Согласно указу Трампа, сервис могут заблокировать 12 ноября.

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TikTok обратился в Апелляционный суд США с просьбой пересмотреть действия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). По словам сервиса, ведомство уже несколько недель игнорирует запросы компании, которая пытается получить 30-дневную отсрочку для завершения сделки с Oracle и избежать блокировки, пишет The Verge.

Власти США с 12 ноября планировали ввести жёсткие ограничения на работу TikTok в стране, если к этому моменту владелец сервиса ByteDance не продаст его часть американской компании. К моменту написания новости этого не произошло. До сих пор неизвестно, что именно случится, если сделку не успеют заключить вовремя, отмечает издание.

TikTok заявил, что после предварительного одобрения сделки с Oracle компания предложила подробные решения для её завершения. Однако комиссия не предоставила необходимые отзывы о системе обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

В начале августа Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис не купит американская компания. Причиной стало обвинение сервиса в передаче данных американских пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр». Компания ByteDance подала на американские власти в суд, пожаловавшись на неправомерное давление.

В конце октября суд Пенсильвании временно запретил властям США блокировать TikTok в стране по иску трёх блогеров, которые заявили, что потеряют заработок в случае блокировки соцсети. Месяцем раньше окружной суд США временно заблокировал постановление администрации Дональда Трампа о запрете на скачивание приложения с 27 сентября.