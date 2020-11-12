РБК: Минфин предложил лишать свободы владельцев криптовалют, не отчитывающихся об операциях перед налоговой Материал редакции
Уголовное наказание наступит, только если не отчитываться об операциях в крупном или особо крупном размере.
Минфин подготовил пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым владельцев криптовалют, не отчитавшихся об операциях с ними, могут оштрафовать на сумму до 2 миллионов рублей, приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на срок до трёх лет. Наказание наступит, если не отчитаться перед налоговыми органами дважды за три года об операциях на сумму от 45 миллионов рублей (в эквиваленте) или предоставить ложные сведения о них, сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.
Также уголовная ответственность наступит, если совершить те же действия за тот же период, но на сумму от 15 миллионов рублей. В этом случае гражданина могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, приговорить к принудительным работам на срок до двух лет или арестовать на срок до полугода.
Кроме того, поправки предлагают внести в административный кодекс. За незаконный оборот криптовалюты: от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до миллиона рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 2 миллионов для юридических лиц. За использование криптовалюты как платёжного средства за товары или услуги: от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.
На сайте Минфина сказано, что поправки нужны для «реализации норм», закреплённых в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который признаёт её средством платежа. Минфин утверждает, что законопроекты уже подготовлены и представлены на общественное обсуждение, однако на портале нормативных правовых актов найти их не удалось.
А Минфин не хочет лишать свободы депутатов, которые не могут объяснить происхождение своих богатств?