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Артём Мазанов
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Путин объявил о создании пункта управления ядерными силами с «практически абсолютной защитой» Материал редакции

Он считает, что такие системы должны быть «живучими» даже при ядерном ударе.

69 комментариев
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Президент заявил, что от «живучести» систем управления ядерными силами и их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях зависит «очень многое». Об этом он рассказал на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По мнению Путина, «на месте стоять нельзя», несмотря на «современные и передовые» вооружённые силы РФ. Он считает необходимым продолжить разработку систем управления стратегическими ядерными силами.

Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.

Владимир Путин

Путин рассказал, что Минобороны почти построило новый пункт управления. «Его запас прочности будет исключительно высоким», — уточнил президент. Он рассказал, что нынешние пункты позволяют в режиме реального времени получать данные об обстановке, оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения. Но их нужно улучшать.

Путин заявил, что всё оборудование систем управления ядерными силами «и впредь были современными, простыми и надёжными, как автомат Калашникова».

Первое – надо серьёзно работать над повышением живучести систем управления. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаём себе в этом отчёт и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причём это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара.

Владимир Путин

По состоянию на 1 сентября 2018 года в составе стратегических ядерных сил РФ находилось 517 развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия: ракеты, подлодки и самолёты. Они были оснащены 1420 ядерными боезарядами.

Система предупреждения о ракетном нападении

По неподтверждённой информации, ещё в СССР создали систему автоматического управления ответным ядерным ударом. Она предназначена на случай уничтожения линий связи или потери всех командующих — в воздух поднимается ракета, которая «отдаёт» на пункты управления приказы о запуске ядерного оружия.

В разговоре с «Комсомольской правдой» в 2011 году командующий РВСН генерал Сергей Каракаев заявлял, что «Периметр» тогда оставался на боевом дежурстве. «И когда возникнет необходимость в ответном ударе, когда нет возможности довести до какой-то части пусковых установок сигнал, эта команда может прийти от этих ракет», — уточнял он.

#новости #путин #армия

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69 комментариев
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GoodSanta

48

Путин сообщил о создании пункта управления ядерными силами

Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.

Я, ожидающий 19 ноября свою предоплаченную PS5:

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Безопасный Паша

GoodSanta
0

Твою ps5 таможня отберёт. А то вдруг там бомба какая-нибудь.

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GoodSanta

Безопасный
3

1С говорит, что моя ps5 уже на складе в магазине. Таможня проглядела

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KSA

GoodSanta
1

В бухучет по сетке резаться будешь?

Ответить

Безопасный Паша

GoodSanta
0

Зря ты это сказал...

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GoodSanta

Безопасный
0

Злой ты какой-то. Бери лучше пример с норвежских сородичей

Ответить

Безопасный Паша

GoodSan…
0

Я раньше почему злой был? Да потому, что у меня ...

Ответить

KSA

Безопас…
0

... простой советский ...

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Интенсивный бинокль

GoodSanta
0

За сколько брал?

Ответить

GoodSanta

Интенсивный
0

Взял дисковую за 46к.

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Константин Курасов

Безопасный
0

Таможенники открыли, врубили - ваще бомба!

Ответить

Ваша Закладко

Константин
0

и пушка

Ответить

Виктор Запруднов

GoodSanta
0

Бля я киберпанк заебался ждать

Ответить

Ник Хартман

25

Его риторика не меняется никогда, страна в серости и коррупции, людей негде класть, просто полнейший беспредел во всех структурах, исполнительных и судебных, а он как обычно продает войну. Если глава государства продает войну, чтобы его народ умирал от экстаза на парадах и гимнах, то в таком месте не может быть хорошего будущео

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Просто Тимуррр

Ник
4

Деда в детстве отпиздили в питерской подворотне. До сих пор забыть не может. Что ж вы хотите. Такой человек зациклен на том, чтоб не отпиздили снова.

