Госдума в первом чтении приняла законопроект, повышающий возраст молодёжи до 35 лет Материал редакции
Его авторы объясняют, что так молодые люди смогут дольше пользоваться господдержкой.
Законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов всех четырёх фракций, он опубликован на сайте нижней палаты. По действующему закону молодёжью считаются граждане от 14 до 30 лет, но этот возрастной порог предлагается повысить до 35 лет. Авторы законопроекта объясняют, что молодые люди, например, смогут дольше претендовать на получение грантов по результатам всероссийского конкурса молодёжных проектов.
В пояснительной записке отмечено, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему и называл «талантливую молодёжь» — «одним из самых сильных конкурентных преимуществ России». Авторы проекта указывают, что в большинстве регионов России приняты законы о молодёжной политике, однако нет «системообразующего подхода», из-за чего возникают трудности в работе органов государственной власти, молодёжных структур и организаций.
Законопроект на федеральном уровне определяет понятия «молодёжь», «молодая семья», «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения». Авторы проекта указывают, что его разработали «во исполнение поправок в Конституцию РФ».
Безопасный Паша
Да, есть. Акциями в Пятёрочке не пользуешься что ли?
В чем подвох?
Рыжий якорь
В статистике. Пенсионеров мало - молодежи много.
Опа, я снова молод!
"И это - правильно!"
Многие мужики до 40 лет с мамками живут, знаю таких среди знакомых.
Нихера не умеют, работать толком не хотят. А зачем напрягаться?
Только вот почему я, вкалывающий на заводе и платящий налоги, должен на эти налоги эту "молодежь" кормить и холить?
запомни, ты никого не кормишь, ты нищета убогая, тебя содержат и дают видимость работы, что б не спислся совсем. бесполезен на 146%
Порвалсо
Если ты вкалываешь на заводе то:
А) Беги
Б) на твои налоги скорее всего даже собаку не прокормить
В пояснительной записке отмечено, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на эту тему
Я И САМ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ МОЛОДЫМ И НИ РАЗУ НЕ БЫВШИМ ПРЕЗИДЕНТОМ
Главное что бы снова к первой паре не заставили идти
Забыл, вторую прошли можем повторить
Госдума изобрела рецепт вечной молодости
Жить дольше не станут, но пенсию можно не платить
Вообще плюс в том, что поднимут возраст "молодой семьи", а это возможность получить ту же льготную ипотеку в большем количестве банков.