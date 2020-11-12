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Алексей Боржонов
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«Ъ»: МВД подготовило поправки, разрешающие водить автомобиль с 17 лет. Но только в сопровождении «водителя-наставника» Материал редакции

По действующему закону водить машину можно только после совершеннолетия.

51 комментарий
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В МВД считают, что несовершеннолетние водители, которые получают водительское удостоверение, «теряют приобретённые навыки и знания» до 18 лет. Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории В, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону о безопасности движения.

Требования к наставникам и порядок вождения должны определить отдельно в постановлении правительства. МВД считает, что так молодым водителям можно помочь закрепить «устойчивые навыки» безопасного вождения, а также наблюдать за соблюдением ими ПДД.

Также в законопроекте предлагается запретить выдавать водительские права в течение года тем, кого остановили в нетрезвом виде или при вождении без удостоверения. По действующему закону, указывает «Коммерсантъ», такой водитель может восстановить права после уплаты штрафа или отбытия административного ареста, сдав экзамен.

Кроме того, ведомство предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России. Они не смогут пользоваться заграничными правами через полгода после получения вида на жительства и обязаны будут оформить российское водительское удостоверение. Исключение сделают только для граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). К вождению грузовиков и автобусов (категория D) предлагается допускать только тех, чей водительский стаж достигает хотя бы года.

#новости #законы

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51 комментарий
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Илья Прокопенко

0

Имхо, нужно делать ровно наоборот. 
Повышать возраст выдачи прав лет до 20 минимум. А лучше до 22-23. А категорию А/А1 вообще с 25.
Слишком много исполнений, ДТП и смертей с участием молодых водителей.
У нынешнего молодняка ответственность и мозги даже в 23 появляются не у всех. Хотя чего уж там, у нас было так же.

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serguun42

Илья
7

«А вот в наше время!»

Правда не понял, зачем так рано права нужны вообще! 😤😤 Как минимум до 30-ти надо ждать

Ответить

Искренний Филипп

serguun42
2

Лучше после 35. А то я этой молодежи не доверяю ...

Ответить

Михаил Зинчук

serguun42
0

ну вот ты сын депутата, у тебя в 17 лет уже 5 машин, а ездить нельзя

Ответить

Годовой Женя

Михаил
0

конечно можно.

Ответить

Vladislav Donets

Илья
1

Чего там, давай вообще запретим управление автомобилем в городе и пересадим всех на автопилот!

Ответить

Центральный пистолет

Vladislav
1

Идеальный вариант, жаль, что не доживу

Ответить

Амир Джамзаров

Илья
1

Не соглашусь. Скорее нужно делать ограничения по мощности автомобиля. Например там до 6 лет стажа не больше 150 лс. 

Ответить

Рыжий

Амир
2

Фигня полная, авто 150лс не сможет разогнаться хотя бы до 80км/ч? У мопедов 10л/с и то смертельные ДТП регулярно

Ответить

Амир Джамзаров

Рыжий
0

Естественно может, но динамика иная совсем. Понятно, что это не решение проблемы полностью, но это более адекватная мера. Ибо тот кто ездит 18 неадекватно , он скорее всего так будет ездить и к 25, если доживет) Но надо понимать, что все же большая часть людей с головой дружит и ездит изначально как положено. 

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alexferman

3

Давно пора разрешить получать права и водить с 16 лет

Ответить

alexferman

alexferman
4

И работать по найму, и ИП открывать

Ответить

Славный Даниль

alexferman
2

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Рыжий

alexferman
0

 И работать по найму

С 14 лет можно

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alexferman

alexferman
0

Я проебался, давно уже можно:

Согласно ч. 3 ст. 20 ТК РФ вступать в трудовые отношения (работать) в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 (шестнадцати) лет

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Дальнейший Орзэмэс

alexferman
0

Спаси и сохрани - зачем? Мы в 16 долбаебами были

Ответить

alexferman

Дальнейший
1

Кто был долбоёбом в 16, тот и сейчас остался)

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

alexferman
0

Да не, вылечились некоторые

Ответить

Сволочь

3

"Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории В"
Новое, это очень хорошо забытое старое. 
Это уже было, вплоть до апреля 1997 года. Я получал права в 17 лет, с отметкой" действительны по достижении 18 лет" и по старым правилам с такими правами разрешалось ездить с" наставником" у которого был водительских стаж не менее трех лет, а машина была оборудована знаками " ученик". 

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Искренний Филипп

–1

«теряют приобретённые навыки и знания» до 18 лет. Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник»

Кроме того, ведомство предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России.

Понятно, опять та же история как и с таксистами. Для русских послабление, а иностранцы нахуй идут.

Такое чувство, что в России все делается для того, чтоб русские из неё не уезжали, а иностранцы не приезжали.

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Славный Даниль

Искренний
8

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Искренний Филипп

Dmitri
0

То, что теперь раньше 18 лет за руль садиться будут?

