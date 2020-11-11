Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление Сирии Материал редакции
В 2019 году на эти цели Россия выделяла миллиард рублей.
Россия выделила деньги на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом рассказал руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
Мизинцев не уточнил, когда именно Сирия получила деньги. Он также напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о перечислении Сирии добровольных взносов в 20 миллионов долларов на оказание продовольственной помощи в 2020–2021 годах.
Это не первый раз, когда Россия выделяет такую крупную сумму Сирии. В 2019 году структурам направили ООН около 17 миллионов долларов: оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам и восстановления системы образования. В 2019 году также стало известно, что Россия за четыре года вложит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, где с 2017 года находится постоянная военно-морская российская база.
Комментарий удален
Ну и зачем ты его называешь "Долбоебина", если не знаешь какой там профит и куда он там пойдет?
Любовный микроскоп
Потому что причем тут дети с раком
Все Россию хают, а она вон миллиарды странам на лево и на право расфигачивает!
- А с какой целью взимается плата?
- С целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком проваливался.
(ИИ+ЕП 12 стульев)
Перефразируя Илью и Женю, а с какой целью взымается плата с населения? А чтобы не особо Сирия восстанавливалась)
В ПИЗ#У, ПОКАЖИТЕ МНЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ВЕРИТ ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ГРАЖДАН. НЕ ВКЛЮЧАЯ РОДСТВЕННИКОВ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В ПИЗ#У, ПОКАЖИТЕ МНЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ВЕРИТ ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО США РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ГРАЖДАН. НЕ ВКЛЮЧАЯ РОДСТВЕННИКОВ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Почему новость вызывает такую волну баттхерта? Ведь понятно, что ресурсы Сирии теперь контроллируются российским бизнесом, который платит часть прибыли в виде налогов в бюджет РФ.
Да, большая часть денег оседает в карманах, но все равно этот миллиард окупиься за насколько лет, и будет пополнять бюджет ы дальнейшем.
Бюджет кого будет пополняться ротенберга?
Он платит налоги в Москве, поэтому если пополняется его бюджет, то и Москвы тоже.
С чего он платит налоги в мск? С денег поступающих на счета офшорных компаний?
Чтобы россияне не прислали слишком много денег! Тут жёстко нужно, миллиард - и баста! Ни копейкой больше! А россияне люди такие сердобольные, могли бы и два миллиарда смсками накидать. Как в советское время начали сдавать в Фонд Мира по три рубля - так до сих пор не могут остановиться.
Разве Воронеж уже восстановили, чтобы другим помогать?
Россия выделила более $1 млрд
российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина...
https://tass.ru/ekonomika/9972657
Ну ...
Обязательно создайте потом тему о том, а где бы Навальный взял деньги на повышение экономики (зп как спрашивают)
Сирия это же где-то под Воронежем?
Хорошо, что страна заботится о всех городах, а не только о столице
Бляять, как же заебали, мне кажется реально Путину в кайф дразнить людей, типа: смотрите, денюжки, деньжищаа, а вы нихуя не получите, дохните как крысы в переполненных больницах