Джорджия вручную пересчитает голоса за Трампа и Байдена — пять миллионов бюллетеней Материал редакции
За Байдена в штате проголосовали 49,5%, за Трампа — 49,2%.
Штат пообещал пересчитать все голоса до 20 ноября. Об этом пишет CNBC со ссылкой на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.
Раффенспергер уточнил, что пересчёт должен «помочь укрепить доверие» к результатам выборов. Из-за небольшой разницы голосов между кандидатами все пять миллионов бюллетеней пересчитают вручную.
В Джорджии пока не определили победителя выборов президента, но Джо Байден опережает Дональда Трампа более чем на 14 тысяч голосов: 49,5% против 49,2%. Победитель получит 16 голосов от коллегии выборщиков. По данным СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп всё равно не сохранит место в Белом доме.
8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.
Так Штаты хотя бы пересчитывают бюллетени (пусть пока только в одном штате). Можете привести пример, чтобы их пересчитывали в тех странах, которые они критикуют?
По мне так очевидно, что почти всегда отказ проводить пересчёт бюллетеней связан с тем, что были вбросы. И если пересчитать их объективно, под наблюдением реального независимых наблюдателей и представителей проигравших кандидатов, есть риск что результат будет существенно отличаться от заявленного. И тогда под сомнение будет поставлен итог весь выборов (последуют требования пересчитать результаты в других городах и регионах), а во-вторых, необходимо будет наказать кого-то за манипуляции с головами избирателей. Ведь на банальную невнимательность существенную разницу в результатах никак не спишешь.
Именно поэтому власти и подконтрольные им ЦИКи категорически отказывают оппозиции в пересчёте голосов.
Если были вбросы, то пересчитывать можно до посинения - это ничего не изменит.
Надо на 3й раз трампу пачки отдать, пусть сам сидит считает, вот будет рофел
чет ты лютый либерал. почти так же как киселев патриот
Почему ты его так не любишь?
Но это же всё равно не даст победу Трампу? Или он на фоне прецедента скажет что везде надо пересчитывать?
онс много где пересчитывает, там где считает, что вбросы есть
а что тогда пересчитывать, если это "вбросы"? будет тот же результат. другое дело, если был неверный подсчет, сбор оборудования или там просто рисовка результатов.
Мелкий танк88
а что тогда пересчитывать, если это "вбросы"?
Всегда можно выкинуть бюллетени, которые пришли по почте позднее, чем день голосования. Где-то их принимали, где-то нет (в каждом штате по своему).
сбой оборудования
Такое тоже было. https://www.freep.com/story/news/politics/elections/2020/11/06/antrim-county-vote-glitch-software-update/6194745002/
Ну и вообще, где-то и наебаться могли (специально или нет), все таки разница в десятки тысяч при общих пяти миллионах это очень мало.
Так уже есть свидетельства, что подделывали даты прихода этих писем.
Как теперь очистить "грязные" данные от чистых - совершенно непонятно. Один штат, когда ему приказали не перемешивать почтовое голосование с обычным, чтобы потом можно было проанализировать и сравнить намеренно взял и все перемешал - заметают следы, в тюрячку не хотят.
В Джорджии для пересчёта нужно меньше 0.5% разницы между кандидатами, поэтому пересчитывают
Да толку, такие пересчеты дают в итоге несколько сотен голосов разницы, а нужно десятки тысяч. Вот если бы почтовое голосование изначально можно было проконтролировать, тогда другое дело.
Ну и где там картофельный диктатор? Он же больше всех верещал о нечистоплотности американских выборов. А там теперь пять миллионов бюллетеней будут пересчитывать - почти столько же сколько во всей Беларуси. То есть система противовесов худо-бедно работает.
Так чего же теперь АГЛ молчит, почему не предлагает в свою очередь подсчитать эти самые бюллетени, чтобы утереть нос Западу? Неужели позволит, чтобы Беларусь бледно выглядела на фоне Штатов? Хотя да, о чём это я. Бюллетени-то и вправду видать давно уже сожгли, когда поджилки тряслись от акций протеста - боялись, что если оппозиция отыщет их, то правда выплывет наружу и по всей строгости закона придётся отвечать целой прорве провластной клики. И потому сейчас самых бюллетенях даже не заикаются.
Камон бой, новости и часа нет.
Как будто кто-то и в самом деле допускает, что Батька может поручить пересчитать бюллетени.
Вот тупые, конечно, пересчитывать хотят, они что ли не знают, что протоколы просто тупо можно нарисовать??