Путин объявил о создании пункта управления ядерными силами с «практически абсолютной защитой» Материал редакции
Он считает, что такие системы должны быть «живучими» даже при ядерном ударе.
Президент заявил, что от «живучести» систем управления ядерными силами и их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях зависит «очень многое». Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
По мнению Путина, «на месте стоять нельзя», несмотря на «современные и передовые» вооружённые силы РФ. Он считает необходимым продолжить разработку систем управления стратегическими ядерными силами.
Путин рассказал, что Минобороны почти построило новый пункт управления. «Его запас прочности будет исключительно высоким», — уточнил президент. Он рассказал, что нынешние пункты позволяют в режиме реального времени получать данные об обстановке, оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения. Но их нужно улучшать.
Путин заявил, что всё оборудование систем управления ядерными силами «и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова».
По состоянию на 1 сентября 2018 года в составе стратегических ядерных сил РФ находилось 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия: ракеты, подлодки и самолёты. Они были оснащены 1420 ядерными боезарядами.
По неподтверждённой информации, ещё в СССР создали систему автоматического управления ответным ядерным ударом. Она предназначена на случай уничтожения линий связи или потери всех командующих — в воздух поднимается ракета, которая «отдаёт» на пункты управления приказы о запуске ядерного оружия.
В разговоре с «Комсомольской правдой» в 2011 году командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявлял, что «Периметр» тогда оставался на боевом дежурстве. «И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет», — уточнял он.
Путин сообщил о создании пункта управления ядерными силами
Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.
Я, ожидающий 19 ноября свою предоплаченную PS5:
Твою ps5 таможня отберёт. А то вдруг там бомба какая-нибудь.
1С говорит, что моя ps5 уже на складе в магазине. Таможня проглядела
Зря ты это сказал...
Злой ты какой-то. Бери лучше пример с норвежских сородичей
Интенсивный бинокль
За сколько брал?
Таможенники открыли, врубили - ваще бомба!
Его риторика не меняется никогда, страна в серости и коррупции, людей негде класть, просто полнейший беспредел во всех структурах, исполнительных и судебных, а он как обычно продает войну. Если глава государства продает войну, чтобы его народ умирал от экстаза на парадах и гимнах, то в таком месте не может быть хорошего будущео
Деда в детстве отпиздили в питерской подворотне. До сих пор забыть не может. Что ж вы хотите. Такой человек зациклен на том, чтоб не отпиздили снова.
Знаешь, мне в последнее время кажется, что все ещё печальнее - он не просто продает, он искренне верит, что кругом враги. Это же поколение пенсионеров, которые ничего про теорию игр не слышали и считают, что либо ты, либо тебя.
Дед, ты президент, а не военный.
Запарил уже бабло и внимание не туда направлять.
Всех силовиков надо ссаными тряпками гнать от президентства
Ну справедливости ради Президент РФ является верховным главнокомандующим
Ну справедливости ради, командовать нечем. Большинство срочников ненавидит год службы, а офицеры сидят на зарплате. Есть всякие "Группы Вагнера", но там даже ресторатор справляется, пока дед на операции по ботоксу.
Сука
Никто:
Путин: ЗАВТРА МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНЫЙ УДАР!
У нас вертолет сбили, вы языки в жопу засунули. Какой на *** "пункт управления ядерными силами"?
Совсем дедушка Вова поехал головой..
Заканчивай с груповухой уже. Выбери постоянного партнера
Боже мой, боже. он живет в другом мире. совсем другом мире. все вокруг враги. это пиздец
а херли деду, сидит себе в бункере, у него короны нет, у него обвала доходов нет. Он о своём думает.
Путин сообщил о создании пункта управления ядерными силами с «практически абсолютной защитой»
Я так понимаю Путин себе новый более защищенный бункер строит?
Боевой Женя
Небось так глубоко сидит, что выходит в Австралии погулять иногда.
Боевой Женя
Австралия раньше была частью Крыма, но Колумб на ледоколе отрезал её и попытался спрятать.
Кто дал мужчинам право думать, что они были рождены для чего-то кроме того, чтобы умереть на войне за свою родину?!
в воздух поднимается ракета, которая «отдаёт» на пункты управления приказы о запуске ядерного оружия.
Можно получить самое оглушительное баг-баунти в случае удачного пентеста
Пыня со своими прихвостнями будет забуриваться всё глубже под землю, пока мы не потеряем с ними всякую связь.
А через 20 лет из-под земли полезут уродцы как в "Спуске" и "У холмов есть глаза"
Минобороны почти построило новый пункт управления. «Его запас прочности будет исключительно высоким», — уточнил президент.
Хотел бы я побывать на таком объекте.
Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра...а так же послепослезавтра и послепослепослезавтра...и еще послепослепослепослепослезавтра.
Дальше можно не думать
Вот во Власихе, с 1960 по, примерно до 2010 (теперь - Одинцово-10) был /есть (?) центральный узел связи РВСН.
Даже когда его строили, уже известно было, что его место продал полковник Пеньковский на Запад.
Судя по толщине перекрытий этажей по 2-3 метра, три этажа вглубь, он вряд ли выдержал бы удар свыше 50 кт.
Сейчас точности выше, головки по 500-1000 кт.
Это сколько метров скалы вглубь нужно, чтобы быть уверенным в выживаемости?
Там, на Урале?...
"Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.
Владимир Путин"
Про ядерный паритет он, видимо, не слышал ни разу. Всё бредит ядерной войной.
Дед так часто несёт лютую херню о ядерных конфликтах, что невольно задаёшься логичным вопросом:
- Он боится ядерной войны или же хочет её приблизить?
Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра
А после-послезавтра? А после-после-послезавтра?
Работает на лехторат так сказатб, продает повесточку подпивковичам, которые автомат в жизни не держали, зато с дивана "ряяяяя, рассия всем даст пасасатб армия вперде1!1!!!1"