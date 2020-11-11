Росреестр рассекретил недвижимость сыновей экс-генпрокурора Чайки, известных как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 Материал редакции
Сведения засекретили в 2016 году после расследования Навального.
Росреестр изменил сведения о недвижимости Артёма и Игоря Чайки после того, как их отец Юрий Чайка покинул пост генпрокурора. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
По данным журналистов, Игорь Чайка владеет двумя таунхаусами и землёй в посёлке Горки-8, а также участком площадью 60 соток в посёлке Успенское. Артём Чайка владеет домом в Успенском площадью больше 1950 квадратных метров и участком площадью 43 сотки. Кроме того, им обоим принадлежат хозяйственные постройки. С 2016 года владельцами этой недвижимости значились ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, затем их заменили на «частное лицо» и «Российская Федерация».
Несколько объектов, связанных с семьей Чайки, всё ещё остаются засекреченными: «Российская Федерация» владеет двумя квартирами в Красногорске, которые принадлежали Игорю Чайке в 2008-2019 годах. Собеседник «Открытых медиа» уточнил, что по техническим причинам рассекречиваются только актуальные данные о собственниках.
Росреестр заменил имена Игоря и Артема Чайки после расследования Алексея Навального, выпущенного в 2015 году. Основатель ФБК заявлял, что Игорь Чайка может быть причастен к рейдерскому захвату бизнеса.
Удивительно. Владельцем может быть упавшая ручка на клавиатуру и всем похуй.
Православный Артем
А не та ли это ручка, которую кинул дед?
Безопасный Паша
Какой-то пидарас по клаве прошёлся. Я ни на что не намекаю, но теперь ты знаешь кто это...
выпущенного в 2015 году
За 5 лет даже 15 млн. просмотров нет. ¯\_(ツ)_/¯
Всем по*** ?
всё норм. часть аудитории перелили в недимона