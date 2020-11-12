Россия после отравления Навального ввела ответные санкции против чиновников Германии и Франции Материал редакции
Конкретные имена пока неизвестны, но санкции касаются аппарата немецкого правительства.
Россия ввела санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров уточнил, что Россия скоро уведомит об этом партнёров. Он не назвал конкретных чиновников, которые попали под санкции.
По словам Лаврова, которые передаёт RT, у России есть основания полагать, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке».
15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл против шести российских чиновников санкции, которые запрещают въезд в ЕС, финансовые операции, а также замораживают активы.
Технический корабль
Это еще хорошо, что в этот раз назло клятым пиндосам они не запретили покупать продукты гражанам РФ.
Принимаю заказы на таблички для заднего стекла и багажника:
Макрон - гей
Меркель - сука
Хорошо подойдут на гелинг и мерседес!
рос чины очень уважают бмв, ауди и майбах, вообщет
Погоди, немецкий автопром будут в стране уничтожать, а свой не строить все ещё - заживете)
Где вы его видели, немецкий автопром? Большинство немецких машин для России собирается в России. Везутся только самые дорогие для элиты, а не будут же они себе запрещать.
Как будто с Украиной, а затем с польскими яблочками и импортным сыром не так же было.
Опять немцы атакуют Россию, ты что хочешь как в 45ом?
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!1!!!1!
Шах и мат. Недальновидные гейропейцы больше не увидят наших цумов, мёртвых вождей и улыбчивых людей. Страдайте
Не суждено теперь Меркель посетить курорты Северного Кавказа.
Читаю эту новость как: индейцы из Амазонки ввели санкции на чиновников из Швейцарии.
ну все теперь, не поедут французские министры на свои рублевские и сочинские дачи
А че там с рублем?
да похуй ем на эти санкции, плевок в лужу это.
Как Европа теперь жить-то будет.
Как они теперь евро по 90 рублей покупать будут?
Хахаха, раньше покупали свои евры за 40 рублей, а теперь пусть на 90 раскошелятся, тупые гейропейцы!)))0)0
О, привет!
Привет
Гигантский месяц
Привет
Почему так долго не было?
@Вахтёр слишком частое пользование госуслугами Вахтёра, похоже на бота, пожалуйста заблокируйте обращение на некоторое время (желательно на год).
Спасибо!
Господи, блядь, какой кринж.
Ещё и заявление Лаврова. До этого же наперебой орали, что не было никаких боевых отравляющих веществ, твердо и четко. Сколько можно переобуваться?
Сука, почему мне так стыдно за государство. Пиздец, просто пиздец.
При канцлере Шредере такого не было!
Все жили дружно и счастливо, и улыбались.
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Счета в российских банках тоже будут у них арестовывать? А виллы в сосновом бору у этих подпиндосников тоже конфискуют?
Черноморский флот не даст их яхтам выплыть с территориальных вод РФ.
Так вот для чего нужна была оккупация Крыма, много ходов очка Путина, как раз на этот случай.
Ну Пыня и жесткий, как же теперь французские и немецкие чиновники будут приезжать отдыхать в свои особняки и виллы в Сочи и Алтае купленные на ворованные у страны и народа деньги?
Будет смешнее, если это не чиновники, а просто обычные типы-мигранты из России попадут в список - уехал такой в Германию работать за 300к/нсек, а на тебя санкции наложили, чтобы творог Простоквашино не смог купить.
Ахахах, ввели санкции)) смешно)) российские политики становятся конченными как батько Лукаш) живут в своей реальности, где кому-то в Европе есть дело до России)
Я просто напомню что это уже не в первый раз, они уже запретили россиянам кушать голландский сыр.
Да мудачье там в верхах сплошное и неадекватное: Европа ввела санкции, чтобы показать России, что нельзя политические игры вести таким образом, а эти, извините, девочки типа Лаврова просто обиделись и отвечают по принципу "сам такой"
Ещё так виляет типо: есть основания пологать, что....скажи прямо, будь мужиком и получи свои персональные санкции и бонусы за регистрацию в санкционном списке, но нет... тюфяк
Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке — Лавров
Страной управляет деменция и лицемерие
Шайссе, Фридрих, все мои деньги в россельхозбанке! Фердаммт!
А что теперь с дочкой будет, она штудиерт ин томск педагогише университет!
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