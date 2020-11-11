Мизинцев не уточнил, когда именно Сирия получила деньги. Он также напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о перечислении Сирии добровольных взносов в 20 миллионов долларов на оказание продовольственной помощи в 2020–2021 годах.

Это не первый раз, когда Россия выделяет такую крупную сумму Сирии. В 2019 году структурам направили ООН около 17 миллионов долларов: оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам и восстановления системы образования. В 2019 году также стало известно, что Россия за четыре года вложит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, где с 2017 года находится постоянная военно-морская российская база.