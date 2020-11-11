В 2017 году экс-президент Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США».

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Правительство одобрило и направило на одобрение Владимиру Путину предложение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Создание российского пункта базирования согласовало руководство Судана. Документ предполагает, что Россия сможет разместить на пункте ВМФ четыре корабля, включая судна с ядерной энергетической установкой. На базе будет не более 300 российских военных. Землю для базы Судан предоставит безвозмездно. Соглашение планируется заключить на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды.

Предполагаемое место российской базы

Россия сможет перевозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». В ответ российская сторона обязуется оказать Судану содействие в том числе в поисково-спасательных операциях, противовоздушной обороне и «противодиверсионном обеспечении», если власти этой страны попросят об этом.

Создание военной базы в 2017 году обсуждали президенты России и Судана Владимир Путин и Омар Башир. Глава Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США». Он сообщил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США, поэтому нужно обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.

В 2019 года в Судане произошёл военный переворот — Башира сверли с поста и арестовали. Он руководил Суданом с 1989 года, а с 1993 года являлся бессменным президентом страны, прийдя к власти после военного переворота. Россия признала новое руководство государства.