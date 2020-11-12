В симуляторе пандемии Plague Inc. появился режим, созданный при участии ВОЗ. В нём нужно бороться с вирусом Материал редакции
Эксперты считают, что игра наглядно показывает, как важно международное сотрудничество во время пандемии.
Студия Ndemic Creations выпустила обновление The Cure (лечение — англ.) для симулятора пандемии Plague Inc. на iOS и Android. В отличие от оригинальной версии игры, в обновлённом режиме пользователю нужно не заражать людей, а бороться с вирусом.
Им предлагается, например, закрывать границы, улучшать системы здравоохранения, контролировать соблюдение введённых ограничений, в то же время поддерживая экономику и добиваясь поддержки общества. Кроме того, в игре необходимо разрабатывать вакцину с помощью международного сотрудничества, отправлять исследовательские группы по всему миру и искать нулевого пациента.
В пресс-релизе говорится, что игру подготовили при поддержке экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN).
Основатель Ndemic Creations Джеймс Вон сказал: «Восемь лет назад я представить себе не мог, что реальный мир станет напоминать Plague Inc. или что игра сможет помочь обучать и информировать людей». Гендиректор CEPI Ричард Хэтчетт назвал такие игры «невероятно важным средством для просвещения и информирования общественности». По его словам, симулятор может показать, какие шаги нужно принимать для решения возникающих во время пандемии угроз.
Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса Plague Inc. возглавил топ платных игр в чарте App Store. Кроме того, его стали чаще упоминать в соцсетях, сравнивая происходящее в игре с реальностью.
Идея хорошая, жаль ВОЗ зашквар
Если стартуешь в Китае, то изи мод с отсрочкой реакции мирового сообщества на несколько месяцев?
Но сначала нужно занести денег ВОЗу