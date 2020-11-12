Конкретные имена пока неизвестны, но санкции касаются аппарата немецкого правительства.

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Россия ввела санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в ответ на санкции ЕС по Алексею Навальному. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров уточнил, что Россия скоро уведомит об этом партнёров. Он не назвал конкретных чиновников, которые попали под санкции.

Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам Сергей Лавров глава МИД РФ

По словам Лаврова, которые передаёт RT, у России есть основания полагать, что «проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти в Германии или при транспортировке».

15 октября Евросоюз из-за отравления Навального ввёл против шести российских чиновников санкции, которые запрещают въезд в ЕС, финансовые операции, а также замораживают активы.