С 1 июня 2021 года за это придётся заплатить.

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Google через шесть месяцев ужесточит условия в облачном сервисе для хранения и редактирования фотографий и видео. Это связано с высоким спросом: по данным компании, более миллиарда человек загружают в Google Photos («Google Фото») 28 миллиардов фото в неделю — а всего там находится уже 4 триллиона снимков.

Как сейчас работает «Google Фото»

Каждый владелец аккаунта на Google получает 15 ГБ бесплатно. Пространство заполняется файлами с «Google Диска», сообщениями и вложениями Gmail, а также фотографиями и видеороликами «Google Фото». Но только если они загружены в оригинальном разрешении — «исходном размере» или «исходном качестве».

Если выбрать «высокое качество» и выполнить сжатие загруженных снимков и роликов, то они не будут учитываться в облаке и станут храниться бесплатно. Если разрешение фото превышает 16 мегапикселей, а разрешение видео превышает 1080p, то оно будет уменьшено до указанного значения. При сжатии Google предлагает на всякий случай скопировать исходные файлы обратно на устройство.

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Как предлагалось (и предлагается) увеличить хранилище в облаке Google

Есть два способа, которые предлагает сама компания.

Первый: купить подписку Google One стоимостью 139 рублей (100 ГБ), 219 рублей (200 ГБ) или 699 рублей в месяц (2 ТБ). Такой вариант доступен в России с ноября 2018 года.

Второй способ: дождаться от Google акций, которые позволяют увеличить объём бесплатного хранилища и не покупать подписку. Такое действительно бывает. Но очевидно, что это ненадёжный вариант, всерьёз рассчитывать на который не следует.

Что именно изменится 1 июня 2021 года

С этой даты все новые фото и видео будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта. То есть файлы не только в оригинальном разрешении, но и в «высоком», то есть сжатом качестве.

Кого не затронут изменения

Все фотографии и видео, загруженные в «Google Фото» в «высоком» качестве до 1 июня, не будут влиять на ограничения. То есть они не будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта и после этой даты.

Изменения также не затронут владельцев смартфонов Pixel 1-5. Если загрузить в облако с этих устройств фото или видео в «высоком качестве» даже после 1 июня, то это не повлияет на объём бесплатного хранилища.

Google утверждает, что более 80% пользователей сервиса полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё три года со дня вступления изменений в силу. Компания пообещала уведомить в приложении и по почте тех, у кого объём бесплатного хранилища приблизится к лимиту. Автоматически рассчитать, через сколько оно закончится, можно с помощью нового сервиса.