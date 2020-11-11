Минобрнауки перевело подведомственные вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение Материал редакции
Вузам регионов тоже рекомендовали перейти на удалёнку.
Студенты вузов Москвы и Петербурга, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года. Об этом сообщило само ведомство.
Вузам других регионов рекомендовали организовать удалённое обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.
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Ну наконец-то!
Nastya Kogalymskaya
прикиньте, заплатил такой сотни тысяч ржублей за обучение в илитном вузе и сидишь потом дома, втыкаешь в монитор как в помойных онлайн-курсах. мега ржака.
Дмитрий АлексеенковNastya
Так-то онлайн курсы поболее могут онлайн научить. Они изначально под это точились.
# realfiddyДмитрий
Думаешь в топ ВУЗ ходят за знаниями?
Глупый кран
А лучше платить кучу бабла вузу и прогуливать занятия?
Елизавета ДонскаяNastya
Прикиньте, заплатил сотни тысяч рублей за обучение в Илитном вузе и умер. мега ржака))))
solawind
Напиши еще что QR коды на остальные учреждения в москве вводят
Артём Мазановsolawind
Это со вчера еще
https://tass.ru/moskva/9962009
vvtwittepsolawind
Всё как по нотам идет.
Danil Morozov
Пешка Комитета
Вот бы в студентов Колледжей коснулось в Питере...
vvtwittep
Частные школы не закрывались вроде.