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Артём Мазанов
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Минобрнауки перевело подведомственные вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение Материал редакции

Вузам регионов тоже рекомендовали перейти на удалёнку.

Студенты вузов Москвы и Петербурга, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года. Об этом сообщило само ведомство.

Вузам других регионов рекомендовали организовать удалённое обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Артём Мазанов PLUS
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И это не новость ИА «Панорама»
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11 комментариев
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Nastya Kogalymskaya

9

прикиньте, заплатил такой сотни тысяч ржублей за обучение в илитном вузе и сидишь потом дома, втыкаешь в монитор как в помойных онлайн-курсах. мега ржака.

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Дмитрий Алексеенков

Nastya
2

Так-то онлайн курсы поболее могут онлайн научить. Они изначально под это точились.

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# realfiddy

Дмитрий
0

Думаешь в топ ВУЗ ходят за знаниями?

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Глупый кран

Nastya
0

А лучше платить кучу бабла вузу и прогуливать занятия?

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Елизавета Донская

Nastya
0

Прикиньте, заплатил сотни тысяч рублей за обучение в Илитном вузе и умер. мега ржака))))

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solawind

0

Напиши еще что QR коды на остальные учреждения в москве вводят

Пул N3
QR-код вышел из ресторана и потянулся к культуре: «Музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в Москве рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей. Об этом сообщается в приказе департамента культуры Москвы»
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Артём Мазанов

solawind
1

Это со вчера еще 
https://tass.ru/moskva/9962009

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vvtwittep

solawind
0

Всё как по нотам идет. 

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Danil Morozov

0
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Пешка Комитета

0

Вот бы в студентов Колледжей коснулось в Питере...

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vvtwittep

0

Частные школы не закрывались вроде. 

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