В Алтайском крае три медика заразились Covid-19 после первого этапа вакцинации «Спутником V» Материал редакции
К моменту второго укола у них не успел сформироваться иммунитет.
В Алтайском крае три медика, которым сделали прививку от Covid-19 вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Всего там привили 42 врачей. Отмечается, что вакцина двухкомпонентная — через три недели после первой инъекции человек получает вторую. В этот период идёт процесс формирования иммунитета, пояснили в минздраве.
Там предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков не успел сформироваться к моменту контакта с возбудителем болезни. «Только это могло стать причиной заражения», — считают в ведомстве.
9 ноября Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» эффективен более чем на 90%. О регистрации вакцины в августе объявил Владимир Путин. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от Covid-19. Учёные пропустили третий этап исследований, его решили проводить в условиях пострегистрационного исследования.
Заголовок новости желтизной отдает
А что здесь защищать? Если вакцина состоит из двух компонентов, но не был введён второй, обязательный, то как можно судить об эффективности вакцины?
Ждём путина
Тот наверное от файзер вакцину ждёт
Безопасный Паша
Он первым испытателем всех русских вакцин был. У него уже иммунитет есть. Так что ему не нужна твоя вакцина от Pfizer.