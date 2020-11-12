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Ольга Щербинина
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Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде позолоченный памятник алабаю. Это его любимая порода собак Материал редакции

15-метровый монумент установили, чтобы «проявить почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных».

35 комментариев
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Фото Tutkmenportal

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Мероприятие также показали по национальному телевидению Туркмении, сообщает телеканал «Звезда».

Монумент получил название «Туркменский алабай». Шестиметровую фигуру собаки установили на девятиметровом постаменте, окружённом видеоэкраном. Во время открытия памятника на экране показывали видео ролики с животными этой породы.

Рустем Адагамов @adagamov
🇹🇲 Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде памятник своей любимой собаке — алабаю. https://t.co/M9io2B79HN

По данным агентства «Туркменистан сегодня», инициатором установки памятника выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

В 2017 году глава Туркменистана подарил щенка алабая Владимиру Путину. По словам Бердымухамедова, собаке дали кличку Верный. В мае 2019 года Бердымухамедов подарил алабая Дмитрию Медведеву. Его назвали Айк.

В 2019 году Бердымухамедов выпустил книгу «Туркменский алабай». Он лично проводил её презентацию, которую сопроводил стихами собственного сочинения.

Туркменские алабаи — разновидность среднеазиатской овчарки. В Туркмении эти собаки, наряду с ахалтекинскими скакунами, считаются национальным достоянием. В Государственном музее Туркменистана этой породе посвящены разделы в нескольких залах.

#новости #cобаки #животные #туркмения

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35 комментариев
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Ху Эмай

9

Хорошо, наверное, жить в Туркменистане. 

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Текущий блик

Ху
42

Алабаям. 

Ответить

Александр Фатеев

Текущий
0

И Шатырам

Ответить

Рациональный щит

Ху
1

...а ещё лучше в США.

Ответить

Ху Эмай

Рациональный
7

США в реальном мире живет. А тут сказка прям

Ответить

Dra

Ху
1

Машинки белого цвета, да!

Ответить

Подробный самолет

6

Президент открыл позолоченный памятник алабаю. Это его любимая порода собак

Ждём золотой памятник Рамзану Ахматовичу.

Ответить

Искренний Филипп

Подробный
2

Для начало он должен отбросить копыта...

Ответить

Уполномоченный кавалер

Искренний
0

Извинись

Ответить

Искренний Филипп

Уполномоченный
4

Прости меня лось, я не хотел обижать твои копыта.

Ответить

Уполномоченный кавалер

Подробный
1

Извинись

Ответить

Подробный самолет

Уполномоченный
1

По твоему славный Дон Кадыронэ не достоин быть увековеченным в это благородном металле?

Ответить

Tim Hansen

Подробный
3

Дон Кадыронэ достоин тазика с цементом

Ответить

Иван Грозный

4
Ответить

aliftin

3

Этот памятник выглядит как распечатанный на 3д принтере, покрашенный краской и поставленный на подставку, управляемую ардуиной, кусок пластика. Нам кажется что это памятник только из-за перспективы съёмки, на самом деле он на полке раньше стоял. 

Ответить

Владимир Земсков

aliftin
0

А на деле окажется тупо папье-маше.
До первого дождя простоит. Если не снесут раньше.

Ответить

Abram Dikoy

Владимир
1

Снесет следующий туркменбаши

Ответить

Олег Мельник

aliftin
–1

Параллельно на подставке крутится нейросеть, написанная Аркадагом на HTML.

Ответить

Крайний спрей

2
Ответить

Акиф Гаджиев

1

Вот это я понимаю жизнь в Туркменистане

Пока россияне варятся в каше из панелек и нефтепроводов у туркмен есть охуенный памятник алабаю, любимый, славный, красивый Гурбангулы Бердымухамедов, его песни, музыка и великий Туркменистан

Ответить

alexferman

1

Говно, цыганщина, параша

Ответить

Акиф Гаджиев

alexferman
0

нет, ты

Ответить

alexferman

Акиф
0

Рил, кому это дерьмо может нравиться? я даже не про памятник, а про Ашхабад в целом, это же не человеческий город, а квадратно-гнездовая хуетень для некрофилов (во фроммовском смысле)

Ответить

Акиф Гаджиев

alexferman
1

ты слишком подробно думаешь об этом

представь себе Ашхабад и Туркменистан не как пространство для жизни и других странных вещей, а как лего-город который строит восторженный ребенок и все будет на своих местах

да и откровенно говоря Астана тоже выглядит не очень, просто чуть более по взрослому, но по факту - тоже хуетень

Ответить

Больной Петя

alexferman
0

это же собака, не говори так

Ответить

Искренний Филипп

1

*Шутка про то, что собака жила лучше чем ты*

Ответить

Уполномоченный кавалер

1

Всё-таки Гурбангулы Бердымухамедов - великий человек и мудрый политик.

Ответить

Обосранный унитаз

1

Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде позолоченный памятник ебалаю

Ответить

CHEERS, RASA!

1

охуеть, там как в северной корее. дома стоят просто ради декорации. а люди, пади, в землянках процветают

Ответить

xotabich

1

надеюсь в стране алабаев, алабаи поставят памятник президенту туркменистана

Ответить

ZGMarty

0

Слава великому вождю туркменского народа! 👏👏👏

Ответить

Nikolai Danilov

0

Они мусульмане, а памятник собаке

Ответить

Anton Golovanov

Nikolai
0

Уж не хочешь ли ты сказать, что наместник Аллаха на Земле, Аркадаг, Народный коневод и Почётный старейшина народа Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов неправильно понимает ислам?

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Александр Антонов

0
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Игорь Валерьевич

0

Надеюсь, он хоть вращается? Иначе это лажа, а не памятник.

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