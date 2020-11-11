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Алексей Боржонов
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The Times: дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева Материал редакции

Землю и недвижимость на улице в Лондоне оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов.

30 комментариев
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Фото пользователя Jordan 1972, Wikipedia

Земля и дома с 215 по 237 на Бейкер-стрит в Лондоне принадлежат семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, говорится в расследовании SourceMaterial, опубликованном The Times. Среди принадлежащих семье Назарбаева домов оказался дом 221b, известный по произведениям Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Именно там, согласно романам, жил сыщик. Теперь в здании находится музей Шерлока Холмса.

The Times отмечает, что слухи о владельцах ходили около пяти лет, однако выяснить их имена получилось только после утечки документов, которые проанализировали члены SourceMaterial. В 2015 году, говорится в расследовании, конечными владельцами зданий были дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева и её сын Нурали Алиев — им принадлежало по 90% и 10% соответственно. При этом формально землёй и зданиями с 2005 года владеет Farmont Baker Street Limited, а эта компания, в свою очередь, принадлежит предприятию из ОАЭ. SourceMaterial утверждает, что семья Назарбаева сохраняет контроль над недвижимостью и землёй. Юристы семьи не ответили на вопросы о земле на Бейкер-стрит и зданиях там.

Дариге Назарбаевой 57 лет, с 2019 по 2020 год она возглавляла сенат парламента Казахстана. SourceMaterial утверждает, что у неё есть бизнес-империя стоимостью около 600 миллионов долларов. Её сын, 35-летний Нурали Алиев, — крупный бизнесмен. По оценке Forbes, он входит в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана.

#новости #деньги #казахстан

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30 комментариев
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Рыжий якорь

23

Всегда догадывался, что Шерлок казах.

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Присущий магнит

Рыжий
3

Борат и Холмс — одно лицо

Ответить

alexferman

Рыжий
0

Нет, казах там Доктор Ватсон

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

жаксы

Ответить

Ze Katze

Рыжий
0

Я прилетаю в  остров Крит
Как Назарбаев в Бейкер Стрит

Ответить

Ваня Погост

10
Ответить

тип

Ваня
4

Это Захарова?

Ответить

Alex Blake

7

Элементарно, Елбасы!

Ответить

Чистый Илья

7
Ответить

Георгий Станков

3

Ну талантливые дети высокопоставленных чиновников, что тут такого

Ответить

Руслан Астратов

2

Вспомнился древний анекдот 

"Едут два казаха по полю. Видят вдруг бутыль кумыса, а ней написано: "Выпей, станешь русским". Ну казахи думают "круто" и начинают пить. И тут вдруг қымыз квасқа айналады, бөтелке: «Қазақ асқасына барып, өзіңіздің қымызды ішіңіз», - дейді."

Ответить

alexferman

1

Для тех кто верит что заграница нам поможет

Ответить

Alexey Snooker

alexferman
3

У твоего президента есть дом Шерлока Холмса в Великобритании. А у тебя есть?

Ответить

alexferman

alexferman
0

Хотя не, хуйню сказал, извините

Ответить

Должный Валера

1

Богатые и могущественные казахи и не такое себе могут позволить.

Ответить

Грэм Грэмский

Должный
0

А Орлова они могут себе позволить?

Ответить

Ze Katze

Грэм
0

Он безценен

Ответить

Taktischer Corgi

1

это ради него он пожертвовал внуком?

Ответить

Alexey Snooker

Taktischer
0

Ну внуков у него несколько, а дом Шерлока один. Понимать надо.

Ответить

Эндис

0

Назарбаев - автор Шерлока! 

Ответить

Вова А.

0
Ответить

Мальмезон I

0

Дом Шерлока Холмса на Елбасы-стрит

Ответить

xotabich

0

не принадлежит, а арендован

Ответить

Dmitri

0

Когда дом Путина найдут в Лондоне?

Ответить

xotabich

Dmitri
0

а Букингемский дворец по твоему чей?

Ответить

Andris k.andris

0

Если у них все продается, то почему бы не прикупить?
На очереди Вестминстерский дворец в придачу с Биг-Беном

Ответить

Ник Хартман

Andris
0

а ты почему не купил дом напротив?

Ответить

Ануар tape

0

Почему не в Казахстан и от туда репост? Обещали же помогать региональным подсайтам таким образом. 

Ответить

Верный глобус

0

Нужно вынести на обсуждение закон об изменении фамилии Шерлока, чтобы было Шерлок Нурсултан, за заслуги правителя, поклонники просят.

Ответить

Виктор Запруднов

0

Ебалсы внук мисс Хадсон

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