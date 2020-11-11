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Алексей Боржонов
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Правительство Венгрии предложило поправку в Конституцию, запрещающую однополым парам усыновление Материал редакции

Законопроект внесли перед новым карантином в стране, когда проводить протесты запрещено.

10 комментариев
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В поправке в венгерскую Конституцию сказано, что усыновление разрешено только супружеским парам, при этом «мать — женщина, отец — мужчина». Одиноким людям процедуру разрешат только после специального согласия министра, отвечающего за семейные дела.

Би-би-си пишет, что однополые браки в Венгрии запрещены, однако усыновление однополыми партнёрами возможно, если заявление подаёт один из них самостоятельно. Reuters указывает, что предложение в парламент направила правящая партия «Венгерский гражданский союз» поздно вечером во 10 ноября, за несколько часов до того как в стране начался новый локдаун: с 20:00 до 05:00 действует комендантский час, запрещены все виды собраний, также ограничена работа магазинов и ресторанов. Правозащитная организация Háttér Society в разговоре с Reuters заявила, что «время выбрано не случайно», поскольку протесты в стране запрещены.

В законопроекте утверждается, что Венгрия защищает права детей на «гендерную идентичность» и обеспечивает образование «в соответствии с ценностями, основанными на идентичности и христианской культуре».

Как пишет Bloomberg, премьер-министр Венгрии и глава партии «Венгерский гражданский союз» Виктор Орбан на протяжении десяти лет борется с Евросоюзом из-за «либеральных нападок на христианские ценности Венгрии». В октябре он заявлял, что венгры толерантны к гомосексуализму, однако роль детей в обществе остаётся «красной чертой, которую нельзя переступать», отмечает агентство.

#новости #венгрия #законы

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10 комментариев
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Подходящий кран

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В Венгрии, очевидно, других проблем нет, кроме как гомосеков ущемлять.

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Принятый клуб

Подходящий
0

Надо им немного беженцев-радикальных мусульман отсыпать из Франции или Германии

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Объективный клуб

Подходящий
0

Ты когда стейк ешь, ты либо вилкой его тыкаешь, либо ножом по нему елозишь?

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Подходящий кран

Объективный
0

Я стейки не ем, я ем дешёвые котлетки...
И колбасу типа докторской.

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Dmitri

1

Вот дикари!

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CHEERS, RASA!

1

красава венгры их, пидоров этих

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alexferman

1

Одобряю

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Магнитный файл

alexferman
0

Это только пока ты на маленьких мальчиков не перешел

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Безопасный Паша

0

Законопроект внесли перед новым карантином в стране, когда проводить протесты запрещено.

Молодцы! Учатся у "лучших".

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kotova lidiya

0

Блин, ну куда венгры-то смотрят, невооружённым взглядом же видно, что Орбан - самый лютый пидорас в стране.

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