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Артём Мазанов
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Исследование: Через 10 лет из офисов пропадут стационарный телефон, курилка и переговорки Материал редакции

Больше двух третей опрошенных считают, что через пять лет компании перейдут на гибридный режим работы.

34 комментария
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Изображение «Райффайзенбанка»

По мнению 61% россиян, стационарный телефон — главный атрибут, от которого офисы избавятся через 10 лет. Об этом сообщается в исследовании «Райффайзенбанка», имеющегося в распоряжении TJ. Банк опросил пять тысяч человек.

57% опрошенных считают, что через 10 лет из офисов пропадёт телефон, 40% уверены в отказе от курилок, а 20% респондентов назвали переговорку лишним местом в офисе будущего.

По мнению 71% опрошенных, через пять компании перейдут на гибридный режим работы: сотрудники сами смогут выбирать, остаться дома или приехать в офис. 44% считают, что из офисов пропадут закреплённые рабочие места, а 43% уверены в вводе конференций в формате дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

#новости #исследования

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И это не новость ИА «Панорама»
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34 комментария
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Vladislav Donets

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И где переговоры / собесы проводить? В рабочем кабинете и всем мешать?

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Искренний Филипп

Vladislav
3

"Я вам там в WhatsApp скинул кое-что, посмотрите".

Ответить

Саня Максаков

Vladislav
0

Очевидно же, что отказ от всего этого идет в пользу онлайна. Zoom, Skype и т.п.

Ответить

Vladislav Donets

Саня
2

В таком случае и офис не нужен.

Ответить

infinity one

Vladislav
0

В vr/ar пространстве

Ответить

Слава Инженеров

Vladislav
0

в майнкрафте

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

1

40% уверены в отказе от курилок

И что они имеют ввиду?

Ответить

Искренний Филипп

Дальнейший
1

То, что они уверены в отказе от курилок.

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

Искренний
3

Эти насвайщики всегда хуйню пороли

Ответить

Арсений Томилов

Дальнейший
1

Надеются, что люди хоть немного поумнеют и бросят раковые палочки.

Ответить

Павел Макров

Арсений
0

Это ты про сосиски?

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Dmitry Shiryaev

Арсений
0

Ни одного ковиднутого из курящих не знаю так то

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Больной Петя

1

из офисов пропадут стационарный телефон

а можно не надо, мне в своей залупе из-за этого уже щас приходится давать людям свой личный мобильный, и мне это не нравится

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Дальнейший Орзэмэс

Больной
0

вторая симка, я так живу и радуюсь

Ответить

Больной Петя

Дальнейший
1

я не хочу быть доступен все время

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Дальнейший Орзэмэс

Больной
0

не беспокоить настраивай и всё 

Ответить

Искренний Филипп

1

С курилкой конечно перегнули... Хотя на рабочем месте будет намного удобней это делать.

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Ху Эмай

1
Ответить

Litnikov Danil

1

Какие то прохладные фантазии

43% уверены в вводе конференций в формате дополненной и виртуальной реальности

Тут прям кофем плеснул на ногу(

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Равный диод

0

Стационарный телефон и правда нахуй не нужен

Ответить

Михаил Зеленин

Равный
1

Вы просто не умеете ими пользоваться.
1.)назначение стационарного телефона как у ручки на веревочке
2.)стационарный телефон означает что звонок будет принят на определенном месте
3.)он надежен как автомат Калашникова 

Ответить

Пьяный каякер

Михаил
1

Первое не понял, второе регулируется договорённостями на работе, все таки. 
Надёжность тоже спорная, не уверен, что он надёжнее телефона и бука. 

Ответить

Годовой Женя

Равный
0

когда есть рация

Ответить

N/a

0

И где исследование? Может опрос?

Ответить

Искренний Филипп

N/a
0

Опять этот телефонный опрос...

Ответить

Михаил Зеленин

0

Совершенно не понимаю почему что-то из этого должно исчезнуть.  Они хоть как-то это мотивируют?

Ответить

Icipher

Михаил
0

Мотивируют, конечно же: "потому что потому".
Опрос-отсос, бл.

Ответить

Самвел Нагибян

0

Бесят городские номера у бизнеса и госучреждений при том, что звонки на городские с мобильных - самые дорогие в тарифах мобильных операторов. 

Ответить

Больной Петя

0

мазанов гей, где ссылка на источник

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

Больной
0
Ответить

Больной Петя

Дальнейший
0

не похоже на ссылку

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

Больной
0

это персональный подгон от банка для тж

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Антон Лисин

0

Купили давно пора запретить. 

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Nikita Zubkov

0

Спонсор ответов в опросе - пандемия коронавируса. Как только она закончится, все эти разговоры про удаленку и виртуальные совещания снова засунут куда подальше.

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