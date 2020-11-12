Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Ольга Щербинина
298

В Ереване после протестов с требованием отставки Пашиняна задержали 10 лидеров оппозиции Материал редакции

Митингующие считают, что соглашение о прекращение огня в Нагорном Карабахе — капитуляция Армении.

5 комментариев
В закладки

В Ереване задержали 10 представителей армянской оппозиции, которых подозревают в организации и проведения митингов с нарушением закона. Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы Армении.

Председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, замглавы лидера партии «Родина» Ара Саакян, руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, представитель верховного совета «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян, а также бывший член партии «Республика» Сурен Суренянц задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков.

Бывшего директора Службы национальной безопасности, главу партии «Родина» Артура Ванецяна обвиняют в «организации массовых беспорядков» и «нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну».

У представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна и лидера партии «Одна Армения» Артура Газиняна одно обвинение — в нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими гостайну.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян вместе с главами России и Азербайджана принял трёхстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении восприняли как капитуляцию — 11 ноября прошли масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.

Прекращение войны в Карабахе: как Армения и…
Азербайджанский президент назвал установление мира «капитуляцией» Армении, а армянские власти…
tjournal.ru

#новости #армения #карабах

Ольга Щербинина PLUS
+57 199
но есть и хорошие новости?
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0445","\u0430\u0440\u043c\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 234443, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Nov 2020 11:45:35 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Сервис по приему платежей на сайте
Бесплатное подключение. Нет абонентской платы. Комиссия от 1,7%. Решение 54-ФЗ
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

YeezySpace

2

Какой же Пашинян крысёныш, врал про полное превосходство над врагом, позорно капитулировал, никому ничего толком не рассказал, спрятался от народа, карательные отряды арестовывают оппозицию, ну типичный герой революции. Белорусы, вот и думайте.

Ответить

Дополнительный историк

YeezySpace
2

Думать о чем? О том, что лучше потерпеть под фашистом, чтобы вдруг не стало хуже?

Ответить

Ze Katze

0

Зачем говорить с оппозицией, если можно посадить? 
*ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ*
Зачем садить оппозицию, если можно расстрелять? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

0

знаете что смешно, вот вы говорите про мирные переговоры. то что щас происходит (ввод миротворцев, возвращения 7 районов, лачинский коридор и тд) это и был предметом переговоров по линии обсе. азербайджан выиграл войну, но все равно придерживается этого договора. а в армении это посчитали предательством. о чем они тогда 30 лет пиздели, армяне, в переговорах 

Ответить

Дальний Гоша

0

А с учетом желания продолжить войну лозунг текущей их оппозиции звучит как "марш, марш на фарш и лаваш"?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Прямая трансляция: Тысячи армян вышли на улицы Еревана
Они не согласны с решением премьер-министра Пашиняна. Протестующие штурмом взяли здание парламента Армении. В центре Еревана начали глушить мобильный интернет.
249
Новости
В Армению вылетели первые восемь самолётов с российскими миротворцами
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
222
Новости
В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку
Новые меры по борьбе с коронавирусом.
282
Популярное за три дня
Новости
Илья Яшин отсудил у связанного с Пригожиным РИА ФАН 100 тысяч рублей за новость с обвинениями в коррупции
Агентство утверждало, что Яшин присвоил бюджетные деньги на фиктивное мероприятие.
41
Животные
Запись в подсайте Животные
Предатель
10
Новости
В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя
Поправки приняли, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранцев.
82
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Антон Лисин

Исследование: Через 10 лет из…

Илья Гераськин

Первые MacBook на ARM и…

Андрей Кнорозов

Запись в подсайте Twitter

Rodion Kutsaev

Запись в подсайте Telegram

Дмитрий Чернов

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

Ваня Погост

Онлайн-кинотеатр ivi представил…

Ze Katze

Онлайн-кинотеатр ivi представил…

T:ema

Жительница Нью-Йорка нашла…

Viktor Nevzorov

РБК: Минфин предложил лишать…

Евгений Клочков

В Японии для отпугивания…

aliftin

Запись в подсайте Twitter

Никита Мязин

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

Слава Инженеров

Запись в подсайте Telegram

Олег Ивахнов

Исследование: Через 10 лет из…
null