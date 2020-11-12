Красноярская телекомпания рассказала о проверке МЧС и штрафе после жалобы от имени несуществующего человека Материал редакции
Заявление на ТВК написала женщина с фамилией Шпиц, однако телекомпания утверждает, что такого человека нет.
МЧС устроило внеплановую проверку по пожарной безопасности из-за заявления женщины, утверждающей, что деятельность красноярской телекомпании ТВК угрожает её жизни и здоровью, рассказал генеральный продюсер компании Вадим Востров. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса проверки запрещены, однако если речь идёт об угрозе жизни человека, то их проводить можно, поэтому прокуратура согласовала действия МЧС.
«Приходят пожарные, с пристрастием проверяют, буквально выискивают, до чего можно докопаться, делают предписание из 13 пунктов и выписывают штраф в 150 тысяч рублей», — утверждает Востров. По его словам, соблюсти все нормы и правила можно «только за взятку», и пожарные «это понимают». Но он указал, что этот вариант компании не подходит, и она попыталась обжаловать действия МЧС. Он не уточнил, когда прошла проверка, но издание «Проспект мира» указало, что в реестре Генпрокуратуры есть сведения о проверке, проведённой на ТВК в августе-сентябре 2020 года.
В суде представители ТВК впервые увидели жалобу. Как утверждает Востров, она подписана женщиной по фамилии Шпиц, которая проживает в том же доме, где находится ТВК. В заявлении среди прочего говорится, что некоторые жильцы жалуются на головные боли из-за «телевизионных излучателей». Также автор жалобы предполагает, что в помещении не соблюдается техника пожарной безопасности, поскольку он представляет собой «тёмный лабиринт помещений», из которого «невозможно найти выход».
ТВК указывает, что в заявлении не указан домашний адрес женщины — только электронная почта и телефон, по которому Шпиц якобы подтвердил в разговоре с сотрудником МЧС факты из заявления. ТВК сначала направил запрос председателю совета дома и в управляющую компанию, но получил ответ, что гражданка с фамилией Шпиц там не проживает. Когда сотрудники компании позвонили по указанному в жалобе номеру, автоответчик ответил им: «Данный вид связи недоступен для абонента». После запроса в МТС выяснилось, что номер находится в отрицательном балансе и не обслуживается, при этом он никогда не значился за человеком с фамилией Шпиц, рассказал Востров.
Генпродюсер телеканала считает, что жалобы фальсифицирована, и по ней нельзя проводить проверку.
Это "награда" ТВК за то, что они освещали митинги, и сюжеты с Соболь например:
- https://twitter.com/SobolLubov/status/1289919925138518017
- https://tvk6.ru/publications/news/34515/
@Илья П. аргументируй.
Или ты думаешь это никак не связано ?
Даже цитата генерального продюсера на это намекает:
Очень бы хотелось надеяться, что такими мелкими и, прямо скажем, гадкими делами занимается кто-нибудь, не имеющий отношения к контролирующим службам или к органам государственной власти Красноярского края. Но, как вы понимаете, никакой уверенности в этом нет, особенно учитывая тот факт, что по подобной же схеме с проверкой на ТВК собирался зайти Стройнадзор, но ему повезло меньше – не смог найти формального повода и мы их просто не пустили.
Да ТВК много за что можно, их уже с месяц-полтора как травят у нас тут всем госаппаратом.
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По его словам, соблюсти все нормы и правила можно «только за взятку»
А потом реки красные наблюдаем - потому что из всех мер безопасности такие Вадимы Востровы предприняли только взятку.
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