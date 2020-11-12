Папа римский призвал верующих молиться, чтобы ИИ и роботы «всегда служили человечеству» Материал редакции
Папа Франциск опасается, что технический прогресс может привести к усилению неравенства.
Папа римский Франциск в ежемесячном послании призвал верующих всего света молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству». Ролик опубликован на ютубе.
Франциск отметил, что ИИ находится «в центре эпохальных изменений, которые мы переживаем» и что робототехника в силах изменить мир к лучшему — но только если будет использоваться правильно. «Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — сказал глава римско-католической церкви.
В феврале 2020 года Ватикан вместе с Microsoft и IBM опубликовал «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Этот документ содержит список из шести принципов, которыми должны руководствоваться разработчики ИИ — прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надёжность, безопасность и ответственность.
Хотя папа не привёл в видео каких-либо конкретных примеров, легко представить, каким образом ИИ укрепляет или усиливает раскол в обществе, пишет The Verge. Например, это могут быть предвзятые системы распознавания лиц, которые приводят к ложным арестам.
Франциск ежемесячно выпускает видео на ютубе, выбирая одну тему для молитв. В этом году он уже просил верующих молиться за ресурсы планеты, свои семьи, освобождение зависимых от вредных привычек, католиков в Китае.
Киберпоп.
Искренний Филипп
Спаси и сохрани. Аминь!
Понравилась фраза из хорайзон кажись, что то вроде "мы столько читали и придумывали про апокалипсис и не заметили как сами его сотворили"
Вот тебе не стыдно спойлерить?
Сам играл недавно и был в курсе сюжета, к сожалению. Но за 4 года сложно не нахвататься спойлеров.
Если утешит - повествование КАК так вышло настолько красочное, а местами (в концовке) слезовыжимательно, что в любом случае стоит прохождения
Ну, я о ней вообще ничего не знаю, кроме того, что это постап и там сюжет о распутывании истории. Игра вообще мимо прошла, а взять все ленюсь и ленюсь
Ну порт на ПК недавно вышел, имхо стоит того. Мейн вроде меньше чем за 20 часов проходится, механики слабоваты как по мне, но сюжет весьма кинематографичен. Бери и проходи пока более весомых спойлеров не нахватался, это то как раз и не спойлер был почти)
а что там спойлерить, если из пролога это понятно
Нежный кубок
Я не играл еще, а там разве не строится весь сюжет на том, что мы выясняем, что случилось и как докатились до жизни такой?
я дропнул в начале, но как бы там со старта понятно, что весь этот головняк себе сами человеки и устроили, начиная с бункера в самом начале и с легенд от шаманов
Не прошел? Фига се
Дальний Гоша
порт на ПК по оптимизону отвратительный вышел
ну и фиг знает, экшоны от 3 лица с закрытием активностей на карте поднадоели
С оптимизацией согласен, все думал неужели 1660 мало для игры такой давности. Потом понял что на консоли просто графоний гвоздями прибили.
Пробежал чисто ради сюжетки, если есть навыки эмпатии то имхо оно того стоит. Сама сюжетка небольшая, на побочки можно смело класть болт
Папа римский призвал верующих молиться, чтобы негры и азиаты «всегда служили человечеству»
В чём разница? такой же фашизм
«Римский призыв к этике искусственного интеллекта»
Ок, а теперь полезай в капсулу, мешок с дерьмом.
как же хочется чтоб уже создали искусственный интеллект.
сразу бы вступил в какую-нибудь ебанутую синкретическую религию....