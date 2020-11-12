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«2ГИС» первым из российских навигаторов начал тестировать Android Auto — «умный» сервис для водителей Материал редакции

В бета-версии можно искать адреса в офлайне, использовать голосовой ввод и перенести маршрут с телефона на автомобильную магнитолу.

6 комментариев
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«2ГИС» начал тестировать Android Auto — сервис для подключения к мультимедийной системе автомобиля с помощью смартфона, сообщили vc.ru в компании.

Сейчас в бета-версии приложения «2ГИС» доступны все функции, которые SDK Android Auto реализует в навигаторах: поиск адресов и компаний в офлайне, быстрый доступ к избранному, голосовой ввод и перенос уже построенного маршрута с телефона на автомобильную магнитолу, добавили в «2ГИС».

Первое письмо в Google мы написали год назад и через несколько месяцев переписок выяснили, что публичный SDK Android Auto для навигаторов всё это время был в разработке. К апрелю попытки получить его увенчались успехом — мы одни из первых в мире, кто получил ранний доступ к нему.

Александр Сырков
продакт-менеджер сервиса транспорта в «2ГИС»

Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля. После этого можно построить маршрут на экране или отобразить уже заданный на телефоне маршрут.

Чтобы использовать приложение «2ГИС» на Android Auto нужно стать бета-тестером, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto.

В декабре 2018 года «2ГИС» добавил поддержку Apple CarPlay. Приложение может найти нужную точку для построения маршрута, показывать маневры, адреса из закладок, а также загруженность дорог по маршруту движения.

В октябре блогер Wylsacom рассказал, что «Яндекс» может добавить поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Карты» и «Навигатор», но доступ к этой функции будет только у подписчиков «Плюса». «Яндекс» подтвердил, что работает над интеграциями.

#новости #2гис

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6 комментариев
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BYKGKZ

7

Александр Сырковпродакт

С такой фамилией надо сырки глазированные выпускать, а не SDK у гугла выпращивать.

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Кузькин отец

BYKGKZ
2

Родителей не выбирают

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Alexandr Syrkov

BYKGKZ
1

Ну теперь то благодаря вам я знаю своё призвание!

Ответить

BYKGKZ

Alexandr
0

Так может хватит работать на Сбер?
Я такой бренд придумал, пора отнять часть рынка у Б.Ю. Александров.

Ответить

Андрей Балконский

3

У 2GIS навигатор залупа полная, но очень удобно искать организации и с какой стороны вход в здание. А постоянно переключаться на Яндекс неудобно.

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Норм тема, пока в android auto только Гугл карты

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