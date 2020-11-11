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Алексей Боржонов
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий возраст молодёжи до 35 лет Материал редакции

Его авторы объясняют, что так молодые люди смогут дольше пользоваться господдержкой.

40 комментариев
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Законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов всех четырёх фракций, он опубликован на сайте нижней палаты. По действующему закону молодёжью считаются граждане от 14 до 30 лет, но этот возрастной порог предлагается повысить до 35 лет. Авторы законопроекта объясняют, что молодые люди, например, смогут дольше претендовать на получение грантов по результатам всероссийского конкурса молодёжных проектов.

В пояснительной записке отмечено, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему и называл «талантливую молодёжь» — «одним из самых сильных конкурентных преимуществ России». Авторы проекта указывают, что в большинстве регионов России приняты законы о молодёжной политике, однако нет «системообразующего подхода», из-за чего возникают трудности в работе органов государственной власти, молодёжных структур и организаций.

Законопроект на федеральном уровне определяет понятия «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения». Авторы проекта указывают, что его разработали «во исполнение поправок в Конституцию РФ».

#новости #законы

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40 комментариев
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Социологический файл

73

Ура, я снова молодёжь

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Романелло Кивогенс

Социологический
2

А я снова старпёр.

Ответить

Очевидный ящик

20

Его авторы считают, что так молодые люди смогут дольше пользоваться господдержкой

А она разве есть?

Ответить

Безопасный Паша

Очевидный
16

Да, есть. Акциями в Пятёрочке не пользуешься что ли?

Ответить

bor_vn

Безопасный
0

Так там наоборот для пенсионеров

Ответить

Голый Макс

21

Призывной возраст тоже увеличится?

Ответить

пепси

Голый
6

В Южной Корее с 18 до 35 ахах

БЕРУТ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ 

Ответить

Кузькин отец

Голый
5

Да. Же

Ответить

Michael Petrov

Голый
4

первая мысль была, что как раз для призыва увеличивают =))

Ответить

LuiQuao

3

В чем подвох?

Ответить

Рыжий якорь

LuiQuao
20

В статистике. Пенсионеров мало - молодежи много. 

Ответить

bor_vn

Рыжий
0

Над Китаем смеялись, что у них стареющее население из-за ограничений на детей.

А мы будем вечно молодыми, благодаря молодому и перспективному президенту!

Ответить

Кузькин отец

LuiQuao
4

Призывники же - это мододёжь

Ответить

Abram Dikoy

LuiQuao
0

Мне кажется под европейский стандарт просто подогнали

Ответить

Куколдиш Гамбино

8

Опа, я снова молод!

Ответить

colorless

Куколдиш
0

До конца молодости осталось 3... 2... 1...

Ответить

Безопасный Паша

8

Может повысить возраст молодежи до 100 лет? И пенсию выплачивать не придется.

Ответить

Andris k.andris

–22

"И это - правильно!"
Многие мужики до 40 лет с мамками живут, знаю таких среди знакомых.
Нихера не умеют, работать толком не хотят. А зачем напрягаться?
Только вот почему я, вкалывающий на заводе и платящий налоги, должен на эти налоги эту "молодежь" кормить и холить?

Ответить

Michael Petrov

Andris
14

запомни, ты никого не кормишь, ты нищета убогая, тебя содержат и дают видимость работы, что б не спислся совсем. бесполезен на 146%

Ответить

alexferman

Michael
0

Порвалсо

Ответить

Вячеслав Андреев

alexferman
–2

Этими словами пытались обьяснить таинство твоего зачатия?

Ответить

Вячеслав Андреев

Andris
5

Если ты вкалываешь на заводе то:
А) Беги
Б) на твои налоги скорее всего даже собаку не прокормить

Ответить

colorless

Вячеслав
0

заводы разные бывают
на высокоточных чпу неплохо платят, но если конечно это не госпомойка для лепки стульчаков

Ответить

пепси

Andris
0

Не плати. Изи.

Ответить

Mezzo Deesa

4

 В пояснительной записке отмечено, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему

Я И САМ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ МОЛОДЫМ И НИ РАЗУ НЕ БЫВШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Ответить

Безопасный Паша

3

Наконец-то! Пойду по барам и клубам тусить.

Ответить

Принудительный парфюмер

2

Через год я дед что ли.

Ответить

seems like

2
Ответить

Георгий Логутенко

0

Главное что бы снова к первой паре не заставили идти

Ответить

пепси

Георгий
4

так тут всем ко второй 

Ответить

Георгий Логутенко

пепси
2

Забыл, вторую прошли можем повторить

Ответить

пепси

Георгий
0

а чё по учениям задали?

Ответить

Георгий Логутенко

пепси
1

Все по классике

Ответить

пепси

Георгий
0

Бля, пакайфу

Ответить

Eugen T

Георгий
0

Внезапно прилетает астероид. Бадабум. Всем кранты. Из чудом уцелевшей шахты автоматически вылетает ядерная ракетка и делает финальный пуньк где-то посреди цунами ^_^

Ответить

Александр Starый

1
Ответить

Грустный микрофон

Александр
1

Starый

Меняй ник, ты теперь опять Youngный

Ответить

KSA

1

Госдума изобрела рецепт вечной молодости
Жить дольше не станут, но пенсию можно не платить

Ответить

Eduard Novikov

0

Вообще плюс в том, что поднимут возраст "молодой семьи", а это возможность получить ту же льготную ипотеку в большем количестве банков.

Ответить

Глупый кран

0

Россия, 2054 год. Галлограмма президента РФ В.В. Путин подписала указ, согласно которому молодыми людьми считаются граждане до 70 лет. 
Вместе с тем президент подписал указ, повышающий предпенсионный возраст с 85 до 95 лет

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