Ответить

KSA

Просто
0

В детстве никакого питера не существовало, наймит запада!

Ответить

Dra

Ник
0

Настолько хорошо сказано, что аж заскринил.

Ответить

kotova lidiya

Ник
0

Знаешь, мне в последнее время кажется, что все ещё печальнее - он не просто продает, он искренне верит, что кругом враги. Это же поколение пенсионеров, которые ничего про теорию игр не слышали и считают, что либо ты, либо тебя.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

17

Дед, ты президент, а не военный.
Запарил уже бабло и внимание не туда направлять.

Ответить

Abram Dikoy

НечеловеческаяЛ…
10

Всех силовиков надо ссаными тряпками гнать от президентства 

Ответить

Михаил Зеленин

НечеловеческаяЛ…
7

Ну справедливости ради Президент РФ является верховным главнокомандующим 

Ответить

Dmitry Sursin

Михаил
1

Ну справедливости ради, командовать нечем. Большинство срочников ненавидит год службы, а офицеры сидят на зарплате. Есть всякие "Группы Вагнера", но там даже ресторатор справляется, пока дед на операции по ботоксу.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Михаил
0

зря

Ответить

Рыжий якорь

16

системы должны быть «живучими» даже при ядерном ударе.

 Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.

Судя по настрою у России только одно будущее и это Fallout.

Ответить

Max Diviani

Рыжий
1

https://www.youtube.com/watch?v=6l6vqPUM_FE

Ответить

Чистый Илья

13

пошел нахуй, вместо чего-нибудь для людей он завтра и послезавтра собрался думать о ядерном оружии, мудозвон

Ответить

Александр Добриневский

Чистый
0

Ооооо либераху порвало
(сорян, неудержалси)

Ответить

Подробный крюк

13

Силовик - это форма ментальной инвалидности.

Ответить

Верный глобус

7

как же ты сука заебал со своей войной

Ответить

Alexander Petcoglo

6

Сука

Никто:
Путин: ЗАВТРА МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНЫЙ УДАР!

Ответить

КтоКакБог

Alexander
0

Только если в Кремле окончательно запутаются в двойниках и один Путин пульнет по другому Путину ядерной ракетой. И скажет "Ну, вот. Я же говорил"

Ответить

Bkmz Иванов

3

У нас вертолет сбили, вы языки в жопу засунули. Какой на *** "пункт управления ядерными силами"?
Совсем дедушка Вова поехал головой..

Ответить

Аксёнтов

Bkmz
2

Дед вчера и так весь день эту тему обсуждал на всех совещаниях. Тебе 15 новостей мало было? Нужно 16-ую? 

Ответить

Bkmz Иванов

Аксёнтов
0

Меня вчера не было

Ответить

Alex Alen

Аксёнтов
0

значит пусть занимается короной и обнищанием населения, когда не будет короны и обнищания населения МОЖЕТ БЫТЬ мы подумаем о ядерном щите (скорее всего нет). 

Ответить

Dmitri

Bkmz
0

Заебали вы своим вертолётом уже.

Ответить

Bkmz Иванов

Dmitri
3

Заканчивай с груповухой уже. Выбери постоянного партнера

Ответить

Dmitri

Bkmz
0

Сложный прикол.

Ответить

Bkmz Иванов

Dmitri
1

Да

Ответить

Lee

5

Боже мой, боже. он живет в другом мире. совсем другом мире. все вокруг враги. это пиздец

Ответить

aliftin

5

У деда в бункере крыша течёт. 

Ответить

Alex Alen

4

а херли деду, сидит себе в бункере, у него короны нет, у него обвала доходов нет. Он о своём думает. 

Ответить

Михаил Зеленин

2

Путин сообщил о создании пункта управления ядерными силами с «практически абсолютной защитой»

Я так понимаю Путин себе новый более защищенный бункер строит? 

