брак между двумя пидорами, после того, как один из пидоров станет женщиной. Звучит абсурдно, но именно в Иране делают конвертацию биологического пола.

Ответить

Рыжий

0

А как они проверяют вообще? Браки ведь удостоверяет государство, а не церковь 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Рыжий
0

ну, мальчиков проверять можно, как девушек, я хз

Ответить

Рыжий

Zeynal
1

Евреи тоже обрезаются, но они же не мусульмане 

Ответить

A.A.

Рыжий
1

Одним режут в форме полумесяца, другим - в виде звезды

Ответить

Zeynal Verdiyev

Рыжий
0

да

Ответить

ad unguem

Рыжий
0

Можно по-другому

Ответить

Парадный кубок

Рыжий
0

Браки в мечети делают 

Ответить

Yuri Miller

Рыжий
0

Графа Религия в паспорте

Ответить

Ваша Закладко

Рыжий
0

касается специального вида брака

Ответить

Антон Лисин

Рыжий
–1

Скоро обяжут.

Ответить

Рыжий

Антон
0

Дякую тобі, Боже, що я не мусульманин

Ответить

Yuri Miller

Антон
0

Скоро обрежут

Ответить

Куколдиш Гамбино

0

Сложно ждать иных новостей от организации с названием DOOM

Ответить

Илюхер XXX

0

бля путин уже даже верунов в руках не держит

Ответить

KSA

Илюхер
0

С годами мышцы дряхлеют

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