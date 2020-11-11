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Ольга Щербинина
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В Госдуме предложили закрепить права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, за его разработчиками Материал редакции

По нынешним положениям ГК это право возникает у собственника вещи, то есть компьютера.

25 комментариев
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В Госдуме права на интеллектуальную собственность, созданную с помощью ИИ, предложили закрепить за его разработчиками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в Гражданский кодекс.

Документ подготовил депутат от «Единой России» Алексей Кобилев, 21 октября его направили на согласование в Минэкономики. В ведомстве на запрос издания не ответили.

Под интеллектуальной собственностью понимают аудио- и видеопроизведения, рисунки, тексты, различные прогнозы или аналитические материалы. Отмечается, что вопрос прав на результаты деятельности ИИ до сих пор не урегулирован и может приводить к возникновению споров.

Согласно нынешнему ГК, право на созданные ИИ материалы возникает у собственника вещи, то есть компьютера. Автор инициативы считает это «не совсем справедливым».

Специалисты считают предложение депутата логичным. Отмечается, что это «исключит спорные ситуации». Старший партнёр юридической фирмы Intellect Максим Лабзин сказал «Коммерсанту», что из всех возможных вариантов регулирования отрасли, предложенный выглядит наиболее удачным. Однако, по его мнению, могут возникнуть и проблемы. Например, иногда будет трудно различать результаты, созданные ИИ и человеком, добавил он.

«Авторское право придумали для стимулирования людей. Роботам авторское право не нужно, только электричество»,— заявил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семёнов.

При этом он отметил, что в нынешнем варианте предложения введено «неопределенное понятие» ИИ, и непонятно, как оно связано с компьютерной программой и её правообладателем. Семёнов также считает, что справедливее было бы давать право на продукт ИИ пользователю ИИ, а не правообладателю.

В 2019 году российские компании инвестировали в ИИ 172,5 миллиона долларов. Почти половина этих расходов приходится на серверное оборудование.

#новости #ии

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25 комментариев
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Андрей Кнорозов

14

Вы заебали любое говно называть ии. ИИ - это когда приходишь домой, а там двое роботов ебут твою жену, а третий вскрывает твой сейф

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Принятый клуб

Андрей
2

ИИ! НЕЙРОСЕТИ!! ДИП ЛЕРНИНГ!!! НОВИЗНА, ПРОРЫВ!

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Простой корабль

Андрей
0

ИИ будет ИИ когда он сам осознает, что он ИИ.

Ответить

Принятый клуб

Простой
4

Ты об искусственном разуме, а не искусственном интеллекте сейчас.

Ответить

Простой корабль

Принятый
1

Может быть

Ответить

Принятый клуб

Простой
0

У нас, кстати, разделяются эти понятия, а в англоязычных источниках AI включает в себя данные проблемы сомоосознания.

Ответить

A big purple banana 🍆

5

Ширяев лоббист

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A big purple banana 🍆

A
4

А вообще похоже на лоббирование Тёмой Лебедевым

Ответить

Глупый кран

A
0

Так и есть. Чтобы забирать деньги за экспресс дизайн Иронова и за удачные (ха) решения нейронки говорить, что это мы сделали

Ответить

Простой корабль

2

Конечно, у нас же главная проблема в стране связана с интеллектуальной собственностью созданной ИИ.

Ответить

Глупый кран

Простой
0

Пока нет, но готовят правовую базу под что-то более серьезное. Например, законодательно закрепят правила робототехники для ии

Ответить

Marat Khamadeev

3

Вообще удивлен, что такая проблема возникла. Современный ИИ - это же просто софт. Не могу понять, в каком месте в российской юриспруденции могло возникнуть отделение конкретно ИИ в субъекта права. Ну, то есть, в каких формулировках ГК или иного акта такое выделение стало возможным. 

Ответить

Принятый клуб

Marat
0

Ты видел дизайн Лебедева???

Ответить

Безопасный Паша

0

У ИИ есть право на свою интеллектуальную собственность!!! Свободу ИИ!!! Организуем профсоюзы для ИИ!!! Свергнем этих кожаных ублюдков!!!

Ответить

Закомплексованная Душа

–2

Других проблем конечно же нет

Ответить

Вова А.

Закомплексованн…
0

У меня песок закончился( вот это проблема, придётся пить кофе несладким (( а ии- это одно, их высеры - это другое, тогда давайте производителям бумаги платить % за текст и рисунки, производителям фотиков - за фотки, телеков - за фильмы и тд

Ответить

Гриша Катержин

0

Ого...нихуясе...адекватная инициатива! А что завтра? Налоги уменьшат? С нефти решим соскочить? 

Ответить

Глупый кран

Гриша
1

Следующий шаг: если автопилот у яндексовских машин собьет человека, то под суд пойдет яндекс

Ответить

Dmitry Pasyutin

Глупый
0

яндекс потом в тюрьму посадят?

Ответить

Глупый кран

Dmitry
1

Скорее всего, всех разрабов и толокеров

Ответить

J S

Dmitry
1

Кто последний коммит отправлял, тот и папа, то есть того и в тюрьму

Ответить

Безопасный Паша

Гриша
1

Налоги уменьшат? С нефти решим соскочить? 

Ты это, палку не перегибай...

Ответить

Danya Rubik

Гриша
1

Что в ней адекватного? Вот куплю я нейросеть для апскейла качества фоток, пропущу через нее свои старые фото с нокии 3310 и вуаля, фото уже не мои, а Яндекса. Понятно, кто лоббисты этого закона, удивляет что кому то это показалось адекватным.

Ответить

Вова А.

0

Нужны комментарии Ширяева

Ответить

Евгений Мартынов

0

Какой-то лютый буллшит. Сродни бесконечным статьям в начале нулевых с модным трендом на нанотехнологии, без понимания сути предмета (в данном случае того, чем вообще является ИИ на текущий момент). Чем продукт, созданный с помощью предобученных нейронок отличается от любого иного продукта, созданного с помощью ПО? С таким же успехом можно доебаться до генеративного арта, оптимизирующих компиляторов, самолётных автопилотов, генераторов случайных числе и прочего-прочего... 
То же самое, что закрепить право на интеллектуальную собственность за производителями кистей, которыми художник рисует картину, а художнику накидать хуёв в панамку.

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