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Артём Мазанов
4749

Россия после отравления Навального ввела ответные санкции против чиновников Германии и Франции Материал редакции

Конкретные имена пока неизвестны, но санкции касаются аппарата немецкого правительства.

77 комментариев
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Россия ввела санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что Россия скоро уведомит об этом партнёров. Он не назвал конкретных чиновников, которые попали под санкции.

Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам

Сергей Лавров
глава МИД РФ

По словам Лаврова, которые передаёт RT, у России есть основания полагать, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке».

15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл против шести российских чиновников санкции, которые запрещают въезд в ЕС, финансовые операции, а также замораживают активы.

#новости #отравлениенавального

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77 комментариев
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Алексей Логачев

139

Что, съели, бурги! Захотите в Омск, а хуй вам! Не пустим! 

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Искренний Филипп

77

Сами отравили, сами санкции ввели. Идеально

Ответить

Технический корабль

Искренний
52

Это еще хорошо, что в этот раз назло клятым пиндосам они не запретили покупать продукты гражанам РФ.

Ответить

Искренний Филипп

Технический
8

Ещё не вечер...

Ответить

Игорь Рачук

Технический
1

Принимаю заказы на таблички для заднего стекла и багажника:
Макрон - гей
Меркель - сука

Хорошо подойдут на гелинг и мерседес! 

Ответить

Ваша Закладко

Игорь
0

рос чины очень уважают бмв, ауди и майбах, вообщет

Ответить

colorless

Ваша
0

но вся их родня как раз и гоняет на геликах + мерседесах других моделей

Ответить

Александр Апивалас

Технический
0

Погоди, немецкий автопром будут в стране уничтожать, а свой не строить все ещё - заживете)

Ответить

Алексей Куликов

Александр
1

Где вы его видели, немецкий автопром? Большинство немецких машин для России собирается в России. Везутся только самые дорогие для элиты, а не будут же они себе запрещать.

Ответить

Алексей Куликов

Технический
0

Осталось ещё что-то запретить?

Ответить

Вова А.

Искренний
3

Многоходовочка

Ответить

Oleg Shirochenkov

Искренний
0

Как будто с Украиной, а затем с польскими яблочками и импортным сыром не так же было.

Ответить

Сварщик

Oleg
0

а что было с украиной? торговля полным ходом идет. газ, уголь, конфеты

Ответить

The 1 Flash

Искренний
0

Опять немцы атакуют Россию, ты что хочешь как в 45ом?
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!1!!!1!

Ответить

Рациональный щит

54

Ща им Сбер счета заблокирует и сберкнижки аннулирует!

Ответить

Игорь Рачук

Рациональный
0

Шутка про заморозку счёта Макрона в ВТБ становится реальностью?

Ответить

Yuriy Mikaelyan

40

Шах и мат. Недальновидные гейропейцы больше не увидят наших цумов, мёртвых вождей и улыбчивых людей. Страдайте

Ответить

Dra

20

Не суждено теперь Меркель посетить курорты Северного Кавказа.

Ответить

Alexey Snooker

Dra
1
Ответить

Имя Фамилия

18

Читаю эту новость как: индейцы из Амазонки ввели санкции на чиновников из Швейцарии.

Ответить

Shlomo Goldenberg

13

ну все теперь, не поедут французские министры на свои рублевские и сочинские дачи

Ответить

Al

5

А че там с рублем? 

Ответить

Вова А.

Al
19

Отрицательно вырос?

Ответить

Живой Влад

Вова
2

Вырос по модулю

Ответить

Чеканная монета

Al
0

да похуй ем на эти санкции, плевок в лужу это.

Ответить

Al

Чеканная
5

да похуй

Стоит ли покупать доллары

Ответить

Глеб Клинов

Al
0

Он вышел на плато. Плато отрицательно всплывает под воду.

Ответить

Вова А.

7

Как Европа теперь жить-то будет.

Ответить

Alexey Snooker

Вова
8

Как они теперь евро по 90 рублей покупать будут?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Alexey
7

Хахаха, раньше покупали свои евры за 40 рублей, а теперь пусть на 90 раскошелятся, тупые гейропейцы!)))0)0

Ответить

T:ema

5

Никакой Ялты под новый год!

Ответить

Гигантский месяц

4
Ответить

Dra

Гигантский
1

О, привет!

Ответить

Гигантский месяц

Dra
3

@Вахтёр преследования

Ответить

Zero-one-one

Гигантский
1

Привет

Ответить

Гигантский месяц

Zero-one-one
1

Привет

Ответить

Dra

Гигантс…
2

Не, ну вы поняли? Ну всё, ты огребаешь!

Ответить

Zero-one-one

Dra
0

Хаххаха 

Ответить

Zero-one-one

Гигантс…
0

Почему так долго не было? 

