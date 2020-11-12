Эксперты считают, что игра наглядно показывает, как важно международное сотрудничество во время пандемии.

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Изображение Ndemic Creations

Студия Ndemic Creations выпустила обновление The Cure (лечение — англ.) для симулятора пандемии Plague Inc. на iOS и Android. В отличие от оригинальной версии игры, в обновлённом режиме пользователю нужно не заражать людей, а бороться с вирусом.

Им предлагается, например, закрывать границы, улучшать системы здравоохранения, контролировать соблюдение введённых ограничений, в то же время поддерживая экономику и добиваясь поддержки общества. Кроме того, в игре необходимо разрабатывать вакцину с помощью международного сотрудничества, отправлять исследовательские группы по всему миру и искать нулевого пациента.

В пресс-релизе говорится, что игру подготовили при поддержке экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN).

Основатель Ndemic Creations Джеймс Вон сказал: «Восемь лет назад я представить себе не мог, что реальный мир станет напоминать Plague Inc. или что игра сможет помочь обучать и информировать людей». Гендиректор CEPI Ричард Хэтчетт назвал такие игры «невероятно важным средством для просвещения и информирования общественности». По его словам, симулятор может показать, какие шаги нужно принимать для решения возникающих во время пандемии угроз.