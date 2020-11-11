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Артём Мазанов
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Россия создаст в Судане базу для кораблей с ядерными установками Материал редакции

В 2017 году экс-президент Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США».

60 комментариев
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Правительство одобрило и направило на одобрение Владимиру Путину предложение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Создание российского пункта базирования согласовало руководство Судана. Документ предполагает, что Россия сможет разместить на пункте ВМФ четыре корабля, включая судна с ядерной энергетической установкой. На базе будет не более 300 российских военных. Землю для базы Судан предоставит безвозмездно. Соглашение планируется заключить на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды.

Предполагаемое место российской базы

Россия сможет перевозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». В ответ российская сторона обязуется оказать Судану содействие в том числе в поисково-спасательных операциях, противовоздушной обороне и «противодиверсионном обеспечении», если власти этой страны попросят об этом.

Создание военной базы в 2017 году обсуждали президенты России и Судана Владимир Путин и Омар Башир. Глава Судана заявлял, что его страна нуждается в защите «от агрессивного действия США». Он сообщил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США, поэтому нужно обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.

В 2019 года в Судане произошёл военный переворот — Башира сверли с поста и арестовали. Он руководил Суданом с 1989 года, а с 1993 года являлся бессменным президентом страны, прийдя к власти после военного переворота. Россия признала новое руководство государства.

#новости #армия

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60 комментариев
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Рыжий якорь

18

 В 2019 года в Судане произошёл военный переворот

Надежный партнер, такому и ядерное оружие не страшно доверить на сохранение.

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ouxen

Рыжий
9

надежный, как суданские часы

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Ярослав

ouxen
0

часы суданного дня 

Ответить

Zakhar Zakharov

Рыжий
0

база-то наша. в Украине военный переворот был, где тоже была наша база. ситуацию сами знаете)

Ответить

Maxim Rebitsky

Zakhar
1

Да, Украина уже своим примером показала, что дружить, и разрешать России размещать на своей территории военные базы - гиблое дело.

Ответить

Сплошной звук

Zakhar
0

Хуясе я проспал

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alexferman

4

По-моему для военных баз нужно выбирать страны постабильнее Судана, который только недавно на 2 части развалился и вообще

Ответить

ouxen

alexferman
6

страны постабильнее не на помойке себя нашли и поддерживают цивилизацию в лице НАТО

Ответить

alexferman

ouxen
2

размещают у себя чужие военные базы

не на помойке себя нашли

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пепси

alexferman
0

Так безопасно же

Ответить

alexferman

пепси
2

Это что-то из философии военно-политического куколдизма?

Ответить

пепси

alexfer…
0

Прост по фактам

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onemanshow

ouxen
1

НАТО? Это тот альянс в котором вторую по силе военную группировку представляет Турция? Эта страна воюющая сразу в Сирии, Ливии ещё теперь в Армении? Нормально блять, тёплая компания.

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Безопасный Паша

alexferman
0

В стране на букву "Б" можно построить. Очень спокойная страна.

Ответить

alexferman

Безопасный
0

Бутан?

Ответить

Безопасный Паша

alexferman
0

Нет, попробуй угадать ещё раз.

Ответить

пепси

Безопасный
0

Бангладеш? 

Ответить

Безопасный Паша

пепси
0

Нет, ещё раз давай.

Ответить

Патриотический

Безопас…
0

Байден

Ответить

Безопасный Паша

Патриот…
0

Нет

Ответить

Патриотический

Безопас…
0

Боруссия

Ответить

пепси

Патриот…
1

Дортмунд

Ответить

Безопасный Паша

Патриот…
1

Почти

Ответить

пепси

Безопас…
0

Буркина-Фасо

Ответить

Безопасный Паша

пепси
0

Ну, что то знакомое. Но нет.

Ответить

пепси

Безопас…
0

Боливия?

Ответить

Безопасный Паша

пепси
0

Нет

Ответить

Закомплексованная Душа

Безопасный
0

Белоруссь

Ответить

Безопасный Паша

Закомплексованн…
0

Почти, но что-то не так в этом слове.

Ответить

Очевидный ящик

Безопасный
0

Да, окончания "ия" не хватает

Ответить

Abram Dikoy

alexferman
0

Берут что дают, выбирать не приходится

Ответить

Михаил Зеленин

alexferman
0

Да норм, В Сирии вообще жопа и анархия была, и ничего.
У США вон база на Кубе, которая уже пол века смотрит на них как на говно и тоже норм.

Военная база она на то и военная. 

Ответить

Андрей Рядькин

3

а больницы в России? 

Ответить

Безопасный Паша

Андрей
6

Прости, денег нет. В следующий раз как-нибудь.

Ответить

Андрей Рядькин

Безопасный
1

((((

Ответить

Безопасный Паша

2

Дед, остановись.

Ответить

onemanshow

Безопасный
4

Блин, а почему кот против? Американцы строят, китайцы строят, даже у тех же французов полно баз в Африке, деду-то чё нельзя? Этож блять не чей-то дед, это твой дед! Будь партиотом!

Ответить

Безопасный Паша

onemanshow
–2

Северная Корея тоже строит. Но меня это почему-то не радует...

Ответить

Zakhar Zakharov

Безопасный
0

на своей территории-то пусть что угодно построят

Ответить

Безопасный Паша

Zakhar
0

А потом "подарки" по ближайшим странам отправлять будет...

Ответить

Zakhar Zakharov

Безопас…
0

единственный кто отправлял "подарки" является сейчас мировым полицаем

Ответить

onemanshow

Безопасный
0

Тебя как котика ничего не радует, но еслит хочешь узнать что там в Судане забыла Россия то погугли ГЭС Хидасэ.

Ответить

Котик Ботик

onemanshow
0
Ответить

Andris k.andris

2

"Надо думать о будущем"
Не мое, если чо

Ответить

Безопасный Паша

Andris
0

Я уже готовлюсь к ядерной зиме.

Ответить

Владимир Филатов

0

Интересно, как быстро такую базу захватят террористы/пираты?

Ответить

Любовный микроскоп

Владимир
3

Военная база РФ VS Обезьяны с калашами

Ответить

Безопасный Паша

Владимир
1

А если она уже захвачена?

Ответить

Голый Макс

1

Почему бы и нет? Денег в стране дохуя, аж девать некуда, вон даже уж в Сирию заслали. Так что, вполне разумное и адекватное вложение.

Ответить

пепси

0

Блять, ну и смех

Ответить

ouxen

0

вот пидарасы, а

Ответить

bor_vn

0

Насрать уже. 
Готовлюсь к нищете и смерти до пенсии.

Ответить

Принудительный парфюмер

bor_vn
0

Не о себе думай а о исторической перспективе России. Если свыкнешься с мыслю что ты (человек) никто, просто пыль, то станет легче.

Ответить

Михаил Зеленин

0

А это зона ответственности какого флота? Индийскоокеанского? 

Ответить

Роман Андронов

0

Судан это там где пираты на катерах корабли грабят?

Ответить

Dmitri

Роман
0

Думаю, пираты будут не рады такому соседству. Это не коммерческие рейсы кошмарить.

Ответить

Михаил Зеленин

Dmitri
0

на этом наверное даже заработать можно будет, занимаясь конвоированием коммерческих кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив и аденский залив 

Ответить

Dmitri

Михаил
0

Вполне, кстати. Да и дело полезное.

Ответить

Михаил Зеленин

Роман
0

это Сомали

Ответить

Патриотический ГОСТ

–1

Ой, дурак...

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