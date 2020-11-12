Журналиста The New Yorker Джеффри Тубина уволили за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom Материал редакции
Он проработал в журнале 27 лет.
Тубина уволила компания-учредитель журнала — Conde Nast. Там заявили, что «серьёзно относятся к рабочим вопросам». Об этом пишет CNN со ссылкой на внутреннюю рассылку журнала.
Conde Nast рассказала, что стремится создать среду, где «каждый чувствует себя уважаемым и соблюдает стандарты поведения». Увольнение подтвердил и сам Тубин.
15 октября Тубин начал мастурбировать во время 10-минутного перерыва во время рабочей конференции в Zoom, полагая, что камера была выключена. После этого журналиста отстранили от работы в The New Yorker. Он извинился за ситуацию, назвав свои действия «досадной, глупой ошибкой». «Я думал, что никто из участников конференции меня не увидит», — уточнял журналист.
Брат по несчастью Дзюбы
ГУСАРЫ, ДЕРЖИМСЯ, НИ СЛОВА ПРО ДЗ**У!
СОРВАВШИЕСЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ЗАРАЖЁННЫМИ И ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КАРАНТИННУЮ ЗОНУ!
ты первый же и сорвался
А что я про него сказал?
упомянул в суе
кого?
Я обычно лежу в перерывах между звонками и смотрю мемы, нафига тратить калории на что-то непонятно, правильно что отстранили – не рациональный мужик
не только у нас, но и у них
Гигантский месяц
Привет. Хаким клим куколдиш илья тимофеев разрешит мне, твинку-фашисту-виртуалу-анониму, участвовать в тайном санте???