Ответить

N/a

Искренний
3

И что?

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Рыжий

N/a
0

Теперь к 16летним дебилам на мопедах добавятся 17летние дебилы на авто. Очень правильная мера, да, спасибо большое

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alexferman

Рыжий
0

Люди в 18 лет резко перестают быть дебилами, понимаю

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Рыжий

alexfer…
0

Так-то мозгов реально поболее становится, чем в 17. В 17 лет ты еще школьник, в 18 - солдат срочной службы или студент (чаще всего голодный и в поисках подработок). 

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alexferman

Рыжий
0

Рассуждаешь как оторванный от жизни чиновник, зарывшийся в бумажную теорию

Ответить

Рыжий

alexfer…
0

А как рассуждать? 18 лет уже полная дееспособность, все. Или менять возраст наступления ее или не заниматься херней (типа ограничения по мощности ТС, которое не работает или сажанием на руль авто малолеток)

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alexferman

Рыжий
1

Например, можно создать систему выявления неадекватов любого возраста, а не считать что вот до 18 люди дебилы, а после 18 резко поумнели

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Славный Даниль

Искренний
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Больной Петя

Искренний
3

все делается для того, чтоб русские из неё не уезжали, а иностранцы не приезжали

ну вообще это вроде как стандартная практика

Ответить

Искренний Филипп

Больной
–1

Это понятно. Но можно как-нибудь по другому сделать, а не делать хуже для иностранцев?

Ответить

Больной Петя

Искренний
0

в нормальных странах наверное можно, но рашка существует для сосания хуев

Ответить

Искренний Филипп

Больной
0

А, ну да. Чёт я тупанул.

Ответить

Славный Даниль

Больной
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Больной Петя

Dmitri
0

у вас проблема со словарным запасом

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Подробный самолет

1

В МВД считают, что несовершеннолетние водители, которые получают водительское удостоверение, «теряют приобретённые навыки и знания»

Они их и не приобретают. По факту обучение вождению начинается, когда человек уже получил права и купил себе машину, а автошкола выступает в роли бюрократического барьера, где учат всякой ненужной хуйне, вроде трогания с горки и парковки задом по флажкам.

Ответить

Станислав Минаков

Подробный
2

Трогание в горку, "гараж" и параллельная парковка — ненужная хуйня? То-то видно человека, который встал на парковочное место по диагонали, перегородив выезд

Ответить

Подробный самолет

Станислав
2

который встал на парковочное место по диагонали, перегородив выезд

Обилие таких людей, которые в свое время сдавали твою хваленную "паралельную парковку" лишний раз подтверждает её бесполезность.

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Евгений Космолинский

Станислав
0

Ты этому сам учишься на своей машине.

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Искренний Филипп

–1

+20% к числу аварий. Ясно-понятно.

Ответить

Арье Гекюм

Искренний
0

Что это вдруг? Некоторые в 15 нормально водят, а кто-то и в 40 уебан. Тут не о возрасте с которого можно водить надо беспокоиться, а в целом о соблюдении правил.

Ответить

Искренний Филипп

Арье
0

Лично в Москве вообще пиздец. Может в других городах есть нормальная молодёжь, но в Москве её почти нет.

Ответить

Арье Гекюм

Искренний
1

Уебанов везде полно. В Москве просто плотность населения больше, вот и создается ощущение, что все они в Москве.

Ответить

Искренний Филипп

Арье
0

Вот если брать ребят из моего района и нескольких ближайших. Я наверное куплю себе так или просто не буду из дома выходить.

Ответить

Подробный самолет

–1

В МВД считают, что несовершеннолетние водители, которые получают водительское удостоверение, «теряют приобретённые навыки и знания» до 18 лет.

Ждём бума смертельных ДТП на дорогах с участием малолетних долбоебов на ржавых четырках.

Ответить

serguun42

Подробный
1

То есть в момент перехода с 17 на 18 лет мгновенно появляются мозги и четверка ржавой перестает быть? Что ж, по такой логике и в 18 права рано выдавать, надо до 23 подождать

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Подробный самолет

serguun42
0

Что ж, по такой логике и в 18 права рано выдавать

Согласен лишь отчасти, потому что лишать совершеннолетнего (пусть и формально совершеннолетнего) его гражданских прав - тоже не выход. Нужно компромиссное решение.

17 на 18 лет мгновенно появляются мозги

Я этогг не говорил. Когда из практических соображений разрешили превышать максимально допустимую скорость не на 10, а на 20 км/ч, огромное количество людей стали тупо носиться под 80 по городу. Тоже самое может произойти и с этим: люди будут просто давать своим пиздюкам "покататься", потому что "ну 17 то можно, чо, значит и в 15 не страшно, мой то дебил толковый пацан".

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Саратовский рак

0

Пьяный батя-наставник

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Super Star

0

Наконец-то @Никита Лихачёв права получит!

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Живой Влад

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thinking of real problems

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