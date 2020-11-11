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Алексей Боржонов
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Военный суд арестовал солдата-срочника, убившего трёх сослуживцев под Воронежем Материал редакции

После убийства он сбежал с территории части, но через несколько часов его задержали.

Солдата-срочника Антона Макарова арестовали до 8 января 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воронежского гарнизонного военного суда. Защита просила заключить подозреваемого под домашний арест, но суд отказал.

Утром 9 ноября 20-летний Макаров в воинской части под Воронежем напал на сослуживцев, отобрал у одного из них пистолет и убил троих. Как стало известно в суде, во время нападения он прикрывался одним из солдат, после чего убил и его. Основной версией произошедшего считается нервный срыв военнослужащего, при этом источники ТАСС в Западном военном округе утверждают, что физического конфликта между Макаровым и убитыми не было.

Стрельба в Воронеже: убившего троих сослуживцев…
Основной версией нападения считают «нервный срыв» военнослужащего. Бабушка солдата рассказала, что…
tjournal.ru

#новости #расстрелвворонеже

Алексей Боржонов PLUS
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9 комментариев
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GoodSanta

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Защита просила заключить подозреваемого под домашний арест, но суд отказал.

В статье не написано, но парень собирался после тройного убийства угнать автомобиль и уехать на нем в Орловскую область - в дом, где бабка его живет.
Если бы вышло - искали бы его намного дольше.
И вот такого человека могли бы под домашний арест посадить.

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Лёша Любимцев

GoodSanta
5

Отпускать человека которому светит пожизненное? Отличнейший план, надёжный

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GoodSanta

Лёша
6

Ну строго говоря, это не план, а позиция адвокатов, так что тут ничего нового. Адвокат по долгу профессии заботится исключительно о благополучии клиента.

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Сергей Абрамов

1

В этой ситуации жаль, что ни один солдат НАТО не погиб. Только френдли фаер каждый месяц. 

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Желтый клуб

Сергей
4

@NATO Liberator Soldier уведомление

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Быстрый Макс

Сергей
0

тебе ебучку почистить, маня?

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пепси

Быстрый
3

Сначала толкан. Армия же.

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Магнитный файл

0

Да и хуй с ним бы уже.

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пепси

0

военный суд

всегда кекал с этого названия

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