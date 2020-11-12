Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Новости
Алексей Боржонов
959

Красноярская телекомпания рассказала о проверке МЧС и штрафе после жалобы от имени несуществующего человека Материал редакции

Заявление на ТВК написала женщина с фамилией Шпиц, однако телекомпания утверждает, что такого человека нет.

6 комментариев
В закладки

МЧС устроило внеплановую проверку по пожарной безопасности из-за заявления женщины, утверждающей, что деятельность красноярской телекомпании ТВК угрожает её жизни и здоровью, рассказал генеральный продюсер компании Вадим Востров. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса проверки запрещены, однако если речь идёт об угрозе жизни человека, то их проводить можно, поэтому прокуратура согласовала действия МЧС.

«Приходят пожарные, с пристрастием проверяют, буквально выискивают, до чего можно докопаться, делают предписание из 13 пунктов и выписывают штраф в 150 тысяч рублей», — утверждает Востров. По его словам, соблюсти все нормы и правила можно «только за взятку», и пожарные «это понимают». Но он указал, что этот вариант компании не подходит, и она попыталась обжаловать действия МЧС. Он не уточнил, когда прошла проверка, но издание «Проспект мира» указало, что в реестре Генпрокуратуры есть сведения о проверке, проведённой на ТВК в августе-сентябре 2020 года.

В суде представители ТВК впервые увидели жалобу. Как утверждает Востров, она подписана женщиной по фамилии Шпиц, которая проживает в том же доме, где находится ТВК. В заявлении среди прочего говорится, что некоторые жильцы жалуются на головные боли из-за «телевизионных излучателей». Также автор жалобы предполагает, что в помещении не соблюдается техника пожарной безопасности, поскольку он представляет собой «тёмный лабиринт помещений», из которого «невозможно найти выход».

Текст жалобы Фото Вадима Вострова

ТВК указывает, что в заявлении не указан домашний адрес женщины — только электронная почта и телефон, по которому Шпиц якобы подтвердил в разговоре с сотрудником МЧС факты из заявления. ТВК сначала направил запрос председателю совета дома и в управляющую компанию, но получил ответ, что гражданка с фамилией Шпиц там не проживает. Когда сотрудники компании позвонили по указанному в жалобе номеру, автоответчик ответил им: «Данный вид связи недоступен для абонента». После запроса в МТС выяснилось, что номер находится в отрицательном балансе и не обслуживается, при этом он никогда не значился за человеком с фамилией Шпиц, рассказал Востров.

Генпродюсер телеканала считает, что жалобы фальсифицирована, и по ней нельзя проводить проверку.

Очень бы хотелось надеяться, что такими мелкими и, прямо скажем, гадкими делами занимается кто-нибудь, не имеющий отношения к контролирующим службам или к органам государственной власти Красноярского края. Но, как вы понимаете, никакой уверенности в этом нет, особенно учитывая тот факт, что по подобной же схеме с проверкой на ТВК собирался зайти Стройнадзор, но ему повезло меньше – не смог найти формального повода и мы их просто не пустили.

Вадим Востров
генеральный продюсер ТВК

#новости

Алексей Боржонов PLUS
+55 610
1
9
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 234527, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Nov 2020 14:13:00 +0300", "is_special": false }
Объявление на TJ Отключить рекламу
Семинар «Развитие навыков критического мышления»
1 декабря Онлайн 37 440 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

common sense

5

Это "награда" ТВК за то, что они освещали митинги, и сюжеты с Соболь например:
https://twitter.com/SobolLubov/status/1289919925138518017
https://tvk6.ru/publications/news/34515/

Ответить

common sense

common
2

@Илья П. аргументируй.
Или ты думаешь это никак не связано ?
Даже цитата генерального продюсера на это намекает:
Очень бы хотелось надеяться, что такими мелкими и, прямо скажем, гадкими делами занимается кто-нибудь, не имеющий отношения к контролирующим службам или к органам государственной власти Красноярского края. Но, как вы понимаете, никакой уверенности в этом нет, особенно учитывая тот факт, что по подобной же схеме с проверкой на ТВК собирался зайти Стройнадзор, но ему повезло меньше – не смог найти формального повода и мы их просто не пустили.

Ответить

Илья П.

common
–1

Обязательно было лично тегать?  ̶З̶а̶м̶и̶н̶у̶с̶и̶л̶ ̶и̶ ̶з̶а̶м̶и̶н̶у̶с̶и̶л̶,̶ ̶ч̶ё̶ ̶б̶у̶б̶н̶е̶т̶ь̶-̶т̶о̶.̶
Просто показалось, что вы на стороне как раз МЧСников и анонимщицы.

Ответить

Андрей Штольц

common
1

Да ТВК много за что можно, их уже с месяц-полтора как травят у нас тут всем госаппаратом. 

Ответить

Комментарий удален

Роман Александров

0

Это был тактический шпиц

Ответить

GoodSanta

–3

По его словам, соблюсти все нормы и правила можно «только за взятку»

А потом реки красные наблюдаем - потому что из всех мер безопасности такие Вадимы Востровы предприняли только взятку.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Армению вылетели первые восемь самолётов с российскими миротворцами
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
222
Новости
В Москве на два месяца запретят работу клубов и ресторанов в ночное время, а студентов переведут на дистанционку
Новые меры по борьбе с коронавирусом.
282
Новости
Прямая трансляция: Тысячи армян вышли на улицы Еревана
Они не согласны с решением премьер-министра Пашиняна. Протестующие штурмом взяли здание парламента Армении. В центре Еревана начали глушить мобильный интернет.
249
Популярное за три дня
Интернет
Путник из ниоткуда: интернет-детективы и эксперты по ДНК два года пытаются понять, кем был умерший загадочный турист
Он больше года ходил по США без телефона, записывал код в блокнот и запомнился попутчикам под именем «В основном безвредный». Пока не умер в своей палатке.
116
Животные
2
Новости
В ОАЭ разрешили сожительство вне брака и употребление алкоголя
Поправки приняли, чтобы сделать страну более привлекательной для иностранцев.
82
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

AttentiveMilk

«Мне негде даже спрятаться, она…

Татьяна Комарова

«Мне негде даже спрятаться, она…

Владимир Земсков

GSMA: развитие 5G в России…

Danil Oputin

Россия после отравления…

Bernard Ludwig Black

Запись в подсайте Животные

NATO Liberator…

Запись в подсайте Telegram

Rudolf Cunningham

«Мне негде даже спрятаться, она…

Ху Эмай

Жительница Нью-Йорка нашла…

Nastya Kogalymskaya

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

Peter Brand

Журналиста The New Yorker…

AttentiveMilk

«Мне негде даже спрятаться, она…

Татьяна Комарова

«Мне негде даже спрятаться, она…

Иван Долгих

Первую белорусскую АЭС строили…

Alex Blake

«Мне негде даже спрятаться, она…

ouxen

GSMA: развитие 5G в России…

AttentiveMilk

«Мне негде даже спрятаться, она…

Rudolf Cunningham

«Мне негде даже спрятаться, она…

Алексей Куликов

«Ъ»: МВД подготовило поправки…

ouxen

GSMA: развитие 5G в России…

Фаллическая угроза

«Мне негде даже спрятаться, она…
null