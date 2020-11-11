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Артём Мазанов
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Росреестр рассекретил недвижимость сыновей экс-генпрокурора Чайки, известных как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 Материал редакции

Сведения засекретили в 2016 году после расследования Навального.

12 комментариев
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Росреестр изменил сведения о недвижимости Артёма и Игоря Чайки после того, как их отец Юрий Чайка покинул пост генпрокурора. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

По данным журналистов, Игорь Чайка владеет двумя таунхаусами и землёй в посёлке Горки-8, а также участком площадью 60 соток в посёлке Успенское. Артём Чайка владеет домом в Успенском площадью больше 1950 квадратных метров и участком площадью 43 сотки. Кроме того, им обоим принадлежат хозяйственные постройки. С 2016 года владельцами этой недвижимости значились ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, затем их заменили на «частное лицо» и «Российская Федерация».

Несколько объектов, связанных с семьей Чайки, всё ещё остаются засекреченными: «Российская Федерация» владеет двумя квартирами в Красногорске, которые принадлежали Игорю Чайке в 2008-2019 годах. Собеседник «Открытых медиа» уточнил, что по техническим причинам рассекречиваются только актуальные данные о собственниках.

Росреестр заменил имена Игоря и Артема Чайки после расследования Алексея Навального, выпущенного в 2015 году. Основатель ФБК заявлял, что Игорь Чайка может быть причастен к рейдерскому захвату бизнеса.

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#новости #чайка

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12 комментариев
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Ze Katze

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Удивительно. Владельцем может быть упавшая ручка на клавиатуру и всем похуй. 

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Православный Артем

Ze
3

А не та ли это ручка, которую кинул дед?

Ответить

Ze Katze

Православный
0

Дед китает только лохов и палки 

Ответить

Безопасный Паша

Ze
0

Какой-то пидарас по клаве прошёлся. Я ни на что не намекаю, но теперь ты знаешь кто это...

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Безопасный Паша

4

Тут новые имена для будущих детей Илона Маска подъехали:
известных как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

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common sense

1

выпущенного в 2015 году

За 5 лет даже 15 млн. просмотров нет. ¯\_(ツ)_/¯
Всем по*** ?

https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM

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Ваша Закладко

common
0

всё норм. часть аудитории перелили в недимона 

Ответить

common sense

Ваша
0

?

Ответить

KSA

common
–1

40 минут? Вы ебанулись? Лучше уж концерт Пугачевой посмотреть

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Зарегистрировался только что

1

"переправьте обратно"

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Чистый диод

0

Может продать собрались?

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Куколдиш Гамбино

0
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