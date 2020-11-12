Митингующие считают, что соглашение о прекращение огня в Нагорном Карабахе — капитуляция Армении.

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В Ереване задержали 10 представителей армянской оппозиции, которых подозревают в организации и проведения митингов с нарушением закона. Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы Армении.

Председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, замглавы лидера партии «Родина» Ара Саакян, руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, представитель верховного совета «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян, а также бывший член партии «Республика» Сурен Суренянц задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков.

Бывшего директора Службы национальной безопасности, главу партии «Родина» Артура Ванецяна обвиняют в «организации массовых беспорядков» и «нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну».

У представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна и лидера партии «Одна Армения» Артура Газиняна одно обвинение — в нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими гостайну.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян вместе с главами России и Азербайджана принял трёхстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении восприняли как капитуляцию — 11 ноября прошли масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.