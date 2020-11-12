Пользователи «Google Фото» не смогут бесплатно хранить фотографии в высоком качестве сверх лимита в 15 ГБ Материал редакции
С 1 июня 2021 года за это придётся заплатить.
Google через шесть месяцев ужесточит условия в облачном сервисе для хранения и редактирования фотографий и видео. Это связано с высоким спросом: по данным компании, более миллиарда человек загружают в Google Photos («Google Фото») 28 миллиардов фото в неделю — а всего там находится уже 4 триллиона снимков.
Как сейчас работает «Google Фото»
Каждый владелец аккаунта на Google получает 15 ГБ бесплатно. Пространство заполняется файлами с «Google Диска», сообщениями и вложениями Gmail, а также фотографиями и видеороликами «Google Фото». Но только если они загружены в оригинальном разрешении — «исходном размере» или «исходном качестве».
Если выбрать «высокое качество» и выполнить сжатие загруженных снимков и роликов, то они не будут учитываться в облаке и станут храниться бесплатно. Если разрешение фото превышает 16 мегапикселей, а разрешение видео превышает 1080p, то оно будет уменьшено до указанного значения. При сжатии Google предлагает на всякий случай скопировать исходные файлы обратно на устройство.
Как предлагалось (и предлагается) увеличить хранилище в облаке Google
Есть два способа, которые предлагает сама компания.
Первый: купить подписку Google One стоимостью 139 рублей (100 ГБ), 219 рублей (200 ГБ) или 699 рублей в месяц (2 ТБ). Такой вариант доступен в России с ноября 2018 года.
Второй способ: дождаться от Google акций, которые позволяют увеличить объём бесплатного хранилища и не покупать подписку. Такое действительно бывает. Но очевидно, что это ненадёжный вариант, всерьёз рассчитывать на который не следует.
Что именно изменится 1 июня 2021 года
С этой даты все новые фото и видео будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта. То есть файлы не только в оригинальном разрешении, но и в «высоком», то есть сжатом качестве.
Кого не затронут изменения
Все фотографии и видео, загруженные в «Google Фото» в «высоком» качестве до 1 июня, не будут влиять на ограничения. То есть они не будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта и после этой даты.
Изменения также не затронут владельцев смартфонов Pixel 1-5. Если загрузить в облако с этих устройств фото или видео в «высоком качестве» даже после 1 июня, то это не повлияет на объём бесплатного хранилища.
Google утверждает, что более 80% пользователей сервиса полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё три года со дня вступления изменений в силу. Компания пообещала уведомить в приложении и по почте тех, у кого объём бесплатного хранилища приблизится к лимиту. Автоматически рассчитать, через сколько оно закончится, можно с помощью нового сервиса.
сылшь, плати
P.S.: Заебали со своими подписками, так что буду хранить на флешке
Проблемы социальных людей 😒
Безопасный Паша
Проблемы людей с деньгами. Нет денег -> нет подписки -> нет проблем.
блядство гугла как всегда не знает границ
Google утверждает, что более 80% пользователей сервиса полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё три года со дня вступления изменений в силу.
от создателей "безлимитным мобильным инетом пользуются у нас единицы".
Через год выкинут зарядки и кабели из коробок своих поделок)
Единственное за что можно отдавать бабки, так это за гугл. Одна база паролей, гугл поиск и хром с расширениями чего стоят!