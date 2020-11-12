«2ГИС» первым из российских навигаторов начал тестировать Android Auto — «умный» сервис для водителей Материал редакции
В бета-версии можно искать адреса в офлайне, использовать голосовой ввод и перенести маршрут с телефона на автомобильную магнитолу.
«2ГИС» начал тестировать Android Auto — сервис для подключения к мультимедийной системе автомобиля с помощью смартфона, сообщили vc.ru в компании.
Сейчас в бета-версии приложения «2ГИС» доступны все функции, которые SDK Android Auto реализует в навигаторах: поиск адресов и компаний в офлайне, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу, добавили в «2ГИС».
Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля. После этого можно построить маршрут на экране или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.
Чтобы использовать приложение «2ГИС» на Android Auto нужно стать бета-тестером, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto.
В декабре 2018 года «2ГИС» добавил поддержку Apple CarPlay. Приложение может найти нужную точку для построения маршрута, показывать маневры, адреса из закладок, а также загруженность дорог по маршруту движения.
В октябре блогер Wylsacom рассказал, что «Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса». «Яндекс» подтвердил, что работает над интеграциями.
Александр Сырковпродакт
С такой фамилией надо сырки глазированные выпускать, а не SDK у гугла выпращивать.
Ну теперь то благодаря вам я знаю своё призвание!
У 2GIS навигатор залупа полная, но очень удобно искать организации и с какой стороны вход в здание. А постоянно переключаться на Яндекс неудобно.