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Ольга Щербинина
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Студент из Омской области рассказал об учёбе на удалёнке — чтобы выйти на пары в Zoom, ему приходится залезать на берёзу Материал редакции

И спросил у губернатора региона, как решить вопрос с плохим интернетом.

29 комментариев
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Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов обратился к губернатору региона Александру Буркову. Он рассказал, что после перехода на дистанционную учёбу ему приходится уходить в лес и залезать на восьмиметровую березу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары.

Дудоладов живёт в деревне Станкевичи Называевского района. Дома у него есть интернет, но только 2G — это не позволяет загрузить необходимые программы.

«Летом этого года я стал популярным блогером в тиктоке и проводил прямые эфиры с берёзы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» — поинтересовался студент.

В пресс-службе регионального министерства образования на обращение Дудоладова ответили, что студент может использовать для учёбы и другие методы связи. «К сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — сказали в ведомстве.

Глава Омского института водного транспорта Елена Заславская сообщила, что в вузе обязательно помогут студенту и разработают для него индивидуальный план образовательной программы. «Решать-то нужно не мою проблему, а общую. Да, я задавал вопрос, что у меня такая проблема, но она ведь не только у меня», — сказал в ответ Дудоладов.

В деревне Станкевичи живут всего 39 человек. В основном это одни пенсионеры, а вся молодёжь разъехалась. Алексей тоже уехал, но, по его словам, забывать о корнях он не намерен. В тиктоке он известен под именами «Лёха из деревни» и «омский колхозник». Студент снимает ролики о жизни в деревне и рассказывает, как вести хозяйство. Сейчас у его аккаунта больше 122 тысяч подписчиков.

#новости #карантинвроссии #регионы

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29 комментариев
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Гигантский месяц

7

Зачем деревенским образование?

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Ольга Щербинина

Гигантский
8

о привет

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Гигантский месяц

Ольга
0

Привет. Почему @Сергей Звезда порвался и добавил меня в чс??

Ответить

Ольга Щербинина

Гигантский
0

не знаю, спроси у него!

Ответить

Гигантский месяц

Ольга
0

Не могу, он меня забанил!

Ответить

Гигантский месяц

Гигантс…
0

@Сергей Звезда @Сергей Звезда @Сергей Звезда @Сергей Звезда тест

Ответить

Alexey Snooker

Гигантс…
2

Всех расистов тэгнул, красавец.

Ответить

Maksytoff

Гигантс…
2

Положительный

Ответить

Буржуазный

Гигантс…
1

@Сергей Звезда у Дмитрия к вам небольшой вопрос

Ответить

Сергей Звезда

Буржуаз…
0

Я только что убрал всех, кто был в чёрном списке у меня (несколько человек)

Ответить

Ольга Щербинина

Гигантс…
0

жаль

Ответить

Гигантский месяц

Ольга
0

Согласен

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

Гигантский
0

Б-ЖЕ

Ответить

Лунный щит

Дальнейший
1

Почему солдаты НАТО не заняли место @Дмитрий Орлов, пока его не было?

Ответить

alexferman

Лунный
0

Его заняли солдаты ВАТО

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

Гигантский
0

@Шахтёр 

Ответить

Алексей Нимандов

Гигантский
0

Чтобы не пить из ведра воду, которой пол моют.

Ответить

Ваня Погост

5

Этим студентом была @Собака.

Ответить

Taktischer Corgi

Ваня
0
Ответить

Загадочный фонарь

4

Вот это тяга к знаниям я понимаю

Ответить

Подробный самолет

4

При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почт

2g

Ок.

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

2

@Москва а вы дальше сидите в своих бетонных коробках в будничной депрессухе

Ответить

Leonid Celevra

–1

Чувствуете? Вы тоже чувствуете это? 
Это скрепами повеяло

Ответить

Больной американец

Leonid
2

КАКИМИ, БЛЯТЬ, СКРЕПАМИ???!!!

Хватит мемасики с лентача рандомно везде пихать. Юмор хуже чем у самой махровой ваты

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Отчислить!

Ответить

Владимир Филатов

0

Великая держава

Ответить

Илья Маленко

0

В чем проблема купить mimo усилитель?судя по тому, что достаточно отойти на 300 метров , понадобится не самый мощный

Ответить

Паша Красников

Илья
0

Возможно у парня нет денег, раз в деревне живёт

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Darya Timofeeva

0

О, только вчера в тиктоке наткнулась на этот видос

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