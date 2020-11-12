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Ольга Щербинина
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Папа римский призвал верующих молиться, чтобы ИИ и роботы «всегда служили человечеству» Материал редакции

Папа Франциск опасается, что технический прогресс может привести к усилению неравенства.

26 комментариев
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Папа римский Франциск в ежемесячном послании призвал верующих всего света молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству». Ролик опубликован на ютубе.

Франциск отметил, что ИИ находится «в центре эпохальных изменений, которые мы переживаем» и что робототехника в силах изменить мир к лучшему — но только если будет использоваться правильно. «Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — сказал глава римско-католической церкви.

В феврале 2020 года Ватикан вместе с Microsoft и IBM опубликовал «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Этот документ содержит список из шести принципов, которыми должны руководствоваться разработчики ИИ — прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надёжность, безопасность и ответственность.

Хотя папа не привёл в видео каких-либо конкретных примеров, легко представить, каким образом ИИ укрепляет или усиливает раскол в обществе, пишет The Verge. Например, это могут быть предвзятые системы распознавания лиц, которые приводят к ложным арестам.

Франциск ежемесячно выпускает видео на ютубе, выбирая одну тему для молитв. В этом году он уже просил верующих молиться за ресурсы планеты, свои семьи, освобождение зависимых от вредных привычек, католиков в Китае.

#новости #религия

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26 комментариев
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Искренний Филипп

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Киберпанк хули

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Посторонний

Искренний
2

Киберпоп.

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Искренний Филипп

Посторонний
0

Спаси и сохрани. Аминь!

Ответить

Пенсионный кавалер

Искренний
2

F1 и F6

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Ваша Закладко

Искренний
0

сохрани и респавни 🤞

Ответить

Максим Абрамчик

3

Кажется Папа открыл для себя Вархаммер... 

Ответить

Уполномоченный кавалер

2

Они так же молились за служение черных рабов?

Ответить

Егор Сорокин

2

Славим машину, пацаны.

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Злобный Капитан Немо

1

Молиться, я так понимаю, нужно Омнисии?

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Litnikov Danil

0

Понравилась фраза из хорайзон кажись, что то вроде "мы столько читали и придумывали про апокалипсис и не заметили как сами его сотворили"

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Нежный кубок

Litnikov
0

Вот тебе не стыдно спойлерить?

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Litnikov Danil

Нежный
0

Сам играл недавно и был в курсе сюжета, к сожалению. Но за 4 года сложно не нахвататься спойлеров.

Если утешит - повествование КАК так вышло настолько красочное, а местами (в концовке) слезовыжимательно, что в любом случае стоит прохождения

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Нежный кубок

Litnikov
0

Ну, я о ней вообще ничего не знаю, кроме того, что это постап и там сюжет о распутывании истории. Игра вообще мимо прошла, а взять все ленюсь и ленюсь

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Litnikov Danil

Нежный
1

Ну порт на ПК недавно вышел, имхо стоит того. Мейн вроде меньше чем за 20 часов проходится, механики слабоваты как по мне, но сюжет весьма кинематографичен. Бери и проходи пока более весомых спойлеров не нахватался, это то как раз и не спойлер был почти)

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Дальний Гоша

Нежный
0

а что там спойлерить, если из пролога это понятно

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Нежный кубок

Дальний
0

Я не играл еще, а там разве не строится весь сюжет на том, что мы выясняем, что случилось и как докатились до жизни такой?

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Дальний Гоша

Нежный
0

я дропнул в начале, но как бы там со старта понятно, что весь этот головняк себе сами человеки и устроили, начиная с бункера в самом начале и с легенд от шаманов

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Litnikov Danil

Дальний
0

Не прошел? Фига се

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Дальний Гоша

Litnikov
0

порт на ПК по оптимизону отвратительный вышел
ну и фиг знает, экшоны от 3 лица с закрытием активностей на карте поднадоели

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Litnikov Danil

Дальний
0

С оптимизацией согласен, все думал неужели 1660 мало для игры такой давности. Потом понял что на консоли просто графоний гвоздями прибили.

Пробежал чисто ради сюжетки, если есть навыки эмпатии то имхо оно того стоит. Сама сюжетка небольшая, на побочки можно смело класть болт

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Дальний Гоша

0

чтобы ИИ и роботы «всегда служили человечеству»

рождер-роджер

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alexferman

0

Папа римский призвал верующих молиться, чтобы негры и азиаты «всегда служили человечеству»

В чём разница? такой же фашизм

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Anton Gostev

0

«Римский призыв к этике искусственного интеллекта»

Ок, а теперь полезай в капсулу, мешок с дерьмом.

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Shlomo Goldenberg

0

это нужно в раздел Вестник психиатрии

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Павел Макров

0

как же хочется чтоб уже создали искусственный интеллект.
сразу бы вступил в какую-нибудь ебанутую синкретическую религию....

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Dmitry Teplyakov

0

Они приспосабливаются.

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