The Times: дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева Материал редакции
Землю и недвижимость на улице в Лондоне оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов.
Земля и дома с 215 по 237 на Бейкер-стрит в Лондоне принадлежат семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, говорится в расследовании SourceMaterial, опубликованном The Times. Среди принадлежащих семье Назарбаева домов оказался дом 221b, известный по произведениям Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Именно там, согласно романам, жил сыщик. Теперь в здании находится музей Шерлока Холмса.
The Times отмечает, что слухи о владельцах ходили около пяти лет, однако выяснить их имена получилось только после утечки документов, которые проанализировали члены SourceMaterial. В 2015 году, говорится в расследовании, конечными владельцами зданий были дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева и её сын Нурали Алиев — им принадлежало по 90% и 10% соответственно. При этом формально землёй и зданиями с 2005 года владеет Farmont Baker Street Limited, а эта компания, в свою очередь, принадлежит предприятию из ОАЭ. SourceMaterial утверждает, что семья Назарбаева сохраняет контроль над недвижимостью и землёй. Юристы семьи не ответили на вопросы о земле на Бейкер-стрит и зданиях там.
Дариге Назарбаевой 57 лет, с 2019 по 2020 год она возглавляла сенат парламента Казахстана. SourceMaterial утверждает, что у неё есть бизнес-империя стоимостью около 600 миллионов долларов. Её сын, 35-летний Нурали Алиев, — крупный бизнесмен. По оценке Forbes, он входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.
Нет, казах там Доктор Ватсон
Вспомнился древний анекдот
"Едут два казаха по полю. Видят вдруг бутыль кумыса, а ней написано: "Выпей, станешь русским". Ну казахи думают "круто" и начинают пить. И тут вдруг қымыз квасқа айналады, бөтелке: «Қазақ асқасына барып, өзіңіздің қымызды ішіңіз», - дейді."
Для тех кто верит что заграница нам поможет
У твоего президента есть дом Шерлока Холмса в Великобритании. А у тебя есть?
А Орлова они могут себе позволить?
это ради него он пожертвовал внуком?
Когда дом Путина найдут в Лондоне?
Если у них все продается, то почему бы не прикупить?
На очереди Вестминстерский дворец в придачу с Биг-Беном
Почему не в Казахстан и от туда репост? Обещали же помогать региональным подсайтам таким образом.