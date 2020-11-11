Он считает, что такие системы должны быть «живучими» даже при ядерном ударе.

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Президент заявил, что от «живучести» систем управления ядерными силами и их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях зависит «очень многое». Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По мнению Путина, «на месте стоять нельзя», несмотря на «современные и передовые» вооружённые силы РФ. Он считает необходимым продолжить разработку систем управления стратегическими ядерными силами.

Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра. Владимир Путин

Путин рассказал, что Минобороны почти построило новый пункт управления. «Его запас прочности будет исключительно высоким», — уточнил президент. Он рассказал, что нынешние пункты позволяют в режиме реального времени получать данные об обстановке, оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения. Но их нужно улучшать.

Путин заявил, что всё оборудование систем управления ядерными силами «и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова».

Первое – надо серьёзно работать над повышением живучести систем управления. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаём себе в этом отчёт и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причём это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара. Владимир Путин

По состоянию на 1 сентября 2018 года в составе стратегических ядерных сил РФ находилось 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия: ракеты, подлодки и самолёты. Они были оснащены 1420 ядерными боезарядами.

Система предупреждения о ракетном нападении

По неподтверждённой информации, ещё в СССР создали систему автоматического управления ответным ядерным ударом. Она предназначена на случай уничтожения линий связи или потери всех командующих — в воздух поднимается ракета, которая «отдаёт» на пункты управления приказы о запуске ядерного оружия.

В разговоре с «Комсомольской правдой» в 2011 году командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявлял, что «Периметр» тогда оставался на боевом дежурстве. «И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет», — уточнял он.