Ответить

Боевой Женя

Михаил
1

Небось так глубоко сидит, что выходит в Австралии погулять иногда.

Ответить

KSA

Боевой
0

А ты знаешь, что Австралия это тоже остров и туда уже начали строить мост?

Ответить

Andris k.andris

KSA
0

И будет он называться "Австралиянаша"

Ответить

Боевой Женя

KSA
0

Австралия раньше была частью Крыма, но Колумб на ледоколе отрезал её и попытался спрятать.

Ответить

Вова А.

2
Ответить

Чистый диод

1

Парад пацифистов в комментах 

Ответить

Мария Казакова

Чистый
0

Кто дал мужчинам право думать, что они были рождены для чего-то кроме того, чтобы умереть на войне за свою родину?!

Ответить

KSA

1

 в воздух поднимается ракета, которая «отдаёт» на пункты управления приказы о запуске ядерного оружия.

Можно получить самое оглушительное баг-баунти в случае удачного пентеста

Ответить

alexferman

0

Пыня со своими прихвостнями будет забуриваться всё глубже под землю, пока мы не потеряем с ними всякую связь.

Ответить

alexferman

alexferman
1

А через 20 лет из-под земли полезут уродцы как в "Спуске" и "У холмов есть глаза"

Ответить

Dmitri

0

Минобороны почти построило новый пункт управления. «Его запас прочности будет исключительно высоким», — уточнил президент.

Хотел бы я побывать на таком объекте.

Ответить

Alexander Petcoglo

Dmitri
0
Bunkers in Albania
The concrete bunkers of Albania are a ubiquitous sight in the country, with an average of 5.7…
en.wikipedia.org
Ответить

Dmitri

Alexander
1

На действующем.

Ответить

Борис Васильев

Dmitri
0

Я почти на таком служил, Власиха. См. Ниже.

Ответить

Безопасный Паша

0

О опять бюджет распилят? Или к ядерной войне готовимся? Или сразу оба варианта?

Ответить

Подозрительный Кот

Безопасный
0

к ядерной зиме.

Ответить

Юрий Финогеев

0

ахулиард ахулиардов распилит снова. Итак самый богатый в мире

Ответить

Аксёнтов

0

Вперед в светлое бу

Ответить

КтоКакБог

0

Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра...а так же послепослезавтра и послепослепослезавтра...и еще послепослепослепослепослезавтра.
Дальше можно не думать

Ответить

Константин Курасов

0

Апгрейд Dead hand штоле?

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

0

Главное тестируйте не на проде

Ответить

Lex Provocante

0

Готовится к президентству Бидена

Ответить

Борис Васильев

0

Вот во Власихе, с 1960 по, примерно до 2010 (теперь - Одинцово-10) был /есть (?) центральный узел связи РВСН.
Даже когда его строили, уже известно было, что его место продал полковник Пеньковский на Запад.

Судя по толщине перекрытий этажей по 2-3 метра, три этажа вглубь, он вряд ли выдержал бы удар свыше 50 кт.
Сейчас точности выше, головки по 500-1000 кт.
Это сколько метров скалы вглубь нужно, чтобы быть уверенным в выживаемости?
Там, на Урале?...

Ответить

Очевидный ящик

0

А чем комментаторы-то недовольны?

Ответить

Руслан Астратов

0

"Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра.

Владимир Путин" 

Про ядерный паритет он, видимо, не слышал ни разу. Всё бредит ядерной войной. 

Дед так часто несёт лютую херню о ядерных конфликтах, что невольно задаёшься логичным вопросом: 

- Он боится ядерной войны или же хочет её приблизить? 

Ответить

Александр Добриневский

–1

Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра

А после-послезавтра? А после-после-послезавтра?
Работает на лехторат так сказатб, продает повесточку подпивковичам, которые автомат в жизни не держали, зато с дивана "ряяяяя, рассия всем даст пасасатб армия вперде1!1!!!1" 

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