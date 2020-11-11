Законопроект внесли перед новым карантином в стране, когда проводить протесты запрещено.

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В поправке в венгерскую Конституцию сказано, что усыновление разрешено только супружеским парам, при этом «мать — женщина, отец — мужчина». Одиноким людям процедуру разрешат только после специального согласия министра, отвечающего за семейные дела.

Би-би-си пишет, что однополые браки в Венгрии запрещены, однако усыновление однополыми партнёрами возможно, если заявление подаёт один из них самостоятельно. Reuters указывает, что предложение в парламент направила правящая партия «Венгерский гражданский союз» поздно вечером во 10 ноября, за несколько часов до того как в стране начался новый локдаун: с 20:00 до 05:00 действует комендантский час, запрещены все виды собраний, также ограничена работа магазинов и ресторанов. Правозащитная организация Háttér Society в разговоре с Reuters заявила, что «время выбрано не случайно», поскольку протесты в стране запрещены.

В законопроекте утверждается, что Венгрия защищает права детей на «гендерную идентичность» и обеспечивает образование «в соответствии с ценностями, основанными на идентичности и христианской культуре».