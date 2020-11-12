Президент Туркменистана открыл в Ашхабаде позолоченный памятник алабаю. Это его любимая порода собак Материал редакции
15-метровый монумент установили, чтобы «проявить почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Мероприятие также показали по национальному телевидению Туркмении, сообщает телеканал «Звезда».
Монумент получил название «Туркменский алабай». Шестиметровую фигуру собаки установили на девятиметровом постаменте, окружённом видеоэкраном. Во время открытия памятника на экране показывали видео ролики с животными этой породы.
По данным агентства «Туркменистан сегодня», инициатором установки памятника выступил сам президент, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».
В 2017 году глава Туркменистана подарил щенка алабая Владимиру Путину. По словам Бердымухамедова, собаке дали кличку Верный. В мае 2019 года Бердымухамедов подарил алабая Дмитрию Медведеву. Его назвали Айк.
В 2019 году Бердымухамедов выпустил книгу «Туркменский алабай». Он лично проводил её презентацию, которую сопроводил стихами собственного сочинения.
Туркменские алабаи — разновидность среднеазиатской овчарки. В Туркмении эти собаки, наряду с ахалтекинскими скакунами, считаются национальным достоянием. В Государственном музее Туркменистана этой породе посвящены разделы в нескольких залах.
Хорошо, наверное, жить в Туркменистане.
Текущий блик
Алабаям.
Рациональный щит
...а ещё лучше в США.
Искренний Филипп
Для начало он должен отбросить копыта...
Уполномоченный кавалер
Извинись
Уполномоченный кавалер
Извинись
Подробный самолет
По твоему славный Дон Кадыронэ не достоин быть увековеченным в это благородном металле?
Этот памятник выглядит как распечатанный на 3д принтере, покрашенный краской и поставленный на подставку, управляемую ардуиной, кусок пластика. Нам кажется что это памятник только из-за перспективы съёмки, на самом деле он на полке раньше стоял.
А на деле окажется тупо папье-маше.
До первого дождя простоит. Если не снесут раньше.
Параллельно на подставке крутится нейросеть, написанная Аркадагом на HTML.
Вот это я понимаю жизнь в Туркменистане
Пока россияне варятся в каше из панелек и нефтепроводов у туркмен есть охуенный памятник алабаю, любимый, славный, красивый Гурбангулы Бердымухамедов, его песни, музыка и великий Туркменистан
Говно, цыганщина, параша
нет, ты
Рил, кому это дерьмо может нравиться? я даже не про памятник, а про Ашхабад в целом, это же не человеческий город, а квадратно-гнездовая хуетень для некрофилов (во фроммовском смысле)
ты слишком подробно думаешь об этом
представь себе Ашхабад и Туркменистан не как пространство для жизни и других странных вещей, а как лего-город который строит восторженный ребенок и все будет на своих местах
да и откровенно говоря Астана тоже выглядит не очень, просто чуть более по взрослому, но по факту - тоже хуетень
охуеть, там как в северной корее. дома стоят просто ради декорации. а люди, пади, в землянках процветают
Они мусульмане, а памятник собаке
Уж не хочешь ли ты сказать, что наместник Аллаха на Земле, Аркадаг, Народный коневод и Почётный старейшина народа Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов неправильно понимает ислам?