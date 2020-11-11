По нынешним положениям ГК это право возникает у собственника вещи, то есть компьютера.

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В Госдуме права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, предложили закрепить за его разработчиками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в Гражданский кодекс.

Документ подготовил депутат от «Единой России» Алексей Кобилев, 21 октября его направили на согласование в Минэкономики. В ведомстве на запрос издания не ответили.

Под интеллектуальной собственностью понимают аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы. Отмечается, что вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не урегулирован и может приводить к возникновению споров.

Согласно нынешнему ГК, право на созданные ИИ материалы возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы считает это «не совсем справедливым».

Специалисты считают предложение депутата логичным. Отмечается, что это «исключит спорные ситуации». Старший партнёр юридической фирмы Intellect Максим Лабзин сказал «Коммерсанту», что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный выглядит наиболее удачным. Однако, по его мнению, могут возникнуть и проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.

«Авторское право придумали для стимулирования людей. Роботам авторское право не нужно, только электричество»,— заявил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов.

При этом он отметил, что в нынешнем варианте предложения введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и её правообладателем. Семёнов также считает, что справедливее было бы давать право на продукт ИИ пользователю ИИ, а не правообладателю.

В 2019 году российские компании инвестировали в ИИ 172,5 миллиона долларов. Почти половина этих расходов приходится на серверное оборудование.