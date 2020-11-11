В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, за его разработчиками Материал редакции
По нынешним положениям ГК это право возникает у собственника вещи, то есть компьютера.
В Госдуме права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, предложили закрепить за его разработчиками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в Гражданский кодекс.
Документ подготовил депутат от «Единой России» Алексей Кобилев, 21 октября его направили на согласование в Минэкономики. В ведомстве на запрос издания не ответили.
Под интеллектуальной собственностью понимают аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы. Отмечается, что вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не урегулирован и может приводить к возникновению споров.
Согласно нынешнему ГК, право на созданные ИИ материалы возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы считает это «не совсем справедливым».
Специалисты считают предложение депутата логичным. Отмечается, что это «исключит спорные ситуации». Старший партнёр юридической фирмы Intellect Максим Лабзин сказал «Коммерсанту», что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный выглядит наиболее удачным. Однако, по его мнению, могут возникнуть и проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.
«Авторское право придумали для стимулирования людей. Роботам авторское право не нужно, только электричество»,— заявил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов.
При этом он отметил, что в нынешнем варианте предложения введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и её правообладателем. Семёнов также считает, что справедливее было бы давать право на продукт ИИ пользователю ИИ, а не правообладателю.
В 2019 году российские компании инвестировали в ИИ 172,5 миллиона долларов. Почти половина этих расходов приходится на серверное оборудование.
Вы заебали любое говно называть ии. ИИ - это когда приходишь домой, а там двое роботов ебут твою жену, а третий вскрывает твой сейф
Простой корабль
ИИ будет ИИ когда он сам осознает, что он ИИ.
Ширяев лоббист
А вообще похоже на лоббирование Тёмой Лебедевым
Глупый кран
Так и есть. Чтобы забирать деньги за экспресс дизайн Иронова и за удачные (ха) решения нейронки говорить, что это мы сделали
Глупый кран
Пока нет, но готовят правовую базу под что-то более серьезное. Например, законодательно закрепят правила робототехники для ии
Вообще удивлен, что такая проблема возникла. Современный ИИ - это же просто софт. Не могу понять, в каком месте в российской юриспруденции могло возникнуть отделение конкретно ИИ в субъекта права. Ну, то есть, в каких формулировках ГК или иного акта такое выделение стало возможным.
Других проблем конечно же нет
У меня песок закончился( вот это проблема, придётся пить кофе несладким (( а ии- это одно, их высеры - это другое, тогда давайте производителям бумаги платить % за текст и рисунки, производителям фотиков - за фотки, телеков - за фильмы и тд
Ого...нихуясе...адекватная инициатива! А что завтра? Налоги уменьшат? С нефти решим соскочить?
Глупый кран
Следующий шаг: если автопилот у яндексовских машин собьет человека, то под суд пойдет яндекс
яндекс потом в тюрьму посадят?
Безопасный Паша
Налоги уменьшат? С нефти решим соскочить?
Ты это, палку не перегибай...
Что в ней адекватного? Вот куплю я нейросеть для апскейла качества фоток, пропущу через нее свои старые фото с нокии 3310 и вуаля, фото уже не мои, а Яндекса. Понятно, кто лоббисты этого закона, удивляет что кому то это показалось адекватным.
Какой-то лютый буллшит. Сродни бесконечным статьям в начале нулевых с модным трендом на нанотехнологии, без понимания сути предмета (в данном случае того, чем вообще является ИИ на текущий момент). Чем продукт, созданный с помощью предобученных нейронок отличается от любого иного продукта, созданного с помощью ПО? С таким же успехом можно доебаться до генеративного арта, оптимизирующих компиляторов, самолётных автопилотов, генераторов случайных числе и прочего-прочего...
То же самое, что закрепить право на интеллектуальную собственность за производителями кистей, которыми художник рисует картину, а художнику накидать хуёв в панамку.