Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
1709

Создатели российской вакцины от Covid-19 оценили её эффективность в 92%. Это выше оценки препарата от Pfizer и BioNTech Материал редакции

Американская и немецкая компания отчитались о более чем 90% эффективности своего препата.

32 комментария
В закладки

Эффективность первой вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%, сообщает центр имени Н. Ф. Гамалеи. В пресс-релизе говорится, что исследователи оценили эффективность среди более чем 16 тысяч добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ при этом включили 20 подтверждённых случаев заболевания, которые выявили в группе плацебо и группе, получившей вакцину.

Разработчики препарата утверждают, что они также наблюдали за более чем 10 тысячами вакцинированных волонтёров вне клинических испытаний. Эти исследования подтвердили эффективность вакцины на уровне более 90%. Создатели препарата утверждают, что у части волонтёров была слабость, повышенная температура, головная боль, но «непредвиденных нежелательных явлений» медики не выявили. Когда данные проверят независимые эксперты, их опубликуют в одном из ведущих мировых научных журналов, утверждает центр имени Н. Ф. Гамалеи.

Пресс-релиз выпустили через два дня после заявления американской Pfizer и немецкой BioNTech. Они оценили эффективность своего препарата в 90% и стали первыми компаниями, которые объявили о положительных результатах тестов на поздней стадии испытаний. Российский Минздрав в тот же день заявил, что эффективность российской вакцины также составляет более 90%.

#новости #covid19

Алексей Боржонов PLUS
+55 236
0
5
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 32, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 234043, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Nov 2020 14:02:27 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Руслан Астратов

24

"Эффективность первой вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%"

Давайте поможем Даше найти пиздоболов.

Ответить

Безопасный Паша

Руслан
0

Давай, где те 8% которые говорят, что она не эффективна?

Ответить

Руслан Астратов

Безопасный
7

Они не смогут тебе ответить, т.к. заразились и умерли.

Ответить

Безопасный Паша

Руслан
0

Ну тогда... Если никто не возражает, что она эффективна 100%, то тогда так и запишем...

Ответить

Руслан Астратов

Безопасный
4
Ответить

Darya Timofeeva

Руслан
0

Ищу 

Ответить

Безопасный Паша

7

А до этого 90% было, а сейчас 92%. Вакцина все лучше и лучше с каждым днём.

Ответить

Олимпийский историк

Безопасный
22

Настоялась

Ответить

Безопасный Паша

Олимпийский
4

Подождем ещё месяц и будет целых 146%.

Ответить

Достаточный чайник

Олимпийский
4
Ответить

Безопасный Паша

Достаточный
0

Правильно, вакцины должен Путин освещать. Чтоб лучше была.

Ответить

Elijah Garrison

Безопасный
0

Ну поправки же не сразу действовать начинаю, постепенно. 

Ответить

Danila Romanov

Безопасный
0

Ты школу не закончил? 92 больше 90

Российская вакцина от коронавируса COVID-19 показала более 90% эффективности, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Ответить

Безопасный Паша

Danila
0

Все правильно, с начало было 90, а теперь 92. Все лучше и лучше с каждым днём. Что не понятно?

Ответить

Временной Влад

12

В стране вдруг поняли (после вранья про боинг, крымнаш, повышений пенс. возрастов, изменений конституции и т.д.) что пиздеть в принципе можно и никто за пиздеж отвечать нигде и не перед кем не будет. Поэтому с каждым годом, месяцем, днём всё новые и новые представители не брезгуют пользоваться этим довольно простым приемом. 

Ответить

Alexandr Korzhenko

Временной
0

Не все, а только те которые кто придерживаются линии партии.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Временной
0

кстати вот реально да. есть ощущение что можно пиздеть все что хочешь. интересно из-за чего сложилась такая ситуация
с вакциной же реально пиздеж

Ответить

Джон Кроули

7

Ну это они просто скромные, там эффективность вакцины минимум 146%.

Ответить

Богдан Пухальский

2

Они ж примерно так это делают ?

- Тааак Ссанныч, сколько там у немцев процентов того говна?
- 90 проц, шеф.
- Заебашь нашей 92, чтоб уссались от зависти.

Ответить

Верующий череп

1

В день +1% эффективности это ноу-хау от российской иммунологии. Это сколько к Новому Году будет? 

Ответить

Боевой Женя

Верующий
0

146% как раз набежит.

Ответить

White

0

Что бы они ни говорили, поверить в правдивость этого сложно. Уж очень подозрительное заявление сразу же после информации от Pfizer

Ответить

Andris k.andris

White
–3

Подозрительность может развеять только личный опыт

Ответить

Верующий череп

Andris
3

Ну нах ее таким способом развеивать, пусть остается неразвеянной. 

Ответить

ouxen

Верующий
0

довольно прагматичный подход

Ответить

Верующий череп

ouxen
0

лучше быть живым прагматиком

Ответить

Andris k.andris

Верующий
0

Ссыкотно конечно.
А вот шпалить без разбору - это без всякого риска

Ответить

Глупый кран

0

Чего мелочиться? 102% — вот эффективность российской вакцины!

Ответить

Maxim Semenov

0

Кстати, еще излечивает рак и спид

Ответить

Чистый диод

0

Ждём

Когда данные проверят независимые эксперты, их опубликуют в одном из ведущих мировых научных журналов, утверждает центр имени Н. Ф. Гамалеи.

Ответить

Andris k.andris

Чистый
0

Да тут "эксперды" уже оценили

Ответить

КтоКакБог

0

Эффективность российской вакцины оценивал ЦИК РФ под председательством  Э.Памфиловой

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Армению вылетели первые восемь самолётов с российскими миротворцами
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
218
Новости
Солдата-срочника, убившего сослуживцев под Воронежем, задержали
Он расстрелял нескольких человек, после чего скрылся.
201
Технологии
Первые MacBook на ARM и процессор M1 для компьютеров: что Apple показала на последней презентации в году
Главные анонсы с мероприятия о Mac — и, конечно же, цены.
480
Популярное за три дня
Истории
Между совестью и приказом: как в 1942 году немецкие подводники «забыли» о войне и спасали англичан с потопленного судна
Порыв моряков не оценило не только командование, но и сам противник: субмарину со спасёнными только чудом не разбомбили американцы.
40
Животные
2
Животные
3
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Jason Bourne

Новым главой «РусГидро» станет…

Andris k.andris

Создатели российской вакцины от…

Федор Никитин

Владельцы телеграм-каналов…

КтоКакБог

Создатели российской вакцины от…

бутенопый глазенап

В лесах Тамбовской области в…

Jason Bourne

Создатели российской вакцины от…

Илья Гераськин

Запись в подсайте Twitter

Eugene Gultyaev

Первые MacBook на ARM и…

КтоКакБог

Запись в подсайте Telegram

Космический кот

Создатели российской вакцины от…

Vladislav Donets

Первые MacBook на ARM и…

Ivan Rybkin

Есть и хорошие новости

Alex Kostin

В Госдуме предложили закрепить…

Евгений Мартынов

В лесах Тамбовской области в…

Alex Kostin

В Госдуме предложили закрепить…

Lenny Bistard

В лесах Тамбовской области в…

Zoibana

Первые MacBook на ARM и…

Аркадий Тучков

Какие животные проспят всю зиму?
null