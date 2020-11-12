«Ъ»: МВД подготовило поправки, разрешающие водить автомобиль с 17 лет. Но только в сопровождении «водителя-наставника» Материал редакции
По действующему закону водить машину можно только после совершеннолетия.
В МВД считают, что несовершеннолетние водители, которые получают водительское удостоверение, «теряют приобретённые навыки и знания» до 18 лет. Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории В, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к закону о безопасности движения.
Требования к наставникам и порядок вождения должны определить отдельно в постановлении правительства. МВД считает, что так молодым водителям можно помочь закрепить «устойчивые навыки» безопасного вождения, а также наблюдать за соблюдением ими ПДД.
Также в законопроекте предлагается запретить выдавать водительские права в течение года тем, кого остановили в нетрезвом виде или при вождении без удостоверения. По действующему закону, указывает «Коммерсантъ», такой водитель может восстановить права после уплаты штрафа или отбытия административного ареста, сдав экзамен.
Кроме того, ведомство предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России. Они не смогут пользоваться заграничными правами через полгода после получения вида на жительства и обязаны будут оформить российское водительское удостоверение. Исключение сделают только для граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). К вождению грузовиков и автобусов (категория D) предлагается допускать только тех, чей водительский стаж достигает хотя бы года.
Имхо, нужно делать ровно наоборот.
Повышать возраст выдачи прав лет до 20 минимум. А лучше до 22-23. А категорию А/А1 вообще с 25.
Слишком много исполнений, ДТП и смертей с участием молодых водителей.
У нынешнего молодняка ответственность и мозги даже в 23 появляются не у всех. Хотя чего уж там, у нас было так же.
ну вот ты сын депутата, у тебя в 17 лет уже 5 машин, а ездить нельзя
Чего там, давай вообще запретим управление автомобилем в городе и пересадим всех на автопилот!
Не соглашусь. Скорее нужно делать ограничения по мощности автомобиля. Например там до 6 лет стажа не больше 150 лс.
Естественно может, но динамика иная совсем. Понятно, что это не решение проблемы полностью, но это более адекватная мера. Ибо тот кто ездит 18 неадекватно , он скорее всего так будет ездить и к 25, если доживет) Но надо понимать, что все же большая часть людей с головой дружит и ездит изначально как положено.
Давно пора разрешить получать права и водить с 16 лет
И работать по найму, и ИП открывать
Я проебался, давно уже можно:
Согласно ч. 3 ст. 20 ТК РФ вступать в трудовые отношения (работать) в качестве работников имеют право лица, достигшие возраста 16 (шестнадцати) лет
Спаси и сохрани - зачем? Мы в 16 долбаебами были
Кто был долбоёбом в 16, тот и сейчас остался)
"Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории В"
Новое, это очень хорошо забытое старое.
Это уже было, вплоть до апреля 1997 года. Я получал права в 17 лет, с отметкой" действительны по достижении 18 лет" и по старым правилам с такими правами разрешалось ездить с" наставником" у которого был водительских стаж не менее трех лет, а машина была оборудована знаками " ученик".
«теряют приобретённые навыки и знания» до 18 лет. Ведомство предложило разрешить им садиться за руль сразу, но только если в салоне будет находиться «водитель-наставник»
Кроме того, ведомство предлагает ужесточить требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России.
Понятно, опять та же история как и с таксистами. Для русских послабление, а иностранцы нахуй идут.
Такое чувство, что в России все делается для того, чтоб русские из неё не уезжали, а иностранцы не приезжали.
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Искренний Филипп
То, что теперь раньше 18 лет за руль садиться будут?
Люди в 18 лет резко перестают быть дебилами, понимаю
Рассуждаешь как оторванный от жизни чиновник, зарывшийся в бумажную теорию
Например, можно создать систему выявления неадекватов любого возраста, а не считать что вот до 18 люди дебилы, а после 18 резко поумнели
все делается для того, чтоб русские из неё не уезжали, а иностранцы не приезжали
ну вообще это вроде как стандартная практика
Это понятно. Но можно как-нибудь по другому сделать, а не делать хуже для иностранцев?
в нормальных странах наверное можно, но рашка существует для сосания хуев
Комментарий удален по просьбе пользователя
В МВД считают, что несовершеннолетние водители, которые получают водительское удостоверение, «теряют приобретённые навыки и знания»
Они их и не приобретают. По факту обучение вождению начинается, когда человек уже получил права и купил себе машину, а автошкола выступает в роли бюрократического барьера, где учат всякой ненужной хуйне, вроде трогания с горки и парковки задом по флажкам.
Трогание в горку, "гараж" и параллельная парковка — ненужная хуйня? То-то видно человека, который встал на парковочное место по диагонали, перегородив выезд
Подробный самолет
который встал на парковочное место по диагонали, перегородив выезд
Обилие таких людей, которые в свое время сдавали твою хваленную "паралельную парковку" лишний раз подтверждает её бесполезность.
Что это вдруг? Некоторые в 15 нормально водят, а кто-то и в 40 уебан. Тут не о возрасте с которого можно водить надо беспокоиться, а в целом о соблюдении правил.
Лично в Москве вообще пиздец. Может в других городах есть нормальная молодёжь, но в Москве её почти нет.
Уебанов везде полно. В Москве просто плотность населения больше, вот и создается ощущение, что все они в Москве.
Вот если брать ребят из моего района и нескольких ближайших. Я наверное куплю себе так или просто не буду из дома выходить.
Подробный самолет
Что ж, по такой логике и в 18 права рано выдавать
Согласен лишь отчасти, потому что лишать совершеннолетнего (пусть и формально совершеннолетнего) его гражданских прав - тоже не выход. Нужно компромиссное решение.
17 на 18 лет мгновенно появляются мозги
Я этогг не говорил. Когда из практических соображений разрешили превышать максимально допустимую скорость не на 10, а на 20 км/ч, огромное количество людей стали тупо носиться под 80 по городу. Тоже самое может произойти и с этим: люди будут просто давать своим пиздюкам "покататься", потому что "ну 17 то можно, чо, значит и в 15 не страшно, мой то дебил толковый пацан".