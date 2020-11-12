В Ереване после протестов с требованием отставки Пашиняна задержали 10 лидеров оппозиции Материал редакции
Митингующие считают, что соглашение о прекращение огня в Нагорном Карабахе — капитуляция Армении.
В Ереване задержали 10 представителей армянской оппозиции, которых подозревают в организации и проведения митингов с нарушением закона. Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы Армении.
Председатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, замглавы лидера партии «Родина» Ара Саакян, руководитель политических и информационных программ телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян, бывший вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, представитель верховного совета «Дашнакцутюн» Арсен Амбарцумян, а также бывший член партии «Республика» Сурен Суренянц задержаны по обвинению в организации массовых беспорядков.
Бывшего директора Службы национальной безопасности, главу партии «Родина» Артура Ванецяна обвиняют в «организации массовых беспорядков» и «нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну».
У представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, председателя партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна и лидера партии «Одна Армения» Артура Газиняна одно обвинение — в нарушении правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими гостайну.
Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян вместе с главами России и Азербайджана принял трёхстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах. В Армении восприняли как капитуляцию — 11 ноября прошли масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.
Какой же Пашинян крысёныш, врал про полное превосходство над врагом, позорно капитулировал, никому ничего толком не рассказал, спрятался от народа, карательные отряды арестовывают оппозицию, ну типичный герой революции. Белорусы, вот и думайте.
Дополнительный историк
Думать о чем? О том, что лучше потерпеть под фашистом, чтобы вдруг не стало хуже?
Зачем говорить с оппозицией, если можно посадить?
*ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ*
Зачем садить оппозицию, если можно расстрелять?
знаете что смешно, вот вы говорите про мирные переговоры. то что щас происходит (ввод миротворцев, возвращения 7 районов, лачинский коридор и тд) это и был предметом переговоров по линии обсе. азербайджан выиграл войну, но все равно придерживается этого договора. а в армении это посчитали предательством. о чем они тогда 30 лет пиздели, армяне, в переговорах