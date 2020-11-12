15-метровый монумент установили, чтобы «проявить почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных».

В закладки

Фото Tutkmenportal

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Мероприятие также показали по национальному телевидению Туркмении, сообщает телеканал «Звезда».

Монумент получил название «Туркменский алабай». Шестиметровую фигуру собаки установили на девятиметровом постаменте, окружённом видеоэкраном. Во время открытия памятника на экране показывали видео ролики с животными этой породы.

По данным агентства «Туркменистан сегодня», инициатором установки памятника выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

В 2017 году глава Туркменистана подарил щенка алабая Владимиру Путину. По словам Бердымухамедова, собаке дали кличку Верный. В мае 2019 года Бердымухамедов подарил алабая Дмитрию Медведеву. Его назвали Айк.

В 2019 году Бердымухамедов выпустил книгу «Туркменский алабай». Он лично проводил её презентацию, которую сопроводил стихами собственного сочинения.

Туркменские алабаи — разновидность среднеазиатской овчарки. В Туркмении эти собаки, наряду с ахалтекинскими скакунами, считаются национальным достоянием. В Государственном музее Туркменистана этой породе посвящены разделы в нескольких залах.