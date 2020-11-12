Исследование: Через 10 лет из офисов пропадут стационарный телефон, курилка и переговорки Материал редакции
Больше двух третей опрошенных считают, что через пять лет компании перейдут на гибридный режим работы.
По мнению 61% россиян, стационарный телефон — главный атрибут, от которого офисы избавятся через 10 лет. Об этом сообщается в исследовании «Райффайзенбанка», имеющегося в распоряжении TJ. Банк опросил пять тысяч человек.
57% опрошенных считают, что через 10 лет из офисов пропадёт телефон, 40% уверены в отказе от курилок, а 20% респондентов назвали переговорку лишним местом в офисе будущего.
По мнению 71% опрошенных, через пять компании перейдут на гибридный режим работы: сотрудники сами смогут выбирать, остаться дома или приехать в офис. 44% считают, что из офисов пропадут закреплённые рабочие места, а 43% уверены в вводе конференций в формате дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).
И где переговоры / собесы проводить? В рабочем кабинете и всем мешать?
Очевидно же, что отказ от всего этого идет в пользу онлайна. Zoom, Skype и т.п.
Искренний Филипп
То, что они уверены в отказе от курилок.
Надеются, что люди хоть немного поумнеют и бросят раковые палочки.
вторая симка, я так живу и радуюсь
я не хочу быть доступен все время
Какие то прохладные фантазии
43% уверены в вводе конференций в формате дополненной и виртуальной реальности
Тут прям кофем плеснул на ногу(
Вы просто не умеете ими пользоваться.
1.)назначение стационарного телефона как у ручки на веревочке
2.)стационарный телефон означает что звонок будет принят на определенном месте
3.)он надежен как автомат Калашникова
Пьяный каякер
Первое не понял, второе регулируется договорённостями на работе, все таки.
Надёжность тоже спорная, не уверен, что он надёжнее телефона и бука.
И где исследование? Может опрос?
Совершенно не понимаю почему что-то из этого должно исчезнуть. Они хоть как-то это мотивируют?
Бесят городские номера у бизнеса и госучреждений при том, что звонки на городские с мобильных - самые дорогие в тарифах мобильных операторов.
не похоже на ссылку
Спонсор ответов в опросе - пандемия коронавируса. Как только она закончится, все эти разговоры про удаленку и виртуальные совещания снова засунут куда подальше.