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Сергей Звезда
224

Пользователи «Google Фото» не смогут бесплатно хранить фотографии в высоком качестве сверх лимита в 15 ГБ Материал редакции

С 1 июня 2021 года за это придётся заплатить.

25 комментариев
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Google через шесть месяцев ужесточит условия в облачном сервисе для хранения и редактирования фотографий и видео. Это связано с высоким спросом: по данным компании, более миллиарда человек загружают в Google Photos («Google Фото») 28 миллиардов фото в неделю — а всего там находится уже 4 триллиона снимков.

Как сейчас работает «Google Фото»

Каждый владелец аккаунта на Google получает 15 ГБ бесплатно. Пространство заполняется файлами с «Google Диска», сообщениями и вложениями Gmail, а также фотографиями и видеороликами «Google Фото». Но только если они загружены в оригинальном разрешении — «исходном размере» или «исходном качестве».

Если выбрать «высокое качество» и выполнить сжатие загруженных снимков и роликов, то они не будут учитываться в облаке и станут храниться бесплатно. Если разрешение фото превышает 16 мегапикселей, а разрешение видео превышает 1080p, то оно будет уменьшено до указанного значения. При сжатии Google предлагает на всякий случай скопировать исходные файлы обратно на устройство.

Как предлагалось (и предлагается) увеличить хранилище в облаке Google

Есть два способа, которые предлагает сама компания.

Первый: купить подписку Google One стоимостью 139 рублей (100 ГБ), 219 рублей (200 ГБ) или 699 рублей в месяц (2 ТБ). Такой вариант доступен в России с ноября 2018 года.

Второй способ: дождаться от Google акций, которые позволяют увеличить объём бесплатного хранилища и не покупать подписку. Такое действительно бывает. Но очевидно, что это ненадёжный вариант, всерьёз рассчитывать на который не следует.

Что именно изменится 1 июня 2021 года

С этой даты все новые фото и видео будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта. То есть файлы не только в оригинальном разрешении, но и в «высоком», то есть сжатом качестве.

Кого не затронут изменения

Все фотографии и видео, загруженные в «Google Фото» в «высоком» качестве до 1 июня, не будут влиять на ограничения. То есть они не будут занимать место в бесплатном хранилище аккаунта и после этой даты.

Изменения также не затронут владельцев смартфонов Pixel 1-5. Если загрузить в облако с этих устройств фото или видео в «высоком качестве» даже после 1 июня, то это не повлияет на объём бесплатного хранилища.

Google утверждает, что более 80% пользователей сервиса полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё три года со дня вступления изменений в силу. Компания пообещала уведомить в приложении и по почте тех, у кого объём бесплатного хранилища приблизится к лимиту. Автоматически рассчитать, через сколько оно закончится, можно с помощью нового сервиса.

#google #новости

Сергей Звезда PLUS
+229 194
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
1
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25 комментариев
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пепси

2

сылшь, плати

P.S.: Заебали со своими подписками, так что буду хранить на флешке

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Сергей Звезда

пепси
1

Могу бесплатно взимать с тебя деньги за хранение на твоей флешке. Чтобы, так сказать, не было джетлага после резкого перехода 

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ouxen

Сергей
0

лучше не пытайся

Ответить

Сергей Звезда

ouxen
2

тихо, вдруг получится

Ответить

ouxen

Сергей
0

ну ладно ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить

ouxen

пепси
0

B-8-3

Ответить

Grave Digger

2

Проблемы социальных людей 😒

Ответить

Безопасный Паша

Grave
1

Проблемы людей с деньгами. Нет денег -> нет подписки -> нет проблем.

Ответить

Marhal_New _Arleana

2
Ответить

ouxen

0

блядство гугла как всегда не знает границ

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Eugen T

ouxen
1

Неее, вот где настоящее блядство, так это у Apple. Эти жиды в 2020 дают пользователям в три раза меньше пространства чем Google, всего 5Гб. Так что гугл, по сравнению с ними, достаточно щедрые.

Ответить

ouxen

Eugen
–1

че ты пиздишь, уже не раз увеличивали объемы хранилища за те же деньги, а теперь и эппл 1 подписку ввели. за 60 рэ 50 гигов никто не дает.
Хуле ты мне минус поставил

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пепси

ouxen
0

ВО ПЕРВЫХ ХУЛЕ ТЫ МНЕ МИНУС ПОСТАВИЛ
ВО ВТОРЫХ 60 Р 50 ГИГОВ
В ТРЕТЬИХ ПОШЁЛ НАХУЙ

Ответить

ouxen

пепси
1

я тебе только плюсы и ставлю!

Ответить

Eugen T

ouxen
0

Ты сам первый минус влепил, получай ответочку. Dropbox предлагает бесплатно всего 2 GB, Apple – 5 GB, а Google – аж 15! Так что сам не 3.14зди! Столько бесплатного пространства как Google никто не дает пользователям.

Ответить

ouxen

1

Google утверждает, что более 80% пользователей сервиса полностью не займут бесплатные 15 ГБ ещё три года со дня вступления изменений в силу.

от создателей "безлимитным мобильным инетом пользуются у нас единицы".
Через год выкинут зарядки и кабели из коробок своих поделок)

Ответить

Безопасный Паша

0

Ещё одну подписку оформлять...

+1 в копилку подписок.

Ответить

Сергей Звезда

Безопасный
1

скорее ещё одно бесплатное облако искать!

Ответить

Безопасный Паша

Сергей
2

Уже ищу.

Ответить

ouxen

Безопасный
2
Ответить

Безопасный Паша

ouxen
4

*крутит хуем*

Ответить

пепси

Безопас…
1

где мой фрегат

Ответить

ouxen

пепси
1

в бухте товарища

Ответить

# realfiddy

0

Единственное за что можно отдавать бабки, так это за гугл. Одна база паролей, гугл поиск и хром с расширениями чего стоят!

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Излишний фонарь

0

ну не смогут и не смогут

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Комментарии

Eugen T

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

пепси

Пользователи «Google Фото» не…

Сергей Звезда

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

пепси

Пользователи «Google Фото» не…

Сергей Звезда

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

Космический кот

Пользователи «Google Фото» не…

Eugen T

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

ouxen

Пользователи «Google Фото» не…

Твиттерский Жук

Пользователи «Google Фото» не…
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