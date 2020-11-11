Создатели российской вакцины от Covid-19 оценили её эффективность в 92%. Это выше оценки препарата от Pfizer и BioNTech Материал редакции
Американская и немецкая компания отчитались о более чем 90% эффективности своего препата.
Эффективность первой вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%, сообщает центр имени Н. Ф. Гамалеи. В пресс-релизе говорится, что исследователи оценили эффективность среди более чем 16 тысяч добровольцев через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо. В статистический анализ при этом включили 20 подтверждённых случаев заболевания, которые выявили в группе плацебо и группе, получившей вакцину.
Разработчики препарата утверждают, что они также наблюдали за более чем 10 тысячами вакцинированных волонтёров вне клинических испытаний. Эти исследования подтвердили эффективность вакцины на уровне более 90%. Создатели препарата утверждают, что у части волонтёров была слабость, повышенная температура, головная боль, но «непредвиденных нежелательных явлений» медики не выявили. Когда данные проверят независимые эксперты, их опубликуют в одном из ведущих мировых научных журналов, утверждает центр имени Н. Ф. Гамалеи.
Пресс-релиз выпустили через два дня после заявления американской Pfizer и немецкой BioNTech. Они оценили эффективность своего препарата в 90% и стали первыми компаниями, которые объявили о положительных результатах тестов на поздней стадии испытаний. Российский Минздрав в тот же день заявил, что эффективность российской вакцины также составляет более 90%.
"Эффективность первой вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%"
Давайте поможем Даше найти пиздоболов.
Давай, где те 8% которые говорят, что она не эффективна?
Они не смогут тебе ответить, т.к. заразились и умерли.
Ну тогда... Если никто не возражает, что она эффективна 100%, то тогда так и запишем...
Олимпийский историк
Настоялась
Достаточный чайник
Ты школу не закончил? 92 больше 90
Российская вакцина от коронавируса COVID-19 показала более 90% эффективности, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Безопасный Паша
Все правильно, с начало было 90, а теперь 92. Все лучше и лучше с каждым днём. Что не понятно?
В стране вдруг поняли (после вранья про боинг, крымнаш, повышений пенс. возрастов, изменений конституции и т.д.) что пиздеть в принципе можно и никто за пиздеж отвечать нигде и не перед кем не будет. Поэтому с каждым годом, месяцем, днём всё новые и новые представители не брезгуют пользоваться этим довольно простым приемом.
Не все, а только те которые кто придерживаются линии партии.
кстати вот реально да. есть ощущение что можно пиздеть все что хочешь. интересно из-за чего сложилась такая ситуация
с вакциной же реально пиздеж
Они ж примерно так это делают ?
- Тааак Ссанныч, сколько там у немцев процентов того говна?
- 90 проц, шеф.
- Заебашь нашей 92, чтоб уссались от зависти.
Что бы они ни говорили, поверить в правдивость этого сложно. Уж очень подозрительное заявление сразу же после информации от Pfizer
Подозрительность может развеять только личный опыт
Верующий череп
Ну нах ее таким способом развеивать, пусть остается неразвеянной.
Ссыкотно конечно.
А вот шпалить без разбору - это без всякого риска
Эффективность российской вакцины оценивал ЦИК РФ под председательством Э.Памфиловой