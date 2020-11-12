Папа Франциск опасается, что технический прогресс может привести к усилению неравенства.

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Папа римский Франциск в ежемесячном послании призвал верующих всего света молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству». Ролик опубликован на ютубе.

Франциск отметил, что ИИ находится «в центре эпохальных изменений, которые мы переживаем» и что робототехника в силах изменить мир к лучшему — но только если будет использоваться правильно. «Если технический прогресс увеличивает неравенство, это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека», — сказал глава римско-католической церкви.

В феврале 2020 года Ватикан вместе с Microsoft и IBM опубликовал «Римский призыв к этике искусственного интеллекта». Этот документ содержит список из шести принципов, которыми должны руководствоваться разработчики ИИ — прозрачность, инклюзивность, беспристрастность, надёжность, безопасность и ответственность.

Хотя папа не привёл в видео каких-либо конкретных примеров, легко представить, каким образом ИИ укрепляет или усиливает раскол в обществе, пишет The Verge. Например, это могут быть предвзятые системы распознавания лиц, которые приводят к ложным арестам.

Франциск ежемесячно выпускает видео на ютубе, выбирая одну тему для молитв. В этом году он уже просил верующих молиться за ресурсы планеты, свои семьи, освобождение зависимых от вредных привычек, католиков в Китае.