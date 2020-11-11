Россия создаст в Судане базу для кораблей с ядерными установками Материал редакции
В 2017 году экс-президент Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США».
Правительство одобрило и направило на одобрение Владимиру Путину предложение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Создание российского пункта базирования согласовало руководство Судана. Документ предполагает, что Россия сможет разместить на пункте ВМФ четыре корабля, включая судна с ядерной энергетической установкой. На базе будет не более 300 российских военных. Землю для базы Судан предоставит безвозмездно. Соглашение планируется заключить на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды.
Россия сможет перевозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». В ответ российская сторона обязуется оказать Судану содействие в том числе в поисково-спасательных операциях, противовоздушной обороне и «противодиверсионном обеспечении», если власти этой страны попросят об этом.
Создание военной базы в 2017 году обсуждали президенты России и Судана Владимир Путин и Омар Башир. Глава Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США». Он сообщил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США, поэтому нужно обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.
В 2019 года в Судане произошёл военный переворот — Башира сверли с поста и арестовали. Он руководил Суданом с 1989 года, а с 1993 года являлся бессменным президентом страны, прийдя к власти после военного переворота. Россия признала новое руководство государства.
база-то наша. в Украине военный переворот был, где тоже была наша база. ситуацию сами знаете)
Да, Украина уже своим примером показала, что дружить, и разрешать России размещать на своей территории военные базы - гиблое дело.
По-моему для военных баз нужно выбирать страны постабильнее Судана, который только недавно на 2 части развалился и вообще
страны постабильнее не на помойке себя нашли и поддерживают цивилизацию в лице НАТО
размещают у себя чужие военные базы
не на помойке себя нашли
Так безопасно же
Это что-то из философии военно-политического куколдизма?
НАТО? Это тот альянс в котором вторую по силе военную группировку представляет Турция? Эта страна воюющая сразу в Сирии, Ливии ещё теперь в Армении? Нормально блять, тёплая компания.
В стране на букву "Б" можно построить. Очень спокойная страна.
Бутан?
Нет, попробуй угадать ещё раз.
Бангладеш?
Нет, ещё раз давай.
Байден
Белоруссь
Безопасный Паша
Почти, но что-то не так в этом слове.
Да норм, В Сирии вообще жопа и анархия была, и ничего.
У США вон база на Кубе, которая уже пол века смотрит на них как на говно и тоже норм.
Военная база она на то и военная.
а больницы в России?
Безопасный Паша
Прости, денег нет. В следующий раз как-нибудь.
Блин, а почему кот против? Американцы строят, китайцы строят, даже у тех же французов полно баз в Африке, деду-то чё нельзя? Этож блять не чей-то дед, это твой дед! Будь партиотом!
Безопасный Паша
Северная Корея тоже строит. Но меня это почему-то не радует...
на своей территории-то пусть что угодно построят
Безопасный Паша
А потом "подарки" по ближайшим странам отправлять будет...
единственный кто отправлял "подарки" является сейчас мировым полицаем
Тебя как котика ничего не радует, но еслит хочешь узнать что там в Судане забыла Россия то погугли ГЭС Хидасэ.
"Надо думать о будущем"
Не мое, если чо
Интересно, как быстро такую базу захватят террористы/пираты?
Насрать уже.
Готовлюсь к нищете и смерти до пенсии.
Принудительный парфюмер
Не о себе думай а о исторической перспективе России. Если свыкнешься с мыслю что ты (человек) никто, просто пыль, то станет легче.
Судан это там где пираты на катерах корабли грабят?
на этом наверное даже заработать можно будет, занимаясь конвоированием коммерческих кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив и аденский залив