Военный суд арестовал солдата-срочника, убившего трёх сослуживцев под Воронежем Материал редакции
После убийства он сбежал с территории части, но через несколько часов его задержали.
Солдата-срочника Антона Макарова арестовали до 8 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воронежского гарнизонного военного суда. Защита просила заключить подозреваемого под домашний арест, но суд отказал.
Утром 9 ноября 20-летний Макаров в воинской части под Воронежем напал на сослуживцев, отобрал у одного из них пистолет и убил троих. Как стало известно в суде, во время нападения он прикрывался одним из солдат, после чего убил и его. Основной версией произошедшего считается нервный срыв военнослужащего, при этом источники ТАСС в Западном военном округе утверждают, что физического конфликта между Макаровым и убитыми не было.
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GoodSanta
Защита просила заключить подозреваемого под домашний арест, но суд отказал.
В статье не написано, но парень собирался после тройного убийства угнать автомобиль и уехать на нем в Орловскую область - в дом, где бабка его живет.
Если бы вышло - искали бы его намного дольше.
И вот такого человека могли бы под домашний арест посадить.
Лёша ЛюбимцевGoodSanta
Отпускать человека которому светит пожизненное? Отличнейший план, надёжный
GoodSantaЛёша
Ну строго говоря, это не план, а позиция адвокатов, так что тут ничего нового. Адвокат по долгу профессии заботится исключительно о благополучии клиента.
Сергей Абрамов
В этой ситуации жаль, что ни один солдат НАТО не погиб. Только френдли фаер каждый месяц.
Желтый клуб
@NATO Liberator Soldier уведомление
Быстрый Макс
тебе ебучку почистить, маня?
пепсиБыстрый
Сначала толкан. Армия же.
Магнитный файл
Да и хуй с ним бы уже.
пепси
военный суд
всегда кекал с этого названия