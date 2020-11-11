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Артём Мазанов
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Россия выделила более миллиарда долларов на восстановление Сирии Материал редакции

В 2019 году на эти цели Россия выделяла миллиард рублей.

36 комментариев
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Россия выделила деньги на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом рассказал руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Мизинцев не уточнил, когда именно Сирия получила деньги. Он также напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о перечислении Сирии добровольных взносов в 20 миллионов долларов на оказание продовольственной помощи в 2020–2021 годах.

Это не первый раз, когда Россия выделяет такую крупную сумму Сирии. В 2019 году структурам направили ООН около 17 миллионов долларов: оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам и восстановления системы образования. В 2019 году также стало известно, что Россия за четыре года вложит 500 миллионов долларов на модернизацию сирийского порта Тартус, где с 2017 года находится постоянная военно-морская российская база.

#новости #сирия

Спасибо за наводку Кузькин отец
Артём Мазанов PLUS
+155 586
И это не новость ИА «Панорама»
3
12
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36 комментариев
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Кузькин отец

32

На лечение детей собирают смс-сками, а на Сирию сразу деньги нашлись?

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Комментарий удален

пепси

Любовный
1
Ответить

Любовный микроскоп

пепси
0

Слева же Рейган?

Ответить

пепси

Любовный
10

поебать кто слева, ведь главное, кто справа

Ответить

Любовный

пепси
0

справа серб

Ответить

Shlomo Goldenberg

Любовный
0

Да

Ответить

Сплошной звук

Любовный
1

Ну и зачем ты его называешь "Долбоебина", если не знаешь какой там профит и куда он там пойдет? 

Ответить

Любовный микроскоп

Сплошной
0

Потому что причем тут дети с раком

Ответить

Сплошной звук

Любовный
0

@Кузькин отец отвечай 

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Потому россияне могут и потерпеть.

Ответить

пепси

4

Потому что ебал вас всех в рот

Ответить

Максим Шпилёв

3

¯ \ _ (ツ) _ / ¯

Ответить

Shenmue

2

Все Россию хают, а она вон миллиарды странам на лево и на право расфигачивает! 

- А с какой целью взимается плата?
- С целью капитального ремонта Провала, чтоб не слишком проваливался.
(ИИ+ЕП 12 стульев)

Перефразируя Илью и Женю, а с какой целью взымается плата с населения? А чтобы не особо Сирия восстанавливалась)

Ответить

Фирменный Даниль

2

В ПИЗ, ПОКАЖИТЕ МНЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ВЕРИТ ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ГРАЖДАН. НЕ ВКЛЮЧАЯ РОДСТВЕННИКОВ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Ответить

Денис Лапин

Фирменный
–1

В ПИЗ, ПОКАЖИТЕ МНЕ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ ВЕРИТ ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО США РАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ГРАЖДАН. НЕ ВКЛЮЧАЯ РОДСТВЕННИКОВ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Ответить

Фирменный Даниль

Денис
0

ПРИПЛЕЛ, СКОТИНЯКА

Ответить

Фирменный Даниль

Денис
0

США ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ ЧАСТНЫЕ БУНКЕРЫ ЕДОЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИВАЛА, А В СССР МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ ЗА ДЖИНСЫ ОТДАВАЛИ. 

Ответить

Michael Shultz

–1

Почему новость вызывает такую волну баттхерта? Ведь понятно, что ресурсы Сирии теперь контроллируются российским бизнесом, который платит часть прибыли в виде налогов в бюджет РФ.
Да, большая часть денег оседает в карманах, но все равно этот миллиард окупиься за насколько лет, и будет пополнять бюджет ы дальнейшем.

Ответить

Inevitable

Michael
3

Бюджет кого будет пополняться ротенберга?

Ответить

Michael Shultz

Inevitable
–1

Он платит налоги в Москве, поэтому если пополняется его бюджет, то и Москвы тоже.

Ответить

Alexandr Korzhenko

Michael
1

С чего он платит налоги в мск? С денег поступающих на счета офшорных компаний?

Ответить

Подробный крюк

1

Чтобы россияне не прислали слишком много денег! Тут жёстко нужно, миллиард - и баста! Ни копейкой больше! А россияне люди такие сердобольные, могли бы и два миллиарда смсками накидать. Как в советское время начали сдавать в Фонд Мира по три рубля - так до сих пор не могут остановиться.

Ответить

Фирменный Даниль

1

Просто денег нет. 

Ответить

Руслан Астратов

0

Разве Воронеж уже восстановили, чтобы другим помогать? 

Ответить

Фирменный Даниль

Руслан
1

Для воронежа база в судане строится

Ответить

common sense

0

Россия выделила более $1 млрд

российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина...

https://tass.ru/ekonomika/9972657

Ну ...

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Universaw

0

мрази

Ответить

Sergey Zaleznyak

0

ахахаха)

Ответить

Неудачный кран

0

Непонятно в каком виде выделены деньги: безвозмездно или в кредит?

Ответить

Michael Shultz

Неудачный
0

в виде построки дорог от скважин к терминалу + их охрана

Ответить

Dra

Неудачный
0

А то ж бандустаны всегда платят кредиты исправно, и Россиюшка их никогда не прощает

Ответить

Semen Semenov

0

Не могу читать такие новости

Ответить

Rusty Nail

0

Обязательно создайте потом тему о том, а где бы Навальный взял деньги на повышение экономики (зп как спрашивают) 

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nokk

0

Сирия это же где-то под Воронежем?
Хорошо, что страна заботится о всех городах, а не только о столице

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аятомат

0
Ответить

Алексей Селезнев

0

Бляять, как же заебали, мне кажется реально Путину в кайф дразнить людей, типа: смотрите, денюжки, деньжищаа, а вы нихуя не получите, дохните как крысы в переполненных больницах

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