Ответить

Dra

Zero-on…
0

Неправильно вошёл в хату.

Ответить

Zero-one-one

Dra
0

А ты умеешь?) 

Ответить

Dra

Zero-on…
1

Было дело. Благодаря Орлову, кстати)

Ответить

Лунный щит

Гигантский
1

@Шахтёр редиска не поздоровался в ответ

Ответить

The 1 Flash

Гигантский
1

@Вахтёр слишком частое пользование госуслугами Вахтёра, похоже на бота, пожалуйста заблокируйте обращение на некоторое время (желательно на год).
Спасибо!

Ответить

Sergey Volkov

Гигантский
0

Мы скучали :з

Ответить

kerokero

4

Господи, блядь, какой кринж.
Ещё и заявление Лаврова. До этого же наперебой орали, что не было никаких боевых отравляющих веществ, твердо и четко. Сколько можно переобуваться?
Сука, почему мне так стыдно за государство. Пиздец, просто пиздец.

Ответить

Дальнейший Орзэмэс

3

ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ))))))))))))00)))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Вова А.

2

При канцлере Шредере такого не было!
Все жили дружно и счастливо, и улыбались.

Ответить

Alexey Snooker

Вова
0

При Собчаке такого не было!

Ответить

Комментарий удален

Джон Кроули

2

Счета в российских банках тоже будут у них арестовывать? А виллы в сосновом бору у этих подпиндосников тоже конфискуют?

Ответить

Имя Фамилия

Джон
0

Заберут хаты под Смоленском

Ответить

The 1 Flash

Джон
0

Черноморский флот не даст их яхтам выплыть с территориальных вод РФ.

Ответить

Джон Кроули

The
0

Так вот для чего нужна была оккупация Крыма, много ходов очка Путина, как раз на этот случай. 

Ответить

Вежливый Снайпер

1

Ахахах, сука. Давно так не смеялся с новостей 🤣😭🤣

Ответить

Подсолнух

1

Ну Пыня и жесткий, как же теперь французские и немецкие чиновники будут приезжать отдыхать в свои особняки и виллы в Сочи и Алтае купленные на ворованные у страны и народа деньги?

Ответить

Alex Blake

Подсолнух
0

Геленджик и Алупка плачут😭

Ответить

Серёга Иванов

0

Будет смешнее, если это не чиновники, а просто обычные типы-мигранты из России попадут в список - уехал такой в Германию работать за 300к/нсек, а на тебя санкции наложили, чтобы творог Простоквашино не смог купить.

Ответить

Больной американец

0

Понятно

Ответить

Прочный чувак

0

А вот эти вот запреты, они действительно работают? 
Или всё же с черного входа пропускают в ЕС, а то как домой-то попасть?

Ответить

Александр Жмака

0

Не видать им Россиюшки как собственного чела!

Ответить

Vladislav M

0

Европа:

Ответить

Jeka Permyakov

0

Ахахах, ввели санкции)) смешно)) российские политики становятся конченными как батько Лукаш) живут в своей реальности, где кому-то в Европе есть дело до России)

Ответить

Alexey Snooker

Jeka
0

Я просто напомню что это уже не в первый раз, они уже запретили россиянам кушать голландский сыр. 

Ответить

Jeka Permyakov

Alexey
0

Да мудачье там в верхах сплошное и неадекватное: Европа ввела санкции, чтобы показать России, что нельзя политические игры вести таким образом, а эти, извините, девочки типа Лаврова просто обиделись и отвечают по принципу "сам такой"

Ответить

Наш Мир

0

Ну теперь то мы заживем!?

Ответить

Дмитрий Ханкин

0

Клоуны

Ответить

Многолетний нос

0

МЫ ВМЕСТЕ! 

Ответить

Дмитрий Дробко

0

Ещё так виляет типо: есть основания пологать, что....скажи прямо, будь мужиком и получи свои персональные санкции и бонусы за регистрацию в санкционном списке, но нет... тюфяк

Ответить

Alex Blake

0

Назло маме уши отморожу!

Ответить

пепси

0
Ответить

MissEvelynSparks .

0

Какое позорище. Бессильное, маразматичное, завравшееся 🤦

Ответить

Матвей Нилов

0

Вот интересно Лаврову уже 70 лет, а он все на пенсию не уйдётся никак.

Ответить

Dmitriy

0

Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке — Лавров

Страной управляет деменция и лицемерие

Ответить

The 1 Flash

0

Зашёл на TJ, а тут копипаст с ИА Панорама.

Ответить

Жабка

0

Главное, чтобы Воронеж не пострадал

Ответить

Vitaly Tarakanov

0

Шайссе, Фридрих, все мои деньги в россельхозбанке! Фердаммт!
А что теперь с дочкой будет, она штудиерт ин томск педагогише университет!

Ответить

Danil Oputin

0

Поднимите руку, кому не похуй

Ответить

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