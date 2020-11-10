Духовное управление мусульман России назвало браки с представителями других религий недопустимыми Материал редакции
Но эксперты и представители других мусульманских организаций говорят, что следовать запрету необязательно.
Духовное управление мусульман России (ДУМ) назвало недопустимыми браки между мусульманами и представителями других конфессий, говорится в богословском заключении организации. Документ приняли в июле, но опубликовали на сайте только на текущей неделе, утверждает «Интерфакс».
ДУМ считает, что межконфессиональные браки возможны только «в определённых единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая». Коран, говорится в документе, запрещает браки «с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию». Кроме того, запрещены браки мусульман с теми, «кто не относит себя к мусульманскому сообществу».
«Ислам призывает не только к женитьбе мусульман на мусульманках, но и подчеркивает важность наличия набожности и богобоязненности в них», — говорится в заявлении. Однако организация считает допустимым брак мусульманина с немусульманкой, если она признаёт существование одного единого Бога, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, как и Мухаммада, а также готова следовать предписаниям Священного Корана.
В разговоре с ТАСС представитель пресс-службы Духовного управления мусульман России заявил, что богословское заключение издали в 2019 году. Организация хотела подчеркнуть, что не одобряет межконфессиональных браков в России. «Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее — там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная», — заявили в пресс-службе.
Как отметил в разговоре с «Интерфаксом» исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, в суннитском исламе существует четыре правовых школы, одна из которых — самая распространённая в России — разрешает мусульманам брак с немусульманами. В другой мусульманской организации — Духовном собрании мусульман России — назвали межконфессиональные браки возможными, а заявления ДУМ посчитали рекомендацией. «Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем», — заявил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.
Председатель духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов также заявил «Газете.ру», что принятое заключение не обязательно исполнять. «Это постановление одного из духовных управлений, которых у нас не один десяток. У других управлений могут быть совершенно другие воззрения, как, например, в ханафитской правовой школе», — сказал он.
Кто-нибудь вытащите их из каменного века
Интересно, как они будут реагировать на модификацию генов и киберимпланты годиков этак через 75.
Парадный кубок
Генномодифицированный мусульмане?
С добавлением свиных генов
Со встроенным мачете для отрезания голов в предплечье
прокачиваться будут, может и с рождения: вам салафитика или сразу рад исламистика? 👶
Кстати Дарвин сосёт. Если бы Дарвин был прав, мусульмане и евреи уже бы рожадись без шкурки
бороду можно сразу
Гениально. Это должно быть научным приоритетом
это тонкий момент. догматы пересматривать придется. там же целый ряд игровых ивентов вокруг этого
Пусть варятся в своём соку
Наши чернильницы расстроились
На чернильницах никто и не женится, лол
А как же русские мущщины?
Да здешние куколды (TJики) даже если бы знали все равно бы женились.
Не на что не намекаю, но оставлю это здесь.
А это всегда так. Девушки рвутся когда осуждаешь проституток или чернильниц, даже если сами к этим категориям по жизни не относятся
Или относятся.
Так или иначе осуждаем чернильниц.
@Вахтёр а слово "чернильница" это типа нормально?
Парадный кубок
Хочешь расскажу сколько нужно грибов, чтоб словить трип??? мне митя расказал. только дудку не дуй
А с барашком можно?
Внимательный Петя
Бог всегда все видит. И как ты дрочишь в туалете по ночам - тоже.
Он не спит разве ночью?
Они совершенно правы. Недопустимо чтобы христианки выходили замуж за мусульман
Я сегодня в РКН написал жалобу на Твиттер за цензуру, которая запрещена конституцией, за употребление слова "пидор" и извинился за то, что вынужден дословно цитировать это слово. Пусть выебут Твиттер за это
Опа! Ортодоксы из конкурирующей секты подтянулись.
я не ортодокс. Я Бога видел лично. Он спросил меня "что хорошего ты сделал людям" и я честно говоря охуел
спросите в каком облике явился Бог
негритянка-транс ФтМ которая сшила шапочку из джинсов с карманами для карандашей прям из старых джинс
И это просто гениально. Это был мудрый человек. Со временем Бог покинул его, он перестал быть одержимым им.
Это было очень обидно. Я значит недостойный сосуд для Бога, а этот транс достоен. Чтобы прийти и спросить меня. Что хорошего я сделал людям. В этом приходе я умер и меня забрали жнецы в форме двух санитаров. Я уверен что узрел ад.
Исламская культура, как всегда, являет собой эталонный симбиоз социального прогресса, просвещения и толерантности. Пойду потопчусь на фотографии клеветника Макрона.
Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее — там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление
Если мы всем ТЖ туда поедем, то у них под крышами зданий свободное место закончится.
Коран, говорится в документе, запрещает браки «с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию»
Да, я ещё какой язычник!
А Россия суннитская или шиитская?
Внезапный будильник
православная!
А он суннит или шиит?
Если прям мусульмане-мусульмане, то таких браков потенциально не так уж и много, а если человек просто вырос в мусульманской семье и сам является "мусульманином", то такой брак и так пройдёт мимо всех этих мечетей и духовенств. Только со стороны родственников можно проблем ждать.
С представителями недопустимо.
А вот с представительницами - можно!
В Иране можно брак между двумя пидорами, после того, как один из пидоров станет женщиной. Звучит абсурдно, но именно в Иране делают конвертацию биологического пола.
А как они проверяют вообще? Браки ведь удостоверяет государство, а не церковь
ну, мальчиков проверять можно, как девушек, я хз
Скоро обяжут.
бля путин уже даже верунов в руках не держит