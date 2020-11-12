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Артём Мазанов
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Журналиста The New Yorker Джеффри Тубина уволили за мастурбацию во время рабочего звонка в Zoom Материал редакции

Он проработал в журнале 27 лет.

30 комментариев
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Джеффри Тубин 

Тубина уволила компания-учредитель журнала — Conde Nast. Там заявили, что «серьёзно относятся к рабочим вопросам». Об этом пишет CNN со ссылкой на внутреннюю рассылку журнала.

Conde Nast рассказала, что стремится создать среду, где «каждый чувствует себя уважаемым и соблюдает стандарты поведения». Увольнение подтвердил и сам Тубин.

Jeffrey Toobin @JeffreyToobin
I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.
«Сегодня меня уволили из @NewYorker после 27 лет работы штатным автором. Я всегда буду любить журнал, буду скучать по своим коллегам и с нетерпением ждать возможности прочитать их работы»

15 октября Тубин начал мастурбировать во время 10-минутного перерыва во время рабочей конференции в Zoom, полагая, что камера была выключена. После этого журналиста отстранили от работы в The New Yorker. Он извинился за ситуацию, назвав свои действия «досадной, глупой ошибкой». «Я думал, что никто из участников конференции меня не увидит», — уточнял журналист.

#новости #медиа

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30 комментариев
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Semen Semenov

8

Брат по несчастью Дзюбы

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тип

Semen
0

Только вот Дзюба это делал не на поле, во время игры, а дома

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Максим Козаченко

8

ГУСАРЫ, ДЕРЖИМСЯ, НИ СЛОВА ПРО ДЗ**У!
СОРВАВШИЕСЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ЗАРАЖЁННЫМИ И ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КАРАНТИННУЮ ЗОНУ!

Ответить

CHEERS, RASA!

Максим
0

ты первый же и сорвался

Ответить

Максим Козаченко

CHEERS,
0

А что я про него сказал?

Ответить

Zakhar Zakharov

Максим
0

упомянул в суе

Ответить

Максим Козаченко

Zakhar
0

кого?

Ответить

Zakhar Zakharov

Максим
0
Ответить

Максим Козаченко

Zakhar
0

это кто?

Ответить

Denis Shiryaev

1

Я обычно лежу в перерывах между звонками и смотрю мемы, нафига тратить калории на что-то непонятно, правильно что отстранили – не рациональный мужик

Ответить

ouxen

Denis
0

нужно не мемы смотреть, а апп для айпада чинить

Ответить

Denis Shiryaev

ouxen
1

Вас там 10 человек из под ойпадов всего, могли бы сами починить!

Ответить

ouxen

Denis
0

дай рут!

Ответить

ouxen

ouxen
0

Хуйней какой то занимаетесь, вместо важного

Ответить

Арсений Алвайс

1

 will miss my colleagues

знаем как он будет скучать

Ответить

Иван Иванович

1

не отбили (((своего))) парня

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

0

Теперь может спокойно дрочить на личной рабочей трансляции зум

Ответить

Ваша Закладко

Дальнейший
0

ну как подрочили?

Ответить

Многолетний нос

0

во время рабочего звонка в Zoom.. 

Звонил той же девке, что и Дзюба

Ответить

Sergey Michko

0

Взгляд уставший на фотке. Наверное, перемена пойдет на пользу

Ответить

Возможный чувак

0

Выглядит на лет 90, а все ещё гоняет вялого, нормэ

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Александра Утёнкова

0

не только у нас, но и у них

Ответить

Гигантский месяц

Александра
0

Привет. Хаким клим куколдиш илья тимофеев разрешит мне, твинку-фашисту-виртуалу-анониму, участвовать в тайном санте???

Ответить

Александра Утёнкова

Гигантский
0

я разрешаю

Ответить

Многолетний нос

0

е??!! 

Ответить

marek shulz

0

а фулл есть?

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Ramzan Kadyrovich

0

Cорвался парень, NoNutNovember слишком сложный челлендж.

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Sergey Smirnov

0

Недрочабрь не прощает ошибок!

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Ivan Uralskiy

0
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Peter Brand

0
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