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Артём Мазанов
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Джорджия вручную пересчитает голоса за Трампа и Байдена — пять миллионов бюллетеней Материал редакции

За Байдена в штате проголосовали 49,5%, за Трампа — 49,2%.

24 комментария
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Штат пообещал пересчитать все голоса до 20 ноября. Об этом пишет CNBC со ссылкой на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

Раффенспергер уточнил, что пересчёт должен «помочь укрепить доверие» к результатам выборов. Из-за небольшой разницы голосов между кандидатами все пять миллионов бюллетеней пересчитают вручную.

В Джорджии пока не определили победителя выборов президента, но Джо Байден опережает Дональда Трампа более чем на 14 тысяч голосов: 49,5% против 49,2%. Победитель получит 16 голосов от коллегии выборщиков. По данным СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп всё равно не сохранит место в Белом доме.

8 ноября стало известно о победе Байдена на выборах президента США. Обработку бюллетеней официально ещё не завершили, но он уже гарантировал себе победу, заручившись поддержкой более 270 выборщиков.

Предварительные итоги выборов 

#новости #выборывсша2020

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24 комментария
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Голый Макс

11

Штат пообещал пересчитать все голоса до 20 ноября.

Сук, а до этого автомат хуярил?

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Романелло Кивогенс

Голый
3

Так Штаты хотя бы пересчитывают бюллетени (пусть пока только в одном штате). Можете привести пример, чтобы их пересчитывали в тех странах, которые они критикуют? 

По мне так очевидно, что почти всегда отказ проводить пересчёт бюллетеней связан с тем, что были вбросы. И если пересчитать их объективно, под наблюдением реального независимых наблюдателей и представителей проигравших кандидатов, есть риск что результат будет существенно отличаться от заявленного. И тогда под сомнение будет поставлен итог весь выборов (последуют требования пересчитать результаты в других городах и регионах), а во-вторых, необходимо будет наказать кого-то за манипуляции с головами избирателей. Ведь на банальную невнимательность существенную разницу в результатах никак не спишешь. 

Именно поэтому власти и подконтрольные им ЦИКи категорически отказывают оппозиции  в пересчёте голосов.

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Василий Лебедев

Романелло
3

Если были вбросы, то пересчитывать можно до посинения - это ничего не изменит.

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сироп от щекотки

Голый
0

удали. это русский фейсбук приказывает тебе!

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solawind

3

Надо на 3й раз трампу пачки отдать, пусть сам сидит считает, вот будет рофел

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Zakhar Zakharov

solawind
7

чет ты лютый либерал. почти так же как киселев патриот

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solawind

Zakhar
0

Ага, только Киселев впаривает фейки, а я нет. Но это ведь такая маленькая деталь, если мозг совсем не включать, то "тожисамое!!!"

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Андрей Рядькин

solawind
0

Почему ты его так не любишь?

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Ваша Закладко

Андрей
0

Другая Америка

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Илья Гераськин

2

Но это же всё равно не даст победу Трампу? Или он на фоне прецедента скажет что везде надо пересчитывать?

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Валентин Жетонофф

Илья
2

онс много где пересчитывает, там где считает, что вбросы есть

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Сергей Куторжевский

Валентин
2

а что тогда пересчитывать, если это "вбросы"? будет тот же результат. другое дело, если был неверный подсчет, сбор оборудования или там просто рисовка результатов.

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Мелкий танк88

Сергей
3

а что тогда пересчитывать, если это "вбросы"?

Всегда можно выкинуть бюллетени, которые пришли по почте позднее, чем день голосования. Где-то их принимали, где-то нет (в каждом штате по своему).
сбой оборудования

Такое тоже было. https://www.freep.com/story/news/politics/elections/2020/11/06/antrim-county-vote-glitch-software-update/6194745002/

Ну и вообще, где-то и наебаться могли (специально или нет), все таки разница в десятки тысяч при общих пяти миллионах это очень мало.

Antrim vote glitch: Expert shares how county…
The Department of State said human error by the clerk in updating software, not related to the…
www.freep.com
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Василий Лебедев

Мелкий
2

Так уже есть свидетельства, что подделывали даты прихода этих писем.
Как теперь очистить "грязные" данные от чистых - совершенно непонятно. Один штат, когда ему приказали не перемешивать почтовое голосование с обычным, чтобы потом можно было проанализировать и сравнить намеренно взял и все перемешал - заметают следы, в тюрячку не хотят.

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Artyom Sidorov

Илья
2

В Джорджии для пересчёта нужно меньше 0.5% разницы между кандидатами, поэтому пересчитывают

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Василий Лебедев

Artyom
0

Да толку, такие пересчеты дают в итоге несколько сотен голосов разницы, а нужно десятки тысяч. Вот если бы почтовое голосование изначально можно было проконтролировать, тогда другое дело.

Ответить

Романелло Кивогенс

2

Ну и где там картофельный диктатор? Он же больше всех верещал о нечистоплотности американских выборов. А там теперь пять миллионов бюллетеней будут пересчитывать - почти столько же сколько во всей Беларуси. То есть система противовесов худо-бедно работает. 

Так чего же теперь АГЛ молчит, почему не предлагает в свою очередь подсчитать эти самые бюллетени, чтобы утереть нос Западу? Неужели позволит, чтобы Беларусь бледно выглядела на фоне Штатов? Хотя да, о чём это я. Бюллетени-то и вправду видать давно уже сожгли, когда поджилки тряслись от акций протеста - боялись, что если оппозиция отыщет их, то правда выплывет наружу и по всей строгости закона придётся отвечать целой прорве провластной клики. И потому сейчас самых бюллетенях даже не заикаются.

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# realfiddy

Романелло
0

Камон бой, новости и часа нет.

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Романелло Кивогенс

#
1

Как будто кто-то и в самом деле допускает, что Батька может поручить пересчитать бюллетени. 

Ответить

# realfiddy

Романелло
0

Просто ты много написал)

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Иван Иванович

Романелло
0

как будто через 3 месяца есть смысл пересчитывать

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сироп от щекотки

2

когда на тж новость про что-то там не в пользу трампа

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Stanley H. Tweedle

0

@Сергей Васильев 

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Emil

0

Вот тупые, конечно, пересчитывать хотят, они что ли не знают, что протоколы просто тупо можно нарисовать??

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