И спросил у губернатора региона, как решить вопрос с плохим интернетом.

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Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов обратился к губернатору региона Александру Буркову. Он рассказал, что после перехода на дистанционную учёбу ему приходится уходить в лес и залезать на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары.

Дудоладов живёт в деревне Станкевичи Называевского района. Дома у него есть интернет, но только 2G — это не позволяет загрузить необходимые программы.

«Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» — поинтересовался студент.

В пресс-службе регионального министерства образования на обращение Дудоладова ответили, что студент может использовать для учёбы и другие методы связи. «К сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — сказали в ведомстве.

Глава Омского института водного транспорта Елена Заславская сообщила, что в вузе обязательно помогут студенту и разработают для него индивидуальный план образовательной программы. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую. Да, я задавал вопрос, что у меня такая проблема, но она ведь не только у меня», — сказал в ответ Дудоладов.

В деревне Станкевичи живут всего 39 человек. В основном это одни пенсионеры, а вся молодёжь разъехалась. Алексей тоже уехал, но, по его словам, забывать о корнях он не намерен. В тиктоке он известен под именами «Лёха из деревни» и «омский колхозник». Студент снимает ролики о жизни в деревне и рассказывает, как вести хозяйство. Сейчас у его аккаунта больше 122 тысяч подписчиков.