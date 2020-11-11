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Ольга Щербинина
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В Алтайском крае три медика заразились Covid-19 после первого этапа вакцинации «Спутником Материал редакции

К моменту второго укола у них не успел сформироваться иммунитет.

13 комментариев
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В Алтайском крае три медика, которым сделали прививку от Covid-19 вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Всего там привили 42 врачей. Отмечается, что вакцина двухкомпонентная — через три недели после первой инъекции человек получает вторую. В этот период идёт процесс формирования иммунитета, пояснили в минздраве.

Там предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков не успел сформироваться к моменту контакта с возбудителем болезни. «Только это могло стать причиной заражения», — считают в ведомстве.

9 ноября Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» эффективен более чем на 90%. О регистрации вакцины в августе объявил Владимир Путин. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от Covid-19. Учёные пропустили третий этап исследований, его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.

#новости #covid19 #вакцина

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13 комментариев
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Елизавета Михайлова

1

Заголовок новости желтизной отдает

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Безопасный Паша

Елизавета
0

Вроде нет.

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Безопасный Паша

0

*сидит и ждёт комментов от защитников вакцины*

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Даулет Тургалиев

Безопасный
2

А что здесь защищать? Если вакцина состоит из двух компонентов, но не был введён второй, обязательный, то как можно судить об эффективности вакцины?

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Простой корабль

0

В Алтайском крае у три медика

*у трех медиков

Ответить

Безопасный Паша

Простой
2

Просто "у" убрать и все.

Ответить

Простой корабль

Безопасный
0

Да, так лучше

Ответить

Ozabot

Простой
0

Утри медика... Хорошее название для вакцины

Ответить

AZP

Ozabot
0

Потри медика
Натри медика

Ответить

Половый волк

0

А потом узнают, что витаминчики не помогают от вирусов 

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Антон Лисин

0

Ждём путина 

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Litnikov Danil

Антон
0

Тот наверное от файзер вакцину ждёт

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Безопасный Паша

Litnikov
0

Он первым испытателем всех русских вакцин был. У него уже иммунитет есть. Так что ему не нужна твоя вакцина от Pfizer.

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Комментарии

Космический кот

В Алтайском крае три медика…

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Litnikov Danil

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Kubig

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Космический кот

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Елизавета Михайлова

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AZP

В Алтайском крае три медика…

Ozabot

В Алтайском крае три медика…
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