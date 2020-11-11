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Ольга Щербинина
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Исследование: Почти половина пользователей рунета считают, что в период пандемии уровень агрессии в обществе вырос Материал редакции

Сталкиваясь с агрессией в интернете, 60% пользователей занимают наблюдательную позицию.

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Согласно опросу, 49% людей считает, что в период пандемии уровень агрессии в российском обществе вырос. Чаще об этом говорят женщины (52% против 46% мужчин). Каждый четвёртый не заметил изменения уровня агрессии. Об этом говорится в исследовании, проведённом Mail.ru Group ко Дню борьбы с кибербуллингом.

В рунете 60% пользователей занимают наблюдательную позицию, сталкиваясь с агрессией, направленной на других, отмечается в исследовании. Большинство его участников (85%) считает неприемлемыми оскорбительные и грубые комментарии вне зависимости от их аргументированности и эмоций в посте, к которому они относятся.

Но наблюдатель и сам может стать агрессором, если вместо поддержки жертвы унижает агрессора. 26% пользователей рунета считают приемлемым написать грубый или эмоциональный комментарий в защиту другого человека.

В целом, респонденты считают, что в интернете много необоснованной агрессии. При этом существует мнение, что травля — это развлечение для тех, кому нечем заняться.

За последний год 52% опрошенных никогда не заступались ни за кого в интернете, а 44% — в офлайне. 20% респондентов испытывали бессилие, не зная, как помочь (как онлайн, так и в реальной жизни). Самый популярный способ поддержать жертву агрессии в интернете — публично написать слова поддержки, в реальной жизни — попытаться уладить конфликт.

В основном жертв агрессии в интернете не поддерживают из-за нежелания участвовать в публичном споре. 65% опрошенных считает это бессмысленным. 28% не вмешиваются, потому что лично не знакомы с жертвой. 26%, столкнувшись с агрессией в сети, никак не реагировали, так как не были уверены в достаточности и состоятельности своих аргументов для поддержки. А 13% признались, что не стали поддерживать жертву из-за опасений, что волна негатива перекинется на них.

38% свидетелей проявления агрессии в интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта. Чем старше пользователи, тем меньше среди них тех, кто стремится разбираться: 85% в группе 14-17 лет и 59% — в группе старше 45 лет.

День борьбы с кибербуллингом учредили 11 ноября 2019 года. В 2020 году к инициативе присоединились более 30 компаний, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Yota, «Билайн», МТС, «Яндекс», «Тинькофф», «Мегафон», Microsoft и другие.

#новости #кибербуллинг

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