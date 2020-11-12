Уголовное наказание наступит, только если не отчитываться об операциях в крупном или особо крупном размере.

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Минфин подготовил пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, согласно которым владельцев криптовалют, не отчитавшихся об операциях с ними, могут оштрафовать на сумму до 2 миллионов рублей, приговорить к принудительным работам на срок до пяти лет или лишить свободы на срок до трёх лет. Наказание наступит, если не отчитаться перед налоговыми органами дважды за три года об операциях на сумму от 45 миллионов рублей (в эквиваленте) или предоставить ложные сведения о них, сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.

Также уголовная ответственность наступит, если совершить те же действия за тот же период, но на сумму от 15 миллионов рублей. В этом случае гражданина могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, приговорить к принудительным работам на срок до двух лет или арестовать на срок до полугода.

Кроме того, поправки предлагают внести в административный кодекс. За незаконный оборот криптовалюты: от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до миллиона рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до 2 миллионов для юридических лиц. За использование криптовалюты как платёжного средства за товары или услуги: от 20 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.